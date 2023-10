Fears of strike on hospital grow; 8,000 Palestinians killed in Gaza Israel says its call for Palestinians in the Gaza Strip to evacuate southward is now urgent.



Live-Updates,

Rauch steigt nach israelischem Bombardement auf Gaza-Stadt auf

Israel-Hamas-Krieg live: Netanjahu lehnt Waffenstillstandsaufruf nach Gefangenenvideo ab

Von Farah Najjar

30. Oktober 2023

Die Hamas veröffentlicht ein Video von Gefangenen, in dem sie einen Gefangenenaustausch fordert und die israelische Regierung dafür kritisiert, die Menschen während des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober nicht geschützt zu haben. Israel bezeichnet es als „psychologische Propaganda“.

Ein israelischer Soldat wird bei einer Militäroperation in Gaza „freigelassen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des israelischen Militärs und des Shin Bet.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu lehnt jegliche Forderung nach einem Waffenstillstand mit der Hamas ab und bezeichnet sie als Teil einer „Achse des Bösen“ mit dem Iran.

Palästinenser in Gaza-Stadt berichten, dass sie telefonisch von der israelischen Armee bedroht werden und aufgefordert werden, die Stadt zu verlassen, da die Bombardierungen andauern und es keine sicheren Fluchtwege gibt.

Seit dem 7. Oktober wurden im Gazastreifen mindestens 8.306 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet. Mehr als 1.400 Menschen wurden in Israel getötet.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …