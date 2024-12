https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-israel-another-expert-report-committing-genocide-west-yawns



Ein weiterer Expertenbericht stellt fest, dass Israel einen Völkermord begeht. Der Westen gähnt

Jonathan Cook

24 Dezember 2024

Amnesty, Human Rights Watch und Medecins Sans Frontieres sind sich einig. Aber der Völkermord im Gazastreifen ist nur noch eine Routine-Meldung, die auf den Innenseiten vergraben ist

Ein palästinensischer Mann betrauert den Tod eines Verwandten nach einem israelischen Angriff auf ein Haus in Deir Al-Balah, im zentralen Gazastreifen, am 22. Dezember 2024 (Reuters)

Drei verschiedene Berichte, die in diesem Monat von führenden internationalen Menschenrechts- und medizinischen Gruppen veröffentlicht wurden, haben dieselbe erschreckende Geschichte geschildert: dass Israel in seinem Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza weit fortgeschritten ist.

Genauer gesagt haben sie bestätigt, was bereits offensichtlich war: dass Israel seit 14 Monaten Zehntausende von Palästinensern mit wahlloser Munition abschlachtet und gleichzeitig die Überlebenden nach und nach verhungern lässt und ihnen den Zugang zu medizinischer Versorgung verwehrt.

Völkermorde können mit Gaskammern geschehen. Oder mit Macheten. Oder sie können mit 2.000-Pfund-Bomben und Hilfsblockaden durchgeführt werden. Völkermorde sehen selten gleich aus. Aber sie alle zielen auf dasselbe Ziel ab: die Auslöschung eines Volkes.

Amnesty International, Human Rights Watch und Ärzte ohne Grenzen (MSF) sind sich einig, dass Israel die Ausrottung anstrebt. Es hat aus seiner Absicht keinen Hehl gemacht, und diese Absicht wird durch seine Handlungen vor Ort bestätigt.

Nur die vorsätzlich Blinden, zu denen westliche Politiker und ihre Medien gehören, leugnen noch immer. Aber schlimmer noch als das Leugnen ist, dass sie sich weiterhin aktiv an diesem ultimativen Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligen, indem sie Israel mit den Waffen, den Geheimdienstinformationen und der diplomatischen Deckung versorgen, die es für die Ausrottung braucht.

Letzte Woche veröffentlichte Ärzte ohne Grenzen einen Bericht mit dem Titel Leben in der Todesfalle Gaza, in dem sie zu dem Schluss kam, dass Israel absichtlich „das Gefüge der Gesellschaft auflöst“.

Die medizinische Hilfsorganisation stellte fest: „Die von den israelischen Streitkräften entfesselte Gewalt hat physische und psychische Schäden in einem Ausmaß verursacht, das jedes funktionierende Gesundheitssystem überfordern würde, ganz zu schweigen von einem System, das bereits durch eine vernichtende Offensive und eine 17 Jahre andauernde Blockade [durch Israel] dezimiert wurde.“

Ärzte ohne Grenzen fügte hinzu: „Selbst wenn die Offensive heute enden würde, wären die langfristigen Auswirkungen angesichts des Ausmaßes der Zerstörung beispiellos.“

Der Wiederaufbau der Gesellschaft und die Bewältigung der gesundheitlichen Folgen werden sich „über Generationen erstrecken“.

Absicht bewiesen

Die Ergebnisse von Ärzte ohne Grenzen folgten unmittelbar auf einen 185-seitigen Bericht von Human Rights Watch, der zu dem Schluss kam, dass Israel „Akte des Völkermords“ begeht.

Die Organisation beschränkte sich dabei auf eine israelische Politik: die systematischen Bemühungen, der Bevölkerung den Zugang zu Wasser zu verwehren – ein klares Indiz für die Absicht, den entscheidenden Maßstab für die Beurteilung, ob ein Massentötungsdelikt in einen Völkermord übergeht.

Auf einer Pressekonferenz sagte Lama Fakih, HRW-Direktorin für den Nahen Osten, die Untersuchungen hätten bewiesen, dass Israel „Palästinenser im Gazastreifen vorsätzlich tötet, indem es ihnen das Wasser vorenthält, das sie zum Überleben brauchen“.

Israel hatte dies in vier koordinierten Aktionen getan. Es hatte Pipelines blockiert, die Wasser von außerhalb des Gazastreifens liefern. Dann hat es den Strom für die Pumpen abgeschaltet, von denen die Versorgung des Gazastreifens aus Brunnen und Entsalzungsanlagen abhängt.

Als Nächstes zerstörten sie die Solarpaneele, die bei solchen Stromausfällen als Backup dienten. Und schließlich wurden Mitarbeiter, die versuchten, das Versorgungssystem zu reparieren, und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die versuchten, Wasser zu liefern, getötet.

„Dies ist eine umfassende Politik, die die Menschen daran hindert, Wasser zu bekommen“, schlussfolgerte der amtierende Direktor von HRW für Israel und Palästina, Bill Van Esveld. Er fügte hinzu, dass die Gruppe „eine sehr klare Feststellung der Ausrottung“ gemacht habe.

Verhaltensmuster

HRW schloss sich einem weitreichenderen Bericht von Amnesty International an, der bekanntesten internationalen Menschenrechtsorganisation der Welt.

In einem 296-seitigen Bericht, der Anfang Dezember veröffentlicht wurde, kam Amnesty zu dem Schluss, dass Israel in Gaza „schamlos und kontinuierlich“ einen Völkermord begeht – oder „die Hölle entfesselt“, wie es die Organisation anschaulicher formulierte.

Der Untersuchungszeitraum von Amnesty endete im Juli, also vor fünf Monaten. Seitdem hat Israel die Zerstörung des nördlichen Gazastreifens weiter intensiviert, um die Bevölkerung zu vertreiben.

Dennoch beschrieb Amnesty ein „Verhaltensmuster“, bei dem Israel vorsätzlich die Versorgung mit Hilfsgütern und Strom behindert und so viel Sprengkraft auf die winzige Enklave abgeworfen hat – was mehr als zwei Atombomben entspricht -, dass die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung, die Lebensmittelversorgung und das Gesundheitssystem zusammengebrochen sind.

Das Ausmaß des Angriffs habe Tod und Zerstörung in einem Tempo und Ausmaß verursacht, wie es in keinem anderen Konflikt des 21. Jahrhunderts der Fall gewesen sei.

Budour Hassan, Amnesty-Forscher für Israel und die besetzten palästinensischen Gebiete, sagte, Israels Vorgehen gehe über die einzelnen Kriegsverbrechen hinaus, die mit Konflikten verbunden sind: „Dies ist etwas Tieferes.“

In Übereinstimmung mit bedeutenden Holocaust- und Völkermordforschern kam Amnesty zu dem Schluss, dass die hohe Messlatte, die für den Nachweis einer völkermörderischen Absicht erforderlich ist, im vergangenen Mai überschritten wurde, als Israel mit der Zerstörung von Rafah begann, dem Gebiet im südlichen Gazastreifen, in das es palästinensische Zivilisten als vermeintlich „sichere Zone“ getrieben hatte.

Das höchste Gericht der Welt, der Internationale Gerichtshof (IGH), hatte Israel gewarnt, Rafah nicht anzugreifen, aber es tat es trotzdem.

Massenhafte Leugnung

Seit einiger Zeit melden sich führende Holocaust- und Völkermordforscher – darunter auch Israelis – zu Wort und warnen nicht nur davor, dass ein Völkermord im Gange ist, sondern dass er kurz vor seiner Vollendung steht.

Letzte Woche gelang es Omer Bartov sogar, seine Botschaft auf CNN zu verbreiten. Gegenüber Christiane Amanpour erklärte er, Israel führe einen „Vernichtungskrieg“ gegen den Gazastreifen. „Was die IDF [israelisches Militär] dort tut, ist die Zerstörung des Gazastreifens“, sagte er.

Amos Goldberg, ein weiterer israelischer Holocaust-Experte, wies darauf hin, dass Raphael Lemkin, ein jüdisch-polnischer Gelehrter, der den Begriff „Völkermord“ geprägt hat, dessen zwei Phasen beschrieb.

Die erste ist die Vernichtung der ausgelöschten Gruppe und die zweite ist das, was er als „Aufzwingen des nationalen Musters“ des Täters bezeichnete. Wir sind jetzt Zeugen der zweiten Phase, da Israel ethnisch gesäuberte Gebiete für israelische Siedlungen vorbereitet.“

Goldberg fügte hinzu: „Wie in jedem anderen Fall von Völkermord in der Geschichte haben wir es auch jetzt mit einer Massenverleugnung zu tun. Sowohl hier in Israel als auch in der ganzen Welt.“

Die Soldaten beschreiben, dass sie jeden erschießen, der sich innerhalb der nicht deklarierten so genannten „Tötungszonen“ bewegt, sogar Kinder, und sie dann als „Terroristen“ bezeichnen. Die Toten werden den Hunderudeln zum Fraß überlassen.

Die Einladung Bartovs durch CNN wurde offenbar durch einen Artikel in Haaretz, Israels liberalster Zeitung, provoziert. Darin wurden letzte Woche Aussagen von israelischen Soldaten veröffentlicht, in denen sie Kriegsverbrechen im Gazastreifen beschrieben und miterlebt haben. Sie zeichnen ein Bild der systematischen Auslöschung, das selbst aus ihrer begrenzten Perspektive bedrohlich nach Völkermord aussieht.

Die Soldaten beschreiben, dass sie jeden erschießen, der sich innerhalb der nicht deklarierten so genannten „Tötungszonen“ bewegt, sogar Kinder, und sie dann als „Terroristen“ bezeichnen. Die Toten werden Hunderudeln zum Fraß überlassen.

Die einzigen Worte, die ein israelischer Reservist fand, um Israels wiederholte und vorsätzliche Tötung von Kindern in Gaza zu beschreiben, waren „das pure Böse“.

Einem ranghohen Kommandeur der Reserve, der kürzlich aus der Enklave zurückgekehrt ist, zufolge hat die israelische Armee „einen gesetzlosen Raum geschaffen, in dem menschliches Leben keinen Wert hat“.

Ein anderer sagt, die Einheiten wetteifern darum, wer die meisten Palästinenser töten kann, ohne Rücksicht darauf, ob es sich um Hamas-Kämpfer oder Zivilisten handelt.

Andere beschreiben, dass diese Einheiten wie „unabhängige Milizen“ agieren, die sich nicht an militärische Protokolle halten.

Jeder ist ein Terrorist

In dem Haaretz-Artikel wird angedeutet, wie die israelische Armee den Völkermord in Gaza durchführte. Nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 übertrug die militärische Führung die normalerweise zentralisierte Entscheidungsfindung auf lokale Feldkommandeure.

Viele dieser Kommandeure leben in den religiös extremsten der illegalen jüdischen Siedlungen im Westjordanland. Sie sind nicht nur jüdische Suprematisten, sondern folgen auch Rabbinern, die glauben, dass alle Palästinenser, selbst Babys, eine Bedrohung für das jüdische Volk darstellen und ausgerottet werden müssen.

Berühmt-berüchtigt ist, dass eine Gruppe einflussreicher Siedlerrabbiner ihre völkermörderischen Lehren in einem Buch mit dem Titel The King’s Torah festgeschrieben hat .

Einer der von Haaretz identifizierten hochrangigen Kommandeure ist Brigadegeneral Yehuda Vach, ein Siedler aus Kiryat Arba, der wohl extremsten aller israelischen Siedlungen im Westjordanland.

Viele Jahre lang leitete Vach die Offiziersschule des Militärs und gab seine extremen Ansichten an eine neue Generation von Offizieren weiter, von denen einige jetzt vermutlich Entscheidungen in Gaza treffen.

Heute leitet er die Division 252, in der viele der Soldaten, die mit Haaretz sprachen, gedient haben.

Einer seiner Offiziere erzählte, wie Vach nach der Ermordung des Hamas-Militärführers Yahya Sinwar im Oktober eine offizielle Sitzung abhielt, um zu entscheiden, was mit seiner Leiche geschehen sollte. Er wollte Sinwars Leiche nackt ausziehen, auf einem öffentlichen Platz auslegen, zerstückeln und die Überreste mit Abwasser übergießen.

In einer Ansprache an die Soldaten soll er eine in Israel weit verbreitete völkermörderische Ansicht geäußert haben, wonach es im Gazastreifen keine Unschuldigen gibt“. Sogar Israels angeblich liberaler Präsident Isaac Herzog hat dies gesagt.

Einem Offizier zufolge hat Vach diese Ansicht jedoch zu einer „operativen Doktrin“ gemacht.

Für Vach sind die Palästinenser „alle Terroristen“. Und das bedeutet, dass in Anbetracht der gegenwärtigen ausdrücklichen Ziele Israels in Gaza jeder getötet werden muss.

Nichts bleibt haften

Nichts von alledem sollte uns überraschen. Die israelische Führung hat ihre völkermörderischen Absichten von Anfang an angekündigt. Und vor mehr als einem Jahr begannen israelische Soldaten, die in Gaza Dienst tun , uns von der systematischen Natur der israelischen Kriegsverbrechen zu berichten.

Aber wie alles an diesem Völkermord haben auch diese Berichte keinen Einfluss auf den westlichen politischen und medialen Konsens. Nichts ist hängen geblieben, selbst wenn es die Soldaten selbst sind, die ihre Gräueltaten dokumentieren, und selbst wenn es israelische Holocaust-Experten sind, die zu dem Schluss kommen, dass diese Verbrechen einem Völkermord gleichkommen.

Wie ist dieser Dauerzustand der Massenleugnung möglich? Daran ist nichts normal oder natürlich. Die Leugnung wird aktiv und wütend hergestellt

Es ist fast ein Jahr her, dass der IGH, der sich aus mehr als einem Dutzend international angesehener Richter zusammensetzt, entschied, dass ein „plausibler“ Fall vorgebracht wurde, dass Israel einen Völkermord in Gaza verübt.

Die Richterschaft gehört zu den konservativsten Berufsgruppen überhaupt.

Die Lage im Gazastreifen ist unabsehbar schlechter als im Januar letzten Jahres, als das Gericht sein Urteil verkündete.

Aber die Räder der Justiz müssen sich langsam drehen, auch wenn Gaza die Zeit nicht auf seiner Seite hat.

Wie ist dieser Dauerzustand der Massenverleugnung möglich? Es gibt nichts Normales oder Natürliches daran. Die Verleugnung wird aktiv und wütend herbeigeführt.

Nur weil wir in einer Welt leben, in der Milliardäre unsere Politiker und Medien besitzen, brauchen wir Gerichte und Menschenrechtsgruppen, um zu bestätigen, was wir bereits ganz deutlich sehen können, weil es live auf unsere Geräte gestreamt wird.

Nur weil wir in einer Welt leben, die Milliardären gehört, verbringen dieselben Gerichte und Menschenrechtsorganisationen lange Monate damit, die Beweise abzuwägen, um sich vor den unvermeidlichen Verleumdungen zu schützen, die darauf abzielen, ihre Beiträge zu diskreditieren.

Und nur weil wir in einer Welt leben, die Milliardären gehört, ist es unseren Politikern und Medien auch nach all diesen Verzögerungen möglich, die Ergebnisse zu ignorieren und so weiterzumachen wie bisher.

Das System ist zu Gunsten des imperialen Zentrums der Vereinigten Staaten und ihrer Klientelstaaten manipuliert.

Wenn Sie ein afrikanischer Diktator oder ein offizieller Feind des so genannten Westens sind, reichen die minimalsten Beweise aus, um Ihre Schuld zu beweisen.

Wenn Sie unter dem Schutz des US-Paten stehen, reicht kein einziger Beweis aus, um Sie hinter Gitter zu bringen.

Das nennt man Realpolitik.

Immer eine andere Geschichte

Seit vielen Monaten besteht die Rolle der westlichen Medien darin, uns ins Gas zu setzen, indem sie vorgeben, dass der Völkermord etwas anderes ist.

Zunächst wurde das massenhafte Abschlachten von Palästinensern einfach als natürlicher Wunsch Israels dargestellt, den „Terrorismus“ vor seiner Haustür nach dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober 2023 zu beseitigen.

Pro-palästinensische Demonstranten stoßen am 30. November 2024 in London auf eine Gruppe von Gegendemonstranten, die israelische Flaggen schwenken (Carlos Jasso/AFP)

Es war vor allem eine Geschichte der israelischen „Selbstverteidigung“, die bequemerweise die vorangegangenen Jahrzehnte übersah, in denen Israel die Palästinenser von ihrem Land vertrieben hatte, entweder ganz aus ihrer Heimat oder in Ghettos, dann das Land illegal mit jüdischen Siedlungen im Stil der Apartheid kolonisiert und die palästinensischen Ghettos einer brutalen israelischen Militärherrschaft unterworfen hatte.

In der Berichterstattung nach dem 7. Oktober wurde den Palästinensern, die seit langem Opfer einer illegalen Besatzung sind, die alleinige Schuld an ihrem Leid zugeschrieben. Alles andere – die Befürchtung, dass sich ein Völkermord anbahnt – war ein sicheres Zeichen von Antisemitismus.

Als dann das Gemetzel zunahm – als der Gazastreifen dem Erdboden gleichgemacht, Krankenhäuser zerstört und die Bevölkerung kollektiv mit einer Hilfsblockade bestraft wurde – geriet die offizielle Darstellung ins Wanken.

Wir kehrten zu dem vertrauten Rahmen eines unlösbaren Konflikts zurück, in dem beide Seiten die Schuld trugen – wenn auch natürlich die Palästinenser mehr.

Also wurde ein neues Narrativ entwickelt: die internationalen Bemühungen um einen Waffenstillstand, der „den Kreislauf der Gewalt“ beendet, die Konzentration auf die Freilassung der Geiseln und die Unnachgiebigkeit der Hamas.

Wir kehrten zu dem vertrauten Rahmen eines unlösbaren Konflikts zurück, in dem beide Seiten die Schuld trugen – wenn auch natürlich mehr die Palästinenser.

Nun, da es unmöglich wird, weiterhin so zu tun, als wolle Israel Frieden, und die Tatsache zu ignorieren, dass es das Gemetzel ausweitet, statt es einzudämmen, hat sich die Medienstrategie erneut geändert.

Da der Völkermord sein „Endstadium“ erreicht – wie die israelischen Holocaust-Wissenschaftler Omer Bartov und Amos Goldberg warnen – haben die Medien weitgehend das Interesse verloren. Wenn es keine Möglichkeit gibt, den Völkermord beidseitig zu betrachten, dann muss er verschwinden.

Und im Land der Medien gibt es immer eine andere Geschichte, die gefördert werden kann. Es wird immer einen anderen Aufmacher auf der Titelseite geben und nicht den beunruhigendsten von allen, in dem westliche Führer und die Medien vollwertige Teilnehmer an der live gestreamten Ausrottung eines Volkes sind.

BBC begräbt die Nachrichten

Das ist der Kontext, in dem man das kollektive Gähnen der Medien verstehen kann, als die drei Völkermordberichte in diesem Monat einer nach dem anderen abgesetzt wurden.

Die Anschuldigungen Israels, der Amnesty-Bericht sei antisemitisch, waren durchaus zu erwarten. Was nicht zu erwarten war, war die weitgehend gleichgültige Reaktion der Medien.

Die BBC war ein Paradebeispiel dafür, wie man schlechte Nachrichten begraben kann. Ihre wichtigsten Fernsehnachrichtensendungen – die wichtigste Nachrichtenquelle für die Briten – ignorierten die Geschichte völlig.

Der arme Cousin der BBC, der 24-Stunden-Nachrichtensender, der ein weitaus kleineres Publikum anzieht, erwähnte den Amnesty-Bericht zwar, überschrieb ihn aber mit: „Israel weist ‚erfundene‘ Behauptungen über Völkermord zurück“.

Mit anderen Worten, wenn die BBC eine sehr begrenzte Berichterstattung anbot, übersprang sie die Nachrichtenmeldung über die Ergebnisse von Amnesty und ging direkt zu Israels vorhersehbarer, empörter Reaktion über.

In einer Untersuchung für Drop Site News sprach der Guardian-Kolumnist Owen Jones letzte Woche mit 13 derzeitigen und kürzlich ausgeschiedenen BBC-Mitarbeitern. Sie sagten, die Berichterstattung der BBC über den Gazastreifen sei stark verzerrt, um Israels Aktionen in einem günstigen Licht darzustellen.

