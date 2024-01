    Tony Greenstein ist ein jüdischer Antizionist und ein Gründungsmitglied der Palestine Solidarity Campaign.

Israel’s war on Gaza triggered a war on free speech in the West I was arrested over a single tweet I wrote in support of Palestinian resistance against Israel’s military.

Pro-palästinensische Aktivisten und Unterstützer schwenken palästinensische Flaggen und halten Plakate während einer Demonstration im Zentrum Londons am 6. Januar 2024, bei der ein Waffenstillstand in Israels Krieg gegen Gaza gefordert wird [Henry Nocholls/AFP]

Israels Krieg gegen Gaza hat einen Krieg gegen die Meinungsfreiheit im Westen ausgelöst

Letzten Monat wurde ich wegen eines einzigen Tweets verhaftet, den ich zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands gegen das israelische Militär geschrieben hatte.

17. Januar 2024

Am 20. Dezember wurde ich um 7 Uhr morgens durch das Klingeln an meiner Tür geweckt. An der Tür standen zwei Polizeibeamte.

Man teilte mir mit, dass ich wegen des Verdachts auf eine Straftat nach Abschnitt 12 (1A) des Terrorismusgesetzes 2000 des Vereinigten Königreichs verhaftet werde.

Der entsprechende Abschnitt des Gesetzes besagt: „Eine Person begeht eine Straftat, wenn sie – (a) eine Meinung oder Überzeugung äußert, die eine verbotene Organisation unterstützt, und (b) dabei leichtfertig in Kauf nimmt, dass eine Person, an die sich die Äußerung richtet, ermutigt wird, eine verbotene Organisation zu unterstützen.“

Die Beamten erklärten mir, dass mein angebliches Vergehen mit einem einzigen Tweet zusammenhing, den ich am 15. November über die Hamas gepostet hatte.

Da ich gerade erst zu Bett gegangen war und etwas schläfrig war, konnte ich zunächst nur sagen, dass meine Verhaftung „orwellianisch“ sei und dass wir eindeutig in einer Dystopie leben würden. Es fiel mir schwer zu akzeptieren, dass ich im Vereinigten Königreich des 21. Jahrhunderts verhaftet wurde, und zwar nicht für etwas, das ich getan hatte, sondern für die Äußerung einer Meinung.

Ich hatte den fraglichen Tweet als Antwort auf einen Zionisten verfasst, der Menschen online dazu aufforderte, zu sagen, dass sie „die Hamas unterstützen“, die in Großbritannien seit langem als terroristische Organisation verboten ist, und dadurch verhaftet zu werden.

Diese Person, die sich nur als James ausgab, sagte zu mir:

„Tweeten Sie einfach

Ich unterstütze die Hamas!‘

Du musst nur drei Wörter twittern, dann wissen wir, wo du stehst.“

Ich ließ mich nicht ködern und antwortete: „Ich unterstütze die Palästinenser, das reicht“, bevor ich fortfuhr: „Und ich unterstütze die Hamas gegen die israelische Armee“.

Rückblickend glaube ich, dass dies, insbesondere für eine Social-Media-Plattform wie X, ein sorgfältig kalibrierter und genauer Ausdruck meiner echten Meinung war.

An diesem Tag habe ich nicht gesagt: „Ich unterstütze die Hamas politisch“, und zwar aus dem einfachen Grund, dass eine solche Aussage nicht der Wahrheit entsprechen würde.

Als jüdischer Atheist, Sozialist und Säkularist unterstütze ich natürlich weder die Hamas noch irgendeine andere islamistische oder religiöse Gruppe. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich den Widerstand, den die Hamas gegen Israels völkermörderische Armee leistet, nicht respektiere und bewundere.

Ich habe die Hamas in der Vergangenheit oft kritisiert. So habe ich beispielsweise im Februar 2011 in einem Artikel in meinem persönlichen Blog mit dem Titel „Die lausige Hamas-Regierung“ die Gruppe für ihre anfängliche Weigerung kritisiert, den Aufstand des ägyptischen Volkes gegen Hosni Mubarak zu unterstützen. Im Laufe der Jahre habe ich auch Artikel und Blogposts verfasst, in denen ich die Gruppe für ihren Einsatz von Folter, ihre Unterstützung der Zwei-Staaten-Lösung, ihre Unterdrückung von Frauen und ihre Angriffe auf säkulare palästinensische Jugendliche, die ihre Freiheit fordern, kritisiert habe. Mein Blogpost mit dem Titel „Wir unterstützen das palästinensische Volk von Gaza, nicht die Hamas“ wurde vor fast 15 Jahren, im Jahr 2009, veröffentlicht. Ich habe auch ausführlich darüber geschrieben, dass die Hamas eine Schöpfung des israelischen Staates ist – eine wichtige Tatsache, die der Westen heute gerne vergisst.

