Vom Medienliebling zur Persona non grata: Greta Thunbergs Weg

Alan MacLeod

6. Juni 2025

Einst das Lieblingskind des Establishments, wurde Greta Thunberg von der globalen Elite fallen gelassen. Eine Studie von MintPress News hat ergeben, dass die Berichterstattung über Thunberg in der New York Times und der Washington Post von Hunderten von Artikeln pro Jahr auf kaum noch eine Handvoll zurückgegangen ist, genau zu dem Zeitpunkt, als sie ihren Fokus von der Umwelt auf das kapitalistische System, das den Klimawandel verursacht, und den israelischen Angriff auf Gaza ausweitete, den die schwedische Aktivistin als „Völkermord“ bezeichnet hat.

Keine Marionette

Greta Thunberg war einst ein Liebling der Medien. Als sie mit nur fünfzehn Jahren einen Klimastreik an ihrer Schule organisierte, wurde sie schlagartig berühmt und schnell vom Establishment umarmt. Im Jahr 2019 wurde sie ins Europäische Parlament eingeladen und erhielt stehende Ovationen von den anwesenden Politikern und Diplomaten.

Sie sprach auch vor der britischen Regierung. Doch selbst als sie ihnen sagte, sie seien ein Haufen „Lügner“, die für „einen der größten Versäumnisse der Menschheit“ verantwortlich seien, wurde die junge Schwedin mit herablassendem Applaus bedacht. Der damalige Umweltminister Michael Gove gab zu, von ihren Worten bewegt zu sein, und erklärte: „Als ich Ihnen zuhörte, empfand ich große Bewunderung, aber auch Verantwortung und Schuld. Ich gehöre zur Generation Ihrer Eltern und ich erkenne, dass wir bei weitem nicht genug getan haben, um den Klimawandel und die allgemeine Umweltkrise, die wir mit verursacht haben, zu bekämpfen.”

Ihre Botschaft, dass die drohende Klimakrise dringend angegangen werden muss, kam bei den Behörden gut an, die versuchten, sie mit Zugang und Auszeichnungen für sich zu gewinnen. Im Jahr 2019 wurde sie, obwohl sie erst 16 Jahre alt war, zur Schwedischen Frau des Jahres gekürt und vom Forbes-Magazin zu einer der 100 mächtigsten Frauen der Welt gekürt. Das Time Magazine verlieh ihr sogar die prestigeträchtige Auszeichnung „Person des Jahres“, weil sie, wie es in der Begründung hieß, „Alarm schlägt wegen der räuberischen Beziehung der Menschheit zu ihrer einzigen Heimat“, „einer zersplitterten Welt eine Stimme verleiht, die Hintergründe und Grenzen überschreitet“ und „uns allen zeigt, wie es aussehen könnte, wenn eine neue Generation die Führung übernimmt“.

Während Konservative ihr von Anfang an feindselig gegenüberstanden, überschütteten liberalere Institutionen sie mit Aufmerksamkeit und Lob. Die New York Times beispielsweise beschrieb sie als „eine moderne Kassandra für das Zeitalter des Klimawandels“ und stellte fest, dass ihr Beitrag „riesige Kinderdemonstrationen“ auf der ganzen Welt inspiriert habe.

Doch Thunberg weigerte sich, zur Maskottchen der Eliten zu werden, und die Vereinnahmung schlug fehl. Infolgedessen ist die Berichterstattung über sie in den Elite-Medien fast auf null gesunken, obwohl sie weiterhin für globale Anliegen kämpft und ihr Leben riskiert, um die illegale Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen.

Die Berichterstattung über Greta Thunberg in der New York Times und der Washington Post ist seit 2019 stark zurückgegangen. Quelle | MintPress News

Dieses Phänomen lässt sich anhand der Berichterstattung über Thunberg in der New York Times und der Washington Post beobachten. Thunberg und ihre Aktivitäten, die 2018 ins Rampenlicht der Öffentlichkeit rückten, wurden zunächst in beiden Zeitungen ausführlich berichtet, mit Hunderten von Artikeln pro Jahr in jedem Medium. Bis 2025 ist dies jedoch auf fast nichts geschrumpft: Nur drei Artikel in der Times und zwei in der Post erwähnen Thunberg überhaupt, und nur einer in jeder Zeitung berichtet über sie ausführlicher als nur am Rande.

Die Daten wurden durch eine Suche nach dem Begriff „Greta Thunberg” im Archiv der New York Times und in der Nachrichten-Datenbank Dow Jones Factiva zusammengestellt, einem Tool, das Inhalte aus mehr als 32.000 US-amerikanischen und internationalen Medien erfasst.

Dr. Jill Stein, dreimalige Präsidentschaftskandidatin der Grünen Partei der Vereinigten Staaten, war von den Ergebnissen nicht überrascht. „Das ist ganz normal, wenn man aus dem System herauskommt, und es ist ein echtes Zeichen von Integrität, wenn die Medien aufhören, über einen zu berichten”, sagte sie gegenüber MintPress. „Greta wurde gecancelt, wie viele der besten Aktivisten, die ich kenne.”

Der rapide Rückgang des Interesses der Unternehmensmedien steht in engem Zusammenhang mit Thunbergs zunehmend radikalen Positionen. Im Jahr 2022 identifizierte sie den Kapitalismus als Hauptursache für den Klimakollaps und erklärte die Notwendigkeit einer umfassenden globalen Revolution. Sie erklärte:

Was wir als „normal“ bezeichnen, ist ein extremes System, das auf der Ausbeutung von Menschen und dem Planeten basiert. Es ist ein System, das durch Kolonialismus, Imperialismus, Unterdrückung und Völkermord durch den sogenannten globalen Norden definiert ist, um Reichtum anzuhäufen, der noch immer unsere heutige Weltordnung prägt.“

Bei derselben öffentlichen Veranstaltung wies sie die Klimakonferenzen der Vereinten Nationen als Zeitverschwendung zurück und bezeichnete sie lediglich als Gelegenheit für „die Machthaber, sich mit Greenwashing, Lügen und Betrug zu profilieren“.

Sie hat sich auch sehr für die Kämpfe der Arbeiter gegen ihre Chefs eingesetzt. Letztes Jahr besuchte sie die GKN-Autoteilefabrik in Florenz, Italien, die von streikenden Arbeitern besetzt war. „Klimagerechtigkeit = Arbeitnehmerrechte“, erklärte sie und merkte an, dass

„jede Notwendigkeit, zwischen dem Kampf für Arbeit und dem Kampf für Klimagerechtigkeit zu wählen, abgeschafft ist. Das Territorium verteidigt die Fabrik, die Fabrik verteidigt das Territorium. Der Kampf, um über die Runden zu kommen, ist derselbe Kampf gegen das Ende der Welt.“

Sie hat sich gegen die marokkanische Besetzung der Westsahara, für die Unterstützung streikender indischer Bauern und gegen die russische Invasion in der Ukraine ausgesprochen. Zweifellos ist es jedoch ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk und dessen Sache, die ihr die meiste Kritik eingebracht hat. Im Jahr 2021 teilte sie einen Social-Media-Beitrag, in dem sie Israel Kriegsverbrechen vorwarf und hinzufügte, dass es „verheerend sei, die Entwicklungen in Jerusalem und Gaza zu verfolgen“, und fügte ihrem Beitrag den Hashtag #SaveSheikhJarrah hinzu. Nach dem Angriff vom 7. Oktober und den darauf folgenden israelischen Bombardements forderte sie einen sofortigen Waffenstillstand sowie Freiheit und Gerechtigkeit für Palästina. Und letztes Jahr wurde sie verhaftet, als sie gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest protestierte.

Für diese Aktionen wurde sie von vielen derselben Medien lautstark verurteilt, die sie noch wenige Jahre zuvor gefeiert und gefördert hatten. Nur wenige Tage nach ihrem Aufruf zu einem Waffenstillstand veröffentlichte das Magazin Forbes einen Artikel mit der Überschrift „Greta Thunbergs Haltung zu Gaza ist ein Problem für die Klimabewegung“, in dem behauptet wurde, dass die Verbreitung „kontroverser Meinungen, die nur dazu dienen, ganze Bevölkerungsgruppen zu entfremden“, nicht „der Umweltbewegung dient“, sondern „nur ihre Fähigkeit, sich einzusetzen, schwächt und der gesamten Klimabewegung schadet“. Ein weiterer Forbes-Artikel beschrieb ihre Karriere als „Tragödie“ und behauptete, sie sei von einem allumfassenden „Hass auf Israel“ und der Entschlossenheit, „den jüdischen Staat zu zerstören“, getrieben. Unterdessen bezeichnete die einflussreiche deutsche Zeitschrift Der Spiegel, die sie 2019 zur „Person des Jahres“ gekürt hatte, sie als „Antisemitin“.

Für Stein lässt sich die mediale Ächtung Thunbergs nicht einfach damit erklären, dass die Heldentaten einer 22-jährigen Organisatorin weniger berichtenswert sind als die einer frühreifen Teenagerin. Vielmehr waren es ihre öffentlichen Positionen gegen Kapitalismus, Imperialismus und Israels Vorgehen im Gazastreifen, die sie verärgerten.

„Jede dieser [Haltungen] war in den Augen der Mainstream-Medien und der Oligarchie, die sie verteidigen, ein Rückschritt“, sagte sie. „Man konnte die Gegenreaktion gegen sie beobachten, als sie begann, über Klima, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit zu sprechen. Aber als sie begann, Stellung zu Gaza zu beziehen, war das der letzte Strohhalm, und danach wurde sie in den Mainstream-Medien nicht mehr erwähnt“, fügte sie hinzu.

Thunberg sieht den Kampf für eine grünere Welt als untrennbar verbunden mit dem Kampf für politische und wirtschaftliche Freiheit. „Für mich gibt es keine Möglichkeit, beides voneinander zu trennen“, sagte sie und fügte hinzu:

„Wir können keine Klimagerechtigkeit ohne soziale Gerechtigkeit haben. Der Grund, warum ich Klimaaktivistin bin, ist nicht, dass ich Bäume schützen will. Ich bin Klimaaktivistin, weil mir das Wohlergehen der Menschen und des Planeten am Herzen liegt, und diese beiden Dinge sind extrem miteinander verflochten.“

Dimitri Lascaris, Anwalt und ehemaliger Kandidat für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas, der an mehreren „Freiheitsflottillen“ teilgenommen hat, um die Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen, sagte, dass die Ächtung von Thunberg auch „eine Anklage gegen die Umweltbewegung“ darstelle. Lascaris erklärte gegenüber MintPress:

Bevor Greta eine unglaublich mutige Haltung für die Opfer des genozidalen Regimes Israels einnahm, war sie die Lieblingstochter der Bewegung, aber viele derselben „Umweltschützer“, die sie verehrten, sind verstummt, als sie ihr Leben riskierte, um auf das Leiden der Palästinenser aufmerksam zu machen. Umweltgerechtigkeit und Menschenrechte sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn Sie jetzt nicht zu Greta stehen, haben Sie kein Recht, sich als „Umweltaktivist“ zu bezeichnen.

Gefährliche Gewässer

Neben ihrer politischen Laufbahn befindet sich Thunberg derzeit auf einer physischen Reise: Sie segelt auf einem Hilfsschiff nach Gaza, um die israelische Blockade zu durchbrechen. Sie ist eine von zwölf Persönlichkeiten, die an Bord der Madleen im sizilianischen Hafen von Catania gegangen sind, die am 7. Juni den dicht besiedelten Gazastreifen erreichen soll. Zu den anderen gehören der „Game of Thrones“-Schauspieler Liam Cunningham und die französische Politikerin Rima Hassan.

Das Schiff transportiert dringend benötigte Hilfsgüter wie Mehl, Reis und andere Grundnahrungsmittel sowie Babynahrung, Damenhygieneartikel, medizinische Hilfsgüter, Krücken, Prothesen und Meerwasserentsalzungsanlagen. Die Madleen ist ein kleines Schiff, und die Hilfsgüter sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts des von den Behörden angegebenen Bedarfs. Die Organisatoren betonen jedoch die symbolische Bedeutung, die Blockade von außen zu durchbrechen. „Wir tun dies, weil wir, egal wie groß die Widrigkeiten auch sein mögen, weiter versuchen müssen, denn in dem Moment, in dem wir aufhören zu versuchen, verlieren wir unsere Menschlichkeit“, erklärte Thunberg. Die Freiwilligen und die Besatzung sind unbewaffnet und in Gewaltfreiheit geschult.

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg steht an Bord der Madleen, bevor sie zusammen mit Aktivisten der Freedom Flotilla Coalition am 1. Juni 2025 in See sticht. Salvatore Cavalli | AP

Die Mainstream-Medien haben die Reise der Madleen weitgehend ignoriert. Die New York Times beispielsweise hat überhaupt nicht darüber berichtet, während die Washington Post ihr einen einzigen Artikel gewidmet hat. Andere Medien hingegen haben die Aktion scharf verurteilt. „Greta Thunbergs Narzissmus hat erschreckende Ausmaße angenommen“, lautete die Überschrift der britischen Tageszeitung The Telegraph, die die Aktion als „selbstsüchtigen Stunt, getarnt als mutige Wohltätigkeitsaktion“ bezeichnete.

Einige Kommentatoren zeigten sich noch feindseliger gegenüber der Mission. Der US-Senator Lindsey Graham erklärte beispielsweise, er hoffe, dass „Greta und ihre Freunde schwimmen können“, und schlug damit offen vor, das Hilfsschiff anzugreifen.

Israel hat angekündigt, die Madleen daran zu hindern, in die Gewässer von Gaza einzufahren, und seine Drohnen kreisen bereits über dem Schiff. Im Mai griff das israelische Militär ein anderes Boot an, das lebensrettende Hilfsgüter nach Palästina bringen wollte, und feuerte Raketen auf das Schiff kurz vor der maltesischen Küste ab. Der Vorfall wurde in der westlichen Presse weitgehend ignoriert.

Stein war beeindruckt von Thunbergs Mut und sagte gegenüber MintPress:

Es ist heldenhaft, inspirierend und motivierend, dieses Beispiel von ihr und den anderen auf der Freedom Flotilla zu haben. Ihr unglaublich mutiges, mitfühlendes humanitäres Beispiel ist das genaue Gegenteil dieses schrecklichen Völkermords. Sie riskieren ihr Leben und sie wissen das … Aber sie weigern sich, einen Völkermord zu akzeptieren oder ihm machtlos gegenüberzustehen.

Die mangelnde Aufmerksamkeit der Presse dürfte Thunberg nicht überraschen, die westliche Unternehmensmedien als aktive Teilnehmer an dem Massaker identifiziert hat. „Unsere Regierungen, unsere Institutionen, unsere Unternehmen unterstützen diesen Völkermord … Es ist unser Steuergeld. Es sind unsere Medien, die die Palästinenser weiterhin entmenschlichen“, sagte sie. „Im Namen der internationalen Gemeinschaft, der sogenannten westlichen Welt, tut es mir so leid, dass wir euch verraten haben, indem wir euch nicht genug unterstützt haben“, fügte sie hinzu.

Die Art und Weise, wie die herrschende Klasse Thunberg kollektiv fallen gelassen hat, ist kein Einzelfall. Liberale Eliten haben in der Vergangenheit immer wieder versucht, radikale Herausforderungen des Status quo wie Black Lives Matter, die LGBT-Befreiungsbewegung und die Occupy-Wall-Street-Proteste zu entschärfen und zu verwässern, indem sie ihren Anführer*innen Zugang und Privilegien gewährten. Wenn diese Strategie scheitert, werden Persönlichkeiten und Bewegungen gemieden, getadelt oder angegriffen. Während Martin Luther King seine Aufmerksamkeit auf rassistische Sheriffs im Süden richtete, wurde er mit Respekt behandelt. Aber nach seiner Anti-Kriegsrede „Beyond Vietnam“ (Jenseits von Vietnam), in der er seine Waffen auf die „dreifachen Übel Rassismus, extremer Materialismus und Militarismus“ richtete, wurde er zum Staatsfeind Nummer eins, ignoriert, angeprangert und schließlich ermordet.

Thunberg zeigt keine Anzeichen, nachzugeben. „Wir setzen uns für Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Freiheit für alle ein. Ohne soziale Gerechtigkeit kann es keine Klimagerechtigkeit geben“, sagte sie. Genau diese Art von Äußerungen haben ihr überhaupt erst den Ausschluss aus der höflichen Gesellschaft der Elite eingebracht.

Titelfoto | Die Aktivistin Greta Thunberg steht während einer pro-palästinensischen Demonstration in Mannheim, Deutschland, am 6. Dezember 2024 in der Nähe der Bühne. Uwe Anspach | AP

Alan MacLeod ist leitender Redakteur bei MintPress News. Er promovierte 2017 und hat seitdem zwei vielbeachtete Bücher verfasst: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent sowie eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln. Er hat außerdem Beiträge für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams verfasst. Folgen Sie Alan auf Twitter, um mehr über seine Beiträge und Kommentare zu erfahren: @AlanRMacLeod.