In einem WhatsApp-Chat für leitende BBC-Nahost-Redakteure, -Korrespondenten und -Produzenten schrieb ein Teilnehmer, der über die Überschrift „erfundene Behauptungen“ empört war: „FFS! – Es ist ein offenes Tor für diejenigen, die sagen, dass wir Angst haben, die Israelis zu verärgern, und unsere Geschichten in ein ‚Israel sagt‘-Narrativ verpacken“.

Die Website der BBC, der bei weitem einflussreichsten englischsprachigen Online-Nachrichtenquelle, ignorierte den Amnesty-Bericht unerklärlicherweise 12 Stunden lang nach Aufhebung des Embargos.

Selbst dann erschien er erst an siebter Stelle. In der darauffolgenden Woche wurde er nicht in den „Israel-Gaza“-Index auf der Titelseite der Website aufgenommen, so dass es unwahrscheinlich war, dass er gefunden werden würde.

Dieses Muster ist seit langem in der BBC-Berichterstattung über Israel und Palästina zu beobachten, aber es ist noch viel krasser geworden, seit der Völkermord an Israel auf dem Spiel steht.

Wie Jones‘ Untersuchung zeigt, hat das BBC-Management die Kontrolle über die Gaza-Berichterstattung auf eine kleine Anzahl von Journalisten beschränkt, die dafür bekannt sind, dass sie sich eng an Israels Sicht der Dinge halten – und das, obwohl ihre redaktionelle Rolle einen „Bürgerkrieg“ in der BBC-Redaktion provoziert hat, wie Jones es nennt.

Bemerkenswerterweise hat Jones seine Untersuchung nicht im Guardian veröffentlicht, wo es ähnliche Berichte von Mitarbeitern gab, die sich darüber empörten, dass die Zeitung dem völkermörderischen Charakter der israelischen Aktionen kein angemessenes Gewicht beimaß.

Gefälschte Algorithmen

Was die BBC getan hat, ist kein Einzelfall. Sobald man Licht in die dunklen Ecken der von Staaten und Milliardären kontrollierten Medien bringt, zeigt sich immer das gleiche Bild.

Letzte Woche ergab eine Untersuchung, dass Meta, das Unternehmen, dem Facebook und Instagram gehören, seine Algorithmen absichtlich manipuliert hat, um Berichte der größten palästinensischen Nachrichtenquellen nach dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober 2023 zu unterdrücken.

Die Aufrufe palästinensischer Nachrichtenquellen auf den Meta-Plattformen gingen nach dem Anschlag deutlich zurück – im Durchschnitt um 77 Prozent -, obwohl sie eigentlich mit einem weitaus größeren Interesse hätten rechnen müssen. Im Gegensatz dazu stiegen die Zugriffe auf israelische Nachrichten stark an.

Paradoxerweise wurde die Untersuchung von der BBC veröffentlicht, obwohl sie von den Mitarbeitern ihres arabischen Nachrichtendienstes initiiert und durchgeführt wurde.

Ebenfalls letzte Woche haben mehr als ein Dutzend Whistleblower der Deutschen Welle, dem deutschen Pendant zur BBC, gegenüber Al Jazeera enthüllt, dass in der Redaktion eine Kultur der Angst herrscht, wenn es um kritische Berichterstattung über Israel geht.

Ähnliche Berichte von Whistleblowern haben die manipulierte Berichterstattung – immer zu Gunsten Israels – bei anderen großen Sendern, von CNN bis zur New York Times und der Nachrichtenagentur Associated Press, aufgedeckt.

In Wirklichkeit findet sich die gleiche verzerrte Nachrichtenagenda in jeder Nachrichtenredaktion in jedem Medienunternehmen. Es müssen sich nur Informanten melden, und es muss sich jemand finden, der bereit ist, zuzuhören, und der in der Lage ist, zu veröffentlichen.

Und warum? Weil man einen Völkermord, der sich vor aller Augen abspielt, nicht als normal erscheinen lassen kann, ohne dass die institutionellen Medien enorme Anstrengungen unternehmen, um die Augen ihres Publikums zu verschließen. Um uns in Gleichgültigkeit zu hypnotisieren.

Zustand der Angst

Zu viele von uns sind für diesen Prozess empfänglich – und das aus mehreren Gründen.

Zum Teil, weil wir diesen Institutionen immer noch vertrauen, obwohl ihre Hauptfunktion darin besteht, uns vorzugaukeln, dass sie zu unserem Nutzen da sind – und nicht, dass sie in Wirklichkeit den Interessen der größeren Unternehmensstrukturen dienen, zu denen sie gehören.

Diese westlichen Strukturen investieren in den Diebstahl von Ressourcen, die Ausplünderung von Vermögenswerten und die Konzentration von Reichtum – natürlich alles auf Kosten des globalen Südens – sowie in die Kriegsindustrien, die diese Ausplünderung möglich machen.

Aber es ist auch Teil unserer psychologischen Veranlagung, dass wir die Aufmerksamkeit für schlechte Nachrichten nicht unbegrenzt aufrechterhalten können.

Wir können schlechten Nachrichten nicht unendlich viel Aufmerksamkeit schenken. Einem Völkermord Woche für Woche, Monat für Monat zuzusehen und nichts dagegen tun zu können, belastet unsere psychische Gesundheit auf schreckliche Weise.

Einem Völkermord Woche für Woche, Monat für Monat zuzusehen und nichts dagegen tun zu können, belastet unsere geistige Gesundheit auf schreckliche Weise. Es hält uns in einem permanenten Zustand der Angst.

Die Unternehmensstrukturen, die unsere Medien kontrollieren, wissen das nur zu gut. Deshalb kultivieren sie bei ihren Zuschauern ein Gefühl der Ohnmacht.

Die Welt wird als ein rätselhafter Ort dargestellt, an dem es unerklärliche Kräfte des Bösen gibt, die ohne nachvollziehbare Ursache handeln und alles Gute und Heilsame zerstören.

Die Medien suggerieren, dass internationale Angelegenheiten kaum anders sind als ein Spiel, bei dem es darum geht, wie man ein Loch zu stopfen hat. Wann immer der gute Westen versucht, ein Problem zu lösen, taucht ein anderer böser Maulwurf auf, seien es Hamas-Terroristen, Hisbollah-Terroristen, Syriens ehemaliger Diktator Bashar al-Assad oder die verrückten Mullahs im Iran.

Vor diesem Hintergrund des Völkermords im Gazastreifen hat das Publikum entweder das Gefühl, dass das, was den Palästinensern widerfährt, so entsetzlich es auch sein mag, verdient ist, oder dass es eine Verschwendung von Energie und Zeit ist, sich zu sehr damit zu beschäftigen. Es wird bald eine andere Krise kommen, die unsere Aufmerksamkeit ebenso stark beansprucht.

Und das wird sie auch. Denn das ist genau die Art und Weise, wie die Konzernmedien arbeiten. Sie bieten ein Fließband an schlechten Nachrichten, ein verwirrendes Ereignis nach dem anderen – sei es ein weiterer in Ungnade gefallener Prominenter, ein ermordetes Schulmädchen oder ein Kriegsausbruch.

Die Rolle der Medien – der Grund, warum Staaten und Konzerne sie so fest im Griff haben – besteht darin, uns daran zu hindern, ein umfassenderes Bild von der Welt zu gewinnen, auf dem unsere Hände weit blutiger aussehen als die „Terroristen“, über die wir zu Gericht sitzen. Eine Welt, in der eine mächtige westliche Elite, deren Firmenimperium seinen Hauptsitz in den USA hat, den Planeten als nichts anderes als eine Maschine zur Gewinnung von Reichtum betreibt.

Und so zucken wir, die Öffentlichkeit des Westens, wieder einmal mit den Schultern: über die „Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen“, über „den Kreislauf der Gewalt“, über „die Barbaren vor den Toren“, über „die Last des weißen Mannes“.

Fast 15 Monate später ist der Völkermord im Gazastreifen völlig normal geworden, er ist zu einer weiteren unbedeutenden, routinemäßigen Nachricht geworden, die auf den Innenseiten begraben wird.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

