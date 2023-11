Lie, deny, deflect: Israel’s mastery of obfuscating genocide | Red Flag No sooner had the dust settled after that blast that killed hundreds of Palestinians at Gaza’s al-Ahli hospital on 17 October than the propaganda war began.

Lügen, leugnen, ablenken: Israels Meisterschaft in der Vertuschung von Völkermord

von Maria Dabbas

16. November 2023

Kaum hatte sich der Staub nach der Explosion, die am 17. Oktober Hunderte von Palästinensern im al-Ahli Krankenhaus in Gaza tötete, gelegt, begann der Propagandakrieg.

Die israelische Medienmaschinerie lief auf Hochtouren und schaffte es mit Hilfe der willfährigen westlichen Medien und Regierungen schnell, die einfachste und wahrscheinlichste Erklärung für die Tragödie in Zweifel zu ziehen: dass Israel das Krankenhaus bombardierte, das es zuvor bombardiert hatte, vor dessen Evakuierung es die Menschen gewarnt hatte und von dem es wusste, dass sich eine große Zahl von Palästinensern dort aufhielt. Stattdessen seien die Palästinenser selbst für die Katastrophe verantwortlich gewesen.

Dass Israel entlarvt wurde, weil es Beweise fabriziert hatte, um seine Behauptung zu untermauern, dass der Palästinensische Islamische Dschihad verantwortlich war, und dass es sich weigerte, militärische Protokolle oder andere konkrete Beweise zur Untermauerung seiner Behauptungen vorzulegen, schien weder seine Apologeten noch die vielen israelfreundlichen Experten zu beunruhigen, die bereit waren, der friendly-fire-Hypothese Gewicht zu verleihen. Es spielte auch keine Rolle, dass israelische Politiker, Militärs und zivilgesellschaftliche Gruppen keinen Hehl aus ihrem Wunsch gemacht haben, die palästinensische Bevölkerung des Gazastreifens zu bestrafen und zu vernichten, u. a. durch die Zerstörung von zivilen Häusern und Infrastrukturen, wobei der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant die Palästinenser als „menschliche Tiere“ bezeichnete, die es zu vernichten gelte, oder vermeintlich zentristische israelische Politiker die Kinder des Gazastreifens beschuldigten, „den Tod über sich selbst zu bringen“, oder später israelische Ärzte, die die Regierung aufforderten, die Bombardierung palästinensischer Krankenhäuser zu verstärken.

Und selbst wenn Israel Gräueltaten zugibt, wie die Bombardierung des größten Flüchtlingslagers in Gaza, Jabalia, Ende Oktober, werden diese mit dem allumfassenden Schlagwort der „Selbstverteidigung“ gerechtfertigt. Israel – oder vielmehr das Bild, das es mit voller Unterstützung der Mainstream-Medien von sich selbst zeichnet – ist nicht nur unschuldig an jeglichem Fehlverhalten, sondern auch das umkämpfte, missverstandene Opfer.

So funktioniert die israelische Propagandamaschine: Fakten leugnen, die Berichterstattung dominieren und die Aufmerksamkeit von anderen Dingen ablenken. Diese Grundformel ist altbewährt.

Ein viel beachtetes Beispiel war der Mord an der altgedienten palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh im vergangenen Jahr. Sie wurde von einem israelischen Scharfschützen in den Hals geschossen und getötet, während sie über eine Razzia des israelischen Militärs im Flüchtlingslager Dschenin berichtete und Kleidung trug, die sie eindeutig als Presseangehörige auswies.

Daraufhin behauptete Premierminister Naftali Bennett, Abu Akleh sei durch eine verirrte palästinensische Kugel getötet worden, und staatliche Stellen veröffentlichten ein Video, das angeblich palästinensische Kämpfer zeigt, die den Schuss feiern. Abu Akleh, so Bennett weiter, sei inmitten eines spannungsgeladenen Schusswechsels zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten getötet worden. Diese Behauptungen wurden von der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem schnell widerlegt.

Das hielt die großen Medien jedoch nicht davon ab, pflichtbewusst die Argumente Israels zu wiederholen und die Gewalt hinter Abu Aklehs Ermordung zu beschönigen. „Der bahnbrechende palästinensische Journalist stirbt“, lautete der Nachruf, der zuerst in der New York Times veröffentlicht wurde. Damit wurde wieder einmal deutlich, dass Palästinenser in den Augen der Medien niemals vom israelischen Staat ermordet oder vernichtet werden; sie „sterben“ einfach, und ihre Krankenhäuser „explodieren“.

Die Mainstream-Medien haben die Auslöschung der Palästinenser und ihres Kampfes gegen die Apartheid zu einer hohen Kunst perfektioniert. Laura Albast, die in der New Arab schreibt, bringt es auf den Punkt: „Passiv verwenden. Lasst Fakten weg. Machen Sie Israel nicht zum Aggressor. Die israelische Gewalt ist gerechtfertigt. Israelischen Quellen ist zu glauben. Stellen Sie die Behauptungen israelischer Beamter nicht in Frage und überprüfen Sie sie nicht. Beschränken Sie die Verwendung von palästinensischen Quellen“. Shireen Abu Akleh ist tot.

