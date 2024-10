https://www.palestinechronicle.com/ceasefire-before-inauguration-trump-gave-netanyahu-deadline-to-end-gaza-war/



„Waffenstillstand vor Amtseinführung“ – Trump setzte Netanjahu Frist zur Beendigung des Gaza-Krieges

31. Oktober 2024

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump sagte, Israel müsse den Krieg „beenden“. (Bild: Palestine Chronicle)

Von Palestine Chronicle Staff

Im Juli forderte Trump Netanjahu auf

Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump sagte dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, dass er den Gaza-Krieg bis zu seinem Amtsantritt beenden wolle, falls er die Wahl gewinnen sollte, wie die Times of Israel berichtet.

Die Zeitung berichtete am Mittwoch unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass die Botschaft erstmals an Netanjahu weitergegeben wurde, als er sich im Juli mit Trump in dessen Wohnsitz in Florida traf.

Vor dem Treffen forderte Trump Israel auf, den Krieg „schnell“ zu beenden, da Israel „durch diese Publicity dezimiert“ werde.

Die Times berichtet jedoch, dass dies das erste Mal war, dass bekannt wurde, dass Trump dieser Forderung einen Zeitplan beigefügt hatte.

Problem der Gefangenen

Eine der Quellen, ein ehemaliger US-Beamter, sagte der Zeitung, dass Trump „in seinem Appell an Netanjahu nicht konkret war und durchaus eine ‚restliche‘ IDF-Aktivität in Gaza unterstützen könnte“, solange der Krieg offiziell beendet sei.

Der Beamte „stellte klar, dass der Sieg vor dem Tag der Amtseinführung, den Trump von Israel in Gaza erwartet, auch die Rückkehr der Geiseln beinhaltet“, fügte die Zeitung hinzu.

Der Bericht zitierte auch zwei israelische Beamte, die die Zeitung Anfang des Monats darüber informiert hatten, dass sie über Trumps „wiederholte Aufrufe an Israel, den Gaza-Krieg schnell zu beenden“, besorgt seien.

„Interne politische Zwänge“

Einer der Beamten, der dem Sicherheitsapparat angehört, sagte der Zeitung, es gebe „interne politische Zwänge, den Krieg schnell zu beenden“.

Der Beamte wollte nicht näher darauf eingehen, aber die Zeitung sagte, sein Kommentar sei ein offensichtlicher Hinweis auf die Zusammensetzung von Netanyahus Koalition, „die rechtsextreme Elemente umfasst, die sich gegen Vorschläge für einen Geiseldeal ausgesprochen haben, der an einen dauerhaften Waffenstillstand in Gaza geknüpft ist“.

Ein zweiter israelischer Beamter sagte, die Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde bei der Verwaltung des Gazastreifens sei ein weiteres strittiges Thema, da es darum gehe, der Hamas nicht zu erlauben, die Kontrolle über Gebiete zurückzugewinnen, aus denen sich die israelische Armee zurückgezogen hat.

„Kampf mit Trump“

In dem Bericht wurde auch ein anonymer Politiker der israelischen Opposition zitiert, der sagte: „Ein Streit mit Trump ist etwas, womit er sich noch nicht wirklich auseinandersetzen musste, und ich denke, er würde es gerne vermeiden, aber (Finanzminister Bezalel) Smotrich und (Nationaler Sicherheitsminister Itamar) Ben Gvir lassen ihm vielleicht keine andere Wahl.“

Netanjahu benötige die Unterstützung der rechtsextremen Minister Smotrich und Ben Gvir, um an der Macht zu bleiben, fügte der Bericht hinzu.

Andauernder Völkermord

Israel missachtet eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, die einen sofortigen Waffenstillstand fordert, und wird wegen seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel steht derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof und führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden seit Beginn des andauernden Völkermords durch Israel in Gaza am 7. Oktober 2023 43.204 Palästinenser getötet und 101.641 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Millionen Vertriebene

Palästinensische und internationale Organisationen geben an, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die zum Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, geführt hat.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba von 1948 geworden ist.

Später im Krieg begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit aus dem Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(The Palestine Chronicle)

