A mural expresses solidarity with Palestinians in Gaza in a Nationalist area on the Falls Road in Belfast, Northern Ireland [File: Clodagh Kilcoyne/Reuters]

Schriftsteller, Politiker und Aktivisten in Irland, das in Bezug auf den Nahostkonflikt im Westen oft ein Ausreißer ist, rufen zum Frieden auf.

Während Israel Gaza bombardiert, wird Irlands anhaltende Unterstützung für Palästina immer stärker

Von Mariamne Everett

17. November 2023

Irland ist wieder einmal ein Ausreißer im Westen, wo einige der lautesten Kritiker Israels und Unterstützer der Rechte der Palästinenser zu Hause sind, während der Nahostkonflikt wütet.

Nachdem die Hamas am 7. Oktober einen Angriff auf Israel gestartet hatte, verurteilte der irische Premierminister Leo Varakdar den tödlichen Überfall, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet und 240 gefangen genommen wurden.

Doch weniger als eine Woche später war er einer der wenigen europäischen Beamten, die Alarm schlugen.

„Israel hat nicht das Recht, Unrecht zu tun“, sagte er in einer Art Wortspiel, während die meisten europäischen Staats- und Regierungschefs das „Recht“ Israels auf Selbstverteidigung während seiner Bombenkampagne gegen Gaza, die von der Hamas regierte Enklave, betonten.

In nur 41 Kriegstagen wurden mehr als 11.400 Palästinenser von Israel getötet.

Varadkar sagte auch, dass Israels Bombardierung „einer kollektiven Bestrafung gleichkommt“, die nach den Genfer Konventionen verboten ist.

Michael D. Higgins, der 82-jährige irische Präsident, dessen Rolle weitgehend zeremoniell ist, sagte, die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, habe „nicht für Irland gesprochen“, als sie am 16. Oktober ihre bedingungslose Unterstützung für Israel zum Ausdruck brachte, ohne die anhaltende Besetzung palästinensischen Landes anzuerkennen.

Der irische Verteidigungs- und Außenminister Micheal Martin betrachtet eine Karte des Gazastreifens während eines Treffens mit dem palästinensischen Premierminister Mohammad Shtayyeh in Ramallah, inmitten der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der palästinensischen Gruppe Hamas, 16. November 2023. ZAIN JAAFAR/Pool via REUTERS

Nachdem Israel mit den Angriffen auf den Gazastreifen begonnen hatte, war Irland, ein Mitglied der Europäischen Union, eines der ersten Länder, das eine „sofortige humanitäre Waffenruhe“ forderte, um die „dringenden“ Bedürfnisse der Zivilbevölkerung zu befriedigen.

Niamh Nichillin – eine 50-jährige Grundschullehrerin in Tipperary und Mitglied der Fianna Fail, einer der beiden regierenden Mitte-Rechts-Parteien – gehört zu den vielen Menschen in Irland, die mit den Menschen im Gazastreifen sympathisieren, einem der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt, das aufgrund der israelischen Blockade der Enklave oft als Freiluftgefängnis bezeichnet wird.

„Die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen sind eindeutig unverhältnismäßig gegenüber einer Zivilbevölkerung, die sich kaum oder gar nicht verteidigen kann“, sagte sie gegenüber Al Jazeera. „Das kann man kaum als Krieg im üblichen Sinne des Wortes bezeichnen.“

