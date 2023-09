Vietnam Faces Another NATO Proxy War, This Time Against China Vietnam and countries contiguous to it need a further American-inspired war like they need a hole in the head. ❗️Join us on Telegram , Twitter , and VK . The recent…

Vietnam steht vor einem weiteren Stellvertreterkrieg der NATO, dieses Mal gegen China

Von Declan Hayes

16. September 2023

Vietnam und die angrenzenden Länder brauchen einen weiteren amerikanisch inspirierten Krieg, als ob sie ein Loch im Kopf bräuchten.

Das jüngste Weißbuch der Vietnamesischen Volksarmee, die im Dezember 1944 von dem legendären General Võ Nguyên Giáp gegründet wurde, zeigt, dass ihr Langer Marsch noch nicht beendet ist. Zwar wird die Hilfe der sowjetischen Roten Armee im Zweiten und Dritten Indochinesischen Krieg gewürdigt, aber die Freunde von gestern werden natürlich oft vergessen, wenn die Umstände es erfordern.

Unter den heutigen Umständen stellen die wirtschaftlichen und diplomatischen Fortschritte Chinas in Laos und Kambodscha eine reale oder eingebildete Bedrohung für Vietnam dar, und das chinesische Abenteurertum im östlichen (südchinesischen) Meer ist nicht nur eine direkte Bedrohung für Vietnam, sondern auch eine Herausforderung für seine Existenz, die im Weißbuch Vietnams direkt angesprochen wird.

Die australischen Streitkräfte gehören zu den potenziell feindlichen Kräften, die Vietnams uncharakteristische Offenheit in Bezug auf diese Herausforderung aufgegriffen haben und bereit sind, sie als Teil der amerikanischen Strategie „places not bases“ auszunutzen, um China zu erdrosseln.

Das Problem dabei ist, dass im Falle einer Unterminierung Chinas durch die NATO auch Vietnam fallen würde, genau wie die vermeintlichen Dominosteine der früheren indochinesischen Kriege. Die chinesische Armee, die vom Norden aus angreift, und die chinesische Marine, die Vietnams östliches (südchinesisches) Meer in Brand setzt, würden zusammen mit enormen wirtschaftlichen Kollateralschäden dafür sorgen.

Um diesen vielfältigen Bedrohungen durch die NATO zu begegnen, muss Vietnam an seiner „Vier-Neins-Politik“ festhalten: keine Militärbündnisse, keine Parteinahme für ein Land gegen ein anderes, keine ausländischen Militärstützpunkte und keine Nutzung vietnamesischen Territoriums zur Bekämpfung anderer Länder sowie keine Anwendung von Gewalt oder Androhung von Gewalt in internationalen Beziehungen.

Obwohl dies eine äußerst lobenswerte und praktische Politik ist, steht sie nicht im Einklang mit den imperialistischen Ambitionen der USA und ihrer antipodischen Lakaien, die meinen, Vietnam mit ihrer wirtschaftlichen Macht dazu bringen zu können, sich ihren chinesischen Eroberungsplänen zu fügen. Ihr Druckmittel ist, dass Vietnam zwar an Chinas Wirtschaftswachstum anknüpfen muss, aber auch nicht die Kekse ignorieren kann, die Chinas Feinde ihm hinwerfen.

Die Denkfabriken der Nato haben diese potenzielle vietnamesische Achillesferse nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern auch immer wieder Pläne geschmiedet, wie sie diese ausnutzen können, vor allem im militärischen Bereich, wo die Sowjetunion und jetzt Russland traditionell der Hauptlieferant für militärische Ausrüstung ist. Obwohl Vietnam in den letzten Jahren zu Recht seine Rüstungsbeschaffungen diversifiziert hat, birgt diese Diversifizierung einige große Gefahren in sich. Erstens sind die russischen Systeme den NATO-Systemen in der Ukraine überlegen und scheinen die besten und – im Falle Vietnams – die zuverlässigsten zu sein, die es gibt.

Auch wenn die Israelis, die in den vietnamesischen Markt eingedrungen sind, etwas anderes behaupten mögen, so ist dies an sich nicht das Hauptanliegen Vietnams, nämlich das vermeintliche Recht der USA, zu bestimmen, von wem Vietnam seine Waffen beziehen darf. Amerikanischer Druck, Waffengeschäfte zwischen Russland und Vietnam zu sabotieren, ist völlig inakzeptabel, ebenso wie jede Rolle, die israelische Agenten in Vietnam dabei spielen könnten.

Noch während das Weiße Haus verkündete, dass der Besuch von Creepy Joe Biden in Hanoi eine Chance sei, „den Frieden, den Wohlstand und die Stabilität in der Region zu stärken“, schimpfte die extremistische Zeitung New York Times, dass das souveräne Vietnam immer noch Waffen aus dem souveränen Russland, seiner traditionellen Quelle, beziehe und der chinesischen Volksbefreiungsarmee nicht ausreichend die Stirn biete.

Obwohl derselbe Lieferant von CIA-Fehlinformationen behauptet, dass „Vietnams Streben nach einem russischen Waffengeschäft seine Beziehungen zu den Vereinigten Staaten untergräbt“, war diese Beziehung eine Zweibahnstraße, da die USA Vietnam als militärischen, maritimen, diplomatischen und wirtschaftlichen Gegenpol zu China brauchen.

Abgesehen davon, dass Handelsgeschäfte zwischen Vietnam und Russland weder Amerika noch die in der NYT ansässigen CIA-Propagandisten etwas angehen, versucht dieses erbärmliche Blatt, Rusvietpetro, ein russisch-vietnamesisches Joint Venture, das in Nordrussland bedeutende Erdöl- und Erdgasvorkommen besitzt, in seine Verleumdungen einzubeziehen. Was Rusvietpetro betrifft, so ist es gut, wenn die Vietnamesen die Chinesen aus dem Weg räumen können, um ein Stück vom russischen Ölkuchen zu bekommen.

Und wenn Vietnam sich geweigert hat, Russlands spezielle Militäroperation zu verurteilen, dann ist das ebenfalls gut, und es ist gut für den russischen Verteidigungsminister Sergej K. Schoigu, dass er Vietnam als idealen Abnehmer für die neuesten russischen Waffen auserkoren hat.

Und eine Schande für die New York Times, die den amerikanischen Rassismus, der zur Ermordung von mehr als zwei Millionen Vietnamesen, Kambodschanern und Laoten während des Dritten Indochinakrieges führte, fortführt. Was ist das für ein Rassismus, dass „Vietnam als nützliche Absicherung gegen China belohnt [wird] und dass „die Aufwertung der strategischen Beziehungen zwischen den USA und Vietnam es für US-Verbündete wie Südkorea einfacher macht, fortschrittliche Waffen an Vietnam zu verkaufen“?

Sind die Vietnamesen eine Art pawlowscher Kampfhunde, die mit einem Yankee-Keks belohnt werden, wenn sie ihren Willen erfüllen und Waffen kaufen, um die Chinesen aus Korea zu töten, das einen furchterregenden Ruf als primärer Kollaborateur bei Amerikas Völkermord an den Vietnamesen hatte? Die rassistische New York Times und die Schar russophoben Kollaborateure und NATO-Apologeten, die sie zitiert, denken sicherlich so, aber was würde man von einem Pentagon-Schwein erwarten, das nur ein Pentagon-Knecht ist?

Obwohl die Vietnamesische Volksarmee seit ihrer Gründung im ersten Indochinakrieg eine beispiellose Leistung erbracht hat, ist ihre Aufgabe noch nicht erledigt. Das gilt auch für die vietnamesischen Diplomaten und Wirtschaftsplaner, die vor nicht minder großen Herausforderungen stehen als ihre illustren Vorväter.

Sollte ihnen ein vierter indisch-chinesischer Krieg aufgezwungen werden, wird sich Vietnam zweifellos ebenso gut bewähren wie seine Vorfahren in den vorangegangenen Begegnungen. Vietnam und die angrenzenden Länder brauchen jedoch einen weiteren von den Amerikanern angezettelten Krieg, als ob sie ein Loch im Kopf hätten.

Um einen weiteren katastrophalen Völkermord der Amerikaner an Vietnam und Umgebung zu verhindern, sollte Vietnam seine vorgeschlagene BRIICS-Mitgliedschaft als Forum nutzen, um mit China und allen anderen vorgeschlagenen BRIICS-Mitgliedern, die in diesem von der NATO inspirierten Kampf ein Wörtchen mitzureden haben, ins Gespräch zu kommen.

Trotz der uninformierten Kritik der NATO wären die guten Dienste des russischen Außenministers Lawrow das beste Mittel, um solche Verhandlungen zu führen, nicht zuletzt wegen der freundschaftlichen Beziehungen, die Russland sowohl mit China als auch mit Vietnam unterhält, sowie mit zu vielen anderen wichtigen Akteuren, um sie hier aufzuzählen. Und da sich China sowohl im Nahen Osten als auch in seinem eigenen Reich der Mitte als wichtiger Friedensvermittler erwiesen hat, bieten sich im Rahmen der BRIICS-Staaten beträchtliche Möglichkeiten, Fortschritte zu erzielen, sobald Russland China, Vietnam und alle anderen betroffenen Parteien dazu bringt, sich wie Erwachsene zu verhalten und nicht wie Schoßhunde der NATO. Sollte Russland Vietnam und China in die Lage versetzen, einen solchen Frieden zu Lande, in der Luft und zur See zu schaffen, dann wird das vietnamesische Volk die größte Anerkennung und hoffentlich auch den größten Nutzen daraus ziehen, denn es wird sich des erhabenen Schicksals würdig erweisen, für das frühere Generationen von Vietnamesen so viel gegen die Amerikaner, Australier und Südkoreaner geopfert haben. Übersetzt mit Deepl.com

