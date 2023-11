Prerequisite to naturalization in Germany? Pledge support for Israel’s right to exist Tomorrow the German Bundestag will vote on a draft law that could make the naturalization of residents dependent on supporting Israel’s right to exist. Here is what you should know and why you should be concerned.

Der Deutsche Bundestag (Foto: Wikimedia)

Morgen wird der Deutsche Bundestag über einen Gesetzentwurf abstimmen, der die Einbürgerung von Einwohnern von der Unterstützung des Existenzrechts Israels abhängig machen könnte. Hier ist, was Sie wissen sollten und warum Sie besorgt sein sollten.

Voraussetzung für die Einbürgerung in Deutschland? Bekenntnis zum Existenzrecht Israels

Von Hebh Jamal

16. November 2023

Am morgigen Freitag, den 17. November, wird der Deutsche Bundestag über einen Gesetzentwurf abstimmen, der die Einbürgerung von Einwohnern von einem Bekenntnis zum Existenzrecht Israels abhängig machen könnte.

Der Gesetzentwurf, der auch eine Änderung des Strafgesetzbuches vorsieht, wurde von der CDU-Bundestagsfraktion eingebracht.

Er würde sich auf Personen auswirken, die eine Aufenthaltsgenehmigung, Asyl und Einbürgerung beantragen, und soll „einen besseren Schutz gegen die weitere Verfestigung und Verbreitung von Antisemitismus bieten, der aus dem Ausland eingewandert ist“.

„Seit dem Tag des Anschlags“, so heißt es in der Einleitung des Gesetzes, „haben auch auf deutschen Straßen widerwärtige Kundgebungen und Demonstrationen stattgefunden, die unverhohlene Freude über den Tod von Juden zum Ausdruck brachten und ein alarmierendes Ausmaß an Antisemitismus offenbarten.“

Die Mehrheit der Proteste in ganz Deutschland verlief nicht nur friedlich, sondern forderte die deutsche Regierung lediglich auf, einen Waffenstillstand zu unterstützen, um den Völkermord am palästinensischen Volk zu beenden.

Ich habe an mehreren Demonstrationen in ganz Deutschland teilgenommen, und die einzige sichtbare Bedrohung für die öffentliche Sicherheit ging von der Polizei aus. Ich war sogar Zeuge einer Demonstration in Frankfurt, die nur wenige Minuten vor Beginn von der Polizei verboten wurde. Hunderte von Menschen wurden mit Wasserwerfern, extremer Polizeipräsenz und Kesseln der Ordnungskräfte empfangen, was zur Inhaftierung von über 300 Personen führte.

Bei einer anderen Demonstration in Mannheim, an der ich teilnahm, bestand der einzige antisemitische Akt darin, dass ein Mann am Rande unserer Demonstration die Hand zum Nazigruß erhob, um die pro-palästinensischen Demonstranten anzufeinden und einzuschüchtern. Er wurde kurz darauf verhaftet, und lokale Publikationen berichteten, dass er in Wirklichkeit nicht an unserer geplanten Demonstration teilgenommen hatte.

Im Jahr 2022 wurden nach Angaben der Bundespolizei über 80 Prozent aller antisemitischen Straftaten in Deutschland von Rechtsextremisten begangen. Der neue Gesetzentwurf enthält diese Statistik jedoch nicht. Stattdessen wird gewalttätiger Antisemitismus mit Sympathie für den „Hamas-Terrorismus“ gleichgesetzt, der „auf deutschen Straßen und Schulhöfen bejubelt und propagiert wird“.

Der Gesetzentwurf grenzt eindeutig Araber und Migranten aus und behauptet, Antisemitismus in Deutschland sei nur noch „importiert“.

„Ein erheblicher Teil davon sind offensichtlich Zuwanderer aus Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens, wo Antisemitismus und Israelfeindlichkeit einen besonderen Nährboden haben“, heißt es in dem Gesetzentwurf, der keine konkreten Belege für solch bemerkenswerte Behauptungen enthält.

Weiter heißt es: „Die Instrumente des Aufenthalts-, Asyl- und Staatsangehörigkeitsrechts müssen – neben allgemeinen Mitteln wie dem Strafrecht – konsequenter als bisher eingesetzt werden, um den Antisemitismus in Deutschland wirksamer zu bekämpfen.“

Zusammengefasst schafft das Gesetz nicht nur die Voraussetzung, dass ein Staatsangehörigkeitsantrag nur dann bewilligt wird, wenn man sich zum Existenzrecht Israels bekennt und schwört, keine gegen Israel gerichteten Bestrebungen zu verfolgen, sondern es kann auch Doppelstaatlern, die wegen einer antisemitischen Straftat verurteilt wurden, den Aufenthaltsstatus und die Staatsangehörigkeit entziehen. Dies würde auch eine Gefängnisstrafe von mindestens einem Jahr nach sich ziehen.

„Die Beibehaltung des rechtlichen Status quo ist keine Option“, heißt es in dem Gesetzentwurf, „da die derzeitige Rechtslage eindeutig nicht geeignet ist, den spezifischen Antisemitismus, der unter einigen Ausländern in Deutschland weit verbreitet ist, wirksam zu bekämpfen.“

Was eine „antisemitische Straftat“ ist, ist in Deutschland äußerst unklar. Im Jahr 2017 hat die Bundesregierung offiziell die Arbeitsdefinition für Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) übernommen. Anwältinnen und Anwälte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Rechtsexpertinnen und -experten des European Legal Support Center (ELSC) und anderer Organisationen kritisieren die IHRA-Definition seit langem mit dem Argument, sie definiere Antisemitismus neu, indem sie Kritik an Israel fälschlicherweise mit antijüdischem Rassismus gleichsetze.

Einem Bericht der ELSC zufolge, der Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, zielt die Berufung auf die Definition fast ausschließlich auf die Verteidigung palästinensischer Rechte ab und schadet insbesondere palästinensischen und jüdischen Aktivisten.

Nun, da Deutschland die Proteste ausdrücklich als Beispiele für Antisemitismus bezeichnet hat, die kriminalisiert werden sollten, besteht für pro-palästinensische Aktivisten großer Anlass zur Sorge. Es gab bereits Beispiele wie die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft eines palästinensischen Aktivisten aus Syrien und die Verweigerung der Aufenthaltsgenehmigung für palästinensische Ärzte, die nur einer palästinensischen Kulturgruppe angehörten.

Gesetzgeber und Abgeordnete nutzen den Krieg gegen Gaza, um gegen Andersdenkende vorzugehen und extrem repressive Gesetze gegen Migranten zu erlassen. Bundeskanzler Olaf Scholz und sein Kabinett haben bereits ein Gesetz verabschiedet, das die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern erleichtern soll. Der Gesetzentwurf, der noch vom Parlament gebilligt werden muss, um in Kraft zu treten, sieht vor, die maximale Dauer der Abschiebehaft von 10 auf 28 Tage zu erhöhen und insbesondere die Abschiebung von Personen zu erleichtern, die Mitglieder einer kriminellen Vereinigung sind.

Außerdem soll die Durchsuchung von Wohnungen nach Dokumenten erlaubt werden, die es den Beamten ermöglichen, die Identität einer Person zweifelsfrei festzustellen, und die Verpflichtung der Behörden, Abschiebungen in bestimmten Fällen vorher anzukündigen, soll aufgehoben werden.

Die Gesetzesentwürfe, über die morgen abgestimmt werden soll, wurden nicht ohne Rechtsgrundlage verfasst. Bereits im August dieses Jahres wurde ein Gesetzentwurf zur Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts verabschiedet, der darauf abzielte, die Einbürgerung von Personen, die wegen antisemitischer Straftaten verurteilt wurden, einzuschränken. Viele Rechtsexperten sagten mir damals jedoch, das Gesetz sei zu vage, um eine wesentliche Bedrohung für pro-palästinensische Aktivisten darzustellen.

Ein anonymer Anwalt einer Menschenrechtsorganisation für Migranten sagte mir, dass der Begriff der antisemitisch oder rassistisch motivierten Straftaten bereits 2019 in das Staatsbürgerschaftsgesetz aufgenommen wurde. „Wie vorhersehbar war, wurden bisher keine Fälle gemeldet, in denen diese neue Regelung angewendet wurde. Der neue Gesetzentwurf von 2023 nimmt nur technische Änderungen vor, indem er ein neues Verfahren einführt, um sicherzustellen, dass die Einbürgerungsbehörden von allen relevanten Verurteilungen erfahren.“

Damals sagte der Anwalt, dass es „weder im Entwurf noch im erläuternden Bericht einen Hinweis darauf gibt, wie Antisemitismus ausgelegt werden soll“ und dass es „schwer vorherzusagen ist, welche praktischen Auswirkungen die neuen Änderungen in Zukunft haben werden“.

Nun aber ist es anders. Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und die anschließende brutale Vergeltung, die von internationalen Gremien und Juristen als Völkermord eingestuft wird, zeigen eine drastische Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten, die sich auf die Schwächsten in Deutschland auswirkt.

Die unscharfen Grenzen dessen, was als antisemitisch gilt, würden noch weiter verwischt werden. Gilt die Teilnahme an einer pro-palästinensischen Demonstration als antisemitisch und gewalttätig? Die CDU-Politiker, die diesen Gesetzentwurf eingebracht haben, scheinen das so zu sehen. Selbst der Schutz des Demonstrationsrechts wird in Frage gestellt.

„Gewaltexzesse bei Demonstrationen – wie bei den pro-palästinensischen Demonstrationen im Oktober 2023 – müssen angemessen sanktioniert werden. Der zunehmende Missbrauch des Demonstrationsrechts kann jedoch oft nicht angemessen geahndet werden“, heißt es in dem Gesetzentwurf. „Die Regelung des Landfriedensbruchs ist zu eng gefasst.

Wir haben bereits Demonstrationsverbote in Städten und gewaltsame Festnahmen von Menschen erlebt, die nur Fahnen und Keffiyehs trugen oder einfach nur Antikriegsschilder in der Hand hielten. In Berlin, der Heimat einer der größten palästinensischen Diaspora in Europa, gab es regelmäßige Polizeipräsenz und eindeutige Beispiele für Racial Profiling und Schikanen gegen alle, die so „aussehen“, als würden sie an einer zuvor verbotenen Demonstration teilnehmen.

Die Mehrheit dieser Menschen fordert ein Ende der Gewalt, nachdem 11.000 Palästinenser im Gazastreifen ermordet wurden, darunter 5.000 Kinder. Anstatt dass die Regierungsbeamten und ihre eigenen Vertreter einfach auf ihre Bitten hören, wollen sie sie mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln bestrafen.



Hebh Jamal ist eine palästinensisch-amerikanische Journalistin aus New York City, die jetzt in Deutschland lebt. Abonnieren Sie ihren Substack-Newsletter, das Diaspora Journal, hier

Eine Version dieses Artikels erschien zuerst im Substack-Newsletter von Hebh Jamal, The Diaspora Journal, und wird hier mit Erlaubnis wiederveröffentlicht. Abonnieren Sie das Diaspora Journal hier.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …