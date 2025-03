„Nur das BSW steht konsquent für Frieden und gegen Aufrüstung“ EHG



https://www.bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/politik/detailansicht-politik/artikel/verwechselte-bsw-stimmen-neuauszaehlung-der-stimmen-jetzt.html#topPosition



BSW-Chefin Sahra Wagenknecht. (Foto: dpa)

Verwechselte BSW-Stimmen: Neuauszählung der Stimmen, jetzt!

Dem BSW fehlten laut amtlichen Endergebnis lediglich 9.500 Stimmen für den Einzug in den Bundestag. Doch obwohl es in zahlreichen Wahllokalen offenbar zu Pannen und Verwechslungen kam, gibt es auf absehbare Zeit keine Neuauszählung der Stimmen. Ein Fehler. Ein Kommentar von Tobias Lill

Noch nie scheiterte eine Partei bei einer Bundestagswahl so knapp an der Fünf-Prozent-Hürde wie das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Mit 4,98 Prozent fehlten ihr laut amtlichem Endergebnis gerade mal 9500 Stimmen – und das bei 50 Millionen Wählern. Für die Partei ist das Ausscheiden aus dem Bundestag ein Fiasko. Doch auch das Vertrauen in die Demokratie hat Schaden genommen. Denn die Umstände der Wahlpleite sind kein Ruhmesblatt für das deutsche Wahlsystem. Weiterlesen in bayerische-staatszeitung.de

