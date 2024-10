Oh Jerusalem! Von Julian Macfarlane

https://julianmacfarlane.substack.com/p/oh-jerusalem?utm_source=post-email-title&publication_id=837411&post_id=150790468&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Oh Jerusalem!

Und wurde Jerusalem hier gebaut, inmitten dieser dunklen satanischen Mühlen?

Von Julian Macfarlane

27. Oktober 2024

Israels Versagen

Es scheint, dass ich mit meiner gestrigen Analyse richtig lag – nämlich dass die Israelis F-15-Kampfflugzeuge eingesetzt haben, um ihren Angriff auf den Iran zu starten, und zwar aufgrund ihrer größeren Reichweite und ihrer Ladekapazität

Die Israelis haben zwar Aufnahmen von F-15 und F-16 veröffentlicht, die angeblich zum Angriff auf den Iran rollen, aber keine einzige von ihnen schien mit ballistischen Flugkörpern bewaffnet zu sein – nur mit Langstrecken-Treibstofftanks!

Ich vermute, die Israelis sind sich bewusst, dass sie nicht viele F-15 haben, und wollen damit andeuten, dass die F-16 der Aufgabe gewachsen ist – was sie auch ist – wenn auch nur knapp.

Da sie nur etwas mehr als 60 F-15 besitzen, hätten sie, wie gesagt, nur 40 oder 50 einsetzen können – nicht die hundert Flugzeuge, die sie behaupten.

Während ich in diesem Punkt wahrscheinlich Recht hatte, lag ich wahrscheinlich falsch, was den Einsatz der neuen Air-LORA-Raketen durch die Israelis angeht. Trotz all ihrer Werbung verfügt Israel offenbar nicht über genügend Bestände und musste zweifellos auf ältere Rampage-Raketen zurückgreifen, die weniger effektiv sind – leichter abzuschießen

Sieht auf den Werbefotos cool aus, aber …

Die relativ geringe Geschwindigkeit der Rampage bietet den Zielen nicht nur eine erheblich längere Vorwarnzeit, sondern macht es auch wesentlich einfacher, die Munition abzufangen, selbst für einfache Luftverteidigungssysteme auf niedriger Höhe wie die syrischen S-125 und 2K12 KuB. Angesichts der relativen Weichheit der Ziele im Nahen Osten, von denen die überwiegende Mehrheit wesentlich einfacher zu neutralisieren ist als die russischen und chinesischen Marschflugkörper, gegen die sie entwickelt wurden, kann die Rampage als kostengünstiges System angesehen werden, das gut geeignet und ausreichend ist, um die Aufgaben zu erfüllen, die von einem einfachen Abstands-Marschflugkörper der israelischen Luftwaffe verlangt werden. Ob die israelischen Streitkräfte sich für den Erwerb schnellerer Marschflugkörper mit höherer Nutzlast oder größerer Reichweite entscheiden werden, bleibt abzuwarten. Angesichts der wachsenden wahrgenommenen Bedrohung durch den iranischen Bestand an landgestützten Marschflugkörpern und ballistischen Raketen – der zunehmend durch U-Boot- und luftgestützte Munition ergänzt wird – ist dies nach wie vor eine ernstzunehmende Möglichkeit.

Dies erklärt auch die offenbar sehr hohe Abfangrate des Iran – viel besser als die Israels, wie es scheint!

Enthauptungsschläge

Aufgrund des inzwischen berühmten „Lecks“ hat Alex Mercouris angedeutet, dass die Israelis einen „Enthauptungsschlag“ planten, der die iranischen Luftabwehrsysteme, einschließlich der Radarsysteme, sowie Nuklearanlagen und Raketenproduktionsstätten ausschalten sollte – und die iranische Führung, einschließlich des sterbenden Chamenei, von Gott auslöschen sollte.

Ich glaube, Alex hat zu viel FT und Economist gelesen – zu viel israelisch-amerikanische Propaganda.

Dieser Angriff – der im Vergleich zu dem in den „Leck“-Berichten geplanten viel begrenzter ist – zeigt, dass die Israelis nicht in der Lage sind, einen größeren, effektiven Angriff durchzuführen – ohne sehr umfangreiche Unterstützung und direkte Beteiligung der USA.

Wie ich bereits beim letzten Mal gezeigt habe, verfügen die Israelis insgesamt nicht über genügend Kampfflugzeuge – etwas mehr als 200 –, selbst wenn sie alle in die Luft brächten. Wahrscheinlich sogar weniger.

Die israelische Luftwaffe verfügt beispielsweise über 30 bis 40 F-35, die eine Einsatzfähigkeit von nur 50 % aufweisen. Wenn man 200 Flugzeuge hat, werden nie mehr als 150 gleichzeitig für Kampfeinsätze einsatzfähig sein.

Auf jeden Fall ist es ein langer Weg von Israel in den Iran, und die Iraner werden immer frühzeitig gewarnt sein.

Nehmen wir jedoch an, dass Alex‘ „Enthauptungsschlag“ möglich wäre. Ich sage ja nur …

Die Iraner bereiten sich seit 20 Jahren auf einen größeren Angriff Israels vor. Sie verfügen über russische und chinesische Luftabwehrsysteme und wichtige Ressourcen sind unter Bergen versteckt, darunter Raketen, Raketenfabriken und Nuklearanlagen. Sie verfügen über die fortschrittlichsten Radare und elektronische Kampfführungssysteme.

Am wichtigsten ist, dass sie sich – im Gegensatz zu den Amerikanern und Israelis – keine Illusionen machen.

Aber nehmen wir einmal an, dass die Israelis ihr gesamtes Material zerstören können – und dann die politische Führung ermorden, was wäre dann das Ergebnis?

Natürlich eine massive, hemmungslose Vergeltung!

Die Kontrolle über die iranische Vergeltung würde an denjenigen gehen, der im IRGC überlebt, und dieser würde sofort einen massiven Racheangriff starten.

Der Iran verfügt derzeit über mehr als 4000 Raketen, mit schnell produzierten neueren Modellen (nach meiner Schätzung).

Wenn 75 % zerstört würden – ein unwahrscheinlich hoher Prozentsatz –, könnten die Iraner immer noch die restlichen 1000 oder so abfeuern – wahrscheinlich ihre besten, am besten geschützten und am ehesten einen größeren Angriff überlebenden.

Das würde die gesamte wesentliche Infrastruktur Israels auslöschen – alles – einschließlich militärischer Einrichtungen, vielleicht sogar die nukleare Kapazität des Landes! Auf Wiedersehen Zion.

Gleichzeitig würde der Iran den Golf von Hormus schließen, was für alle westlichen Länder eine Wirtschaftskrise auslösen und die US-Wirtschaft zerstören würde.

Mit anderen Worten: Ein „Enthauptungsschlag“ wäre selbstmörderisch.

Das Leck und der Testlauf

Was das „Leck“ tatsächlich beschreibt, ist die Art von Angriff, die gerade stattgefunden hat, aber in etwas größerem Maßstab.

Daher war der Angriff ein Test.

Die USA und Israel haben versagt.

Der Iran wird Vergeltung üben – aber wie zuvor wird er abwarten – und seine Ressourcen weiter stärken und die Zusammenarbeit mit China, Russland und Nordkorea nutzen. Die Form seiner Vergeltung wird von den Umständen nach den Präsidentschaftswahlen in den USA abhängen.

Wie lange kann Israel noch weitermachen?

Drüben bei Moon of Alabama ist Arch Bungle nicht optimistisch, was die Zukunft Israels angeht. Lesen Sie HIER. Der Titel lautet „Was hat Israel im letzten Jahr erreicht?“. Die Antwort lautet „nichts“ – genau die Grundlage für seinen eigenen Untergang.

Kürbiszeit

Die Kürbiszeit steht vor der Tür. Hier in Japan ist das eine GROSSE Sache. Vollständig kommerzialisiert – wie Weihnachten. Wenn man eine Freundin hat, muss man sie zum Essen oder auf eine Party einladen.

Das Wichtigste ist das Mittagessen!

Zum Glück sind spezielle Katzendinner viel billiger.

Ich bevorzuge Katzen. Mit oder ohne Schnickschnack, sie lieben es zu kuscheln und wollen immer bei mir schlafen, obwohl ich ein hässlicher alter Kerl bin.

Helfen Sie mir und Ichi und Chappy (für sie gibt es keine Streiche, nur Leckereien), Halloween zu genießen! Kaufen Sie uns einen Kaffee. Klicken Sie HIER. Oder auf das Foto oben.

Die Download-Links für die letzten beiden Artikel und die drei vorherigen laufen am 1. November ab. Es ist also noch Zeit, sich diesen Monat in die Mailingliste einzutragen!

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …