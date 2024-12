https://mondoweiss.net/2024/12/pope-francis-condemns-israels-bombing-in-gaza-again/



Papst Franziskus verurteilt Israels Bombardierung in Gaza – erneut

Papst Franziskus hat in seiner jährlichen Weihnachtsansprache die israelische Bombardierung im Gazastreifen verurteilt und den Kardinälen und anderen hochrangigen Vertretern im Vatikan gesagt: „Das ist Grausamkeit, kein Krieg.“

Von Jeff Wright

24. Dezember 2024

Papst Franziskus und die Wünsche der römischen Kurie (Foto: Vatican Media / Catholic Press Photo/MAXPPP)

Papst Franziskus hat am Samstag in seiner jährlichen Weihnachtsansprache an die Kardinäle und andere hochrangige Führungskräfte im Vatikan die israelischen Bombenangriffe im Gazastreifen verurteilt. „Gestern wurden Kinder bombardiert“, sagte er und bezog sich dabei auf die tödlichen israelischen Angriffe vom vergangenen Freitag. „Das ist Grausamkeit, nicht Krieg. Ich möchte dies sagen, weil es das Herz berührt.“

Frustriert wies der Papst auch auf einen Vorfall vom vergangenen Freitag hin, als die israelischen Behörden dem lateinischen Patriarchen von Jerusalem die Einreise nach Gaza verweigerten, um einen Gottesdienst zu leiten – „wie sie es versprochen hatten“, so Franziskus. Nachdem die israelischen Behörden ihre Entscheidung rückgängig gemacht hatten, betrat Kardinal Pizzaballa am nächsten Tag den Gazastreifen und leitete die Messe, wobei er der Gemeinde sagte: „Die ganze Welt ist mit euch“.

Anfang des Monats hatte Patriarch Pizzaballa mitgeteilt, dass Papst Franziskus von den Kindern der Heiligen Familie als „der Großvater“ bezeichnet wird. Pizzaballa sagte, dass der Papst jeden Tag um 19 Uhr in der Pfarrei anruft: „Vielleicht eine halbe Minute, 30 Sekunden, vielleicht mehr, vielleicht weniger… Er ist der Großvater der Kinder geworden, der Papst, weil… sie wissen, dass er anruft.“ Es heißt, dass Franziskus jeden Tag von Gemeindemitgliedern über die Situation in Gaza informiert wird. Weiterlesen in mondoweiss.net

Übersetzt mit Deepl.com

