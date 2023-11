There’s Nothing Jewish About Genocide – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Völkermord hat nichts Jüdisches an sich Wir dürfen nicht zulassen, dass Israel uns als Juden in seine Verbrechen verwickelt

Von Richard Silverstein



18. November 2023

IDF-Panzer ritzen Davidstern in ehemaliges Hamas-Übungsgelände

Dieses entsetzliche Bild, das der Chefsprecher der IDF, Konteradmiral Daniel Hagari, getwittert hat, hat mich zum Nachdenken über die Bedeutung Israels, des Judentums und ihrer jeweiligen Symbole gebracht. Auf dem Bild pflügen IDF-Panzer und Bulldozer einen Weg um einen Davidstern herum, den sie mit ihren Trittflächen in die Erde des Gazastreifens geritzt haben. Sie befinden sich auf einem ehemaligen Hamas-Übungsgelände. Es ist ein nackter Fototermin für die IDF. Ein großes Fick-Dich an die Hamas. Offensichtlich ist die IDF der Meinung, dass dies die Leute an der Heimatfront aufmuntert und jemanden dazu bringt, sich stolz auf das zu fühlen, was der Rest von uns Völkermord nennt.

Davidstern aus dem Leningrader Kodex, dem ältesten bekannten masoretischen Text der Bibel (1088)

Die Ungereimtheit und die Sinnlosigkeit der Tat sind verblüffend. Das nationale Symbol in die Erde des Feindes zu ritzen, während man gerade dabei ist, Tausende ihrer Kinder und Mütter zu ermorden – das ist eine unvorstellbare Grausamkeit. Und das ist wohl auch der Sinn der Sache. Schmerz um des Schmerzes willen zu verursachen. Salz in die Wunde reiben. Schlimmer noch, Säure in die Wunde zu streuen. Den Feind und sein Land zu verunstalten. Das ist der Punkt.

Es macht mich wütend, dass dieses Land, dieses mörderische Land, sich Symbole des Judentums zu eigen gemacht hat. Der Davidstern stand einst für die Juden. Illuminierte Handschriften, die über tausend Jahre alt sind, zeigen ihn an prominenter Stelle.

Im Jahr 1948 erklärte der Staat Israel ihn zum nationalen Symbol. So wurde aus einem Bild, das Juden repräsentierte, eines, das einen Staat repräsentierte. Ein Staat, der sich „jüdischer Staat“ nannte, der dringend Legitimität brauchte und sich deshalb dieses religiöse Symbol zu eigen machte.

Vielleicht war es auch als Antwort auf den Gelben Stern gedacht, den die Nazis die Juden in den Ghettos in ganz Europa zu tragen zwangen. Als ob der neue Staat der Welt sagen wollte: Was einst unser Schandfleck war, ist jetzt unser Ehrenzeichen.

Heute, da dieser so genannte jüdische Staat einen Völkermord begeht, der an das europäische Judentum erinnert, ist es an der Zeit, die Symbole, die wir diesem Staat verliehen haben, zurückzunehmen. Wir können das nicht buchstäblich oder physisch tun. Aber wir können uns von den Verbrechen des Staates Israel distanzieren. Wir können erklären, dass er uns als Juden nicht repräsentiert.

1995 traf sich eine Gruppe von Siedlerrabbinern, um einen kabbalistischen Todesfluch auszuführen, der pulsa di nura genannt wird. Dabei handelt es sich um eine Exkommunikationszeremonie, bei der eine Person als nicht mehr jüdisch erklärt wird und somit dem Tod ausgeliefert ist. In diesem Fall war das Ziel der damalige Premierminister Yitzhak Rabin. Nachdem diese Rabbiner ihn zum Ausgestoßenen der jüdischen Religion erklärt hatten, konnte er nach ihrer Auslegung des jüdischen Rechts getötet werden. So geschah es dann auch einige Wochen später, als ein Anhänger dieser Rabbiner ein Attentat auf ihn verübte.

Es ist an der Zeit, eine symbolische pulsa di nura für Israel durchzuführen. Wir müssen es aus unserer Religion exkommunizieren. Wir müssen erklären, dass es uns nicht repräsentiert. Und dass wir es nicht als jüdisch betrachten.

Das mag für manche unvereinbar erscheinen. Aber wenn wir das nicht tun, dann wird die Welt glauben, dass Israel für uns spricht. Dass es das, was es tut, für uns tut. Und dass wir für seine Verbrechen schuldig sind. In Wahrheit haben es viele auf die Juden in der Diaspora abgesehen, weil sie glauben, dass wir und Israel dasselbe sind: Wer uns schadet, schadet Israel. Es ist an der Zeit, dazu Nein zu sagen. Wir sind wir. Sie sind sie. Wir sind nicht sie.

Was Israel tut, tut es in Wirklichkeit für sich selbst. Seine Kriege, seine Korruption, seine Morde geschehen im Namen eines Staates, nicht einer Religion. Staaten basieren auf Politik und Macht. Israel ist ein perfektes Beispiel dafür. Aber die Religion basiert auf dem Geist und den Werten. Das sind völlige Widersprüche.

So kommt die IDF dazu, ein einst heiliges jüdisches Symbol in das Land von Gaza zu ritzen. Das ist ein chilul haShem („Schändung des Namens Gottes“). Eine Schändung eines jüdischen Symbols und des Judentums selbst.

Das Buch Genesis sagt uns, dass Mann und Frau im Geiste Gottes geschaffen wurden. Und dass das menschliche Leben, jedes menschliche Leben, heilig ist. Später erklärten die Propheten: „Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr.“ Das ist mein Judentum.

IDF-Soldat liest Tora und entweiht mit einem Kampfmesser eine heilige Tora-Rolle

Die Dialektik des Judentums zwischen Krieger und Geist

Die Kriegskultur, die Israels Krieg gegen den Gazastreifen verkörpert, findet sich tatsächlich in einigen traditionellen jüdischen Texten wieder. Die Israeliten haben bei der Eroberung Kanaans Völkermord an den einheimischen Stämmen begangen. David und Saul waren beide Kriegskönige. Im Buch Esther wird die gnadenlose Ausrottung einer Familie beschrieben, die sich gegen die Juden verschworen hatte.

Das ist das Judentum, das sich Israel zu eigen gemacht hat. Es ist das gleiche, das israelische Siedler praktizieren, wenn sie palästinensische Dörfer niederbrennen, Obstgärten zerstören, Vieh töten und Bauern ermorden. Diese jüdischen Krieger versuchen auch, Al Aqsa zu zerstören und durch einen Heiligen Tempel zu ersetzen, der mit dem Rauch brennender Tieropfer gefüllt ist. Das ist das kriegerische Judentum.

Dieser dialektische Pol der jüdischen Tradition führte zu zwei gescheiterten Rebellionen gegen Rom. Der zweite brachte den Untergang Judäas und die Zerstreuung der Juden über das gesamte Römische Reich. Von 70 n. Chr. bis zur Rückkehr der Zionisten fast ein Jahrtausend später mieden die Juden den Kampf.

Stattdessen wandten sie sich dem anderen Pol der Dialektik zu: Der Diaspora. Sie bauten Gemeinden, Synagogen und Schulen, wo immer sie hinkamen. Sie hatten keine Polizei. Sie hatten keine Armee. Sie hatten Traditionen und Werte. Gemeinschaftliche Institutionen statt Schlachtformationen. Die Diaspora hatte Judäa ersetzt.

IDF-Scharfschütze mit Schädeldecke der Siedler zielt auf palästinensische Frauen und Kinder

Das Israel, das den Gazastreifen in eine rauchende Ruine verwandelt hat, versucht, in das Zeitalter des Krieges und der Schlacht zurückzukehren. Es lehnt die spirituellen Werte des Diaspora-Judentums zugunsten der nackten Macht ab.

Die beiden Bilder hier zeigen Israel als das neue Sparta. Auf dem einen (rechts) liest ein IDF-Soldat in Gaza aus der Tora. Traditionell legt der Tora-Leser den Metallfinger eines dünnen Stabes (Yad, oder „Hand“) auf den Text, um beim Lesen seinen Platz zu halten. Das Yad schützte die heilige Schriftrolle vor menschlichem Kontakt. Da es sich um ein heiliges Objekt handelte, durfte es nicht berührt werden. Der Soldat auf diesem Bild benutzt ein Kampfmesser anstelle des Yad. Wie der Twitter-Nutzer, der das Bild gepostet hat, anmerkt, macht es „unsere heiligen Traditionen zum Gespött“.

Auf dem anderen Bild (links) liegt ein IDF-Scharfschütze auf dem Boden einer Schule in Gaza. Wir sehen ihn durch die Tür eines ehemaligen Klassenzimmers, durch eine zerbrochene Glasscheibe. Er trägt eine so genannte Kippah srugah, die gestrickte Schädeldecke eines Siedlers. Hier ist der jüdische Krieger, der sich darauf vorbereitet, Palästinenser zu ermorden. Alles im Namen seines Kriegsgottes, Jehova.

Er könnte der Scharfschütze gewesen sein, der Elham Farrah ermordet hat. Bevor wir ihren Tod beschreiben, sollten wir etwas über ihr Leben erfahren:

Elham Farah war eine Palästinenserin, die in Gaza geboren und aufgewachsen ist. Sie ist die jüngste Tochter der bekannten palästinensischen Dichterin Hanna Dahdah Farah. Die Familie Farah ist eine der ältesten christlichen Familien in Gaza und geht auf die arabischen Ghassaniden zurück, die zwischen dem 4. und 7. Die Familie Farah ist in dieser Stadt verwurzelt und für ihr Wissen und ihre Literatur bekannt. Wie die übrigen Frauen ihrer Familie war Elham gebildet und begabt. Sie war willensstark und abenteuerlustig….

Fast einen Monat lang suchte Elham zusammen mit Hunderten anderer Menschen Schutz in einer der beiden einzigen Kirchen, die im Gazastreifen noch stehen, um dem Beschuss, dem Kreuzfeuer und den Granatsplittern zu entgehen. Elham blieb nie zu lange an einem Ort. Sie war immer auf Reisen und hatte ständig neue Abenteuer in ihrem Kalender stehen. Ihre abenteuerlustige und willensstarke Seite konnte es jedoch nicht länger ertragen, hinter verschlossenen Türen zu bleiben.

So kam sie zu Tode. Eine Kugel im Bein, die in jedem Krankenhaus der Welt hätte behandelt werden können. Stattdessen überließen die IDF sie einem stundenlangen qualvollen Tod:

Sie bestand darauf, die Kirche zu verlassen, um nach ihrem Haus zu sehen und frische Luft zu atmen. Sie musste eine Jacke holen und sich vergewissern, dass ihr Haus noch stand und nicht zerstört war. Durch die Gabe ihres starken Glaubens tröstete sie die Menschen um sich herum, indem sie sie bat, sich keine Sorgen zu machen, und bekannte, dass Jesus Christus bei ihr sein würde, wohin sie auch gehen würde. Am 12. November 2023 ging Elham von der Kirche zu ihrem Haus, doch als sie dort ankam, stand ein Heckenschütze auf dem Dach der Wohnung und schoss ihr ins Bein.

Als Nachbarn in der Gegend Elham am Straßenrand liegen sahen, versuchten sie, ihr zu helfen, wurden aber ebenfalls beschossen… Kurze Zeit nach ihrer ersten Verletzung gelang es den Nachbarn, mit Elhams Familie Kontakt aufzunehmen und sie über den Vorfall zu informieren. Nach mehreren erfolglosen Telefonanrufen gelang es schließlich, Elhams Nichte zu ihr durchzustellen.

In diesem Gespräch schilderte Elham ihre starken Schmerzen und sagte, sie habe stundenlang um Hilfe gerufen, ohne dass ihr geholfen worden sei. Sie sagte, dass sie ihr Bein nicht mehr spüren konnte und dachte, dass es vom Rest ihres Körpers amputiert worden war. Ihre Nichte sagte ihr: „Tante Elham, wenn es amputiert worden wäre, wärst du jetzt verblutet. Ruhe deinen Kopf aus. Es wird schon dunkel. Wir werden versuchen, bis zum Morgen jemanden zu dir zu schicken.“ Elham antwortete: „Okay, ich habe meinen Kopf einfach auf den Gehweg gelegt. Ich werde hier warten.“

Elhams Familie versuchte verzweifelt, das Rote Kreuz oder andere Personen zu erreichen, die ihr zu Hilfe kommen konnten. Leider konnte niemand kommen. Elham blieb verblutend am Straßenrand zurück. Ihren letzten Atemzug tat sie am 13. November 2023 in Gottes Hand. Elhams letzte Worte waren: „Betet für mich, ich sterbe“.

Tante Elham, dein immer lauter werdender Hilferuf wurde zu einem Echo an den Küsten von Gaza. Die Welt hat eine wunderbare Seele verloren, und jetzt spielst du Musik für all diejenigen, die ihr Leben verloren haben wie du. In Gaza wurdest du geboren, und in Gaza mögest du auf ewig ruhen. Wir werden den Klang deines Akkordeons nie vergessen. Wir werden nie deine letzten Worte vergessen. Wir lieben dich und vermissen dich.

Manchmal wird ein solcher Tod als „Sterben wie ein Hund“ beschrieben. Aber Elham starb wie ein Heiliger und ein Märtyrer. Der „Hund“ (nichts gegen Hunde) ist der Scharfschütze und die Nation, die ihn geschickt hat, um Dichter, Musiker und Künstler zu ermorden. Du kannst einen Dichter töten, aber du wirst niemals die Poesie töten. Man kann einen Musiker töten, aber niemals die Musik. Diese Artefakte der palästinensischen Kultur können nicht sterben. Genauso wie der palästinensische Widerstand niemals sterben wird, ganz gleich, was Israel in Gaza tut.

Im Laufe unserer Geschichte haben wir als Juden immer wieder solche Märtyrer betrauert: Rabbiner, die von den Römern in Thora-Rollen verbrannt wurden, Juden, die Gebetsschals trugen und das Shema beteten, um Gottes Namen zu heiligen, als die Nazis die Synagoge, in der sie Schutz suchten, in Brand setzten. Jetzt machen wir Märtyrer. Wir sind die Tyrannen geworden, die uns ermordet haben.