Trotz alledem, so erklärte ich meinem polizeilichen Vernehmer, unterstütze ich den Widerstand der Hamas gegen das israelische Militär. Denn wenn es um den Widerstand gegen Israels mörderischen Krieg gegen die Palästinenser in Gaza geht, würde ich den Teufel selbst unterstützen – so wie ich im Zweiten Weltkrieg den Widerstand der polnischen Heimatarmee gegen die Nazis trotz ihres Antisemitismus unterstützt hätte.

Leider ist meine Erfahrung, verhaftet zu werden, nur weil ich eine pro-palästinensische Meinung online geäußert habe, keineswegs einzigartig. In den letzten Monaten hat die britische Polizei ihre langjährigen Bemühungen, die freie Meinungsäußerung über Palästina zu unterdrücken, noch verstärkt, indem sie alle Äußerungen zur Unterstützung der Palästinenser mit der Unterstützung der Hamas gleichsetzte. Mick Napier, der Gründer der schottischen Palästina-Solidaritätskampagne, wurde einige Tage vor mir wegen eines ähnlichen „Vergehens“ verhaftet.

Der Grund dafür ist, dass seit dem Beginn von Israels jüngstem Krieg gegen den Gazastreifen und den öffentlichen Protesten dagegen ein noch nie dagewesener politischer Druck auf die Polizei ausgeübt wird, um pro-palästinensische Stimmen im Auge zu behalten und, wenn nötig, zum Schweigen zu bringen und zu bestrafen.

Diese erneuten Bemühungen, pro-palästinensischen Aktivismus und pro-palästinensische Äußerungen zu kriminalisieren, waren keineswegs subtil.

Die BBC, das Sprachrohr des britischen Establishments, erklärte beispielsweise im Oktober in einer Nachrichtensendung beiläufig, dass die weit verbreiteten pro-palästinensischen Demonstrationen im Land in Wirklichkeit „pro-Hamas“ seien (der Sender musste diese Einschätzung nach einer öffentlichen Gegenreaktion zurückziehen), und Innenministerin Suella Braverman bezeichnete sie als „Hassmärsche“, an denen „kranke“ Antisemiten teilnahmen.

Premierminister Rishi Sunak machte seine eigenen Gefühle deutlich, als er bei einem Besuch in einer jüdischen Schule in London verkündete, die Regierung habe der Polizei „alle Instrumente, Befugnisse und Leitlinien“ an die Hand gegeben, um diese pro-palästinensischen Proteste zu überwachen, und fügte hinzu: „Antisemitismus wird nicht geduldet“.

Schließlich ging Braverman einen Schritt zu weit und beschuldigte die Londoner Metropolitan Police, pro-palästinensische Demonstranten zu bevorzugen, was Sunak dazu zwang, sie zu entlassen.

All dies war eine Fortsetzung der langjährigen Bemühungen des britischen politischen und medialen Establishments, Antizionismus und Unterstützung für die Palästinenser als antisemitisch darzustellen, um Israel zu schützen und die imperiale außenpolitische Agenda Großbritanniens zu fördern.

Zu diesem Zweck unterstellte die falsch benannte „Kampagne gegen Antisemitismus“ sogar, dass wiederholte pro-palästinensische Demonstrationen in London britische Juden gezwungen hätten, „ihre Häuser zu räumen“ und „ihre Davidstern-Halsketten abzulegen und ihre Kippahs zu verstecken“. Und das, obwohl der jüdische Block bei den letzten Demonstrationen in London stets mehr als 1.000 Personen umfasste.

Ich selbst habe in den letzten Monaten an vielen solchen Demonstrationen teilgenommen und konnte aus erster Hand erleben, wie herzlich jüdische Menschen an diesen Orten empfangen wurden. Bei einer Demonstration gab es sogar eine Gruppe muslimischer Frauen, die „Judentum ja, Zionismus nein“ skandierten.

Heute versucht die britische Regierung, mit voller Unterstützung der Labour-Opposition unter Keir Starmer und eines Großteils der britischen Mainstream-Medien, ihre unerbittlichen Angriffe auf die grundlegendsten demokratischen Freiheiten der Briten durch Verleumdungen des Antisemitismus zu legitimieren. Alle Juden unterstützen Israel, so ihr Argument, und daher ist jede Kritik am „jüdischen Staat“, einschließlich der Kritik an seinem völkermörderischen Krieg gegen Gaza, per se antisemitisch. Natürlich sind nicht die pro-palästinensischen Demonstranten antisemitisch, sondern dieses Argument, das impliziert, dass alle Juden die israelische Politik des Aushungerns der palästinensischen Zivilbevölkerung, der Bombardierung von Krankenhäusern und des Abschlachtens von Kindern unterstützen, nur weil sie Juden sind, ist wirklich antisemitisch.

In der Zwischenzeit werden viele Juden, die Israel und seinen Krieg gegen den Gazastreifen lautstark kritisieren, von den Medien und der politischen Klasse entweder ignoriert und ausgelöscht oder, wie in meinem Fall, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen strafrechtlich verfolgt und drangsaliert. Das Gleiche gilt für Deutschland, wo antizionistische Juden staatlichen Repressionen ausgesetzt sind, weil sie nicht mit dem Narrativ mitspielen, dass Israel die Verkörperung dessen ist, was es bedeutet, Jude zu sein.

Was meine Verhaftung wegen eines Tweets zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands überhaupt erst möglich machte, war der Status der Hamas als verbotene terroristische Organisation.

Der britische Staat hat den militärischen Arm der Hamas im Jahr 2001 als Terrororganisation eingestuft und dieses Verbot 2021 auch auf den politischen Flügel der Gruppe ausgedehnt.

In ihrem Strategiepapier zu diesem Thema begründete die britische Regierung diese Entscheidung damit, dass die Hamas „wahllose Raketen- und Mörserangriffe sowie Angriffe auf israelische Ziele“ durchführt. „Während des Konflikts im Mai 2021 wurden über 4.000 Raketen wahllos auf Israel abgefeuert“, heißt es weiter, „dabei wurden Zivilisten, darunter zwei israelische Kinder, getötet.“

Diese Begründungen sind natürlich lächerlich und dienen nur dazu, die Heuchelei des britischen Staates zu entlarven. Wenn es für die Hamas ausreicht, ungelenkte Raketen auf eine Besatzungsarmee abzufeuern, die über hochmoderne Verteidigungssysteme verfügt, und dabei eine Handvoll Zivilisten zu töten, um als „terroristische“ Organisation gebrandmarkt zu werden, dann ist Israel, das innerhalb von drei Monaten tonnenweise Sprengstoff auf eine belagerte Bevölkerung abgeworfen und etwa 24.000 Menschen, darunter mehr als 10.000 Kinder, ermordet hat, zweifellos auch eine terroristische Organisation und sollte als solche verboten werden. Doch diejenigen, die Israel und seine Angriffe auf die Palästinenser bedingungslos unterstützen, finden keine Polizeibeamten vor ihrer Haustür.

Der britische Staat versucht, jegliche Unterstützung und Solidarität mit den Palästinensern zu kriminalisieren und greift unser Recht auf freie Meinungsäußerung an, wie es im Menschenrechtsgesetz von 1998 und in Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert ist, nur um sicherzustellen, dass Israel mit seinen eklatanten Verstößen gegen das Völkerrecht fortfahren kann.

In den vergangenen drei Monaten hat das israelische Militär Flüchtlingslager, Krankenhäuser und Schulen bombardiert. Es hat mehr als 100 Journalisten getötet, viele von ihnen bei gezielten Angriffen zusammen mit ihren Großfamilien, und auf Gläubige geschossen, die sich in einer Kirche schützen. Die totale Belagerung des Gazastreifens in Verbindung mit der unerbittlichen Bombardierung der zivilen Infrastruktur hat zum Zusammenbruch des Gesundheitssystems und zu Hungersnöten geführt.

Ich werde am 20. März erfahren, ob die Polizei mich wegen einer Straftat anklagen wird. Was auch immer geschieht, ich werde mich nicht davon abhalten lassen, meine Stimme gegen Israels Gräueltaten und zur Unterstützung des palästinensischen Kampfes um Befreiung und Würde zu erheben. Während die Palästinenser in Gaza einem völkermörderischen Krieg ausgesetzt sind, sehen sich ihre Unterstützer in Großbritannien und anderswo im Westen einem Angriff auf ihr Recht auf freie Meinungsäußerung gegenüber. Aber wir werden unseren Kampf nicht aufgeben – für ein freies Palästina und ein wirklich demokratisches Großbritannien.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Tony Greenstein ist ein jüdischer Antizionist und Gründungsmitglied der Palästina-Solidaritätskampagne und der Organisation Jews for Boycotting Israeli Goods. Er ist ein langjähriger antifaschistischer Aktivist und Autor von A History of Fighting Fascism in Brighton and the South Coast. Herr Greenstein hat für viele Publikationen geschrieben, darunter Comment is Free des Guardian, Brighton Argus und Brighton and Hove Independent, Tribune, Labour Briefing und Weekly Worker. Er hat auch den Abschnitt über Zionismus zu Hodder & Stoughtons The Essentials of Philosophy & Ethics (2006) beigesteuert und kürzlich zu den Antisemitism Wars (Hrsg. Karl Sabbagh) über die zionistische Antisemitismuskampagne in der Labour Party beigetragen. Er ist ein bekannter Blogger und arbeitet derzeit an einem Buch über Zionismus während des Holocausts. Herr Greenstein ist auch ein aktiver Gewerkschafter und Mitglied des Brighton & Hove Trades Council, der UNITE und der UNISON.



