https://www.aljazeera.com/news/2024/7/24/as-us-congress-cheered-for-netanyahu-protesters-gathered-to-denounce-him



Während der US-Kongress Netanjahu bejubelte, versammelten sich Demonstranten, um ihn anzuprangern

Von Ali Harb

24 Jul 2024

Tausende versammeln sich in Washington, DC, um ein Ende des Gaza-Krieges zu fordern und den israelischen Premierminister als „Kriegsverbrecher“ zu beschimpfen.

Von Ali Harb

24 Jul 2024

Washington, DC – Stunden bevor der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu im Kapitol der Vereinigten Staaten eintraf, um eine Rede vor dem Kongress zu halten, saß eine Frau mit einem blauen Schal, der ihr Gesicht verdeckte, allein auf einer Parkbank und schwenkte eine palästinensische Flagge in der Nähe der Union Station in Washington, DC.

„Wir werden für die Freiheit kämpfen, wo immer sie auf der Welt verweigert wird. Wir sind mit den Palästinensern verbunden, weil wir Freiheitskämpfer hier in Amerika sind“, sagte der einsame Demonstrant, der anonym bleiben möchte, am Mittwoch gegenüber Al Jazeera.

Sie gehörte zu den Tausenden von Demonstranten, die sich schließlich in der gesamten Hauptstadt versammelten, um gegen die Rede des israelischen Premierministers zu demonstrieren.

Während die US-Gesetzgeber im Kuppelbau für Netanjahu applaudierten, forderten Aktivisten draußen, dass er wegen Verstößen im Zusammenhang mit dem israelischen Gaza-Krieg vor Gericht gestellt werden solle. Viele argumentierten, Netanjahu sei ein Kriegsverbrecher, der ins Gefängnis gehöre und nicht in die Hallen des Kongresses.

Die Demonstranten hielten Abbilder eines blutverschmierten Netanjahu, schwenkten palästinensische Flaggen und skandierten „freies Palästina“, während der israelische Premierminister sprach.

Führende republikanische und demokratische Abgeordnete sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus hatten Netanjahu eingeladen, vor der gemeinsamen Sitzung des Kongresses zu sprechen.

Doch trotz der parteiübergreifenden Unterstützung boykottierten Dutzende von Gesetzgebern die Rede am Mittwoch und spiegelten damit die von den Demonstranten geäußerten Bedenken wider.

Wir müssen hier draußen sein. W Wir müssen sagen: ‚Nicht in unserem Namen’„, sagte Ippolito gegenüber Al Jazeera.“

Als amerikanische Bürger müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass dies nicht geschehen könnte, wenn unsere Steuergelder nicht tonnenweise Waffen nach Israel schicken würden, während es Männer, Frauen und Kinder in Gaza abschlachtet“

.

Sie fügte hinzu, dass die Gräueltaten in Gaza der „am besten dokumentierte Völkermord in der Geschichte der Menschheit“ seien.

Sicherheitsmaßnahmen

Viele Demonstranten wie Ippolito trotzten der sengenden Sommerhitze, blockierten Straßen und einem starken Polizeiaufgebot, als sie auf den Demonstrationsort westlich des Kapitols zustürmten. S Ich reiste sogar aus dem ganzen Land an.

Als der Protest weiterging, führten die Organisatoren einen Marsch nach Osten durch das Viertel CapitolHill

.

Die Polizei hatte das Capitol Anfang der Woche mit einem Metallzaun abgesperrt.

Am Mittwochmorgen vergrößerten sie den Sicherheitsbereich und wiesen Fahrzeuge und Fußgänger ab, die sich dem Gebäude näherten. c Überall in der Gegend waren schwer bewaffnete Polizisten und Sicherheitsbeamte inSchutzkleidungzu sehen.

Die Polizei von Pitol sagte, sie habe Pfefferspray gegen Aktivisten eingesetzt, die „gewalttätig“ geworden seien, ohne jedoch weitere Einzelheiten zu nennen.

Jazeera wurde Zeuge eines heftigen Wortwechsels zwischen Polizisten und Demonstranten, aber es kam zu keinen Zusammenstößen oder körperlicher Gewalt.

Am Abusalah, eine arabisch-amerikanische Aktivistin aus Dearborn, Michigan, sagte, es sei eine „Schande“, dass Netanjahu eingeladen wurde, vor dem Kongress zu sprechen

.

Es ist eine Schande, dass Mitglieder beider Parteien ihn eingeladen haben, hier zu sprechen. I

Es ist eine Schande, dass Kamala Harris, die voraussichtliche Kandidatin der Demokratischen Partei, sich mit ihm treffen wird“, sagte Abusalah gegenüber Al Jazeera bei einer Anti-Netanyahu-Protestveranstaltung in der Nähe des Kapitols.

Wir sind hier, um zu sagen: Genug ist genug. A Amerikaner, wir werden das nicht hinnehmen. „

Demonstranten marschieren durch das Viertel Capitol Hill in Washington, DC, 24. Juli 2024 [Ali Harb/Al Jazeera]

Harris – die als Vizepräsidentin die zeremonielle Rolle der Senatspräsidentin innehat – war bei einer Veranstaltung in Indianapolis und nahm nicht an Netanjahus Rede im Kapitol teil

.

Sie wird sich jedoch im Laufe dieser Woche mit ihm treffen

.

Der Vizepräsident ist nun der wahrscheinliche Kandidat der Demokratischen Partei, nachdem Präsident Joe Biden aus dem Rennen ausgeschieden ist

.

Die Biden-Administration hat mehr als 14 Milliarden Dollar an Militärhilfe für Israel genehmigt, um die Kriegsanstrengungen zu finanzieren, und dem US-Verbündeten gleichzeitig diplomatische Rückendeckung auf internationalen Foren geboten

.Er hat kein Recht, hier zu sein‘

Der Zorn der Demonstranten richtete sich am Mittwoch vor allem gegen den US-Präsidenten.“ iden, Biden, Sie können sich nicht verstecken. W Wir klagen dich des Völkermordes an“, skandierten sie.

rim, ein palästinensisch-amerikanischer Demonstrant, der nur mit seinem Vornamen genannt werden wollte, sagte, er werde Harris nicht für die Präsidentschaft unterstützen, nachdem sie als Bidens Vizepräsidentin gedient habe.

Stattdessen sagte er, er werde für die Kandidatin der Grünen Partei, Jill Stein, stimmen, die auf der Demonstration sprach.

rim kam am Mittwoch in einem Bus mit Dutzenden von Demonstranten in Washington an und äußerte seine Verwunderung darüber, dass Netanjahu eingeladen wurde, im Kapitol zu sprechen

.

Er hat kein Recht, hier zu sein“, sagte er gegenüber Al Jazeera. Wir unterstützen keine Kriegsverbrecher. W

Wir unterstützen keine völkermordenden Wahnsinnigen. „

In seinen Äußerungen vor US-Gesetzgebern verteidigte Netanjahu den israelischen Krieg, der mehr als 39.000 Palästinenser getötet, mehr als 80 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens vertrieben und das Gebiet an den Rand einer Hungersnot gebracht hat

.

Netanjahu versprach auch, bis zum „totalen Sieg“ zu kämpfen, trotz der Bemühungen der USA um ein Waffenstillstandsabkommen.

Der israelische Premierminister griff Antikriegsdemonstranten in den USA an und beschuldigte sie, sich auf die Seite der Hamas zu stellen

.

iese Demonstranten, die auf ihrer Seite stehen, sollten sich schämen“, sagteNetanjahu

.

Netanjahu nannte die Demonstranten vor dem Kapitol außerdem „nützliche Idioten des Irans“ und erntete dafür stehende Ovationen von den US-Gesetzgebern.

Demonstranten halten ein blutverschmiertes Bildnis von Netanjahu am 24. Juli vor dem US-Kapitol [Ali Harb/Al Jazeera]

.

Hitler Nummer zwei‘

Auf den Straßen von Washington, DC, hatten die Demonstranten nichts als Verachtung für den israelischen Führer übrig. S

Auf Plakaten wurde er mit dem Naziführer Adolf Hitler verglichen

.

Die Abgeordnete Sarah Bowls sagte, die führenden Abgeordneten, die Netanjahu ins US-Kapitol eingeladen haben, sollten sich „schämen“

.

Wir sollten ihn boykottieren. Er sollte verhaftet werden.

Er sollte in Den Haag verhaftet werden“, sagte sie und bezog sich dabei auf die niederländische Stadt, in der der Internationale Strafgerichtshof (ICC) seinen Sitz hat.

Die Staatsanwälte beantragen Haftbefehle gegen Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen angeblicher Kriegsverbrechen in Gaza.

Bowls fügte hinzu, dass sie es „leid“ sei, dass ihre Regierung weiterhin einen „Völkermord“ an den Palästinensern finanziere und ermögliche.

Benny Bennett, der aus Dayton, Ohio, angereist war, um an der Demonstration teilzunehmen, ermahnte Netanjahu ebenfalls.

“

Er ist Hitler Nummer zwei“, sagte Bennett gegenüber Al Jazeera. Das ist nicht in Ordnung. W Wir sind alle gleich. T Das ist ein Völkermord, und er muss beendet werden – jetzt.“

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …