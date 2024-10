Green Beret Alan Shebaro: Israelische Taktiken und die Realität hinter dem Gaza-Konflikt Von Greg Stoker

https://www.mintpressnews.com/green-beret-alan-shebaro-discusses-israeli-tactics-and-the-reality-behind-the-gaza-conflict/288493/



Von Greg Stoker

21. Oktober 2024

Laut dem allgemeinen politischen Diskurs ist der anhaltende Völkermord in Palästina, der nun in sein zweites Jahr geht und dessen Ende nicht abzusehen ist, technisch gesehen immer noch ein „Krieg“. Der mangelnde politische Wille, Netanjahus Regierung an den Verhandlungstisch zu zwingen, und die Widerstandsfähigkeit des Widerstands sorgen dafür, dass die Gewalt anhält.

Wenn die israelische Regierung daran interessiert wäre, ihr Gesicht zu wahren und sich langfristig zu erhalten, hätte sie den Sieg erklärt, nachdem Yahya Sinwar im Kampf getötet wurde. Ein einfacher PR-Sieg, auch wenn er letztlich hohl wäre, hätte es ihr ermöglicht, viele ihrer Unterstützer zu beschwichtigen, indem sie behauptet, die vermeintlichen „Architekten“ des 7. Oktobers seien getötet und die Machtstruktur der Hamas zerschlagen worden. Eine bessere Gelegenheit wird es nie geben.

Laut den eigenen Geheimdienstveteranen der IDF werden sie nicht in der Lage sein, die Hamas und damit auch andere Widerstandsgruppen in Gaza zu besiegen. Tatsächlich gibt es nur einen Weg, den Widerstand zu brechen, und zwar, jeden Palästinenser in Gaza zu töten, zu vertreiben und auszuhungern und das Land in eine apokalyptische, skelettartige Einöde zu verwandeln. Genau das versucht die IDF im Norden mit der Ausrufung einer Militärzone.

Seit dem 1. Oktober hat das israelische Militär fast eine halbe Million Menschen im nördlichen Gazastreifen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, und blockiert die Hilfslieferungen, die sie erreichen sollen. Zwangsumsiedlungen und der Einsatz von Hunger als Kriegswaffe machen deutlich, dass sie sich rücksichtslos über das Völkerrecht und das Recht der Landkriegsführung hinwegsetzen werden, um ihr erklärtes Ziel der Säuberung und Wiederbesetzung des Gazastreifens, entweder teilweise oder vollständig, zu erreichen. Es ist auch klar, dass die Biden-Regierung zusammen mit Vizepräsidentin Harris Israel keine Auflagen oder Bedingungen auferlegen wird, um sich an das Völkerrecht zu halten und die Gewalt zu beenden.

Heute Abend diskutieren wir in „State of Play“ auf MintPress News mit dem ehemaligen Special Forces-Soldaten und Green Beret Alan Shebaro, der kürzlich aus dem besetzten Westjordanland zurückgekehrt ist, darüber, dass diese andauernden israelischen Militäroperationen in Gaza, im Westjordanland und im Südlibanon keinen Krieg darstellen. Die von der israelischen Armee eingesetzten Taktiken zielen nicht darauf ab, Widerstandskräfte zu besiegen, da der Widerstand niemals aufhören wird zu existieren. Dieser „Krieg“ war von Anfang an eine Gelegenheit, Land zu erobern, Menschen zu vertreiben und Infrastruktur zu zerstören, und das alles unter dem politischen Deckmantel der Vereinigten Staaten und ihrer westlichen Verbündeten.

Das Versäumnis, moralische Konsequenz in der Außenpolitik umzusetzen, und die sorglose Missachtung der regelbasierten Ordnung werden langfristige Auswirkungen auf die Vereinigten Staaten und Israel haben. Die Welt ist nach einem Jahr ungebremster Gewalt ein weniger sicherer Ort. Alle, die den Völkermord entschuldigen und das Verhalten der US- und Koalitionsstreitkräfte während des „Globalen Krieges gegen den Terror“ zur Rechtfertigung der Handlungen der IDF heranziehen, sind intellektuell unehrlich. Dies ist kein Krieg.

Nehmen Sie an einem Gespräch zwischen zwei Veteranen der US-Spezialeinheiten über das Verhalten der israelischen Streitkräfte, ihr Versagen bei der Erreichung taktischer und operativer Ziele und die Bedeutung dieser kopflosen Gewalt für die Zukunft der modernen Kriegsführung teil.

Greg Stoker ist ein ehemaliger US-Army-Ranger mit Erfahrung in der Sammlung und Analyse menschlicher Informationen. Nach vier Kampfeinsätzen in Afghanistan studierte er Anthropologie und Internationale Beziehungen an der Columbia University. Derzeit ist er Militär- und geopolitischer Analyst und ein „Influencer“ in den sozialen Medien, obwohl er diesen Begriff hasst.

