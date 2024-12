Von Damaskus ins Chaos: Assads Sturz und das Comeback von al-Qaida

https://www.mintpressnews.com/from-damascus-to-chaos-assads-fall-and-al-qaedas-comeback/288813/



Mnar Adley



11. Dezember 2024



Es gibt Wochen, in denen Jahrzehnte vergehen. In nur wenigen Tagen ist die syrische Regierung gestürzt, Präsident Baschar al-Assad ist nach Moskau geflohen, und Al-Nusra-Gründer Abu Mohammad al-Julani hat die Macht übernommen.

Wie konnte das alles so schnell passieren? Noch im letzten Jahr sah es so aus, als würde Assad seine Position auf internationaler Ebene festigen, da er wieder in die Arabische Liga aufgenommen wurde. Außerdem entfernte sich Assad von Russland und dem Jemen und ging zu einer engeren Beziehung zu Saudi-Arabien und den Golfstaaten über.

Zwei Gäste, Kevork Almassian und Mohammad Marandi, werden diese Woche im MintCast über den Zusammenbruch Syriens und dessen Bedeutung für die regionale Achse des Widerstands diskutieren. Almassian ist ein syrischer Journalist aus Aleppo, der den YouTube-Kanal Syriana Analysis betreibt, eine Plattform, die sich mit allen Themen rund um Syrien und die westasiatische Politik beschäftigt. Marandi ist Regierungsberater und Professor für englische Literatur und Orientalistik an der Universität Teheran.

Assads Abgang und der Zerfall der Syrischen Arabischen Armee lassen viele im Land jubeln. Andere jedoch – vor allem Angehörige religiöser Minderheiten – fürchten sich vor Repressalien. De-facto-Präsident al-Dschulani war Chef der al-Qaida-Tochter al-Nusra-Front, bis diese sich 2017 in Hayʼat Tahrir al-Scham umbenannte. Er war auch Stellvertreter des Gründers von ISIS, Abu Musab al-Zarqawi.

Julani und seine Kräfte fanden breite Unterstützung im Westen, der sie militärisch, finanziell und politisch unterstützte. Auch Israel förderte den Aufstieg von Hayʼat Tahrir al-Scham, versorgte die Gruppe mit Waffen und behandelte ihre verwundeten Kämpfer.

Tel Aviv hat die Gelegenheit genutzt, sich so viel syrisches Land wie möglich anzueignen, indem es sich über die besetzten Golanhöhen hinaus auf Damaskus selbst zubewegte. Währenddessen schlagen seine Jets auf die verbleibenden militärischen Ziele ein, um jeden potenziellen zukünftigen Widerstand lahm zu legen.

Was bedeutet dies alles für Palästina, Iran und die Zukunft der Region? Könnte dies ein Wendepunkt in der syrischen Geschichte sein, oder ist es ein vernichtender Schlag für die Kräfte, die sich dem westlichen Imperialismus widersetzen? Sehen Sie sich hier das vollständige Interview an, um mehr darüber zu erfahren.

Mnar Adley ist eine preisgekrönte Journalistin und Redakteurin und die Gründerin und Leiterin von MintPress News. Außerdem ist sie Präsidentin und Direktorin der gemeinnützigen Medienorganisation Behind the Headlines. Adley ist außerdem Co-Moderatorin des MintCast-Podcasts und Produzentin und Moderatorin der Videoserie Behind the Headlines. Kontaktieren Sie Mnar unter mnar@mintpressnews.com oder folgen Sie ihr auf Twitter unter @mnarmuh.

MintPress News ist ein unabhängiges Medienunternehmen. Sie können uns unterstützen, indem Sie Mitglied bei Patreon werden, uns mit einem Lesezeichen versehen und auf die Whitelist setzen sowie unsere Social-Media-Kanäle abonnieren, darunter YouTube, Twitter und Instagram.

Abonnieren Sie MintCast auf Spotify, Apple Podcasts, und SoundCloud.

Sehen Sie sich auch die Video-Interview-/Podcast-Reihe des Rappers Lowkey an, The Watchdog.

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten! MintPress News ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …