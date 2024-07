https://strategic-culture.su/news/2024/07/05/from-arming-nazis-supporting-genocide-wests-mask-morality-burns-dust/



Von der Bewaffnung von Nazis bis zur Unterstützung von Völkermord – die moralische Maske des Westens verbrennt zu Staub

Von Kayla Carman

5. Juli 2024

© Foto: Public Domain

Obwohl die Öffentlichkeit den moralischen Bankrott der westlichen Führer erkannt hat, ist sie sich immer noch nicht bewusst, wie verwerflich die Absichten der Mächtigen sind.

„Wissende Menschen wissen, dass Frankenstein nicht das Monster ist, aber nur weise Menschen sehen, dass Frankenstein das Monster ist.“ Dieses Zitat hat in letzter Zeit viel Widerhall gefunden, wenn man die monströsen Gräueltaten betrachtet, die sich auf der Weltbühne abspielen. Dank Augenzeugenberichten und globaler Kommunikation wissen die Wissenden jetzt, dass das, was in Gaza mit der Zivilbevölkerung geschieht, ungeachtet der Medienberichterstattung ungeheuerlich ist, aber nur kritische Denker sind bereit, tiefer zu gehen und zu erkennen, dass die Regierungen, die vorgeben, das „Monster“, d. h. die Hamas, zu bekämpfen, zumindest teilweise für dessen Entstehung verantwortlich sind und schlimmstenfalls selbst das Monster sind.

Es ist immer noch absolut verrückt, wie schnell der Westen von der Bewaffnung der Nazis in der Ukraine zur Unterstützung eines tatsächlichen Völkermords übergegangen ist, während er gleichzeitig im Inland Themen wie die Gefahren der extremen Rechten, Inklusion, Freundlichkeit und rechtes Gedankengut anspricht. Worte sind schließlich Gewalt, so AOC, nur vielleicht ein bisschen weniger gewalttätig als Luftangriffe, aber wer misst das schon? Die Unterstützung des Westens sollte nicht überraschen, wenn man bedenkt, wie viele Menschen im Nahen Osten in den letzten Jahrzehnten im Namen der Befreiung der Menschen von bösen Tyrannen getötet wurden. Natürlich ist es leicht zu übersehen, dass bei 90 % der US-Drohnenangriffe Zivilisten getötet wurden, aber wir wurden dazu indoktriniert, ein kurzes Gedächtnis zu haben und die Geschichte umzuschreiben. Glücklicherweise bekommen wir von unserem alten Liebling George W. Bush einen „Meisterkurs“ in Malerei als Geschenk für unsere kollektive Amnesie und unsere Fähigkeit, einer unerbittlichen PR-Maschine zu erlauben, unsere Meinungen zu diktieren und umzuformulieren. Natürlich erinnert uns die Geschichte an Agent Orange, die Tuskegee-Experimente und andere unmoralische Gräueltaten, die an Menschen begangen wurden, aber das aktuelle Auftreten des Westens hat etwas noch Auffälligeres und Bombastischeres an sich, so als ob sie ihre Psychopathie nicht länger vor ihren Bürgern verbergen würden, wobei die Mainstream-Medien immer verzweifelter und weniger wirkungsvoll sind, um diese unsinnigen Narrative aufrechtzuerhalten.

Hat der Westen schon immer narzisstisch den Guten gespielt, oder ist er im Laufe der Zeit immer verkommener geworden? Während wir in der Geschichte bis zu den Bankenkartellen und Kriegsprofiteuren zurückblicken können, um zu sehen, dass das Böse immer im Inneren gelauert hat, muss man zugeben, dass es in den früheren Phasen des Imperiums ein stärkeres Engagement von Institutionen, einigen Regierungsmitgliedern und aktiven Bürgern gab, die Werte der Ideologie aufrechtzuerhalten. Wie Glubb behauptet, durchlaufen Imperien sieben Phasen, und derzeit befindet sich der Westen in der Phase des Niedergangs und Zusammenbruchs, in der „die Helden immer dieselben sind – der Sportler, der Sänger oder der Schauspieler“. Kommt Ihnen das bekannt vor? Man kann also mit Fug und Recht davon ausgehen, dass die westliche Führung und ihre Institutionen selbst im Laufe der Zeit noch offenkundiger und intensiver moralisch korrupt geworden sind, und zwar auf der Grundlage empirischer Beweise, die sogar noch zu unseren Lebzeiten gesammelt wurden. Man könnte argumentieren, dass es neben wirtschaftlichen und geopolitischen Zielen auch eine moralische Rechtfertigung für den Kampf gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg gab. In geringerem Maße könnte man auch argumentieren, dass die Stellvertreterkriege, die vor dem Hintergrund des Kalten Krieges geführt wurden, angesichts der westlichen Paranoia gegenüber der UdSSR und der kommunistischen Ideale der permanenten Revolution legitim waren. Die Rechtfertigung der jüngsten Kriege im Nahen Osten wird allmählich schwieriger, aber die durch den 11. September geschockte US-Öffentlichkeit war bereitwillig willfährig, und die Stimmen der Kriegsgegner wurden von ihren europäischen Verbündeten ignoriert und übertönt. Der militärisch-industrielle Komplex klammert sich jedoch zunehmend an einen Strohhalm, trotz der intensivsten Propaganda seit COVID, die unwissende, aber wohlmeinende Unterstützung für die Bewaffnung der Ukraine und die Verlängerung der Zahl der Toten hervorruft. Die sich abmühende Öffentlichkeit des kollabierenden Westens ist der Steuern überdrüssig geworden, mit denen die Kriegsmaschinerie finanziert wird, und jetzt, mit Gaza, wird es immer offensichtlicher, dass die Geschichten, die uns über Freiheit und Demokratie erzählt werden, nichts weiter als beruhigende Märchen sind, um staatlich sanktionierten Massenmord zu rechtfertigen.

Die schwachen Begründungen für den gegenwärtigen Völkermord werden immer erbärmlicher, während die Zahl der Unschuldigen die 10.000er-Marke übersteigt und der Dritte Weltkrieg am Horizont auftaucht, der viele Millionen weitere Opfer verspricht. Dennoch versuchen die überdrüssigen Medien immer noch, die Geschichte zu verdrehen, indem sie traumatisierte Palästinenser, die aus den Trümmern gezogen wurden, dazu bringen, die Hamas zu verurteilen, bevor sie selbst zu Wort kommen können. Erwartet man von den israelischen Bürgern, dass sie ihre Regierung verurteilen, die bisher weitaus mörderischer war, bevor man ihnen eine Plattform bietet? Die Schönfärberei der Geschichte, wie im Falle der Ukraine, um die neonazistische Bedrohung und die Ermordung von 14.000 Zivilisten im Donbass seit dem von den USA unterstützten Putsch im Jahr 2014 herunterzuspielen, ist wieder voll im Gange. Die Hamas sind die Verkörperung des Bösen und haben Israel völlig unprovoziert angegriffen, einfach weil sie böse sind. Diese Verleumdung stammt aus dem Putin-Drehbuch, aus dem Hussein-Drehbuch vor ihm und offen gesagt aus dem Drehbuch jedes Führers, der die Grausamkeit und den Diebstahl des westlichen Kolonialismus befürchtet. Es ist so infantil, dass es schon peinlich ist.

Es wird dasselbe alte Spielbuch gewälzt, um denselben alten Unsinn zu verbreiten. Im Ersten Weltkrieg haben die Deutschen Babys ermordet; in den 2000er Jahren haben islamische Extremisten Babys ermordet (sie haben wahrscheinlich um 2014 aufgehört, als die USA sich mit ihnen gegen Syrien verbündet haben). In der Ukraine ermorden die Russen Babys. In Israel ermordet die Hamas Säuglinge. Die Taktik, „den Anderen“ zu entmenschlichen, um Unterstützung für Racheakte zu gewinnen, sollte für die Menschen offensichtlicher sein als die Tatsache, dass Epstein sich nicht selbst umgebracht hat. Das Problem für die westlichen Eliten besteht darin, dass eine kritische Masse ihrer Bürger ihnen das nicht mehr abnimmt. Die zunehmende Zensur zeugt von der Befürchtung der westlichen Institutionen, dass sie ihre Öffentlichkeit nicht mehr davon überzeugen können, dass die Kriege, die sie führen, aus humanitären Gründen geführt werden. Die Schließung abweichender Stimmen wie der von Jackson Hinkel auf YouTube zeigt, dass sie Angst haben, das Narrativ zu verlieren. Die einstimmige Verabschiedung der Dringlichkeitsresolution, in der pro-palästinensische Studentendemonstranten als antisemitische Hamas-Anhänger verurteilt und zur uneingeschränkten Solidarität mit Israel aufgerufen werden, von Bernie Sanders bis Rand Paul, zeigt, wer die USA und die Welt wirklich regiert. Bei all dem Unsinn über Freiheiten und Demokratie hat der Rest des Westens nachgezogen, wobei sogar Frankreich versucht hat, pro-palästinensische Demonstrationen zu verbieten. Ein besonderes Lob gebührt jedoch dem Vereinigten Königreich, das nicht nur die absurde Idee eines Verbots der palästinensischen Flagge diskutiert, sondern auch das einzige andere Land der Welt ist, das sich auf die Seite der israelisch-amerikanischen Allianz stellt und gegen einen sofortigen Waffenstillstand stimmt. Wie überaus zivilisiert und menschlich diese neue – oder vielleicht alte – Achse des Bösen doch ist.

Während das Imperium zusammenbricht, werden die Rechtfertigungen für eine verzweifelte Nullsummen-Außenpolitik immer absurder und unglaubwürdiger. Der enorme Zustrom öffentlicher Unterstützung für das palästinensische Volk beweist, dass die Propaganda zwar intensiver, aber weit weniger wirksam ist, um die Massen zu hypnotisieren als in früheren Jahrzehnten. Die Bürger wachen auf und erkennen, wie moralisch korrupt ihre Führer sind. Hätten wir freie und faire Medien, die die Machthaber zur Rechenschaft ziehen, würden sie erkennen, dass das westliche Establishment nicht nur korrupt ist, sondern auch die Schuld an so vielen Gräueltaten trägt, die seinen Bürgern durch den generationenlangen Blutrausch angetan wurden, den es selbst durch seine eigene Barbarei im Namen von Gier und Macht ausgelöst hat. So entsetzt sie auch vor ihren Sesseln über die Szenen in Gaza sein mögen, die Mehrheit ist sich nicht bewusst, dass die israelische Regierung die Hamas mit ins Leben gerufen und seit Jahrzehnten finanziert hat. Artikel des Wall Street Journal aus dem Jahr 2009 und der Washington Post aus dem Jahr 2014 befassen sich ausführlich damit; überraschenderweise erwähnen sie solche Dinge im aktuellen Klima nie, sie werden absichtlich vergessen wie der Aufstieg des Nazismus in der Ukraine. Die Idee war, die säkulare, weniger gewalttätige PLO zu schwächen, weil man glaubte, dass die Aufteilung der palästinensischen Freiheitskämpfer/Terroristen (das ist dasselbe) in zwei Gruppen die Sache und die Fähigkeit, einen freien palästinensischen Staat zu schaffen, schwächen würde. Das war ihre Strategie – und so erntet man, was man sät, leider fast wörtlich. Noch im März 2019 erklärte Netanjahu vor den Mitgliedern seiner Likud-Partei in der Knesset: „Wer die Gründung eines palästinensischen Staates vereiteln will, muss die Hamas unterstützen und Geld an die Hamas überweisen. Das ist Teil unserer Strategie.“

Und wo bleibt die Diskussion über die bizarren Ereignisse, die zum 7. Oktober führten? Die Versäumnisse des komplexesten staatlichen Geheimdienstapparates der modernen Welt, einschließlich der Tatsache, dass Ägypten und die USA die israelische Regierung vor einem bevorstehenden Angriff warnten und dennoch die Sicherheitsvorkehrungen verringert und nicht erhöht wurden, und dass die Genehmigung für den 7. Oktober entgegen den Beteuerungen des örtlichen IDF-Kommandeurs vor Ort erst überraschend spät erteilt wurde. Sicherlich hätte die israelische Regierung dies nicht zugelassen, um eine brutale völkermörderische Reaktion zu rechtfertigen und einen Plan zu entfesseln, der seit Jahrzehnten geplant war? Nur ein Verschwörungstheoretiker, der glaubt, dass der Golf von Tonkin, 911, Massenvernichtungswaffen und Assads Chemiewaffenangriffe falsche Flaggen waren, würde einen solch barbarischen, aber logischen Gedanken für Psychopathen hegen.

Obwohl die Öffentlichkeit den moralischen Bankrott der westlichen Führer erkannt hat, ist sie sich der Tiefe der Verderbtheit der Pläne der Mächtigen immer noch nicht bewusst und weiß nicht, wie COVID, der Dritte Weltkrieg und die drohende Ölkrise, die Flüchtlingskrise und die (vorgefertigte) Krise der Nahrungsmittelknappheit die vierte industrielle Revolution unter dem Deckmantel der multipolaren Welt einläuten sollen. Hoffen wir, dass eine kritische Masse aufwacht und erkennt, wer die wahren Monster sind, anstatt die bedrohlichen Schöpfungen des Westens zum Sündenbock zu machen, ohne die Dr. Frankensteins der Geopolitik jemals zur Verantwortung zu ziehen. Nur dann können wir ernsthafte und echte Gespräche über Menschlichkeit, Demokratie und Freiheit führen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …