Waffenstillstandsabkommen: Netanjahu hofft, dass die Hamas ihn aus seinem eigenen Netz aus Lügen retten wird

Wenn Donald Trump Benjamin Netanjahu davon abhalten will, das Geisel- und Waffenstillstandsabkommen zu torpedieren, könnte eine Konfrontation mit dem israelischen Premierminister unvermeidlich sein

Der damalige Präsident Donald Trump blickt zum israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Weißen Haus im Jahr 2020. Bildnachweis: Susan Walsh/AP

Amir Tibon

16. Januar 2025, 21:54 Uhr IST

Eine der bekanntesten Anekdoten aus Benjamin Netanyahus politischer Karriere ist, dass die Israelis bei seiner ersten Kandidatur im Mai 1996 „mit Shimon Peres als Premierminister einschliefen, aber mit Netanyahu aufwachten“. Sein Rivale hatte die Wahltagsbefragungen gewonnen, aber Netanyahu überholte ihn am nächsten Tag bei der endgültigen Stimmenauszählung.

Am Donnerstag wachten die Israelis mit einer düsteren Version dieser Geschichte auf. Wir schlossen am Mittwochabend die Augen – diejenigen von uns, die in diesen Tagen einschlafen können – mit einem Waffenstillstands- und Geiseldeal, der von den Vereinigten Staaten und Katar angekündigt wurde, nur um am nächsten Morgen mit hysterischen Briefings aus Netanyahus Büro aufzuwachen, die die Umsetzung des Deals in Frage stellten.

Gegen Mittag berichteten die stündlichen Nachrichten im Radio bereits über „Schwierigkeiten bei den Verhandlungen über das Geiselding“, wobei oft ein anonymer „hochrangiger israelischer Beamter“ zitiert wurde, der die Hamas dafür angriff, dass sie sich aus dem Deal zurückgezogen hatte.

Was konnte bei dem Waffenstillstands- und Geiselbefreiungsabkommen zwischen Israel und der Hamas noch schiefgehen?

Jeder in Israel weiß, dass es sich bei dem hochrangigen Beamten um Netanjahu selbst handelt und dass diese Briefings von seinem Chefsprecher gesendet werden. Die Briefings des hochrangigen Beamten eskalierten im Laufe des Tages immer mehr.

Könnte das alles rechtzeitig vor der von beiden Seiten akzeptierten Frist am Sonntag, kurz vor der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump, gelöst werden? Wahrscheinlich. Aber bis dahin wird eine ganze Nation am Rande eines Nervenzusammenbruchs stehen.

Übersetzt mit Deepl.com

