https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-ceasefire-trump-end-netanyahus-rule-will



Waffenruhe im Gazastreifen: Wird Trump Netanjahus Herrschaft beenden?

Ameer Makhoul

2. Februar 2025

Netanjahu könnte angesichts interner und externer Entwicklungen nicht in der Lage sein, seine Regierungskoalition aufrechtzuerhalten, was ihn möglicherweise zu vorgezogenen Wahlen drängen könnte

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu ist am 16. Dezember 2024 in Tel Aviv zu sehen (Stoyan Nenov/AFP)

Das Abkommen über den Waffenstillstand im Gaza-Streifen, das am Vorabend der Amtseinführung von Donald Trump geschlossen wurde, spiegelte die hohe Priorität dieses Abkommens für die Trump-Regierung wider.

In Israel hat es jedoch heftige Debatten ausgelöst, da rechtsextreme Politiker vor der Aussicht zurückschrecken. Die Siedlungsministerin Orit Strook, die eine langfristige Besetzung des Gazastreifens gefordert hat, bezeichnete das Abkommen als „Belohnung für Terrorismus“.

Berichten zufolge hat die Opposition von Finanzminister Bezalel Smotrich die endgültige Genehmigung des Abkommens blockiert, während der nationale Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir wegen eines von ihm als „Kapitulationsabkommen“ bezeichneten Abkommens zurückgetreten ist.

Bei einem Treffen mit Smotrich in letzter Minute betonte Netanjahu, dass Israel Trumps anhaltende Unterstützung sicherstellen müsse, und erklärte, dass es absolut verboten sei, unsere Beziehung zu Trump zu beschädigen.

Netanjahus Position scheint sich zunehmend mit der des israelischen Militärs in Einklang zu bringen, da er anerkennt, dass anhaltendes Blutvergießen in Gaza die strategische Position Israels nicht verbessert, insbesondere angesichts der steigenden Zahl israelischer Opfer.

Die zentrale Frage ist, ob Netanjahu letztendlich die nationalen Sicherheitsinteressen seines Landes priorisieren oder den Drohungen von Ben Gvir, Smotrich und Strook nachgeben wird, die innerhalb der religiös-zionistischen Bewegung erheblichen Einfluss haben.

Netanyahu hofft wahrscheinlich, seine Koalition zu stabilisieren, indem er das Abkommen in Phasen strukturiert. Dies ermöglicht es Israel, die Kontrolle über strategische Gebiete wie die Korridore Philadelphi und Netzarim für einen bestimmten Zeitraum zu behalten und gleichzeitig die Fähigkeit zu behalten, Militäreinsätze zu starten.

Die Frage der Regierung des Gazastreifens oder des „Tages nach dem Krieg“ würde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Aber rechtsextreme Politiker sind nach wie vor nicht überzeugt.

Dynamische Verschiebung

Die kommenden Tage werden zeigen, ob sich das Wagnis der israelischen Rechtsextremen mit Trump auszahlt oder ob seine Rückkehr ins Weiße Haus den Anfang vom Ende ihres Traums markiert, die Sache der Palästinenser zu beseitigen und das Westjordanland zu annektieren – das Kronjuwel ihres Siedler-Kolonialprojekts, das in einer messianischen, biblischen Ideologie verwurzelt ist.

Wohlhabende amerikanische Unterstützer dieses Blocks spendeten Millionen von Dollar für Trumps Wiederwahlkampagne, in der Hoffnung, dass er die Annexion unterstützen würde. Trumps Auswahl von Falken für seine Regierung schließt jedoch nicht aus, dass er angesichts der sich verändernden regionalen Dynamik einen Gang höher schaltet.

Netanjahu, der wiederholten innenpolitischen Herausforderungen und Versuchen der Biden-Regierung, seine Herrschaft zu untergraben, standgehalten hat, ist stärker als vor einem Jahr. Aber jetzt steht er vor seiner bisher größten Herausforderung. Wird er sich Trumps internationalen Prioritäten anschließen oder den Forderungen der extremen Rechten nachgeben?

Nach der Wahl von Trump warnte der Parteivorsitzende von „Israel Our Home“, Avigdor Lieberman, dass Netanjahus Koalition nicht in der Lage sein werde, ihre eigene Politik mit der der Trump-Regierung in Einklang zu bringen, und deutete an, dass Netanjahu sich sogar „gegen seine Koalition wenden“ könnte, wenn dies der einzige Weg sei, um an der Macht zu bleiben.

Diese Analyse basierte auf der parteiübergreifenden Priorität der USA, die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel zu normalisieren, ein Schritt, der von der Gründung eines palästinensischen Staates abhängt, wie in der Arabischen Friedensinitiative von 2002 dargelegt.

Die Besorgnis der israelischen Rechtsextremen über Trumps neue Amtszeit scheint den zuvor vorherrschenden Optimismus zu überwiegen

Sollte dieser Kurs weiterverfolgt werden, würde dies das Ende von Netanjahus Regierungskoalition bedeuten und die Ambitionen der extremen Rechten zunichte machen.

Smotrich hat bereits erklärt, dass 2025 das Jahr sein wird, in dem Israel die „Souveränität“ über das Westjordanland erlangt – was einer Annexion gleichkäme. Solche Bestrebungen könnten jedoch vereitelt werden, wenn sich die Normalisierungsbemühungen durchsetzen und die Bildung eines palästinensischen Staates auf der regionalen Agenda Vorrang erhält.

Obwohl sich die israelische Rechte auf Trump verlässt, unterscheiden sich seine aktuellen Prioritäten von denen, die seine vorherige Amtszeit dominierten – nicht unbedingt aufgrund einer Veränderung seiner Perspektive, sondern aufgrund regionaler und internationaler Veränderungen. Israels strategische Rolle und sein Einfluss, die einst durch die Abraham-Abkommen und den „Deal des Jahrhunderts“ stark genutzt wurden, haben erheblich abgenommen.

Auch das Konzept der Bildung einer israelisch-arabischen regionalen Militärallianz, die sich um Israel gegen den Iran dreht, hat an Bedeutung verloren. Dieser schwindende Einfluss, gepaart mit den internen Krisen Israels, gibt Trump, der Netanyahus Politik zuvor kritisiert hat, wenig Anreiz, seine Agenda auf die Prioritäten Israels auszurichten.

Inländische Instabilität

Unterdessen konzentrieren sich die Prioritäten der arabischen Region, insbesondere der Golfstaaten unter der Führung Saudi-Arabiens, zunehmend auf ihre eigenen strategischen Interessen bei der Suche nach einer neuen, multipolaren Weltordnung. Zu diesem Zweck nutzen sie ihre Rolle im Welthandel, ihre Öl- und Gasreserven und ihre Bemühungen zur Stabilisierung regionaler Spannungen.

Israels Politik wird als allgemeine Bedrohung für die nationale Sicherheit der arabischen Länder wahrgenommen, und kein US-Präsident kann es sich leisten, diese Dynamik zu ignorieren.

Im Inland, wo Netanjahu um seine Karriere kämpft, sind auch die religiös-zionistischen Parteien mit Brüchen und Spaltungen konfrontiert. Zu den Anzeichen dafür gehört, dass Almog Cohen, Mitglied der Partei Jewish Power, gegen die Position seiner Partei zum Staatshaushalt ist, und dass innerhalb der Partei Religiöser Zionismus die Unzufriedenheit mit der Führung von Smotrich wächst.

Waffenruhe im Gazastreifen: Nach 15 Monaten der Brutalität hat Israel an allen Fronten versagt

Mehr lesen »

Netanyahu erkennt auch, dass die Koalition dieser Parteien mit ultra-orthodoxen Charedi-Fraktionen zunehmend instabil wird. Zwei Mitglieder der Shas-Partei forderten kürzlich eine formelle Untersuchung des Versagens vom 7. Oktober 2023 – Netanyahus schlimmste Befürchtung. Obwohl diese Forderungen später auf Druck der Partei zurückgenommen wurden, spiegelt der Vorfall die weit verbreiteten Zweifel an der Tragfähigkeit der Koalition wider.

Der Hauptpunkt, in dem sich Netanjahu und Trump einig sind, könnte ihre gemeinsame Haltung gegenüber dem Iran sein. Im Gegensatz zu Netanjahus Bestrebungen nach einem direkten regionalen Krieg gegen den Iran könnte die neue US-Regierung stattdessen ein neues nukleares Abkommen anstreben, zu dessen Abschluss der Iran offenbar bereit ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Trumps Prioritäten möglicherweise zum Ende von Netanjahus Herrschaft führen könnten. Der israelische Regierungschef könnte sich angesichts interner und externer Entwicklungen außerstande sehen, seine Regierungskoalition aufrechtzuerhalten, was ihn möglicherweise zu vorgezogenen Wahlen drängen könnte, was wiederum andere Likud-Führer dazu veranlassen könnte, gegen ihn vorzugehen.

Die Besorgnis der israelischen Rechtsextremen über Trumps neue Amtszeit scheint den zuvor vorherrschenden Optimismus zu überwiegen. Palästinenser und Araber können sich zwar nicht darauf verlassen, dass sich Trump geändert hat, dennoch ist er gezwungen, seine Politik an die sich entwickelnde Dynamik in der Region und der Welt anzupassen.

Ein entscheidender Faktor für Trump könnte die Schaffung einer international unterstützten, einheitlichen regionalen Position zur Gründung eines palästinensischen Staates sein. Dies würde die USA zwar wahrscheinlich nicht dazu veranlassen, auf die Schaffung eines palästinensischen Staates zu drängen, könnte sie aber dazu zwingen, die israelische Annexion des Westjordanlands zu verhindern und den Völkermord im Gazastreifen dauerhaft zu stoppen.

Ungeachtet der potenziellen Enttäuschung der israelischen Rechten über Trump wird Washington im Kern der wichtigste und standhafteste Unterstützer der israelischen Aggression bleiben.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Ameer Makhoul ist ein führender palästinensischer Aktivist und Schriftsteller in der Gemeinschaft der 48 Palästinenser. Er ist der ehemalige Direktor von Ittijah, einer palästinensischen Nichtregierungsorganisation in Israel. Er wurde zehn Jahre lang von Israel inhaftiert.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …