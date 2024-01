Genocide in Gaza stretches past 100 days „The dawn of freedom for our entire nation is nearing,“ says Qassam Brigades spokesperson Abu Obeida.

Palästinenser trauern um ein Kind im al-Najjar-Krankenhaus in Rafah im südlichen Gazastreifen am 19. Dezember 2023. Mehr als zwei Dutzend Menschen, darunter der Journalist Adel Zoroub, wurden bei israelischen Luftangriffen getötet, die drei Wohngebäude in Rafah zerstörten. Mohammed Zaanoun ActiveStills

Übersetzt mit Deepl.com

Völkermord im Gazastreifen dauert länger als 100 Tage

von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

17. Januar 2024

Israel bombardierte den Gazastreifen aus der Luft, zu Lande und zu Wasser, während palästinensische Widerstandsgruppen sich gegen die Bodentruppen wehrten. Der völkermörderische Krieg dauert nun schon mehr als 100 Tage an, und Benjamin Netanjahu schwor, weiterzumachen.

„Wir werden keine Kompromisse eingehen, wenn wir nicht den totalen Sieg erringen“, sagte der israelische Premierminister.

Abu Obeida, Sprecher des bewaffneten Flügels der Hamas, sagte, der Kampf, den die Qassam-Brigaden mit ihrem verheerenden Überraschungsangriff am 7. Oktober begonnen hätten, habe der Welt „ein Modell dafür geliefert, wie eine Faust einen Spieß herausfordern kann“.

In seiner ersten Videoansprache seit November fügte Abu Obeida hinzu, dass dies zeige, wie eine scheinbar dauerhafte Besatzung zu einem globalen Paria werden könne.

„Wenn es auf der Erde Gerechtigkeit gäbe“, so Abu Obeida, würde Israel entwaffnet und seine Führer und seine Armee vor Gericht gestellt und hart bestraft.

Er sagte, dass das Fehlen von Gerechtigkeit „unsere Überzeugung von der Richtigkeit und Notwendigkeit dessen, was wir am 7. Oktober getan haben und was unser Volk und der Widerstand seit Jahrzehnten in Konfrontation mit der Besatzung getan haben, verstärkt“.

Abu Obeida sagte, dass Qassam mit lokal hergestellten Waffen in 100 Tagen 1.000 Militärfahrzeuge außer Gefecht gesetzt habe und dass seine Kämpfer in dieser Zeit „ihren Zusammenhalt bewahrt“ hätten. Dies sei „trotz der enormen Unterschiede in Bezug auf die materielle und militärische Stärke“ zwischen dem palästinensischen Widerstand und Israel und trotz der Massaker, die Israel im Gazastreifen verübt habe, so Abu Obeida.

Abu Obeida fügte hinzu, dass die Opfer und die Standhaftigkeit der Menschen im Gazastreifen mit dem „baldigen Sieg Gottes“ und dem Einzug in die „gesegnete Al-Aqsa-Moschee“ in Jerusalem belohnt werden würden.

„Die Morgendämmerung der Freiheit für unser ganzes Volk rückt näher“, versprach er.

250 getötete Palästinenser pro Tag

Am Dienstag gab es im Gazastreifen den vierten Tag in Folge den siebten und längsten Stromausfall in drei Monaten, nachdem am Samstag in Khan Younis zwei Arbeiter, die beschädigte Leitungen reparieren sollten, getötet worden waren.

„Der Stromausfall in der Telekommunikation verwehrt den Menschen in Gaza den Zugang zu lebensrettenden Informationen, hindert sie daran, Ersthelfer zu rufen und behindert andere Formen der humanitären Hilfe“, erklärte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza berichtete, dass zwischen den Nachmittagen des 12. und 14. Januar etwa 260 Palästinenser getötet wurden. Seit dem 7. Oktober wurden in Gaza fast 24.000 Menschen getötet, fast die Hälfte davon Kinder.

Am Montag wurden 20 Menschen bei einem Angriff auf ein Haus im Stadtteil Sabra in Gaza-Stadt getötet. Am selben Tag wurden sechs Menschen bei einem Angriff auf ein Haus im Stadtteil Zeitoun östlich von Gaza-Stadt und vier Menschen bei einem Angriff im Flüchtlingslager al-Bureij im Zentrum von Gaza getötet. Weitere 12 Menschen wurden nach Angaben von OCHA bei einem Angriff auf ein Haus im südlichen Gazastreifen getötet.

Drei palästinensische Menschenrechtsgruppen – Al-Haq, Al Mezan und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte – erklärten, dass „das israelische Militär im Durchschnitt 250 Palästinenser pro Tag in Gaza tötet, eine höhere tägliche Todesrate als in jedem anderen bewaffneten Konflikt des 21.

Jahrhunderts. Tausende weitere Menschen sind unter Trümmern begraben, ob tot oder lebendig, und einige halten diese Situation seit Tagen oder sogar Wochen aus“, fügten die Menschenrechtsgruppen hinzu.

„Hunderte von Leichen befinden sich im Zustand der Verwesung und sind des Rechts auf ein würdiges Begräbnis beraubt, da Israel weiterhin medizinischen und Rettungsteams den Zugang zu Gebieten verweigert, in denen seine Truppen und Soldaten stationiert sind“, so die Gruppen.

Seit dem 7. Oktober wurden mehr als 60.300 Palästinenser in Gaza verwundet.

Nach Angaben von Save the Children haben rund 1.000 Kinder im Gazastreifen ein oder beide Beine verloren, vielen von ihnen wurden sie ohne Betäubung amputiert, und sie werden ein Leben lang medizinische Hilfe benötigen.

Einer von 100 Menschen im Gazastreifen wurde getötet und ganze Stadtteile wurden zerstört. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden vier Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens getötet, verwundet oder werden unter den Trümmern der zerstörten Gebäude vermisst.

Zu den Toten gehören 117 Journalisten und Medienmitarbeiter, 337 Mediziner, 45 Mitglieder des palästinensischen Zivilschutzes und fast 150 UN-Mitarbeiter.

Nahezu 85 Prozent der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens wurden gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und sind innerhalb des Gebiets vertrieben worden.

Bedrohung durch gewaltsamen Massentransfer

Am Freitag erklärte Martin Griffiths, der Leiter der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen, er sei „zutiefst beunruhigt über die jüngsten Äußerungen israelischer Minister zu Plänen, den Massentransfer von Zivilisten aus dem Gazastreifen in Drittländer zu fördern, der derzeit als ‚freiwillige Umsiedlung‘ bezeichnet wird“.

Er fügte hinzu, dass solche Äußerungen „ernste Bedenken hinsichtlich eines möglichen gewaltsamen Massentransfers oder einer Deportation der palästinensischen Bevölkerung aus dem Gazastreifen aufkommen lassen, was nach internationalem Recht streng verboten wäre“.

Griffiths sagte, dass „jeder Versuch, die demografische Zusammensetzung des Gazastreifens zu verändern, entschieden zurückgewiesen werden muss“ und forderte den UN-Sicherheitsrat auf, „dringend Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Krieg zu beenden“.

Die in Großbritannien ansässige Wohltätigkeitsorganisation Medical Aid for Palestinians warnte, dass, wenn die derzeitige katastrophale Situation in Gaza weitere 100 Tage andauere, „die noch nie dagewesene Zahl der Menschen, die durch Israels Bombardierung und Kugeln getötet wurden, bald von denen übertroffen werden wird, die aufgrund der israelischen Belagerung an Hunger und Krankheiten sterben.“

Humanitäre Organisationen können den Norden des Gazastreifens immer noch nicht erreichen, wo Hunderttausende von Menschen ausharren und seit mehr als 50 Tagen keine Hilfe mehr erhalten haben.

