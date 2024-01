With all eyes on Gaza, Israeli settlers are waging a second Nakba in the West Bank Overseen by the military, Israeli settlers are killing Palestinians and forcing others from their land as the bloodbath continues in Gaza

Während alle Augen auf Gaza gerichtet sind, führen israelische Siedler im Westjordanland eine zweite Nakba durch

Von Peter Oborne und Angelo Calianno

13. Januar 2024

Unter der Aufsicht des Militärs töten israelische Siedler Palästinenser und vertreiben andere von ihrem Land, während das Blutbad in Gaza weitergeht

Nur wenige Städte auf der Welt sind so schön wie Nablus, das liebevoll als die ungekrönte Königin“ Palästinas bezeichnet wird.

Diese alte palästinensische Stadt mit ihren sanften Hügeln und Sandsteinfelsen wurde von Kaiser Vespasian zwei Jahre nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 70 v. Chr. gegründet und ist reich an Geschichten aus der Antike.

Abends, wenn die Sonne untergeht und die Schatten länger werden, kann man sich leicht vorstellen, wie die Legionäre einst durch die labyrinthischen Straßen gingen. Der römische Kanal fließt noch immer unter der Stadt hindurch und führt in der Nähe des Amphitheaters vorbei.

Die meiste Zeit seiner Geschichte war Nablus, das an der Handelsstraße zwischen Damaskus, Jerusalem und Kairo lag, ein wichtiges Handels- und Produktionszentrum. Die palästinensische Börse hatte hier ihren Sitz.

Heute hat sich das Schicksal der Stadt jedoch drastisch verändert.

Heute ist sie eine Stadt im Belagerungszustand.

Von allen Seiten von illegalen israelischen Siedlungen und Militärstützpunkten umgeben, verbergen die Straßen, die von und nach Nablus führen, einen Skandal, über den die internationale Gemeinschaft weitgehend geschwiegen hat.

Die Straße in Richtung Süden nach Ramallah führt durch Huwwara, ein besetztes palästinensisches Dorf, das schon lange vor den Anschlägen vom 7. Oktober von Siedlergewalt heimgesucht wurde.

Im Februar letzten Jahres zogen Siedler durch dieses Dorf, fackelten Autos ab, steckten Ackerland in Brand und verwüsteten Häuser, was allgemein als Pogrom verurteilt wurde.

Seitdem hat sich die Situation für viele Palästinenser in diesem Dorf nicht gebessert.

Viele Palästinenser, die versuchen, nach Nablus hinein- oder hinauszureisen, müssen Umwege in Kauf nehmen, um Begegnungen mit israelischen Soldaten zu vermeiden. Noch schlimmer ist das Risiko, auf bewaffnete israelische Siedler zu stoßen.

Seit dem Angriff vom 7. Oktober haben die Siedler, die in den letzten Jahren Hunderte von Millionen Dollar an staatlichen Geldern erhalten haben, nach Angaben von B’Tselem und Yesh Din, zwei Menschenrechtsgruppen, die Angriffe im Westjordanland dokumentieren, mehr als 200 Angriffe auf Palästinenser verübt.

Im gleichen Zeitraum haben israelische Streitkräfte nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 200 Menschen getötet, von denen mehr als 25 Prozent Kinder waren.

Seit der Unterzeichnung des Osloer Abkommens im Jahr 1993, das die Gründung eines palästinensischen Staates im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen zum Ziel hat, ist die Zahl der israelischen Siedler im Westjordanland nach Angaben der israelischen Interessengruppe Peace Now von etwa 260.000 auf fast 700.000 gestiegen.

Die Siedlungen gelten nach internationalem Recht als illegal, aber die verschiedenen israelischen Regierungen haben sie unter Verletzung des Völkerrechts und der Osloer Verträge weiter ausgebaut.

Die Palästinenser im Westjordanland befürchten, dass die Zunahme der Siedlungen und Außenposten nicht nur die Lebensfähigkeit ihres künftigen Staates, sondern auch ihre Existenzgrundlage bedroht.

Im November zwang die Zunahme der Siedlerangriffe viele Palästinenser dazu, ihre Olivenernte abzusagen, eine traditionell freudige Zeit, in der die Familien in die Berge gehen, um die Früchte von knorrigen, uralten Olivenhainen zu pflücken.

Seit Jahren kommen die Siedler von ihren Festungen auf den Hügeln herab und zerstören die wertvollen Olivenbäume, indem sie sie entweder verbrennen, abhacken oder mit Chemikalien vergiften.

Im Zuge des Krieges gegen den Gazastreifen sind viele von ihnen noch dreister bei ihren Angriffen geworden.

Wir erfuhren, wie Bauern mit Maschinengewehrfeuer beschossen wurden, um sie von ihrem Land zu vertreiben, damit die Siedler die Olivenbäume selbst ernten konnten.

Solche Angriffe haben sich als Todesurteil für die ländliche Wirtschaft erwiesen, die seit Jahrhunderten von der Landwirtschaft abhängt.

Sie wollen uns Angst einjagen, uns demütigen“.

Familien im gesamten Westjordanland, die bereits von früheren Vertreibungen betroffen waren, erklärten gegenüber Middle East Eye, dass sie befürchten, dass solche Verbrechen, die von der israelischen Justiz nicht ordnungsgemäß untersucht werden, eine weitere Phase der gewaltsamen Enteignung einleiten könnten.

In Balata, einem der am dichtesten besiedelten Flüchtlingslager in Palästina, sagten viele

Die Zeichen der Zerstörung durch die ständigen israelischen Militärangriffe sind deutlich zu sehen.

Kinder stehen neben einem Haus, das bei einer Razzia der israelischen Armee im Flüchtlingslager Balata im besetzten Westjordanland zerstört wurde (MEE/Angelo Calianno)

„Letzte Nacht wurden wir von einem [israelischen] Flugzeug bombardiert. Dann kamen auch noch Drohnen, Scharfschützen und Bulldozer“, so ein Palästinenser, der um Anonymität bat, gegenüber MEE.

Am Ort des Angriffs ließen der Winterregen und der Schlamm die Szene noch apokalyptischer erscheinen.

Die israelischen Soldaten traten ihm [meinem Bruder] so oft ins Gesicht, dass er das Bewusstsein verlor. Trotzdem befahl ihm ein Soldat, das Blut von seinem Stiefel zu lecken.

– Adhan, Einwohner von Balata

Unter den noch schwelenden Trümmern lagen die Überreste einer Granate und einer nicht explodierten Rakete.

Ein anderer Palästinenser beklagte sich über die Überreste seines Schlafzimmers: ein Trümmerhaufen, dessen Außenwände von Kugeln durchlöchert sind.

In der Nähe zeigte eine Gruppe von Jungen dem MEE, was mit ihrem Haus geschehen ist. Berichten zufolge haben israelische Streitkräfte das Haus geplündert und Spielzeug und Kleidung überall verstreut zurückgelassen.

„Sie haben unsere Wand eingedrückt. Sie sagten, sie wollten drinnen nach Waffen suchen, aber es gibt hier nichts“, sagte einer der Jungen.

„Sie haben unsere Geräte zerschlagen, nur um uns zu ärgern. Sie haben auch Kinderbücher und Hefte zerrissen. Das ist es, was sie tun. Sie wollen uns Angst machen, uns demütigen.“

An dieser Stelle meldet sich ein anderer Mann zu Wort: „Sie haben uns mit dem Gesicht zur Wand gestellt und Gewehre auf unsere Köpfe gerichtet. Sie sagten: ‚Seid ihr zufrieden mit dem, was ihr am 7. Oktober getan habt? Habt ihr Gaza jetzt gesehen? Ihr werdet die nächsten sein‘.“

Geschlagen, weil er seinen Stiefel nicht geleckt hat

Mehrere freigelassene Palästinenser haben erschütternde Geschichten aus der Zeit erzählt, als sie von israelischen Soldaten in Balata festgehalten wurden.

Anas, ein 27-Jähriger, wurde bei seiner letzten Festnahme ins Gesicht getreten und von einem israelischen Soldaten aufgefordert, seine Stiefel zu lecken, nachdem diese mit seinem Blut befleckt waren.

Wir haben mit seiner Familie gesprochen, da Anas sich noch im Krankenhaus erholt. Sie beklagten sich über das harte Vorgehen Israels im Westjordanland.

Adhan, sein jüngerer Bruder, erzählte MEE, dass seine Schwester, die ein Baby im Arm hielt, bei der Razzia auf ihrem Grundstück ebenfalls von israelischen Soldaten geschlagen und misshandelt wurde.

„Wir schrien die Soldaten an: ‚Wie könnt ihr eine Frau mit einem Baby schlagen?'“, sagte Adhan.

„Also trieben sie uns Männer zusammen, brachten uns auf die Straße, legten uns Handschellen an und legten uns mit dem Gesicht nach unten auf den Boden.

„Sie fingen an, uns zu verprügeln. Meinen Bruder Anas traf es am härtesten. Sie traten ihm so oft ins Gesicht, dass er das Bewusstsein verlor. Trotzdem befahl ihm ein Soldat, das Blut von seinem Stiefel abzulecken. Aber mein Bruder war nicht mehr ansprechbar, er war bewusstlos. Wir riefen nach einem Krankenwagen, aber sie blockierten ihn und verhinderten, dass Hilfe kam.

All diese Misshandlungen und Demütigungen fanden in Anwesenheit von Kindern statt, die verängstigt waren und schrien, während sie zusahen.

Eines der Kinder, Ahmad, hatte Mühe, seine Tränen zurückzuhalten, als er erzählte, was passiert war.

„Da waren Soldaten, die haben die Männer hart geschlagen“, sagte er, während er sich bemühte, seinen Satz zu beenden.

Seine Mutter mischte sich ein: „In diesen Momenten sagten sie Dinge zu uns Frauen, die ich nicht wiederholen kann, schreckliche Beleidigungen, die sehr weh taten. Ich fühle mich nicht wohl dabei, diese Dinge öffentlich zu erzählen. Aber ich weiß, dass es wichtig ist, dass die Menschen es wissen. Die Welt muss es wissen.“

Ein anderer Mann sagte: „Die [israelischen] Soldaten wissen sehr gut, was muslimische Frauen beleidigt. Die Beleidigungen, die sie ihnen entgegenschleudern, sind so schrecklich, dass keine Frau sie je wiederholen wird, so groß ist ihre Scham.“

Alle Augen sind auf Gaza gerichtet

Bei einem Spaziergang durch die Straßen von Balata waren fast alle Fernsehgeräte auf Kanäle eingestellt, die die neuesten Nachrichten aus Gaza ausstrahlten.

Viele Palästinenser im Westjordanland haben ihre Geschäfte aus Protest gegen Israels unablässige Bombardierung des Gazastreifens geschlossen, wo fast alle 2,3 Millionen Einwohner der Enklave nach drei Monaten Krieg vertrieben worden sind.

In den letzten Wochen ist Israel unter zunehmenden Druck des globalen Südens geraten, seine Angriffe auf den Gazastreifen zu beenden. Die Zahl der Todesopfer hat die Zahl von 23.000 überschritten, wobei etwa 70 Prozent der Getöteten Frauen und Kinder waren.

Bei Angriffen der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Balata im besetzten Westjordanland sind mehrere Häuser und Straßen zerstört worden (MEE/Angelo Calianno)

Da Israel jedoch immer wieder gegen Solidaritätsbekundungen mit dem Gazastreifen vorgeht, gab es nur wenige öffentliche Proteste.

Die Atmosphäre im Flüchtlingslager Balata änderte sich innerhalb weniger Minuten: Bewaffnete junge Männer drängten sich in einer der Hauptstraßen und warnten die Bewohner, dass Israel eine weitere Razzia plane.

Dutzende von Menschen eilten herbei, um den Haupteingang des Lagers zu blockieren und das Eindringen der israelischen Soldaten mit Steinen, Felsbrocken, Blechstücken und allem, was sie auftreiben konnten, zu verzögern.

Bei dieser israelischen Razzia wurde mindestens ein Palästinenser getötet.

Wo ist die Palästinensische Autonomiebehörde?

Balata und andere nahe gelegene Gebiete im Westjordanland waren traditionell Hochburgen der Fatah, aber nach Jahren des politischen Stillstands und der vermeintlichen Untätigkeit gegenüber Israel ist die Popularität der einst dominierenden Partei auf ein Rekordtief gesunken.

Bei den Studentenratswahlen an der An-Najah National University in Nablus im vergangenen Mai besiegte der Hamas-nahe Islamic Allegiance Block knapp die Fatah-nahe Student Youth Movement.

Analysten zufolge spiegeln solche Wahlergebnisse die wachsende Wut gegen die Fatah-Führung unter dem 88-jährigen Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mahmoud Abbas, wider.

Viele gewöhnliche Palästinenser haben die Organisation für nutzlos, kompromittiert und unnahbar erklärt, und die Sympathie für die Hamas ist im Westjordanland seit dem 7. Oktober stark gestiegen.

Bei den jüngsten Gefangenenaustauschen tauchten immer häufiger Hamas-Fahnen auf. Bei fast allen Protesten und Märschen waren Sprechchöre zu hören, die die palästinensische Bewegung lobten.

„Für die Palästinenser ist die Politik besonders wichtig. Jeder hier macht auf die eine oder andere Weise Politik“, sagte ein Mann bei der Totenwache eines kürzlich getöteten Kämpfers zu MEE.

„Ich bin Mitglied der Fatah; ich bin mit dieser Partei geboren und werde mit ihr sterben. Doch was die Hamas getan hat, hat zum ersten Mal den Spieß umgedreht. Viele werfen der Fatah vor, in den letzten 25 Jahren nicht viel für die palästinensische Sache getan zu haben.

„Einige Parteimitglieder haben ihre eigenen Interessen gefördert, indem sie auf dem Rücken des palästinensischen Volkes Verträge mit Israel geschlossen haben. Die Hamas hingegen hat die Aufmerksamkeit der Welt auf das, was hier geschieht, gelenkt. Deshalb sieht man jetzt oft Hamas-Fahnen und hört Sprechchöre für sie, auch von denen, die sie nicht unterstützen.“

Die Menschen, mit denen MEE sprach, wiesen auf ein weiteres Problem hin: Die Palästinensische Autonomiebehörde hat sich als unfähig oder unwillig erwiesen, sich den täglichen Übergriffen israelischer Streitkräfte auf Nablus zu widersetzen, und sie hat nicht versucht, palästinensische Dorfbewohner vor den Übergriffen der Siedler in den umliegenden Dörfern zu schützen.

Angesichts eines solchen Musters, das sich im gesamten Westjordanland wiederholt, fragen sich viele, welchen Sinn die Palästinensische Autonomiebehörde hat, wenn sie die Palästinenser nicht verteidigen kann.

Siedler nutzen „den Krieg“ aus

Anders als in den städtischen Gebieten des Westjordanlandes, wo die Palästinenser zahlenmäßig stark genug sind, um sich gegen die Angriffe der Siedler zu wehren, sind die abgelegenen Dörfer oft der Gnade der randalierenden Siedler ausgeliefert, die von der israelischen Armee unterstützt werden.

Nirgendwo ist dies deutlicher zu sehen als in den südlichen Hebron-Hügeln.

Im Dorf Tuwani im Gebiet C, das vollständig unter israelischer militärischer und ziviler Kontrolle steht, ist es den Dorfbewohnern nicht erlaubt, Waffen zu besitzen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen gab es im Jahr 2023 im Westjordanland durchschnittlich drei Vorfälle von Siedlergewalt pro Tag. Seit dem 7. Oktober hat sich diese Zahl auf durchschnittlich sieben pro Tag mehr als verdoppelt, wobei in mehr als einem Drittel der Fälle Schusswaffen zum Einsatz kamen.

Patriarch Hafez Hureini berichtete MEE, dass bewaffnete Siedler eine Schreckensherrschaft ausgeübt hätten und Vieh beschlagnahmten, Wassertanks zerstörten, Solaranlagen zertrümmerten, Nebengebäude mit Bulldozern platt machten und Olivenhaine zerstörten.

„Sie haben unser ganzes Land mit den Olivenbäumen und Terrassen mit Bulldozern platt gemacht und alles zerstört. Wir trauen uns nicht einmal 20 Meter an unser Land heran“, sagte Hureini.

„Die Siedler nutzen den Krieg [in Gaza] aus, um sich das Land anzueignen. Jetzt beherrschen sie alles hier in der Gegend. Sie blockieren die Zufahrten zu unseren Dörfern. Sie stehlen unsere Besitztümer. Sie zertrümmern unsere Sonnenkollektoren und zerstören landwirtschaftliche Gebäude, Bäume und Steinmauern.

Etwa 545 Palästinenser wurden seit dem 7. Oktober aus mindestens 13 Gemeinden im Gebiet C im besetzten Westjordanland gewaltsam vertrieben (MEE/Angelo Calianno)

Sein Sohn Mohammed zeigt jedem, der kann, die Videoaufnahmen von Siedlern in Militärkleidung, die in sein Grundstück eindringen. Auf die Frage, ob es sich um Soldaten der israelischen Armee handele, sagte er, er sei sich nicht sicher.

„Wir haben kein Recht, das Gesetz anzuwenden. Wir sind nicht sicher. Unser Leben ist wirklich in Gefahr.“

Er sagte, die Situation sei in den abgelegensten Dörfern noch schlimmer, wo die Menschen bereits begonnen hätten, vor der Gewalt zu fliehen.

Die Siedler sind sich über ihre Absichten im Klaren. Sie sagen den palästinensischen Dorfbewohnern: „Geht in die Stadt. Geht nach Yatta [eine Stadt südlich von Hebron]. Wenn wir euch in 24 Stunden hier finden, werden wir euch töten“, fügte er hinzu.

MEE hatte zuvor berichtet, dass israelische Siedler bedrohliche Flugblätter verteilten und blutverschmierte Puppen an Schulen hinterließen, um Palästinenser zu warnen, entweder zu gehen oder getötet zu werden.

Bewohner eines Dorfes im Westjordanland sagten, sie hätten Warnbriefe erhalten, in denen stand: „Ihr wolltet Krieg – wartet auf die große Nakba“.

Nach Angaben des West Bank Protection Consortium und der israelischen Menschenrechtsgruppe Yesh Din wurden seit dem 7. Oktober etwa 545 Palästinenser aus mindestens 13 Gemeinden im Gebiet C zwangsumgesiedelt.

Beduinen werden gezwungen, in Höhlen zu leben

Als sie das Dorf Halaweh erreichten, das nur wenige Kilometer von Hebron entfernt liegt, berichteten mehrere Beduinenfamilien, dass ihre Notlage ignoriert wird, während bewaffnete Siedler und Soldaten ganze Beduinendörfer im Westjordanland auslöschen.

„Die [israelischen] Soldaten haben viel von unserem Land enteignet“, sagte ein Beduine gegenüber MEE.

Oft schießen die Siedler auf uns, um uns daran zu hindern, Hilfe und medizinische Versorgung in die Dörfer zu bringen.

– Herr Doktor

„Wie Sie sehen können, gibt es keine Straßen und keine Weiden mehr für unsere Tiere. Dieses Gebiet wird [jetzt] vom Militär für Übungen genutzt. Sie [israelische Soldaten] kommen und reißen die Zelte und Gebäude ab, die wir aufgebaut haben. Also haben wir Löcher in die Erde gegraben und Höhlen daraus gemacht, in denen wir leben.

„Auf diese Weise können sie wenigstens unsere Häuser nicht zerstören.

Die Gewalt hat ganze Gemeinden von ihrem Land vertrieben, und fast 1 000 Palästinenser aus mindestens 15 Hirtengemeinschaften mussten ihre Häuser verlassen.

Ein Ärzteteam, das Medikamente in die ländlichsten Gebiete brachte, beklagte die katastrophale Lage und die Unterstützung der Siedlergruppen durch die israelische Regierung.

Ein Arzt der Palestinian Medical Relief Society verteilt Medikamente in einer der Höhlen in der Nähe des Dorfes Halaweh, wo Beduinen Schutz suchen (MEE/Angelo Calianno)

„Wir ziehen heute, am Samstag, umher, denn es ist Schabbat, die Situation sollte ruhiger sein, weil sie [Israelis] mit dem Gebet beschäftigt sind“, sagte ein Arzt gegenüber MEE.

„Oft schießen die Siedler auf uns, um uns daran zu hindern, Hilfe und medizinische Versorgung in die Dörfer zu bringen. Manchmal tun das auch die Soldaten. Sie sperren die Straßen mit mobilen Kontrollpunkten, so dass wir umkehren müssen und viele Familien ohne medizinische Versorgung zurückbleiben“, fügte er hinzu.

Daten von Yesh-Din haben gezeigt, dass zwischen 2005 und 2022 mindestens 93 Prozent aller Ermittlungen zu ideologisch motivierten Verbrechen im Westjordanland ohne Anklageerhebung eingestellt wurden.

MEE hat die israelische Armee um einen Kommentar gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

Eine „Geisterstadt

Das nahe gelegene Hebron ist eine der bevölkerungsreichsten Städte im Westjordanland, aber die Spannungen zwischen israelischen Siedlern und palästinensischen Einwohnern haben seit den Anschlägen vom 7. Oktober stark zugenommen.

Hebron, das etwa 32 km vom besetzten Ostjerusalem entfernt liegt, wurde 1997 in zwei Teile geteilt, wobei „H1“ unter die vollständige Verwaltungs- und Sicherheitskontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde gestellt wurde und „H2“ verwaltungstechnisch von der Autonomiebehörde verwaltet, aber vom israelischen Militär kontrolliert wird, das das letzte Wort darüber hat, wer das Gebiet betritt und verlässt.

Die historische Altstadt von Hebron beherbergte einst einen der schönsten Märkte im gesamten Nahen Osten.

Heute wirkt sie wie eine Geisterstadt.

In H2, dem von der Palästinensischen Autonomiebehörde verwalteten Gebiet, wird sie von israelischen Streitkräften und der Polizei intensiv überwacht, und alle 90 Meter sind Überwachungskameras angebracht.

Israelische Soldaten und bewaffnete Siedler patrouillieren nun in Militäruniformen durch das Gebiet, während die Straßen von den 35 000 palästinensischen Einwohnern weitgehend leer sind.

Die Situation ist so schlimm geworden, dass sich viele nicht mehr aus ihren Häusern trauen, und die Beschränkungen machen es den Muslimen schwer, in ihrer eigenen Moschee, der Masjid-E-Khalil, zu beten.

Israelische Soldaten haben ein Tor mit einem Metalldetektor errichtet, das von bewaffneten Wachen besetzt ist. Wenn wir ankommen, fragen sie uns nach unserer Religion; der Zutritt wird nur nach ihrem Ermessen gestattet.

Fawaz ist einer der wenigen verbliebenen Händler in der Altstadt. Wir fragen ihn, wie er sich fühlt, wenn er Hebron in diesem Zustand sieht.

„Man sieht es mit eigenen Augen. Obwohl wir uns geschützt haben, werden wir aus den Fenstern mit Steinen, Flaschen, Müll und manchmal sogar mit Exkrementen beworfen. Die Situation ist unerträglich geworden. Es gibt nur noch sehr wenige von uns, die noch einen Laden offen haben“, sagte er gegenüber MEE.

„Aber heute ist alles weniger wichtig als das, was in Gaza passiert. Alles, was hier passiert, ist nichts im Vergleich zu dem Massaker, das unser Volk in Gaza erleidet.“

Der Direktor einer sozialpolitischen Organisation in Nablus schloss sich diesem Standpunkt an. „Wir können nicht darüber schreien, dass wir nichts zu essen haben, wenn Menschen in Gaza massakriert werden“, sagte er.

Wenn der Krieg zu Ende ist

Viele Palästinenser im Westjordanland sind der festen Überzeugung, dass die israelische Regierung nach dem Ende des Krieges im Gazastreifen wahrscheinlich als Nächstes hinter ihnen her sein wird.

Israelische Führer und Politiker haben ebenso wie die Siedler wiederholt vor einer „zweiten Nakba“ gewarnt und vor dem Ziel, die Palästinenser aus ihren angestammten Häusern zu vertreiben.

Eine solche Rhetorik ist zur Normalität geworden, und immer mehr Israelis fordern nun die „Gazaifizierung“ des Westjordanlandes. In einem solchen Szenario würde Israel noch mehr palästinensisches Land im Gebiet C plündern und besetzen.

Für viele erinnert die Situation im Westjordanland an den Plan, den Israels derzeitiger Finanzminister Bezalel Smotrich entworfen hat.

Vor etwa sieben Jahren, als er noch ein junges und weitgehend unbekanntes Mitglied der Knesset war, veröffentlichte Smotrich ein Papier, in dem er die Zweistaatenlösung ablehnte und die „volle israelische Souveränität über die Kerngebiete von Judäa und Samaria“ vorschlug, zusammen mit der Errichtung „neuer Städte und Siedlungen tief im Inneren des Gebietes und der Ansiedlung von Hunderttausenden zusätzlicher Siedler in diesem Gebiet“.

Smotrichs so genannter „Decisive Plan“ kam zu dem Schluss, dass „der Sieg durch Siedlungen das Bewusstsein der Araber und der Welt prägen wird, dass in diesem Land niemals ein arabischer Staat entstehen wird“.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des „Decisive Plan“ war Smotrich leicht als Extremist abzutun. Heute ist er Vorsitzender der Religiösen Zionistischen Partei und Finanzminister in der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu.

Im Rahmen der Koalitionsvereinbarung sicherte er sich auch den Posten des Leiters der Zivilverwaltung im Westjordanland. Er ist nun in der Lage, seine langjährige Vision in die Tat umzusetzen. Die Zivilverwaltung, die Smotrich leitet, gibt ihm die totale Kontrolle über fast jeden Aspekt des palästinensischen Lebens.

„Diejenigen, die auf ihre nationalen Bestrebungen verzichten wollen, können hier bleiben und als Individuen im jüdischen Staat leben“, heißt es im entscheidenden Plan. Sie hätten jedoch nicht das Recht zu wählen.

In der Zwischenzeit werden diejenigen, „die ihre nationalen Ambitionen nicht aufgeben wollen“, „Hilfe bei der Auswanderung erhalten“. Diejenigen, die keine dieser Alternativen akzeptieren, sondern sich dafür entscheiden, die Waffen gegen Israel zu ergreifen, werden als Terroristen gejagt und getötet.

Diese Vision schließt die Idee einer palästinensischen Identität, geschweige denn eines Staates, ausdrücklich aus, eine Position, die auch das Kernelement der erklärten Politik der Regierung Netanjahu bildet.

Während vor dem Internationalen Gerichtshof eine von Südafrika eingereichte Klage verhandelt wird, in der behauptet wird, dass Israels Militäraktion im Gazastreifen einem Völkermord gleichkommt, haben viele im Westjordanland akzeptiert, dass das Urteil die 75-jährige israelische Besatzung nicht so bald beenden wird.

„Die Dinge sind beängstigender als je zuvor“, sagte eine junge Frau gegenüber MEE.

Für sie und zahllose andere Menschen im Westjordanland werden die Palästinenser weiterhin von Tod und Verzweiflung geplagt sein, während die Welt zusieht.

Übersetzt mit Deepl.com

