https://electronicintifada.net/content/plenty-room-inn-during-genocide/50243



Viel Platz im Gasthaus während des Völkermordes

Amy Abdelnoor

Die elektronische Intifada

24. Dezember 2024

Die Geburtskirche in Bethlehem ist das zweite Jahr in Folge so gut wie leer, während Israels Völkermord in Gaza weitergeht.

Mamoun Wazwaz Xinhua Nachrichtenagentur

Schon seit Wochen dröhnen Weihnachtslieder aus den Lautsprechern der Geschäfte hier im Vereinigten Königreich. Sie wechseln zwischen nervtötenden, fröhlichen Weihnachtsjingles und – in etwas gehobeneren Geschäften – Chören mit Engelsstimmen, die die Weihnachtsgeschichte nacherzählen.

Die Ironie dieses ganzen Soundtracks zum Fest und insbesondere der Lieder, die „no room at the inn“ (kein Platz im Gasthaus) verkünden, entgeht den Kunden, die ihre Einkaufstaschen mit Weihnachtsmustern füllen wollen, weitgehend.

Die Wahrheit ist, dass in den Herbergen von Bethlehem heute reichlich Platz für Maria und Josef wäre, denn die Hotels der Stadt sind weitgehend leer, und der Tourismus, der bereits vom Coronavirus schwer getroffen wurde, ist durch die Eskalation der israelischen Gewalt im Westjordanland und die anhaltenden Massaker im Gazastreifen völlig dezimiert.

Um überhaupt an die Türen der Hotels in der kleinen Stadt zu klopfen, müsste das junge Paar natürlich erst einmal von Nazareth nach Bethlehem reisen können.

Ihr Weg mit dem Auto oder zu Fuß wäre heute wesentlich komplizierter, als die gleiche Strecke vor über 2.000 Jahren mit dem Esel zurückzulegen. Militärische Kontrollpunkte, verbotene Straßen und eine 270 Meilen lange Trennmauer – eine Kombination aus Betonmauern, militärisch patrouillierten Straßen und Stacheldrahtzäunen, die nach ihrer Fertigstellung eine Länge von 440 Meilen erreichen soll und nach internationalem Recht illegal ist – versperren den Weg.

Ihre Reise dorthin wäre nicht nur kompliziert, sondern es gäbe auch keine Garantie für ihre Rückkehr.

In zwei großen Wellen von Zwangsvertreibung und Verweigerung der Rückkehr hat Israel – bei seiner Gründung in der Nakba 1948 und nach der Besetzung des restlichen historischen Palästinas 1967 – dafür gesorgt, dass Hunderttausende von Palästinensern nicht in die Häuser und Dörfer zurückkehren konnten, aus denen sie gekommen waren.

Am dramatischsten war dies im Jahr 1948, als etwa zwei Drittel der gesamten einheimischen palästinensischen Bevölkerung gewaltsam vertrieben wurden und ihnen das Recht auf Rückkehr verweigert wurde.

Nach einer Volkszählung im September 1967 ergriff Israel ähnliche Maßnahmen, um den Aufenthaltsstatus der rund 270.000 Menschen zu erschweren oder zu vereiteln, die unmittelbar nach dem Krieg als abwesend eingestuft wurden, „weil sie entweder während des Konflikts geflohen waren oder sich zum Studium, für einen Beitrag oder aus anderen Gründen im Ausland aufhielten.“

Demografische Bedrohung

Seitdem bestimmt Israels Besessenheit von der „demografischen Bedrohung“ die Politik darüber, wer eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten kann und wer nicht, ob in den besetzten Gebieten oder in Israel.

Seit zwei Jahrzehnten verhindert Israel zum Beispiel, dass Bürger palästinensischer Herkunft eine Aufenthaltsgenehmigung für ihre Ehepartner erhalten, wenn diese aus den besetzten Gebieten stammen.

So hätten Josef, der angeblich aus Bethlehem stammt, und Maria aus Nazareth unter dem derzeitigen Regime nicht zusammenleben dürfen.

Der Einsatz einer Volkszählung zur Kontrolle der Bevölkerung hingegen wäre dem jungen Paar vertraut gewesen. Der von den Römern eingesetzte jüdische Klientelkönig Herodes soll ein Massaker an den erstgeborenen Söhnen verübt haben, um dem prophezeiten Kommen eines neuen Königs zuvorzukommen.

ُُDie Geburt selbst wäre heute viel demütigender als die bloße Geburt in einer Krippe. Palästinensische Frauen sind mit Schwierigkeiten konfrontiert, die weitaus entmenschlicher und moralisch verwerflicher sind als die vollen Gasthäuser, in denen ihre Vorfahrin empfangen wurde.

Seit Jahren werden sie immer wieder an israelischen Kontrollpunkten im gesamten illegal besetzten Palästina festgehalten. Vor dreizehn Jahren berichtete die britische medizinische Fachzeitschrift The Lancet, dass zwischen 2000 und 2007 jedes Jahr 10 Prozent der schwangeren Palästinenserinnen auf dem Weg zur Entbindung im Krankenhaus an den Kontrollpunkten aufgehalten wurden, was zu 69 Geburten an den Kontrollpunkten und zum Tod von fünf Müttern und 35 Säuglingen führte.

Dies verblasst natürlich gegenüber den Erfahrungen, die schwangere Frauen in Gaza in den letzten 14 Monaten gemacht haben. Nicht nur, dass Israel im ersten Jahr des Angriffs auf den Gazastreifen mehr Frauen und Kinder getötet hat als in jedem anderen vergleichbaren Zeitraum eines Konflikts in den letzten 20 Jahren, sondern die rücksichtslose Unmenschlichkeit, die Schwangeren und Säuglingen angetan wird, ist besonders akut.

Bereits im April berichtete das International Rescue Committee (IRC), dass die meisten der 183 Frauen, die im Durchschnitt täglich in Gaza entbinden, aufgrund der völkermörderischen Gewalt Israels keinen Zugang zu ausgebildeten Hebammen, Ärzten oder Gesundheitseinrichtungen haben.

Und für schätzungsweise 155.000 schwangere und stillende Frauen im Gazastreifen (Stand: Dezember letzten Jahres) sind Angst und Unterernährung entscheidende Risikofaktoren. „Diese Zahl“, so stellt das IRC fest, “ist seitdem exponentiell angestiegen.“

Nach Angaben des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen vom Oktober befinden sich Tausende von schwangeren Frauen „am Rande einer Hungersnot“ und „unter hungerähnlichen Bedingungen“.

Kleine Stadt

Bethlehem mag heute wegen des erstickten Tourismus ruhig sein, aber es ist alles andere als still, wie es der Liedtext ausdrückt.

Letztes Jahr, am Weihnachtstag selbst, wurde der Geburtsort Jesu von der israelischen Armee gestürmt, ein regelmäßiges Ereignis, zu dem auch die Belagerung der Geburtskirche selbst im Jahr 2002 gehört.

All dies ist natürlich eine ferne Realität im Lärm der Weihnachtsklingeln in den Geschäften im ganzen Vereinigten Königreich.

Es ist sogar eine ferne Realität in den jährlichen Krippenspielen, die in Grundschulen im ganzen Land aufgeführt werden, wenn stolze Eltern ihren geliebten Sprösslingen helfen, den Text zu lernen, um sich auf ihre Rolle in der Nacherzählung der Geschichte von der Ankunft Christi vorzubereiten.

In der modernen Welt der Inklusion und der Vielfalt der Darstellungen werden sich die Schulen vielleicht dagegen wehren, das dunkelhaarige Mädchen in der Klasse als Maria zu besetzen; sie werden vielleicht Jungen Engel spielen lassen; sie werden vielleicht Mädchen mit Kronen als Könige aufstellen. Geschirrtücher werden auf die Köpfe gestülpt und mit einer Schnur befestigt, und für Maria, die fromm auf einem Schemel sitzt, gibt es ein Thomaskleid und ein Kopftuch.

Doch angesichts des Schweigens bei den Weihnachtsveranstaltungen im letzten Jahr, des ohrenbetäubenden Schweigens der meisten Schulen und des gesamten Bildungsapparats während Israels Völkermordkampagne und der Behandlung von Universitätsstudenten, die gegen den Völkermord demonstrieren, wird die Ironie der Schulkrippe bestenfalls unausgesprochen bleiben und schlimmstenfalls absichtlich übersehen werden.

Viel erschreckender ist, dass die Gedanken der Kinder, ihrer Eltern und Lehrer zweifellos weit weg sind von den Kindern in Gaza, ja in ganz Palästina, denen so viel mehr verwehrt wird als nur ein Bettchen.

Und so wird es in diesen Tagen dazu kommen, dass die Feier der Geburt Jesu, des „Retter“-Kindes, das wir für sein Mitleid mit den „Armen und Gemeinen und Niedrigen“ preisen, eindeutig als hohle, oberflächliche Nachahmung eben jener Botschaft entlarvt wird, die es zu vertreten vorgibt.

Amy Abdelnoors Debütroman Ever Land“, der aus ihren Erfahrungen in palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon und unter israelischer Besatzung in Ramallah entstand, erscheint 2026. Auf Twitter/X: @amyabdelnoor.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …