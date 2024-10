https://www.trtworld.com/middle-east/fully-fully-fully-supportive-did-us-help-israel-carry-strikes-on-iran-18225227



„Voll, voll, voll unterstützend“: Haben die USA Israel bei den Angriffen auf den Iran geholfen?

27. Oktober 2024

Die USA haben einen mehrgleisigen Ansatz gewählt, um den Krieg Israels im Nahen Osten zu bewältigen, wobei sie sich an mehrere Zielgruppen richten und sich manchmal wie Tel Avivs wohlwollender Liebhaber und manchmal wie ein mystischer Freund und selten wie ein wütender Partner verhalten.

AP

Trotz dieser Bereitschaft zu einer möglichen US-Intervention hatte die israelische Luftwaffe bereits einen „unabhängigen Plan“ ausgearbeitet. / Foto: AP

Am Samstag startete Israel Luftangriffe auf den Iran, die sich gegen Ziele richteten, die das Land als „militärische Ziele“ bezeichnete.

Die Vereinigten Staaten wurden von Israel vor den Angriffen auf Ziele im Iran benachrichtigt, waren jedoch nicht an der Operation beteiligt, wie ein US-Beamter der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte.

Berichten israelischer Medien zufolge haben die USA jedoch eine Flotte von Kampfflugzeugen in Bereitschaft versetzt, um israelische Piloten zu retten, falls der Angriff Tel Avivs auf den Iran am Samstag schlecht verlaufen wäre.

„Israel und die USA haben einen Plan koordiniert, um die sichere Evakuierung der Piloten zu gewährleisten, falls die Operation nicht erfolgreich gewesen wäre„, berichtete der israelische Armeeradio am Sonntag.

Der Bericht betonte, dass die USA zwar nicht an dem Angriff selbst beteiligt waren, eine Flotte des US-Zentralkommandos (AFCENT) jedoch bereit war, bei Bedarf einzugreifen.

„Die fortgeschrittenen Fähigkeiten der Amerikaner in der Region würden es ihnen ermöglichen, eine Rettungsaktion durchzuführen“, hieß es in dem Bericht.

Trotz dieser Bereitschaft zu einem möglichen US-Eingriff hatte die israelische Luftwaffe bereits einen „unabhängigen Plan zur Rettung von Piloten ohne amerikanische Unterstützung“ ausgearbeitet, wie es weiter hieß.

Israel gab am Samstag bekannt, dass es einen vierstündigen Angriff auf den Iran durchgeführt habe, während Teheran erklärte, dass es „Versuche des zionistischen Gebildes, einige Punkte in Teheran und im ganzen Land anzugreifen“, erfolgreich abgewehrt habe.

Dieser Angriff folgte auf den Abschuss von über 180 Raketen auf Israel durch den Iran am 1. Oktober, den Teheran als „Vergeltung“ für die Ermordung führender Persönlichkeiten der palästinensischen Widerstandsgruppen Hamas und Hisbollah im Libanon bezeichnete.

Ein hochrangiger Beamter in Teheran sagte, dass die Vereinigten Staaten eine Rolle bei den israelischen Angriffen auf den Iran am Samstag gespielt hätten.

„Die Amerikaner haben sich an dem Angriff beteiligt“, sagte Außenminister Abbas Araghchi in einem Fernsehinterview am Sonntag.

„Die Amerikaner haben der zionistischen Luftwaffe einen Luftkorridor zur Verfügung gestellt, und die Verteidigungsausrüstung, die sie ihnen geschickt haben, wird als eine Form der Beteiligung an den jüngsten Operationen angesehen“, fügte er hinzu und sagte, dass die Beteiligung der USA ‚völlig klar‘ sei.

Mehr lesen

Trump greift Harris an, weil sie den Angriff Israels auf den Iran nicht angesprochen hat

„Voll und ganz, voll und ganz, voll und ganz hinter Israel“

Nach dem Raketenangriff des Iran auf Israel am 1. Oktober warnten die USA, dass es „ernsthafte Konsequenzen“ für den Iran geben werde, und versprachen, mit Tel Aviv zusammenzuarbeiten, um Teheran einen Preis abzuringen.

Washington bot Israel ähnliche Unterstützung an, nachdem es Israel bei der Abwehr des letzten iranischen Angriffs im April unterstützt hatte, drängte Israel dann aber sofort, nicht zu weitreichend zu reagieren.

Im Oktober betonten Bidens Beamte jedoch nicht nur das Recht Israels auf eine Reaktion, sondern deuteten auch an, dass die USA Israel bei dieser Reaktion unterstützen würden, wie die Times of Israel berichtete.

„Dieser Angriff wird schwerwiegende Folgen haben, und wir werden mit Israel zusammenarbeiten, um dies zu erreichen“, sagte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan.

Der US-Präsident ging noch einen Schritt weiter und sagte:

„Auf meine Anweisung hin hat das Militär der Vereinigten Staaten die Verteidigung Israels aktiv unterstützt. Täuschen Sie sich nicht: Die Vereinigten Staaten unterstützen Israel voll und ganz.“

Lesen Sie mehr

Israel greift den Iran an: Folgen und Reaktionen

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …