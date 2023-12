Craig Murray: Stopping Genocide Almost the entire political Establishment of the West have outed themselves as enthusiastic proponents of a racial supremacism, prepared to give active assistance to a genocide of indigenous people. By Craig Murray CraigMurray.org.uk Every single state in the world has a positive duty to



Sitz der Vereinten Nationen, Genf. (UN-Foto/Jean-Marc Ferré)

Nahezu das gesamte politische Establishment des Westens hat sich als begeisterte Befürworter eines rassistischen Supremacismus geoutet, die bereit sind, einen Völkermord an den Ureinwohnern aktiv zu unterstützen.

Völkermord stoppen

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

11. Dezember 2023

Jeder einzelne Staat der Welt hat die Pflicht, jetzt einzugreifen, um den Völkermord in Gaza zu verhindern, und nicht erst, wenn ein Gericht den Völkermord festgestellt hat. Dies wird in Absatz 431 des Urteils des Internationalen Gerichtshofs in der Rechtssache Bosnien gegen Serbien kristallklar dargelegt:

„Dies bedeutet natürlich nicht, dass die Verpflichtung zur Verhinderung von Völkermord erst dann entsteht, wenn die Begehung des Völkermordes beginnt; das wäre absurd, da der ganze Sinn der Verpflichtung darin besteht, das Auftreten der Tat zu verhindern oder zu versuchen, sie zu verhindern. Die Verpflichtung eines Staates zur Verhinderung und die entsprechende Pflicht zum Handeln entstehen in dem Moment, in dem der Staat von der Existenz einer ernsthaften Gefahr eines Völkermordes erfährt oder normalerweise hätte erfahren müssen. Von diesem Zeitpunkt an ist der Staat, wenn ihm Mittel zur Verfügung stehen, die geeignet sind, eine abschreckende Wirkung auf diejenigen auszuüben, die verdächtigt werden, einen Völkermord vorzubereiten, oder bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie einen besonderen Vorsatz hegen (dolus specialis), verpflichtet, von diesen Mitteln so weit Gebrauch zu machen, wie es die Umstände erlauben.“

In diesem Fall ging es speziell um die Anwendung der Völkermordkonvention. Die Tatsache, dass der IGH entschieden hat, dass es eine positive Pflicht für Staaten gibt, zu handeln, um Völkermord zu verhindern, macht es für mich noch erstaunlicher, dass sich kein Staat auf die Völkermordkonvention berufen hat angesichts des eklatanten Völkermords, den Israel in Gaza begeht.

Nicht zuletzt ist es rätselhaft, dass diese Maßnahme nicht von Palästina selbst ergriffen wurde, das Vertragspartei der Konvention ist und die Möglichkeit hat, sich auf sie zu berufen.

Letzten Montag nahm ich an einer surrealen Veranstaltung bei den Vereinten Nationen in Genf teil. Sie war Teil der Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Völkermordkonvention.

Jahrestages der Völkermordkonvention. Sie wurde vor dem Beginn der aktuellen Phase des Völkermords an den Palästinensern organisiert, und das Thema war die Unterdrückung der Aufstachelung zum Völkermord in den Medien und sozialen Medien. Offiziell handelte es sich um eine Sitzung des UN-Menschenrechtsrates, aber auch andere Staaten waren berechtigt, teilzunehmen und das Wort zu ergreifen.

Die Delegierten kamen und gingen, aber im Laufe des Tages waren etwa 60 Nationalstaaten im Saal anwesend. Nicht alle sprachen, aber doch genug, um ein Gefühl für die diplomatische Dynamik zu bekommen.

Ich denke, dies lässt sich am besten anhand der Geschichte von zwei Frauen beschreiben, die gesprochen haben. Die erste war die Delegierte Palästinas, die in bewegenden Worten über den gegenwärtigen Völkermord im Gazastreifen und die schreckliche Zerstörung sprach, die Zehntausende von völlig unschuldigen Menschen, vor allem Frauen und Kinder, erleiden.

Auf Palästina folgte der Delegierte Dänemarks, der erklärte, dass die dänische Regierung wichtige konkrete Maßnahmen ergreife, um die Aufstachelung zum Völkermord zu verhindern, darunter auch Gesetze zur Bekämpfung des Antisemitismus in den sozialen Medien. Zwei Nationen, die völlig aneinander vorbeireden.

Industrienationen vs. Entwicklungsländer

Und genau so verlief die Diskussion. Die arabischen, afrikanischen und südamerikanischen Staaten betonten die dringende Notwendigkeit, den aktuellen Völkermord zu stoppen, während die Industriestaaten betonten, dass die Staaten die sozialen Medien kontrollieren und gegen „Desinformation“ und Antisemitismus vorgehen müssten.

Die zu der Diskussion eingeladenen Experten konzentrierten sich sehr auf Palästina – daher auch der Verweis auf die oben zitierte Passage aus dem IGH-Urteil.

Nichts davon erklärt, warum keiner der pro-palästinensischen Staaten seiner Pflicht nachgekommen ist und Israel im Rahmen der Völkermordkonvention angezeigt hat, was zu einer Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs geführt hätte. Dies ist besonders merkwürdig, da mehrere Staaten Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen angezeigt haben.

Ich habe jedoch keinen einzigen Diplomaten aus irgendeinem Land gefunden, der mir widerspricht, wenn ich sage, dass dies Zeitverschwendung ist, da der IStGH ein westliches Instrument ist und nichts tun wird. Ich habe keinen einzigen Diplomaten gefunden, der mir nicht zustimmt, wenn ich sage, dass der IGH viel besser ist und ein Verweis auf die Völkermordkonvention ein viel besserer Weg ist.

Dennoch hat noch kein politischer Führer diesen Weg eingeschlagen.

Die Fatah wird von zwei negativen Faktoren beeinflusst. Der erste ist, dass sie so sehr in die Leitung der Palästinensischen Autonomiebehörde eingebunden ist, dass sie sich durch die Verantwortung gelähmt fühlt. Israel hat bereits den Geldfluss an die Palästinensische Autonomiebehörde unterbrochen, der in den Gazastreifen fließt, um dort 60.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu bezahlen. Die Palästinensische Autonomiebehörde ist besorgt, dass auch die Mittel für das Westjordanland gekürzt werden könnten.

Der IGH ist bereits mit einem palästinensischen Fall befasst. Am 19. Februar findet eine mündliche Anhörung zu einem Gutachten für die UN-Generalversammlung über den Status der besetzten Gebiete statt. Es wird argumentiert, dass es nicht hilfreich wäre, einen weiteren Fall einzubringen.

Es ist immer möglich, Argumente dafür zu finden, den Status quo nicht zu erschüttern. Es besteht kein Zweifel daran, dass die USA starken Druck auf die Palästinensische Autonomiebehörde ausüben werden, die Völkermordkonvention nicht zu aktivieren – nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass „Völkermörder Joe“ Biden bei vernünftiger Betrachtung selbst wegen Verschwörung oder zumindest Mittäterschaft angeklagt werden sollte.

Ich selbst glaube nicht, dass die Fatah-Führung bewusst die Zerstörung der Hamas durch Israel will, und schon gar nicht um den Preis von so vielen zivilen Leben. Aber alte Ressentiments – und bedenken Sie, dass die Hamas viele Fatah-Leute getötet hat – könnten dazu beitragen, dass offenkundig fadenscheinigen Argumenten gegen die Aktivierung der Völkermordkonvention unangemessenes Gewicht verliehen wird.

Viele andere Nationen, die Palästina unterstützen, handeln nicht, weil Abbas offenbar nicht will, dass sie handeln.

Aber es gibt noch etwas viel Tiefgründigeres als das. Dies ist ein Moment, der so schockierend ist, dass die ganze Welt verblüfft ist und nicht weiß, wie sie sich verhalten soll. Eine enorme Kluft ist in den internationalen Angelegenheiten zutage getreten.

Zuvor hatten die Industrienationen Lippenbekenntnisse zu den Werten internationaler Organisationen und zu den grundlegenden Konzepten der UNO wie Entkolonialisierung, Menschenrechte und Konfliktlösung abgegeben.

Plötzlich findet nicht nur ein Völkermord in einem Ausmaß und mit einer Geschwindigkeit statt, die einfach atemberaubend ist – in den ersten sechs Wochen wurden im Gazastreifen zehnmal so viele Kinder getötet wie in zwei Jahren Krieg in der Ukraine -, sondern die westlichen Nationen betreiben auch eine rassistische Ausrottung, die ihre Opfer entmenschlicht.

Die westliche politische Klasse bringt die interne Opposition systematisch zum Schweigen und fördert unverhohlene White-Power-Märsche, die sich als Kampf gegen Antisemitismus tarnen.

Alle Entwicklungsländer und arabischen Staaten, die auf der UN-Sitzung in Genf sprachen, bezeichneten Israel als koloniale Besatzung. Das ist ein echter Wechsel zum Klartext.

Die Masken sind gefallen

Die Welt ist plötzlich aufgerüttelt worden. Die Masken sind heruntergerissen worden. Fast das gesamte politische Establishment des Westens hat sich als begeisterte Befürworter einer rassistischen Vorherrschaft geoutet, die bereit sind, einen Völkermord an den Ureinwohnern aktiv zu unterstützen.

Es gibt wirklich keine Möglichkeit, sich dem Völkermord in Gaza zu stellen, ohne sich der aktiven Unterstützung von Joe Biden, Ursula von der Leyen, Rishi Sunak und den meisten westlichen politischen Führungen – einschließlich der Labour-Partei und der Konservativen in Großbritannien – zu stellen.

Wir müssen uns auch der Komplizenschaft des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, und einer Reihe anderer westlicher Handlanger stellen, die in internationalen Institutionen auf höchster Ebene tätig sind. Wie es mit der Welt weitergeht, ist angesichts des rohen Rassenhasses und der Begeisterung für die Tötung von Babys, die von den Machthabern offenbart wurde, für die Menschen sehr schwer zu ermessen.

Ich weiß, dass wir das schon einmal erlebt haben, mit der Invasion des Irak und zahlreichen anderen Fällen von brutalem Machtmissbrauch auf der Weltbühne. Aber dieses Mal ist es anders. Ich versuche zu verstehen, warum.

Möglicherweise, weil sich das Machtgleichgewicht in der Welt erheblich verschoben hat. Möglicherweise, weil die sozialen Medien es mehr Menschen, vor allem jungen Menschen, ermöglichen, die Wahrheit zu sehen. Ich verstehe nicht ganz, warum; aber dies fühlt sich ganz anders an, bedeutsam.

Fast alle Nationen, die über das Vorgehen der USA, Großbritanniens und der EU in Bezug auf den Gazastreifen entsetzt waren, sind bis zu einem gewissen Grad von den „Hilfs“-Zuflüssen aus diesen Quellen abhängig.

Es ist auch erwähnenswert, dass China zu diesem entscheidenden Zeitpunkt nicht in der Lage ist, irgendeine Art von Führung zu übernehmen. Ich habe schon früher Chinas einzigartiges Desinteresse an Expansion oder Einmischung in Übersee gelobt, verglichen mit dem schwindenden und ultra-aggressiven Hegemon USA.

Aber Chinas enge Definition seiner Interessen ist nicht hilfreich, wenn es für China eine überwältigende Notwendigkeit gibt, sein Gewicht zum Wohle der Menschheit in die Waagschale zu werfen.

Alle lassen die Palästinenser im Stich. Sogar Sie und ich. Keiner von uns tut genug. Ich habe mich bemüht, diesen Artikel richtig zu schreiben, und es stecken vielleicht sechs Stunden Arbeit darin, zusätzlich zu wahrscheinlich weiteren achtzehn Stunden in verschiedenen Sitzungen zu diesem Thema, in denen ich versucht habe, die Dinge diplomatisch voranzubringen.

In diesen Stunden werden 140 palästinensische Kinder von Israel getötet und 300 verstümmelt worden sein. Gibt es irgendjemanden, der dies liest, der wirklich genug tut, um ein so großes Übel aufzuhalten? Wie können wir verhindern, dass wir uns in Frustration, Hilflosigkeit und überwältigender Trauer gefangen fühlen?

Es tut mir leid, dass ich nicht sofort mehr Antworten finden kann. Aber lassen Sie uns alle härter arbeiten, wo immer wir sind, um unseren kleinen Beitrag zum Frieden zu leisten.

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

Übersetzt mit Deepl.com



