Zivilschutzteams und Zivilisten führen eine Such- und Rettungsaktion unter den Trümmern zerstörter Gebäude durch, nachdem israelische Angriffe das Flüchtlingslager Jabalia in Gaza-Stadt, Gaza, am 15. November 2023 getroffen haben [Fadi Alwhidi – Anadolu Agency]

„Verurteilen Sie die Hamas?“

Von Yvonne Ridley

16. November 2023

Ich habe Jeremy Corbyn neulich bei einem Interview mit dem Medienstar Piers Morgan beobachtet, und zwei der Fragen, die ihm gestellt wurden – nicht weniger als 15 Mal – waren: „Verurteilen Sie die Hamas? Ist die Hamas eine terroristische Vereinigung?“

Wir alle waren schockiert über den Angriff der Hamas oder der palästinensischen islamischen Widerstandsbewegung, wie sie mit vollem Namen heißt, auf Israel am 7. Oktober. Er war beispiellos und fand an einem der brisantesten Brennpunkte der Welt statt, wo globale Interessen und unvorstellbare Folgen auf dem Spiel stehen.

Während sich Israel von dem Angriff erholte und sich in einen Wutanfall hineinsteigerte, hielt die Welt den kollektiven Atem an. Der unerschrockene britische Nachrichtensender Channel 4 News reagierte sofort, indem er ein Fernsehteam losschickte, um den ehemaligen Vorsitzenden der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, aufzuspüren und zu interviewen und ihn zu fragen: „Verurteilen Sie die Hamas?“

Es folgte ein düsteres, dystopisches Spiel. In den letzten Monaten haben die Medien versucht, jeden, den sie interviewen – mich eingeschlossen – zu zwingen, die Hamas zu verurteilen. Das Ganze ist ziemlich tragisch und sinnlos geworden.

Während all dies in den Fernsehstudios der westlichen Welt geschieht, werden die Palästinenser in Gaza zu Tausenden vom Terrorstaat Israel abgeschlachtet. Der zionistische Staat hat einen neuen Tiefpunkt in seiner moralisch verkommenen Kriegsführung erreicht, indem er in Krankenhäusern kämpft, wo die Kranken und Sterbenden, die kaum bei Bewusstsein sind und sich nicht bewegen können, nur von ihren Betten aus die Gewalt der israelischen Soldaten beobachten können.

Die Besessenheit der Medien von der Hamas dient keinem anderen Zweck, als eine eklatante Unkenntnis des gesamten Konflikts zu offenbaren, der gewiss nicht mit dem Tod von Israelis am 7. Oktober begonnen hat. Warum fragt niemand, woher die Hamas kommt? Als die Bewegung 1987 gegründet wurde, waren es die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) und Jassir Arafat, die verteufelt und in der gleichen hysterischen Weise bezeichnet wurden wie heute die Hamas.

Die Hamas ist ein Produkt der israelischen Besatzung. Ihre Führung ist aus der Asche der Nakba von 1948 auferstanden, und ihre Mitglieder sind aus der israelischen militärischen Besetzung des Westjordanlands, des Gazastreifens und Jerusalems seit 1967 hervorgegangen, während ihre derzeitigen Aktivisten und Kämpfer mindestens ein halbes Dutzend größerer israelischer Offensiven in Gaza erlebt haben. Die nächste Generation von Widerstandskämpfern wird 2023 aus der Asche des Gazastreifens auferstehen. Es bleibt natürlich abzuwarten, ob die „Klasse der 23“ ihren Abschluss bei der Hamas, dem Islamischen Dschihad oder einer anderen Widerstandsbewegung machen wird, von der wir noch nichts gehört haben.

Sie werden feststellen, dass ich die üblichen Adjektive zur Beschreibung der Hamas, wie böse, barbarisch und satanisch, nicht verwendet habe. Nachdem wir gesehen haben, dass der „Friedensprozess“ durch die PLO seit Anfang der 1990er Jahre zu keinerlei Zugeständnissen seitens Israels geführt hat – das stattdessen mehr illegale Siedlungen gebaut und mehr als eine halbe Million illegale Siedler in ihnen angesiedelt hat -, und nachdem wir gesehen haben, wie die Hamas überredet wurde, an den palästinensischen demokratischen Wahlen von 2006 teilzunehmen, diese zu gewinnen und dafür sanktioniert zu werden, kann da ein rechtschaffener Mensch ernsthaft die Palästinenser dafür verurteilen, dass sie sich – legitim und nach internationalem Recht – gegen die israelische Besetzung ihres Landes wehren?

Die Besessenheit der Medien von der Hamas hat zur Folge, dass man, wenn man die Bewegung nicht verurteilt, nicht nur als „Terroristensympathisant“, sondern auch als „Antisemit“ abgestempelt wird. Daher auch das Mantra: „Verurteilen Sie die Hamas?“

Nun, nein, das tue ich nicht. Warum sollte ich eine Gruppe verurteilen, die Widerstand gegen die brutalste Besatzung der Welt leistet? Das ist so, als würde man von mir verlangen, den verstorbenen großen Nelson Mandela zu verurteilen, weil – vergessen wir nicht – der Afrikanische Nationalkongress, dem er angehörte, das Apartheidregime in Südafrika bombardiert, bekämpft und zu Fall gebracht hat. Bedeutende Rechtsgruppen und Einzelpersonen haben erklärt, dass Israel die rechtliche Schwelle überschritten hat, um als Apartheidstaat bezeichnet zu werden, darunter B’Tselem, Human Rights Watch und Amnesty International. Die PLO hat die israelische Apartheid schon vor Jahrzehnten angeprangert, und die Welt hat seitdem immer wieder aufgeholt.

Dennoch sind die unaufhörlichen Lügen und Leugnungen Israels für jeden sichtbar. Westliche Politiker und ihre Unterstützer sowie die westlichen Mainstream-Medien machen jedoch weiter mit der Scharade „Israel ist eine Demokratie“ und „Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung“.

Anstatt das Gesamtbild zu betrachten und den 7. Oktober in den Kontext von ethnischer Säuberung, Unterdrückung und Besatzung zu stellen, sind Politiker und Journalisten in einem Murmeltiertag gefangen, den sie selbst geschaffen haben. Die Wahrheit ist, dass der Staat Israel auf dem Rücken des Terrors zionistischer Terrorbanden wie der Irgun, der Haganah und der Stern-Bande geboren wurde und seitdem Unterdrückung und tödliche Gewalt gegen die Palästinenser anwendet.

Auch der ehemalige griechische Minister Yanis Varoufakis wurde von einem Fernsehmoderator aufgefordert, „die Hamas zu verurteilen“, was er jedoch ablehnte. „Diejenigen, die versuchen, Leuten wie mir eine Verurteilung der Hamas zu entlocken, werden sie niemals bekommen“, sagte er später. „Und zwar aus einem ganz einfachen Grund: Apartheid wird immer zu Gewalt führen. Die Verbrecher hier sind nicht die Hamas. Es ist der Westen.“

Das ist eine Beobachtung, die viele denken, aber zu viel Angst haben, sie auszusprechen. Ich habe noch keine Fernsehdebatte gesehen, in der irgendein Mainstream-Sender Israel oder seinen Sponsor Amerika für seinen beispiellosen Terror und seinen „Lehrbuchfall von Völkermord“ verurteilt hätte. Könnte das daran liegen, dass die westlichen Medien und die politische Klasse nur so ihre eigenen völkermörderischen Kampagnen gegen die Menschen, die sie während der Zeit des britischen Imperiums und jetzt des US-Imperiums besetzt und brutalisiert haben, beschönigen können?

Selbst König Charles III. sah sich bei seinem jüngsten Besuch in Kenia gezwungen, die Brutalität des Imperiums zu verurteilen. Wie lange werden wir noch darauf warten müssen, dass ein britischer Monarch das Heilige Land besucht und den Terrorstaat, der einst als Israel bekannt war, kritisiert? Nein, ich habe den Staat Israel nicht einfach von der Landkarte getilgt; ich denke, er wird das eher selbst tun. Kein Land kann ewig auf Kriegsfuß stehen, und die erbitterte politische Spaltung in Israel könnte durchaus zu einem Bürgerkrieg und dem Untergang des zionistischen Staates führen. Der Nahost-Analyst Muhammad Hussein erörterte dies kürzlich in MEMO, als er die Frage stellte, ob wir Zeugen des Anfangs vom Ende des Zionismus sind.

Als der Labour-Abgeordnete Lord Peter Mandelson im Fernsehen Corbyn dafür kritisierte, dass er das, was er als „sadistischen, schadenfrohen, kaltblütigen Mord, den die Hamas am 7. Oktober verübt hat“, bezeichnete, nicht verurteilte, meinte er in seiner üblichen selbstgefälligen Art: „Ich glaube, das liegt daran, dass er den Fortbestand des Staates Israel nicht schätzt.“

Nach den völkermörderischen Kriegsverbrechen des Staates frage ich mich, wie viele Menschen seine Existenz wertschätzen, abgesehen von eingefleischten Zionisten und denjenigen, die auf ihre Stimmen und finanzielle Unterstützung angewiesen sind, um in politischen Ämtern zu bleiben.

Zweifellos werde ich für diese Worte verunglimpft werden, aber es interessiert mich nicht mehr, was Zionisten denken.

Indem sie den Völkermord in Gaza unterstützen, haben sie sich selbst als Heuchler entlarvt; grausame, mörderische Heuchler. Wenn ich als Hamas-Apologet bezeichnet werde, weiß ich, dass dies nur eine andere Art ist, den Mund zu halten und die von den USA finanzierte Kriegstreiberei nicht zu kritisieren. In gewisser Weise haben die Beleidigungen gewirkt, denn ich werde heutzutage nur noch selten eingeladen, an BBC- oder anderen Mainstream-Programmen teilzunehmen. Ein Hoch auf den Aufstieg der sozialen Medien, sage ich. Und natürlich Middle East Monitor.

Eines der erfreulichsten Dinge als Journalist ist es, zu wissen, dass einige der weltweit führenden Meinungsbildner in Washington, London, Paris und Berlin die Artikel auf der MEMO-Website online lesen, da sie so die Möglichkeit haben, den Puls im Nahen Osten zu fühlen. Jenseits der Schlagzeilen in den westlichen Medien wissen sie, dass die Nachrichteninhalte in den Mainstream-Medien zunehmend unzuverlässig sind.

Das Problem ist, dass sie dazu neigen, die Meinungen ihrer eigenen Leute im Westen und darüber hinaus zu ignorieren. Sehen Sie sich nur die erstaunlichen Protestmärsche an, die einen Waffenstillstand in Gaza fordern. Eine der erstaunlichsten und für die Regierung Biden beunruhigendsten Demonstrationen wurde von jüdischen Amerikanern an der New Yorker Grand Central Station organisiert, die die Behauptung, solche Proteste seien antisemitische Kundgebungen voller Judenhasser, mit einem Schlag widerlegt hat.

Ich denke, der globale Süden muss uns hier in der so genannten zivilisierten Welt mit einem Gefühl der Abscheu und des Ekels betrachten. Afrikaner, Asiaten und Südamerikaner können die erschütternden Szenen in den sozialen Medien sehen und die Lügen Israels durchschauen, wonach man vorsichtig sei, um zivile Opfer zu vermeiden. Oh, und „Israel verstößt nicht gegen internationales Recht“. Erzählen Sie das mal den Marines.

Sie hören ungläubig zu, wenn uns die böse PR-Maschine erzählt, dass Israel die moralischste Armee der Welt hat und dass die Palästinenser vor der Bombardierung gewarnt werden, ihre Häuser zu evakuieren. Dann sehen sie entsetzt zu, wie Apache-Angriffshubschrauber und Kampfjets über sie herfallen und die fliehenden Bürger in einer brennenden Landschaft töten, in der sogar Krankenhäuser, Schulen und Ambulanzen Ziel von Bomben sind, die von US-Steuergeldern bezahlt werden.

Dank der Bemühungen von Bürgerjournalisten und der heldenhaften Medien in Gaza wurde eine der mächtigsten Kriegsmaschinerien der Welt als kriminelles Unternehmen entlarvt, das von Psychopathen angeführt wird, die es für akzeptabel halten, schlafende Kinder und Krankenwagen zu bombardieren, die Verletzte zu lebensrettenden Operationen bringen wollen. Vorausgesetzt, das Krankenhaus ist nicht durch die verschärfte Belagerung des Gazastreifens außer Betrieb gesetzt worden; mindestens 30 Krankenhäuser in der Enklave sind seit dem 7. Oktober außer Betrieb.

Der Hass der Kriegsbefürworter, die diejenigen anbrüllten, die gegen Vietnam marschierten, ist immer noch da. Sehen Sie sich die rechtsextremen Schläger an, die am vergangenen Wochenende versuchten, den großen Protestmarsch in London zu stören. Aber auch die Worte von Ewan McColl sind immer noch aktuell. Der verstorbene schottische Folkmusiker, Dichter und kommunistische Aktivist war wohl der beste britische Protestsänger der sechziger Jahre. Seine Ballad of Ho Chi Minh, ein beschwingter Folksong, in dem Ho für seine Führungsqualitäten und seine Hingabe an das vietnamesische Volk gelobt wurde, wurde in den 1960er und 1970er Jahren von Radikalen gesungen. Ich habe bereits arabische Videos mit Liedern gesehen, in denen Hamas-Kämpfer gelobt und die von den USA unterstützte militärische Aggression kritisiert werden. Der Geist von McColl lebt weiter.

Ich denke, die Botschaft ist einfach: Wir müssen nicht nur für die Palästinenser eintreten, sondern auch für uns selbst und aufhören, uns von der verkommenen Politikerklasse zum Schweigen bringen zu lassen, die hier in Großbritannien Leute wie Suella Braverman und eine Reihe anderer Abgeordneter hervorbringt, die Völkermord unterstützen, unterstützt von den Medien, die das Umfeld schaffen, in dem ihr abscheulicher Populismus Wurzeln schlagen kann. An ihren Händen klebt das Blut von Millionen von Menschen, einschließlich der tragischen Babys im Brutkasten des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza, die um Sauerstoff kämpfen.

Unzählige Millionen sind im Irak, in Afghanistan, im Jemen, in Libyen, in Vietnam, in Mittel- und Südamerika und in Afrika sowie in Palästina getötet worden. Die unschuldigen Seelen derjenigen, die als Anhänger der Taliban, der Houthis, der libyschen Revolutionäre, des Vietcong, der Sandinisten, der Kommunisten, der Hamas und vieler anderer Freiheitskämpfer abgetan wurden, sind in frühe Gräber geschickt worden und kehren nun zurück, um die USA, Israel und den Westen zu verfolgen, die in ihre endlosen Kriege verwickelt sind.

Ich frage mich, wer groß und stark genug sein wird, den Staatsterrorismus anzuprangern, wenn er auftritt, vor allem, wenn die Terroristen Amerikaner und Israelis sind? Verurteilen Sie solche Terroristen? Oder verurteilen Sie die Hamas?