Nur 15 der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen sind teilweise funktionsfähig, wobei drei Einrichtungen – das Al-Aqsa Martyrs Hospital, der Nasser Medical Complex und das Gaza European Hospital – von der Schließung bedroht sind, nachdem Israel die Evakuierung der angrenzenden Gebiete angeordnet hat.

Im Nasser Medical Complex in Khan Younis werden 700 Patienten behandelt, das Doppelte der normalen Kapazität, und Tausende von Menschen sind auf dem Gelände des Krankenhauses untergebracht. Die Umgebung des Krankenhauses wurde am Montag getroffen, wobei Berichten zufolge acht Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden“, so UN OCHA.

Die Weltgesundheitsorganisation lieferte am 12. Januar Treibstoff und medizinische Hilfsgüter an das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. Das Krankenhaus, das vor dem Krieg das größte Referenzkrankenhaus im Gazastreifen war, hat nach der Belagerung durch die israelischen Streitkräfte im November einige medizinische Dienste wiederhergestellt.

Aufgrund der Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza werden Patienten „vermeidbaren Amputationen“ unterzogen, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, am Sonntag. Inzwischen sterben Menschen mit „schweren chronischen Erkrankungen aufgrund der fehlenden Versorgung“, fügte er hinzu.

„Krankheiten breiten sich unter einer Bevölkerung aus, die gezwungen ist, sich auf immer kleinerem Raum zusammenzudrängen, ohne sauberes Wasser oder Zugang zu sanitären Einrichtungen“, so der UN-Gesundheitschef.

„Menschengemachte Katastrophe“

Ghebreyesus und die Direktoren des Welternährungsprogramms und des UN-Kinderhilfswerks UNICEF erklärten in einer gemeinsamen Erklärung, dass angesichts der drohenden Hungersnot und des Ausbruchs tödlicher Krankheiten „eine grundlegende Änderung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen dringend erforderlich“ sei.

„Wir können die Hungersnot in Schach halten, aber nur, wenn wir genügend Hilfsgüter liefern und allen Bedürftigen sicheren Zugang gewähren können, wo auch immer sie sich befinden“, sagte die Direktorin des Welternährungsprogramms, Cindy McCain, die von US-Präsident Joe Biden für diese Position ausgewählt wurde, nachdem sie die Reihen der Republikaner durchbrochen und seine Präsidentschaftskampagne unterstützt hatte.

Biden hat Israels Militäroffensive im Gazastreifen bedingungslos unterstützt und die Bemühungen um einen Waffenstillstand blockiert, der nach Ansicht der Hilfsorganisationen dringend notwendig wäre, um genügend Hilfe zu leisten und eine humanitäre Katastrophe abzuwenden.

Die Leiter der UN-Organisationen erklärten, dass „die israelische Erlaubnis, einen funktionierenden Hafen in der Nähe des Gazastreifens und Grenzübergänge in den Norden zu nutzen, von den Hilfsorganisationen dringend benötigt wird.“

Philippe Lazzarini, der Direktor der UN-Agentur für Palästina-Flüchtlinge, sagte, dass „die Krise in Gaza eine von Menschen verursachte Katastrophe ist, die durch eine entmenschlichende Sprache und den Einsatz von Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff als Kriegsmittel noch verschlimmert wird.“

Der jordanische Außenminister erklärte am Dienstag, Israel verstoße gegen eine im Dezember verabschiedete Resolution des UN-Sicherheitsrates, in der ungehinderter humanitärer Zugang zu allen Gebieten des Gazastreifens gefordert wird.

Gallant versucht, einen Sieg zu fabrizieren

Palästinensische Widerstandskämpfer feuern weiterhin Raketen auf Israel ab. Am Dienstag wurde ein großes Sperrfeuer aus einem Gebiet im zentralen Gazastreifen abgefeuert, aus dem sich die israelischen Truppen kürzlich zurückgezogen hatten.

Reuters berichtete am Dienstag, dass „israelische Panzer in Teile des nördlichen Gazastreifens zurückstürmten, die sie letzte Woche verlassen hatten“.

Die Agentur sagte, dass die erneuten israelischen Operationen im Norden „einige der intensivsten Kämpfe seit dem Jahreswechsel wieder entfachten, als Israel ankündigte, seine Operationen dort zu reduzieren“.

Seit Beginn der Bodeninvasion im Gazastreifen Ende Oktober hat Israel 188 getötete Soldaten und 1.135 Verletzte zu beklagen.

Trotz dieser offensichtlichen Rückschläge versuchte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant am Montag, einen Sieg in Gaza zu inszenieren. Er sagte, das Militär habe die „intensive Phase“ der Bodeninvasion im Norden beendet und werde bald in Khan Younis im Süden zum Abschluss kommen.

Gallant behauptete, Israel habe das „Bataillonsgerüst“ der Hamas im Norden zerschlagen, wo das Militär nun daran arbeite, „Widerstandsnester zu beseitigen“.

Er fügte hinzu, dass „wir die Militärindustrie der Hamas, ihre [Waffen-]Produktionszentren“ im zentralen Gazastreifen zerstören und die Truppen sich auf die Hamas-Führung in Khan Younis konzentrieren.

Die israelischen Bodentruppen haben noch keine größeren Operationen in Rafah an der ägyptischen Grenze durchgeführt, wo Palästinenser, die aus Gebieten im gesamten Gazastreifen vertrieben wurden, unter erbärmlichen Bedingungen untergebracht sind.

Nach Angaben des UN-Koordinators für humanitäre Hilfe, Jamie McGoldrick, leben derzeit bis zu 1,8 Millionen Menschen in Rafah, das früher etwa 250.000 Einwohner hatte.

Israelische Demonstranten rufen zu Neuwahlen auf

Gallant sagte, dass nur militärischer Druck die Freilassung der mehr als 100 Gefangenen, die seit der Gefangennahme während des Hamas-Angriffs am 7. Oktober im Gazastreifen verblieben sind, sicherstellen könne.

Der Verteidigungsminister und Netanjahu wurden von den Angehörigen vieler der Gefangenen heftig kritisiert, die der Regierung vorwerfen, den Kampf gegen die Hamas über die sichere Rückkehr ihrer Angehörigen zu stellen.

Gegen Netanjahus Regierung gibt es auch allgemeinere Proteste.

Tausende von Menschen demonstrierten Anfang des Monats in Tel Aviv und forderten Neuwahlen, weil die Regierung ihrer Meinung nach vor, während und nach dem 7. Oktober versagt hat.

Moshe Yaalon, ein ehemaliger israelischer Verteidigungsminister, sagte bei der Demonstration in Tel Aviv, dass die Regierung ihre Kriegsziele im Gazastreifen noch nicht festgelegt habe, und kritisierte die rechtsextremen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir, „die deutlich gemacht haben, dass sie bereit sind, [die Gefangenen] auf dem Altar ihrer messianischen Weltanschauung zu opfern“.

Die Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, haben gewarnt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Gefangenen den Gazastreifen lebend verlassen, abnimmt, je länger der Krieg andauert.

Am Montag veröffentlichte Qassam ein Video, auf dem die Leichen zweier israelischer Gefangener zu sehen sind, die nach Angaben eines dritten Gefangenen in demselben Video bei Luftangriffen auf Gaza getötet wurden.

Das israelische Militär rechnet mit Kämpfen im Gazastreifen während des gesamten Jahres 2024, „während Israel daran arbeitet, die Hamas ihrer militärischen und regierungspolitischen Fähigkeiten zu berauben“, so die Times of Israel.

Doch der Druck auf Israel, einen Waffenstillstand zu erreichen, wächst.

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag könnte eine vorläufige Maßnahme zum Einfrieren der Feindseligkeiten im Gazastreifen erlassen, bevor ein längeres Verfahren eingeleitet wird, das auf die Klage Südafrikas zurückgeht, das Israel einen Verstoß gegen die Völkermordkonvention von 1948 vorwirft.

Gefahr eines größeren Krieges

Anlässlich des 100. Tages seit der Militäroperation der Hamas und dem Beginn der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen erklärte UN-Generalsekretär António Guterres, er sei „zutiefst beunruhigt über die eindeutige Verletzung des humanitären Völkerrechts, die wir hier erleben“.

Guterres wies auch auf den „Kessel der Spannungen im besetzten Westjordanland“ hin und warnte, dass die Eskalation der Feindseligkeiten am Roten Meer „möglicherweise bald nicht mehr eingedämmt werden kann“.

Er sagte, dass die „täglichen Schusswechsel“ an der libanesisch-israelischen Grenze „das Risiko bergen, eine breitere Eskalation auszulösen …, die die regionale Stabilität zutiefst beeinträchtigt“.

Guterres sagte, dass ein „sofortiger humanitärer Waffenstillstand“ erforderlich sei, um all diese Bedenken auszuräumen und „die Flammen eines weitergehenden Krieges einzudämmen“.

Er bekräftigte: „Je länger der Konflikt in Gaza andauert, desto größer ist die Gefahr einer Eskalation und einer Fehlkalkulation.“

Während die USA fest entschlossen sind, Israels völkermörderische Kampagne in Gaza zu verlängern, fordern andere Staaten einen echten Prozess zur Gründung eines palästinensischen Staates.

Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, der Premierminister von Katar, sagte diese Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, dass Drittstaaten nicht bereit sein werden, den Wiederaufbau des Gazastreifens zu finanzieren, wenn sie glauben, dass er bei einer künftigen Eskalation erneut zerstört wird.

Al-Thani sagte, er sehe nicht, dass die Situation vor dem 7. Oktober zum Status quo zurückkehre oder Staaten sich zum Wiederaufbau verpflichteten, „solange wir nicht das eigentliche Problem angehen, nämlich die Zwei-Staaten-Lösung“.

Unter Hinweis auf die Ablehnung der arabischen Friedensvorschläge sagte Al-Thani: „Wir können das nicht einfach den Israelis überlassen.“

Der jordanische Premierminister Bisher Khasawneh sagte auf dem Forum in Davos, dass eine Massenvertreibung von Palästinensern aus dem Westjordanland gegen das Friedensabkommen zwischen Jordanien und Israel von 1994 verstoßen würde.

Wie sein katarischer Amtskollege sagte Khasawneh, dass „die einzige Lösung zur Vermeidung eines tieferen Konflikts und regionaler Instabilität darin besteht, einen politischen Prozess mit einem Zeitrahmen in Gang zu setzen, der zu einer Zweistaatenlösung führt“, berichtete Reuters und gab die Äußerungen des Premierministers wieder.

In Ägypten forderte der chinesische Außenminister am Sonntag die Einberufung einer größeren, maßgeblichen und effektiveren internationalen Friedenskonferenz“ sowie die Aufstellung eines Zeitplans und eines verbindlichen Fahrplans für die Umsetzung der Zweistaatenlösung.

Die bilateralen Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern, die in den letzten Jahren ins Stocken geraten sind, wurden jahrzehntelang von den USA vermittelt. Doch Washington hat jeden Anschein von Unparteilichkeit zerstört, indem es sich an Israels völkermörderischer Kampagne in Gaza beteiligt hat, und es ist unwahrscheinlich, dass es diese Rolle in Zukunft wieder übernehmen wird.

Zu Beginn dieses Jahres vermittelte China eine historische Versöhnung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran und erklärte sich bereit, zwischen Palästinensern und Israelis zu vermitteln.

Saudi-Arabien hat seine Absicht bekundet, im Gegenzug für einen US-Verteidigungspakt die Bemühungen um eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel wieder aufzunehmen, sagt aber, dass dies „nur durch Frieden für die Palästinenser durch einen palästinensischen Staat geschehen kann“, wie Prinz Faisal bin Farhan am Dienstag in Davos erklärte.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …