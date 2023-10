Völkermord in Gaza von arabischen Führern ermöglicht vpn Haidar Eid

Gaza genocide enabled by Arab leaders Regimes took Palestinian freedom off the agenda decades ago.

Völkermord in Gaza von arabischen Führern ermöglicht

vonHaidar Eid

Die elektronische Intifada

30. Oktober 2023

Israels jüngster Angriff auf den Gazastreifen wurde von jenen arabischen Regimen unterstützt, die Normalisierungsabkommen unterzeichnet haben. Atia Darwish APA images

Die arabischen Regime haben sich von der Idee der Befreiung Palästinas verabschiedet.

Gamal Abdel Nasser, der fortschrittliche, nationalistische Präsident Ägyptens, war der letzte arabische Führer, der wirklich an diese Idee glaubte und daran arbeitete. Für ihn war die Befreiung Palästinas eine zentrale Frage, die nicht von der nationalen Sicherheit Ägyptens getrennt werden konnte.

Er machte unmissverständlich klar, dass die Errichtung Israels im Herzen der arabischen Welt ein schwerer Schlag gegen die arabischen Bestrebungen nach Modernität, Fortschritt, Wohlstand und Freiheit war. Sie verkörpere die Fortsetzung des Kolonialismus in einer postkolonialen arabischen Welt.

Es wurde eine Siedlerkolonie gegründet, die die Existenz des palästinensischen Volkes selbst negierte und somit eine Bedrohung für Ägypten und die übrige arabische Welt darstellte.

Das ist vielleicht der Hauptgrund dafür, dass Nassers fortschrittliches Regime mit seiner antikolonialen Ausrichtung ins Visier ehemaliger Kolonialmächte geriet, nämlich Großbritanniens und Frankreichs, die sich beide direkt an einem Bündnis mit Israel beteiligten, um Nassers Regierung 1956 zu stürzen, und Amerikas, das 1967 sein eigenes Bündnis mit Israel einging.

Der Sturz Nassers im Jahr 1970 war ein Wendepunkt. Sein Nachfolger Anwar Sadat verfolgte eine völlig andere Linie in Bezug auf die Beziehungen zur westlichen Welt und zu Israel.

Sadat war der festen Überzeugung, dass 99 Prozent der Karten in den Händen der USA lagen, wie er es skandalöserweise ausdrückte. Die USA waren seiner Meinung nach die einzige Macht, die Israel zu den Zugeständnissen bewegen konnte, die für die Rückgabe der besetzten ägyptischen Gebiete im Sinai und sogar für die „Lösung“ der Palästinenserfrage erforderlich waren.

Dies war Teil einer neuen – wenn auch reaktionären – Wirtschaftspolitik der „offenen Tür“, die auf Privatisierung und Umstrukturierung des öffentlichen Sektors ausgerichtet war. Die offiziellen Bekenntnisse zum Panarabismus und zur Befreiung Palästinas waren verschwunden.

Freiheit wird als Hindernis gesehen

Die Normalisierung mit dem Apartheidstaat Israel wurde zur „Lösung“, indem den Palästinensern eine Art „Autonomie“ im Westjordanland und im Gazastreifen, Land im Austausch für „Frieden“ und die Anerkennung des Existenzrechts Israels als Siedlerkolonie im Herzen der arabischen Welt angeboten wurde. Dies war das Motiv für die Unterzeichnung des Abkommens von Camp David (1978) und der Beginn einer Reihe von Normalisierungsabkommen zwischen arabischen Regierungen, einschließlich der Palästinensischen Befreiungsorganisation, und Israel.

Arabische Regierungen, die bereit waren, die Beziehungen zu Israel zu „normalisieren“, haben die palästinensische Sache immer als Hindernis für ihren eigenen „Wohlstand und ihre Sicherheit“ betrachtet. Ein Hindernis, das es aus dem Weg zu räumen galt.

Die Befreiung Palästinas stand nicht mehr auf der Tagesordnung. Sie wurde als unrealistischer Traum betrachtet, der auf keinen Fall erreicht werden kann.

Die Unterstützung einer gerechten Lösung der palästinensischen Frage bedeutet zwangsläufig eine Konfrontation mit dem imperialistischen Westen, angeführt von den Vereinigten Staaten. Und das ist ein Weg, den die arabischen Regime nicht gehen wollen.

Erstens läuft er den Interessen der herrschenden Oligarchien zuwider.

Zweitens schwächt es ihr Bündnis mit den USA, einer Supermacht, die ihnen Schutz und Stabilität bietet.

Daher ist die Idee der Befreiung Palästinas und der Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge in die Städte und Dörfer, aus denen sie 1948 ethnisch gesäubert wurden, vom Tisch. An ihre Stelle ist die Fassade der rassistischen Zweistaatenlösung getreten und die Vorstellung, dass es möglich ist, die Apartheid Israel und sein mehrstufiges System der Unterdrückung des palästinensischen Volkes zu verbessern.

Beschämendes Schweigen

Sogar die Definition des palästinensischen Volkes selbst wurde auf diejenigen reduziert, die derzeit im Gazastreifen und im Westjordanland leben. Diese Gruppe ist angeblich der Teil des palästinensischen Volkes, der einer „Lösung“ bedarf, und diese Lösung kann nur zustande kommen, wenn das Apartheidland Israel großzügig anbietet, das Leben dieser Palästinenser zu verbessern, selbst wenn dies unter Israels totaler Kontrolle geschieht.

Ein „großzügiges Angebot“ Israels könnte das beinhalten, was Amilcar Cabral – einer der prominentesten Gegner des Kolonialismus in Afrika – „Unabhängigkeit unter der Flagge“, Symbole der Staatsführung und „Souveränität“ nannte. Daher die offizielle arabische Unterstützung für die Osloer Abkommen von 1993, die ein Feigenblatt für alle nachfolgenden arabischen Normalisierungsabkommen mit dem Apartheidstaat Israel darstellten.

Seit mehr als drei Wochen greift Israel den Gazastreifen an, tötet Tausende und verletzt Zehntausende, zerstört den größten Teil der Infrastruktur und schickt ihn zurück in die „Steinzeit“.

Hätte Israel ohne das beschämende Schweigen der arabischen Regierungen den „Mut“, dies zu tun? Oder anders gefragt: Wäre dies geschehen, wenn die Normalisierungsabkommen nicht unterzeichnet worden wären?

Nach mehr als drei Wochen Völkermord scheint ein Ende nicht in Sicht zu sein. Dieses blutige Chaos erinnert an den Zweiten Weltkrieg und an die Zeiten völkermörderischer Pogrome in Osteuropa, Afrika, Australien und auf dem amerikanischen Kontinent.

Der Gazastreifen wird buchstäblich ausgelöscht.

Die Palästinenser in Gaza, sowohl Muslime als auch Christen, sind Araber, deren Menschlichkeit sogar von ihren „offiziellen“ Brüdern geleugnet wird. Andernfalls wäre Israels ethnische Säuberung und Völkermord nicht einmal in den schlimmsten Albträumen der arabischen Staaten zugelassen worden.

1956 besuchte Gamal Abdel Nasser den Gazastreifen und wandte sich an dessen „heldenhafte“ Bevölkerung: „Menschen von Gaza, ich möchte drei Dinge von euch: Hoffnung, Geduld und Glaube (an eure Sache). Diese drei Eigenschaften werden euch zum Sieg über alle Mächte führen, die sich gegen euch verschworen haben. Ihr seid das edelste und ehrenhafteste Volk, und ich möchte, dass ihr eine wichtige Tatsache wisst: Gaza liegt mir genauso am Herzen wie Ägypten, und was immer Gaza schadet, schadet Ägypten.“

Das war zu einer Zeit, als die Befreiung Palästinas noch eine realistische Idee war. Übersetzt mit Deepl.com

Haidar Eid ist ein Pädagoge und unabhängiger Kommentator aus Gaza. Twitter: @haidareid



