Live: Drei Journalisten bei israelischem Angriff auf das Lager al-Shati getötet

Die Zahl der Todesopfer bei dem Angriff auf die Asma-Schule steigt auf 9, darunter ein 8-jähriges Kind

Wichtige Punkte

Bei einem LKW-Angriff im Zentrum Israels wird ein Mensch getötet und 32 verletzt

Ägypten schlägt bei Gesprächen in Doha zweitägige Waffenruhe vor

UN-Chef: Israel macht das Leben „unerträglich“ und muss für seine Verbrechen geradestehen

Live-Updates

Ägypten schlägt zweitägige Waffenruhe und begrenzten Gefangenenaustausch vor

vor 17 Sekunden

Der ägyptische Präsident Abdelfattah El-Sisi bestätigte am Sonntag einen in Doha vorgelegten Vorschlag, der eine zweitägige Waffenruhe in Gaza und die Freilassung von vier israelischen Gefangenen im Austausch für eine nicht näher bezeichnete Anzahl palästinensischer Gefangener vorsieht.

Spionageabwehrchefs aus den USA, Israel und Ägypten treffen sich in Doha mit katarischen Beamten, um einen erneuten Versuch für einen vorübergehenden Waffenstillstand zu unternehmen.

Asharq News berichtet außerdem, dass die Hamas den Vermittlern ihren eigenen umfassenden Plan vorlegt, der die Schritte für einen sofortigen Waffenstillstand und das Ende des Krieges darlegen würde.

Journalist aus Gaza: Der Hunger fühlt sich an wie ein langsamerer, schmerzhafterer Tod als die Bomben

vor 17 Minuten

Vor 381 Tagen begann Israel seinen Krieg gegen Gaza, und der in Gaza ansässige Journalist Ahmed Dremly fühlt sich, als wäre er ein Experte im Kampf ums Überleben geworden.

„Für Leser, die diese Art des düsteren Lebens noch nicht erlebt haben, möchte ich beschreiben, was sie erwarten könnte“, schreibt er für Middle East Eye.

„Ich benutze meine eigenen Erfahrungen als Beispiel, aber sie sind für die mehr als zwei Millionen Bürger von Gaza nahezu universell.“

Video: Rettungskräfte versuchen, leblosen Körper aus den Trümmern im Lager al-Shati zu bergen

vor 1 Stunde

Vom israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager al-Shati in Gaza sind erschütternde Bilder aufgetaucht, auf denen Menschen mit bloßen Händen durch die Trümmer graben, um nach ihren Angehörigen zu suchen.

In einem Video, das der Journalist Hossam Shabat geteilt hat, sind die wenigen verfügbaren Ersthelfer zu sehen, wie sie versuchen, einen leblosen Körper an den Beinen aus den Trümmern der eingestürzten Asma-Schule zu ziehen.

Mindestens neun Menschen wurden getötet, darunter ein achtjähriges Kind, wie der palästinensische Zivilschutz mitteilte.

UN-Chef: „Lebensunwürdig“ für Palästinenser im nördlichen Gaza

vor 1 Stunde

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, Israel mache „die Lebensbedingungen für die palästinensische Bevölkerung im nördlichen Gaza unerträglich“ und schlug vor, dass es „für Verbrechen nach internationalem Recht zur Rechenschaft gezogen werden“ müsse.

Guterres wiederholte auch seine Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand.

Israelischer Angriff auf Dorf im Südlibanon tötet acht Menschen

vor 2 Stunden

Acht Menschen wurden getötet und 25 verletzt bei einem israelischen Angriff auf das südlibanesische Dorf Haret Saida, wie das Gesundheitsministerium des Landes berichtet.

Der Angriff zielte Berichten zufolge auf ein Wohngebäude ab.

Israelischer Fernsehmoderator gerät nach Sprengung eines Gebäudes im Libanon in die Kritik

vor 2 Stunden

Ein israelischer Fernsehmoderator gerät in die Kritik, nachdem er während einer Sendung gefilmt wurde, wie er ein Gebäude im Libanon sprengt.

Danny Kushmaro, Nachrichtensprecher auf Channel 12, wurde dabei gefilmt, wie er eine kugelsichere Weste und einen Helm trug, während ein Soldat ihn anwies, wie man einen Sprengsatz zur Detonation bringt.

Ein Soldat sagte Kushmaro, dass ein nahe gelegenes Gebäude dazu benutzt worden sei, Raketen in den Norden Israels zu schießen. Nach einem Countdown drückte der Journalist dann den Zündknopf und zerstörte das Gebäude.

Es wurden keine weiteren Details über den Ort der Berichterstattung bekannt gegeben.

Der Vorfall wurde in den sozialen Medien verurteilt, wobei viele ihn als Verstoß gegen die journalistische Ethik bezeichneten.

Lesen Sie mehr: Israelischer Fernsehmoderator wird kritisiert, nachdem er ein Gebäude im Libanon gesprengt hat

Danny Kushmaro sitzt während einer Sendung von Channel 12 auf den Trümmern eines zerbombten Gebäudes im Südlibanon (Bildschirmfoto)

Zahl der Todesopfer bei israelischem Angriff auf das Lager al-Shati steigt

vor 2 Stunden

Die Zahl der Todesopfer des israelischen Angriffs auf das al-Shati-Lager in Gaza-Stadt ist auf neun gestiegen, darunter drei Journalisten, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtete.

Zuvor hatte die Agentur medizinische Quellen zitiert, wonach ein israelischer Angriff auf die Asma-Schule abgefeuert worden sei, in der Vertriebene Schutz suchten.

Bei den drei Journalisten handelte es sich um Saed Radwan, Haneen Baroud und Hamza Abu Salima.

Drei Journalisten bei Angriff auf das al-Shati-Lager getötet

vor 3 Stunden

Drei Journalisten waren unter den acht Palästinensern, die bei einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager al-Shati in Gaza getötet wurden, berichtete Al Jazeera.

Die Journalisten wurden als Hamza Abu Selmeyeh, Saed Redwan und Haneen Baroud identifiziert.

Mit ihrem Tod steigt die Gesamtzahl der seit dem 7. Oktober letzten Jahres in Gaza getöteten Journalisten laut Al Jazeera auf 180.

Der iranische Außenminister teilt der UNO mit, dass sich der Iran das Recht vorbehält, auf den Angriff Israels zu reagieren

vor 4 Stunden

Der Iran behält sich das Recht vor, auf Israels „kriminelle Aggression“ zu reagieren, teilte Außenminister Abbas Araghchi dem UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in einem Brief mit, in dem er eine dringende Sitzung des Sicherheitsrates forderte, wie das iranische Außenministerium am Sonntag mitteilte.

Bericht von Reuters

Die Zahl der Todesopfer bei israelischem Angriff auf Sidon steigt

vor 4 Stunden

Die Zahl der Todesopfer bei einem israelischen Luftangriff auf die südlibanesische Stadt Sidon ist nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums von zwei auf fünf gestiegen.

Das Ministerium fügte hinzu, dass bei dem Angriff 13 weitere Personen verletzt worden seien.

Israelisches Militär: Palästinenser nach Angriff auf Soldaten erschossen

vor 4 Stunden

Die israelische Armee gab an, ihre Soldaten hätten einen „Terroranschlag“ vereitelt, als sie einen Palästinenser erschossen, der angeblich versucht habe, sie in der Nähe der besetzten Stadt Hizma im Westjordanland anzugreifen.

Die Nachrichtenagentur Wafa berichtete, dass ein junger Mann verletzt worden sei, als israelische Streitkräfte zwischen den Städten Hizma und Anata das Feuer auf sein Fahrzeug eröffneten.

Zwei Palästinenser in Nuseirat durch israelisches Feuer getötet

Vor 4 Stunden

Zwei Palästinenser wurden getötet und vier weitere verletzt, als eine israelische Drohne auf eine Gruppe von Zivilisten im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum von Gaza feuerte, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf lokale Quellen.

Die Agentur berichtete weiter unter Berufung auf medizinische Quellen, dass seit heute Morgen 27 Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet wurden, wobei 25 dieser Todesfälle im nördlichen Teil des Streifens stattfanden.

