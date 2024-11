VIDEO: Evo Morales spricht mit The Grayzone und macht die USA für das Attentat verantwortlich

23. November 2024

Nach einem Mordanschlag auf ihn beschuldigt der ehemalige Präsident Evo Morales, der in den Umfragen für die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen vorne liegt, den bolivianischen Staat und die US-amerikanische Drogenvollzugsbehörde (DEA), die paramilitärische Operation inszeniert zu haben.

Dank der Intervention der Bevölkerung und Überwachungsvideos liegen genügend Beweise vor, um diese Anschuldigungen aufrechtzuerhalten.

Morales macht die geschäftlichen und geopolitischen Interessen rund um Lithium für das verantwortlich, was er als Machtübernahme durch seinen ehemaligen Partner und jetzigen Rivalen, den bolivianischen Präsidenten Luis Arce, bezeichnet.

Eine vollständige Abschrift von Oscar Leons Interview mit Evo Morales finden Sie im folgenden Video.

ÓSCAR LEÓN: Wir waren gestern auf der Pressekonferenz und Sie haben dort gesagt, dass es die DEA, die Streitkräfte und die Polizei waren, die versucht haben, Sie zu ermorden. Können Sie uns ein paar genauere Angaben oder Details nennen?

EVO MORALES: Mal sehen, erstens: Nach dem Staatsstreich im Jahr 2019 sind die DEA und USAID nach Bolivien zurückgekehrt.

Vor [Arces Wahl] mit Minister Murillo [unter Jeanine Añez, nach dem Staatsstreich 2019]. Und als [die US-Behörden] zurückkehrten, etwa ein Jahr nach dem Staatsstreich, sind diese US-Behörden nie gegangen und sind hier geblieben. Nun, [die DEA] ist in Bolivien öffentlich tätig. Es ist kein Geheimnis mehr.

Ich habe Unterlagen zur Hand, die zeigen, wie einige Mitglieder der Nationalen Bolivianischen Polizei in Kolumbien verhaftet wurden, und der [bolivianische] Minister für Regierung sagte, dass sie sich mit der DEA beraten würden, um einen Bericht [über die Lösung des Falls] zu erhalten. Das ist eine Regierung mit der DEA.

Wenn ein Minister sagt, dass er eine ausländische Behörde konsultieren wird, ist das ein klarer Beweis für deren Beteiligung. Zweitens gibt es offizielle Informationen, die auf eine Koordination mit der DEA hinweisen. In der im Video gezeigten Operation sehen wir einen Hubschrauber, und es ist klar, dass Paramilitärs an Bord gegangen sind.

Derselbe Hubschrauber sollte mich wegbringen. Als ihr Plan scheiterte, flohen sie aufgrund der Reaktion der Bauernbewegung gegen diejenigen, die das Feuer eröffneten.

In dem Video scheinen die Angreifer Ausländer zu sein, wenn man ihre Kleidung betrachtet: Shorts, Turnschuhe und Rucksäcke, als sie in den Hubschrauber stiegen. Als die Streitkräfte befragt wurden, weigerten sie sich, klare Informationen zu geben. Ihre Antwort lautete: „Ich weiß es nicht“ – sie bestätigten die Beteiligung weder noch leugneten sie sie.

Wenn sie sich ihrer Unschuld sicher wären, würden sie einfach sagen: „Nein, das ist nicht passiert.“ Früher oder später wird die Wahrheit ans Licht kommen. Ihr Schweigen ist der beste Beweis für ein stillschweigendes Eingeständnis. Ich wiederhole: Wenn es nichts gäbe, hätten sie es einfach leugnen können. Stattdessen weigern sie sich jedoch, das Filmmaterial der Überwachungskameras herauszugeben.

Der Kommandant erklärte, dass die Videos nur auf Anordnung höherer Behörden freigegeben würden. Als Soldaten handeln sie natürlich nicht ohne Befehle. Wenn der Präsident den Befehl erteilen würde, wäre die Situation eine andere. Diese Überwachungsbänder müssen ans Licht kommen.

Eines ist klar, Coronel Rojas, er wurde verhaftet. Ich zeige es Ihnen. Sie können es hier sehen. Denn er wird die DEA um einen Bericht über den bolivianischen Pablo Escobar bitten. Ich habe mehrere Zeitungsausschnitte wie diesen. Sehen Sie, hier steht Minister Montaño. Könnte es sein, dass Santa Cruz schlimmer ist als Venezuela und Kuba? Er ist ein linker Präsident. Wie kann er sagen, dass Santa Cruz schlimmer ist als Kuba und Venezuela? Seite 7 dieser Zeitung.

Das ist also ein klarer Beweis dafür, dass die Regierung auf der Seite der Rechten steht. Nun, es steht alles da. Es gibt so viele Zeitungsausschnitte

Voiceover: Lithium ist für die nationale Sicherheit der USA von entscheidender Bedeutung, da es in militärischen und industriellen Anwendungen eine wichtige Rolle spielt. Es treibt fortschrittliche Technologien wie Drohnen, Waffensysteme und Energiespeicher an und unterstützt sowohl Verteidigungsoperationen als auch Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien. Angesichts der begrenzten inländischen Produktion ist die Sicherung einer zuverlässigen Lithiumversorgung unerlässlich, um die technologische Überlegenheit zu erhalten und die Infrastruktur vor geopolitischen Risiken zu schützen.

ÓSCAR LEÓN: Auf der Pressekonferenz am Montag habe ich die zweite Frage gestellt und gefragt, welche Interessen seiner Meinung nach hinter dem Putsch und der aktuellen politischen Krise stehen. Ich erwähnte Elon Musks berüchtigten Tweet, in dem er auf einen Kommentar zum Putsch in Bolivien mit den Worten antwortete:

„Wir putschen, wen wir wollen, und kümmern uns darum.“

Morales‘ unmittelbare Antwort begann mit einem Wort: „Lithium“.

Ich bat ihn, näher darauf einzugehen.

EVO MORALES: „Ja, bei dem Putsch ging es im Grunde um Lithium, wie ich gestern in der Pressekonferenz erwähnt habe.

Wir hatten über das Energieministerium einen Plan, um Investitionen in Lithium zu priorisieren, mit 41 Anlagen, hauptsächlich in Potosí, Oruro und anderen Departements. Mehr als die Hälfte davon waren für die Lithiumproduktion bestimmt, einschließlich Lithiumhydroxid, Lithiumcarbonat und Lithiumbatterien, zusammen mit Nebenprodukten und Einsatzstoffen.

Es wurde als öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) gegründet. Stellen Sie sich vor – diese Branche wäre nicht nur auf den Import von Vorprodukten und Nebenprodukten angewiesen. Stattdessen würden wir Dinge wie Kaliumchlorid für Düngemittel und Medikamente im Inland produzieren. Tatsächlich exportieren wir bereits einige davon. Während meiner vorherigen Amtszeit haben wir eine kleine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 350.000 Tonnen pro Jahr errichtet, die nur zu 30 % ausgelastet ist. Die Regierung nutzt diese Anlage nicht für den brasilianischen Markt.

[Seit meine Regierung 2006 die Kohlenwasserstoffe verstaatlicht hat] wurden transnationale Unternehmen von den Rohstoffgewinnungsprozessen ausgeschlossen. Sie konnten nur an den industriellen Phasen teilnehmen. Natürliche Ressourcen wie Lithium und Kohlenwasserstoffe gehören dem bolivianischen Volk und werden vom Staat verwaltet. Als wir begannen, Lithium aufzuwerten, kam es zum Staatsstreich – angetrieben von denen, die die Kontrolle über unser Lithium haben wollten.

Und wissen Sie, was Elon Musk gesagt hat? „Wir führen einen Putsch durch, wo immer wir wollen.“ Das ist seine Einstellung, auch wenn sich die Menschen dagegen wehren. Es wurde behauptet, dass er den Putsch mit Unterstützung von Donald Trump finanziert hat.

Es ist unglaublich, dass Präsident Lucho [Luis Arce] Trump jetzt gratuliert. Selbst wenn es um das Protokoll geht, wie kann er sich mit denen verbünden, die hinter dem Putsch stehen? Während des Selbstputsches von 2024 gab es sogar Tweets des US-Geschäftsträgers, der Lucho verteidigte. Wann haben die USA jemals einen linken Führer unterstützt? Niemals. Lucho ist nicht linksgerichtet.

Selbst die putschende OAS (Organisation Amerikanischer Staaten), die den Putsch von 2019 unterstützte, verteidigte Luis Arce beim Putsch von 2024. Dies ist ein Klassenkampf, ein ideologischer und prinzipientreuer Kampf.

Leider hat Luis Arce seine Hand im Spiel. Er hat das Lithiumprojekt unter dem Vorwand gestoppt, sich auf die direkte Lithiumgewinnung zu konzentrieren. In vier Jahren hat er nichts erreicht und gibt mir jetzt die Schuld? Wann? Wie? Er war Teil meiner Regierung. Unter seiner Regierung liegt alles brach.

Das eigentliche Ziel ist es, die MAS (Bewegung für den Sozialismus) zu zerstören und Evo Morales auszuschalten, während die USA die Kontrolle über Boliviens Lithium zurückerlangen. Ihre Handlungen stehen im Einklang mit der nationalen Sicherheitsdoktrin der USA, die darauf abzielt, unsere natürlichen Ressourcen unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit zu beherrschen.

Als ich die Kohlenwasserstoffe verstaatlichte, die eine wichtige Energiequelle darstellen, stellte ich die nationale Sicherheitsdoktrin der USA direkt in Frage.

Das sind die programmatischen und ideologischen Unterschiede zwischen den Vereinigten Staaten, Luis Arce und mir.“

Voiceover: In einem umstrittenen Schritt erkannte das Oberste Wahlgericht Boliviens Glover Garcias – den Kandidaten von Arce – als Parteiführer an und ignorierte eine Volksversammlung, die Morales nicht nur für die Parteiführung nominiert hatte, sondern auch für eine vierte Amtszeit als Präsident.

Morales hat Arce beschuldigt, die Verfassungsbestimmung, die eine Wiederwahl für mehr als zwei Amtszeiten verbietet, inszeniert zu haben, wodurch Morales effektiv disqualifiziert wurde.

OSCAR LEON: Das erinnert mich daran, dass wir in Lateinamerika mehrere Berichte erstellt haben, zum Beispiel in Argentinien, in Ecuador, ziemlich viele, auch in Brasilien, Lawfare oder Krieg, mit dem Gesetz. Und gestern haben Sie dies erwähnt und diese Dokumente gezeigt, die einige Beispiele dafür veranschaulichen, wie Lawfare in Bolivien durchgeführt wird.

Können Sie uns etwas über Lawfare in Bolivien erzählen?

EVO MORALES: Im Jahr 2021 hat die Regierung den „Schwarzen Plan“ erstellt. Im Januar 2002 hat mir das Kommunikationsteam des Regierungsministeriums eine Kopie davon gegeben.

Der Plan besteht darin, Evo politisch zu zerstören, Armando Rodriguez, Loza, den Abgeordneten, einen aufgeklärten, einen jungen Abgeordneten namens Alberto Arizpe. Anfangs glaubte ich es nicht, aber die Zeit verging, und im Jahr 2022, im Juli 2022, sagte ich „jetzt“, und zwar in einer Besprechung mit Lucho Arce. Ich sagte zu ihm: „Lucho, was ist das? Ein schwarzer Plan, um Evo zu zerstören?“ Der Minister des Präsidentenamtes war da, der Vizepräsident, es waren Führer der Friedenspartei der Einheit da, es war auch der Präsident der Kammern und der Fraktionsvorsitzende da, der auch bei diesem Treffen dabei war, bei dem ich seinen Plan ‚25 – 30 Lucho Präsident‘ vorstellte.

Bei einem früheren nationalen Treffen. Wir hatten vereinbart, dass die Kandidaten im Jahr vor den Wahlen festgelegt werden. Und auf jeden Fall hat Arce das Recht, sich zur Wiederwahl zu stellen, auch wenn er das allein tun will.

Aber auf einem Blatt dieses Plans, „Lucho 25 – 30“, stand: Evo auf der linken Seite, Camacho und Mesa auf der rechten Seite und in der Mitte er, Luis Arce. Das ist das Dokument. Ich habe es in der Hand. Es ist die Rechtsverschiebung, das habe ich allen auf der Versammlung gesagt. Er bekam Angst, er sagte, ich werde nachforschen, und bis jetzt hat er mir nichts gesagt.

Es hat bereits begonnen. Dieser Kampf, der Krieg der Medien. Aber als sie in den sozialen Netzwerken begannen zu sagen: „Evo, König des Kokains“, begann ich, mich zu verteidigen.

Die Zeit vergeht, es gibt auch Pläne, die MAS und Lucho Arce 2021–2022 zu erledigen. Er akzeptierte nicht, dass die Farben der MAS-IPSP bei offiziellen Veranstaltungen gezeigt werden. Präsident Luis Arce war Mitglied der Sozialistischen Partei, er glaubte nicht mehr an die MAS, aber Ende 2022 wurde dies in einer Umfrage deutlich.

Wie viel Prozent würde [Präsident Luis Arce] ohne die MAS erhalten? Kaum 6 %.

Im Jahr 2020 gewann Arce mit den Worten „wir sind von der MAS“, „wir sind von der MAS“. Und jetzt in der Umfrage, die ich gestern gezeigt habe. Wie viel Prozent hat Arce? 2,2 %. Sein positives Image ist schlechter [als das der ehemaligen Präsidentin Yanine Añez]. Vor einer Woche hatte [Präsident Arce] 4 %.

Also, das Problem. Das Problem ist, ich wiederhole, ideologisch, mit der Regierung von Lucho Arce.

Also ja, das ist Verfolgung, und die US-Regierung ist daran beteiligt. Im Moment sind die indigene Bewegung und ihre Weltanschauung, die in der Geschichte und im Erbe verwurzelt ist, von Natur aus antikolonial – das wissen Sie nur zu gut.

Während der Kolonialzeit wurden wir mit der Ausrottung bedroht. In der republikanischen Ära waren wir die am meisten Gehassten. Heute stellen [wir Indigene] die einzig wahre linke Partei dar. Unsere Bewegung kam an die Macht und veränderte die Republik grundlegend.

Die MNR (Nationalistische Revolutionäre Bewegung) führte die sogenannte Bolivianische Revolution von 1952 an, stürzte die Militärjunta und setzte eine neue Regierung ein. Für mich war das jedoch keine Revolution, sondern ein Volksaufstand. Die UDP (Demokratische Volksunion) schloss sich bei diesem Aufstand vorübergehend mit der MNR zusammen, um die Demokratie wiederherzustellen. Doch ihre Zeit an der Macht war nur von kurzer Dauer und unvollendet.

In diesem politischen Moment ist es ein historischer Rekord, 14 Jahre lang an der Spitze der indigenen Bewegung gestanden zu haben. Seit 1825 hat kein Präsident 14 Jahre lang regiert. Die Menschen für sich zu gewinnen, ist keine leichte Aufgabe – es erfordert greifbare Ergebnisse in wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Bereichen.

Daher kommen die Unterstützung und die Stimmen. Als kollektive Bewegung haben wir eine so dauerhafte Macht erlangt.

Was sagten die Vereinigten Staaten während des Putsches? „MAS kehrt nicht in die Regierung zurück und Evo Morales kehrt nicht nach Bolivien zurück.“

Lucho Arce kandidierte für das Präsidentenamt – ich schlug seine Kandidatur vor, aber ich habe sie nicht durchgesetzt. Es gab vier Kandidaten: Lucho, David, Diego Pari und Rodríguez. Im argentinischen Exil stimmten wir ab, und Lucho Arce gewann. Als MAS an die Macht zurückkehrte und ich, Evo Morales, lebend nach Bolivien zurückkehrte, war dies dem Votum des bolivianischen Volkes zu verdanken.

Was sagte das Imperium nach dem Putsch zu den Putschisten? Dass die MAS verboten werden müsse. Von Argentinien aus sprach ich mit einigen Mitgliedern des Obersten Wahlgerichts, und sie sagten mir, dass es „internen und externen Druck“ gebe, die MAS-IPSP zu beseitigen. Jetzt tut Präsident Lucho Arce genau das – er macht der MAS-IPSP den Garaus.

Die Vereinigten Staaten wollen nicht, dass Evo Morales zurückkehrt, aber hier bin ich. Und jetzt will Lucho noch mehr tun – hier sind einige wichtige Informationen für Sie. Es geht nicht nur darum, Evo zu töten. Wenn sie mich schnappen, wollen sie mich an die Vereinigten Staaten ausliefern. Minister César Siles und Regierungsminister Eduardo Castillo sind an diesem Plan beteiligt.

Was hat Lucho Arce vor anderthalb Monaten bei einem Treffen mit dem Plurinationalen Verfassungsgericht gesagt? „Wir haben einen gemeinsamen Feind – sein Name ist Evo Morales.“ Arce fuhr fort: „Evo Morales, in Bolivien inhaftiert? Nein, er ist gefährlich. Es ist besser, ihn ins Ausland zu schicken.“ Die Richter haben mich darüber informiert.

Sie sollten wissen, dass sich die Geschichte wiederholt. 1994/95, während der Regierungszeit von Gonzalo Sánchez de Lozada, wurde ich festgenommen. Ich verbrachte etwa anderthalb Monate in einer Zelle. Dann wurde ich ins Regierungsministerium gerufen, wo Sánchez de Lozada und sein Minister anwesend waren. Was haben sie zu mir gesagt?

„Evo, rottet das Koka aus. Wenn ihr das nicht tut, habt ihr drei Möglichkeiten: den Friedhof, [das Gefängnis in] Chonchocoro oder die Vereinigten Staaten.“ Ich antwortete: ‚Herr Minister, ich bin in Ihren Händen. Ich bin in Ihren Händen.‘ Und jetzt wiederholt sich die Geschichte.

OSCAR LEÓN: Das erinnert mich an einen Fall in Ecuador, den ich miterlebt habe, als Rafael Correa im Amt war. Ich hatte an diesem Tag die Gelegenheit, als Kameramann zu arbeiten, und ich erinnere mich, dass ich beobachtet habe, was geschah. Ich hatte das Gefühl, dass die Präsidenten dieser Zeit in Lateinamerika – die als Teil einer neuen Linken auftraten – sozusagen das Imperium herausforderten.

Es gab eine Bewegung unter mehreren Präsidenten, die mit mutigen Initiativen zusammenstanden. Sie schlugen vor, eine Süd-Süd-Bank zu gründen und Entwicklungseinrichtungen im globalen Süden einzurichten. Soweit ich weiß, war ein ganzer Plan in Arbeit.

Wenn wir darüber nachdenken, was mit den Beteiligten in diesem historischen Moment passiert ist, ist es bemerkenswert. Viele sahen sich mit Staatsstreichen oder Verfolgung konfrontiert. Cristina Kirchner, Rafael Correa, Lula, Sie selbst – alle haben in irgendeiner Form unter Angriffen gelitten.

Mir scheint, dass dies eine Reaktion auf die Herausforderung ist, die sie damals darstellten. Was halten Sie von diesem sogenannten „neuen Condor-Plan“, über den die Menschen in Lateinamerika derzeit diskutieren?“

EVO MORALES: Mmm, diese Ära war etwas Besonderes – mit Lula, Chávez, Néstor Kirchner, Correa. Der erste Schlag kam für mich mit Fernando Lugo, dann Dilma Rousseff und Cristina. Was Correa widerfahren ist, war verheerend.

Im Jahr 2021 las ich einen Artikel, in dem vorhergesagt wurde, dass Lucho Arce der neue Lenín Moreno werden würde. Ich habe das damals nicht geglaubt und Lucho sogar verteidigt. Aber im Laufe der Zeit scheint es schlimmer zu werden als unter Lenín Moreno. Unter Lucho Arce ist der Faschismus hierher zurückgekehrt. Für mich bedeutet Faschismus, gewalttätige zivile Gruppen einzusetzen, um bescheidene Menschen einzuschüchtern, anzugreifen und zu unterdrücken – und das alles mit Unterstützung der Polizei. Neoliberale Regierungen haben so etwas nie getan.

Jetzt ist es nicht mehr das Militär, das das öffentliche und politische Leben ins Visier nimmt – es sind Richter und Staatsanwälte. An diesem Punkt sind wir jetzt angelangt. Für mich ist das der neue Plan Condor, der unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit daherkommt. Hier in Bolivien haben wir das, was ich „legale Schläger“ nenne, die über das Justizsystem agieren.

Lucho Arce und David Choquehuanca verlassen sich nicht mehr auf die Versammlung. Stattdessen nutzen sie zwei selbstverlängerte Richter. Alle ihre Urteile, Verurteilungen und Beschlüsse sind null und nichtig, da kein Artikel der Verfassung eine Verlängerung oder Selbstverlängerung von Amtszeiten in der Justiz vorsieht.

Die Verfassung ist eindeutig: Keine Behörde oder staatliche Stelle darf einen Beschluss fassen, der ihr selbst zugutekommt. Dennoch haben diese Richter ihre Amtszeit verlängert, um an der Macht zu bleiben.

Wenn die verfassungsrechtlichen Bestimmungen eingehalten worden wären, wäre ich verfassungsrechtlich, rechtlich und legitimiert immer noch Präsident von MAS-IPSP. Jetzt nutzt die Regierung diese selbst verlängerten Richter, um der Versammlung ihre Befugnisse zu entziehen und durch Gerichtsurteile und Verfügungen zu regieren.

Für mich ist dies der zweite Plan Condor. Linke, Humanisten, Progressive und Antiimperialisten sind jetzt der Gnade von Richtern und Staatsanwälten ausgeliefert.“

ÓSCAR LEÓN: Ein weiteres Thema, das wir hier ausführlich diskutiert haben, ist der Bergbaukonflikt in Ecuador. Im Moment ist dies eine sehr ernste Angelegenheit. Die Bauern sind der enormen Macht der Unternehmen ziemlich schutzlos ausgeliefert. Stellen Sie sich vor – Präsident Noboa ist die Verkörperung der Unternehmensinteressen, und die Tante des Präsidenten ist diejenige, die die Bergbauunternehmen leitet.

Ich wollte Sie nach Ihrer Meinung zur Natur, Pachamama, fragen. Im Moment erleben wir eine beispiellose globale Veränderung. In Arabien liegt Schnee, aber am Nordpol nicht. Was halten Sie von der globalen Situation, in der wir uns befinden?“

EVO MORALES: Heute, da die G20 in Brasilien tagt, wäre es sinnvoll, wenn die G20 eine gründliche Bewertung vornehmen würde – eine tiefgreifende Reflexion über das Leben und die soziale Gerechtigkeit. Der einzige Weg, um sozialen Frieden zu gewährleisten, ist ein gewisses Maß an Gleichheit, Identität und Umverteilung des Reichtums.

Es müssen Programme entwickelt werden, um das demokratische Leben zu verteidigen, aber auch, und das ist von grundlegender Bedeutung, um für Mutter Erde zu sorgen. Ich bin davon überzeugt, dass Mutter Erde ohne die Menschheit existieren kann – vielleicht sogar besser ohne uns –, aber die Menschheit kann nicht ohne Mutter Erde existieren. Deshalb habe ich den Vereinten Nationen vorgeschlagen, die Rechte von Mutter Erde zu diskutieren.

Für mich sind die Rechte von Mutter Erde wichtiger als die Rechte der Menschheit. Wenn wir ihr Recht auf Regeneration nicht respektieren, wenn wir uns nicht um sie kümmern, ist das Überleben der Menschheit nicht garantiert – nicht nur für Männer oder Frauen, sondern für alles Leben.

Dies ist eine enorme Verantwortung, und gemeinsam haben wir sie nicht übernommen.

Außerdem ist dies mit dem Thema Ausbeutung verbunden. Wir können keine extraktivistische Politik akzeptieren. Wenn eine Ausbeutung stattfinden muss, muss sie Mutter Erde respektieren.

Wir haben eine Politik für Mutter Erde, die, ich wiederhole, im Wesentlichen auf der Achtung ihrer Rechte beruht. Die indigene Weltanschauung ist eine der Komplementarität mit der Natur, tief in der Geschichte verwurzelt. In den indigenen Gemeinschaften gibt es kein Privateigentum – das Land ist gemeinschaftlich. Wir wechseln uns ab, pflegen es und rehabilitieren es.

Mechanisierung ist akzeptabel, aber sie muss mit unserer Lebensweise übereinstimmen: Komplementarität mit Mutter Erde, Kollektivität und Harmonie mit der Menschheit.“

OSCAR LEÓN: An vielen Orten, an denen ich gewesen bin, und vielleicht in weiten Teilen der Welt, wächst die Angst und Sorge vor einem möglichen Dritten Weltkrieg, der in Europa und im Nahen Osten bereits geführt wird. Ein solcher Konflikt könnte zweifellos alles Leben auf dem Planeten bedrohen.

Glauben Sie, dass die Politiker Lateinamerikas in der Lage sind, sich wieder zu vereinen und als Block mit einer Stimme zu sprechen, um dem Dritten Weltkrieg, der globalen Erwärmung und all diesen immensen Herausforderungen, vor denen wir stehen, entgegenzutreten?

EVO MORALES: Mal sehen. Als Menschen müssen wir die Projekte und Pläne des nordamerikanischen Imperiums identifizieren und ihnen entgegentreten. Wir müssen die Monroe-Doktrin von 1823 und die Ideologie des Manifest Destiny von 1845 in Frage stellen.

Die Monroe-Doktrin besagt, dass Amerika den Amerikanern gehört, was bedeutet, dass lateinamerikanische Länder als US-Kolonien betrachtet werden. Aber sie verlieren an Boden. Meiner Meinung nach sind die Vereinigten Staaten keine Wirtschaftsmacht mehr, obwohl sie eine Militärmacht bleiben. Die NATO ist jedoch im Wesentlichen zum Verteidigungsministerium der USA geworden. Ich verstehe nicht, was die Europäer tun, wenn sie sich dem anschließen.

Die Doktrin der Manifest Destiny – der Glaube, dass die USA von Gott gesegnet und dazu bestimmt sind, die Welt und ihre natürlichen Ressourcen zu beherrschen – ist ebenso unverständlich. Sie hat die Militarisierung auf der ganzen Welt vorangetrieben.

In jüngerer Zeit stand die Nationale Sicherheitsdoktrin der USA vor ernsthaften Herausforderungen. Ich setze großes Vertrauen in die BRICS und die Entstehung einer neuen Weltordnung – einer multipolaren Welt.

Das gibt mir Hoffnung. Ich spüre, dass eine Rebellion im Gange ist, aber sie muss sich beschleunigen. Ohne die Unterstützung der Menschen ist kein Wandel möglich. Nur wenn die Staats- und Regierungschefs an der Seite ihres Volkes stehen, kann eine Politik für das Volk garantiert werden – keine Politik für das Imperium.

Unipolarität sichert kein Leben – nicht für heute, nicht für zukünftige Generationen und schon gar nicht für Mutter Erde.“

ÓSCAR LEÓN: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr ehemaliger Präsident. Wir drücken unsere Solidarität angesichts des Angriffs aus, den Sie erlebt haben, und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank.

EVO MORALES: Vielen Dank. Abschließend möchte ich sagen, dass die Regierung von Lucho Arce das Geld des Volkes gestohlen hat. Korruption ist weit verbreitet. Ich habe die moralische Autorität, darüber zu sprechen. Ich bin ohne akademische Qualifikationen in das Präsidentenamt gekommen, dank Wahrheit und Ehrlichkeit – Sie kennen mich.

Die bolivianischen Richter mögen uns zwar unser Akronym MAS weggenommen haben, aber sie werden uns niemals unsere revolutionären Prinzipien nehmen. Ein Revolutionär geht niemals in Rente oder verlässt das Schlachtfeld. Ich werde Bolivien nicht verlassen. Ich werde an der Seite des Volkes stehen, selbst wenn ich verfolgt werde. Sie haben versucht, mich zu töten, und ich habe überlebt.

Jetzt sind wir geeinter denn je und entschlossen, unsere demokratische und kulturelle Revolution wiederherzustellen und Bolivien erneut zu retten, so wie wir es während unserer 14-jährigen Regierungszeit getan haben.