Eine vom israelischen Militär durchgeführte „operative Untersuchung“ kam im September letzten Jahres zu dem Schluss, dass Abu Akleh mit hoher Wahrscheinlichkeit „versehentlich“ von israelischen Schüssen getroffen wurde. Letztendlich wurde es jedoch als unmöglich erachtet, „die Quelle der Schüsse eindeutig zu bestimmen“. Auch eine Untersuchung des US-Sicherheitskoordinators kam zu dem Schluss, dass das israelische Militär zwar höchstwahrscheinlich für ihren Tod verantwortlich war, dieser jedoch „nicht vorsätzlich, sondern aufgrund tragischer Umstände“ eingetreten sei.

Nachdem Israel Propaganda betrieben hatte, um sich von der Verantwortung für die Ermordung von Abu Akleh freizusprechen, nachdem seine Lügen und absichtlichen Auslassungen von willfährigen Medien und dem westlichen politischen Establishment bekräftigt worden waren, und nachdem es darauf gewartet hatte, dass Abu Aklehs Name aus dem Nachrichtenzyklus verschwindet: erst dann hat es sich einen Zentimeter auf die Anerkennung der Realität zubewegt.

Manchmal räumt es nicht einmal so viel ein. Die Operation Gegossenes Blei, die Israel im Dezember 2008 startete, ist ein typisches Beispiel dafür. Sie mag im Vergleich zu den heutigen Szenen völkermörderischen Unheils im Gazastreifen harmlos erscheinen, aber damals schockierte die Brutalität der Operation Gegossenes Blei die Welt.

22 Tage lang bombardierte das israelische Militär den Gazastreifen aus der Luft, zu Lande und zu Wasser, und am 3. Januar 2009 begann eine Bodeninvasion. Unter Verletzung des humanitären Völkerrechts regnete weißer Phosphor auf dicht besiedelte zivile Gebiete, darunter Schulen und Märkte. Mehr als 1.400 Palästinenser, darunter 313 Kinder, wurden getötet.

Vorhersehbarerweise wurde all dies von Israel und seinen Verbündeten als Selbstverteidigung gegen die Hamas gerechtfertigt. George W. Bush erklärte in seinen letzten Tagen als US-Präsident, er sei gegen „jede Waffenruhe, die zu Raketenangriffen auf Israel führt“.

Langjährige Vertreter des amerikanischen Imperialismus wie Thomas Friedman bezeichneten Israels Angriff auf die Bewohner des Gazastreifens als „die neueste Version des am längsten laufenden Theaterstücks im modernen Nahen Osten“, das den Titel tragen sollte: „Wem gehört dieses Hotel? Können die Juden ein Zimmer haben? Und sollten wir nicht die Bar in die Luft jagen und sie durch eine Moschee ersetzen?'“

Das Ausmaß der israelischen Barbarei war jedoch zu groß, als dass dieses Ablenkungsmanöver und die kaum verhüllte Islamophobie jede Kritik an der Operation Gegossenes Blei – selbst von israelischen Soldaten – hätte wegspülen können.

Eine inzwischen berühmte Zusammenstellung von Aussagen israelischer Soldaten, die an der Operation 2008/9 teilgenommen hatten, die von der Organisation Breaking the Silence erstellt wurde, fasst die Atmosphäre fiebriger, verstörter Blutrünstigkeit, die innerhalb des israelischen Militärs herrschte, in krassen Worten zusammen. „Der Hass und die Freude am Töten … [und] nichts kann dich aufhalten“, so ein Soldat.

Was der „Breaking the Silence“-Bericht in anekdotischer Form vermittelte, wurde später im Goldstone-Bericht in forensischer Detailarbeit analysiert. Dieser bezieht sich auf das Ergebnis einer im April 2009 vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Auftrag gegebenen „Untersuchungsmission“ unter Leitung des südafrikanischen Richters Richard Goldstone.

Die Prämisse der Mission war alles andere als radikal. Sie stellte nicht das Recht Israels in Frage, die Bevölkerung des Gazastreifens unter Berufung auf angebliche Selbstverteidigung 22 Tage lang dem Terror auszusetzen, sondern versuchte lediglich, die Grenzen dieses Rechts im Rahmen des internationalen Kriegsrechts zu hinterfragen. Sie wurde, wie der Guardian feststellte, von einem „jüdisch-zionistischen Richter mit tadelloser internationaler Legitimation“ geleitet, also kaum von einem distanzierten Beobachter.

Dennoch verweigerte Israel die Zusammenarbeit. Es blockierte die Einreise der UN-Ermittler nach Israel und in die besetzten Gebiete. Es bezeichnete die Mission als einseitig und unfair. Die einzig vernünftige Erklärung dafür ist, wie Richard Falk in der Electronic Intifada schreibt, dass Israel „nichts zu erzählen hatte, was die überwältigenden Beweise gegen das Land ausgleichen könnte“.

Und die Beweise waren in der Tat überwältigend. Auf mehr als 574 Seiten dokumentiert der Goldstone-Bericht schwerwiegende Kriegsverbrechen und Verstöße gegen das Völkerrecht, darunter die gezielte Tötung von Zivilisten, die Anwendung unverhältnismäßiger Gewalt und Freiheitsberaubung. Um nur einige zu nennen: Israel führte „Angriffe auf Häuser im Viertel al-Samouni südlich von Gaza-Stadt durch, einschließlich des Beschusses eines Hauses, in dem palästinensische Zivilisten von den israelischen Streitkräften gezwungen worden waren, sich zu versammeln“, und „schoss auf Zivilisten, während diese versuchten, ihre Häuser zu verlassen, um sich an einen sichereren Ort zu begeben, Sie „schossen auf Zivilisten, als diese versuchten, ihre Häuser zu verlassen, um sich an einen sicheren Ort zu begeben, wobei sie weiße Fahnen schwenkten und in einigen Fällen der Aufforderung der israelischen Streitkräfte folgten, dies zu tun“, und „beschossen ein Hilfszentrum der Vereinten Nationen, das 600 bis 700 Zivilisten Zuflucht bot und ein großes Treibstoffdepot enthielt, mit hochexplosiver Munition und weißem Phosphor“.

Der Goldstone-Bericht kam zu dem Schluss, dass es sich bei dem, was Ende 2008 und Anfang 2009 in etwas mehr als drei Wochen geschah, um einen vorsätzlich unverhältnismäßigen Angriff handelte, der darauf abzielte, eine Zivilbevölkerung zu bestrafen, zu demütigen und zu terrorisieren, ihre lokale wirtschaftliche Kapazität, zu arbeiten und für sich selbst zu sorgen, radikal zu verringern und ihr ein immer stärkeres Gefühl der Abhängigkeit und Verwundbarkeit aufzuzwingen“.

Israel reagierte auf diese im September 2009 veröffentlichten Ergebnisse mit offener Verachtung oder Ablenkung. Der damalige israelische Präsident Shimon Peres bezeichnete den Bericht als eine „Verhöhnung der Geschichte“, die „nicht zwischen einem Aggressor und einem Staat, der sein Recht auf Selbstverteidigung ausübt, unterscheidet“. Premierminister Benjamin Netanjahu bezeichnete den Bericht als „ein Känguru-Gericht gegen Israel, dessen Folgen dem Kampf demokratischer Länder gegen den Terror schaden“.

Die USA nutzten ihrerseits ihr Vetorecht im UN-Sicherheitsrat, um jeden Versuch der UN-Parteien zu blockieren, die Goldstone-Ergebnisse zu erörtern – geschweige denn, Israel für seine mutwillige Zerstörung palästinensischen Lebens und palästinensischer Lebensgrundlagen in der Operation Gegossenes Blei zu tadeln.

Aber selbst diese völlige Straffreiheit reichte Israel nicht aus. Die israelischen politischen Kräfte und ihre Anhänger verurteilten nicht nur die Ergebnisse des Berichts oder versuchten, deren Legitimität zu untergraben, sondern starteten auch eine Verleumdungskampagne gegen Goldstone selbst mit dem Ziel, ihn zu zwingen, den Bericht, den er mühsam erstellt hatte, zu verleugnen. Und es hat funktioniert.

„Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß“, schrieb Goldstone im April 2011 in der Washington Post, wäre der Goldstone-Bericht anders ausgefallen“. Er entschied sich insbesondere für die Feststellung, die auch die israelische Regierung als die unerträglichste empfand: dass das israelische Militär absichtlich Zivilisten angriff. Im israelischen politischen Establishment machte sich daraufhin Jubel breit, und Netanjahu sah in Goldstones Vorgehen einen Anstoß für die UNO, „seinen Bericht in den Mülleimer der Geschichte zu werfen“.

Immer wieder verzerren, leugnen und lügen Israel und seine Unterstützer in den Medien und in den Hallen der Macht in der Hoffnung oder besser gesagt in der begründeten Erwartung, ihre Verbrechen der Apartheid und des Völkermords zu begraben. Die einzige „Wahrheit“, die Israel akzeptieren kann, ist eine, in der sein expansionistisches, völkermörderisches Projekt niemals in Frage gestellt wird.

Gegen diese fabrizierte „Wahrheit“ steht das Gedenken der Palästinenser und die wachsende Zahl von Menschen auf der ganzen Welt, die an ihrer Seite Gerechtigkeit fordern. Wie der US-amerikanische Historiker Howard Zinn schrieb: „Die Erinnerung unterdrückter Menschen ist etwas, das nicht weggenommen werden kann, und für solche Menschen, mit solchen Erinnerungen, ist die Revolte immer ein Zoll unter der Oberfläche“.

