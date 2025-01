https://chrishedges.substack.com/p/the-ceasefire-charade?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=154952601&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Die Waffenstillstandsfarce

Chris Hedges

16. Januar 2025

Friedensplan – von Mr. Fish

Israel spielt ein zynisches Spiel. Es trifft Vereinbarungen mit den Palästinensern, die sicherstellen, dass es sofort bekommt, was es will. Dann verstößt es gegen jede nachfolgende Phase und setzt seinen militärischen Angriff fort.

Israel spielt seit Jahrzehnten ein doppelzüngiges Spiel. Es unterzeichnet ein Abkommen mit den Palästinensern, das in Phasen umgesetzt werden soll. Die erste Phase gibt Israel, was es will – in diesem Fall die Freilassung der israelischen Geiseln in Gaza –, aber Israel versäumt es regelmäßig, die nachfolgenden Phasen umzusetzen, die zu einem gerechten und ausgewogenen Frieden führen würden. Schließlich provoziert es die Palästinenser mit wahllosen bewaffneten Angriffen, um Vergeltung zu üben, definiert eine palästinensische Reaktion als Provokation und kündigt das Waffenstillstandsabkommen auf, um das Gemetzel wieder zu entfachen.

Wenn dieses jüngste dreiphasige Waffenstillstandsabkommen ratifiziert wird – und es gibt keine Gewissheit, dass Israel dies tun wird –, wird es meiner Meinung nach kaum mehr als eine Atempause während der Amtseinführung des Präsidenten sein. Israel hat nicht die Absicht, sein Karussell des Todes anzuhalten.

Das israelische Kabinett hat eine Abstimmung über den Waffenstillstandsvorschlag verzögert, während es weiterhin Gaza bombardiert. In den letzten 24 Stunden wurden mindestens 81 Palästinenser getötet.

Am Morgen nach der Bekanntgabe eines Waffenstillstandsabkommens beschuldigte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Hamas, einen Teil des Abkommens nicht einzuhalten, „um in letzter Minute Zugeständnisse zu erzwingen“. Er warnte, dass sein Kabinett erst dann wieder zusammenkommen werde, „wenn die Vermittler Israel mitteilen, dass die Hamas alle Elemente des Abkommens akzeptiert hat“.

Die Hamas wies die Behauptungen Netanjahus zurück und bekräftigte ihr Bekenntnis zum Waffenstillstand, wie mit den Vermittlern vereinbart.

Die Vereinbarung umfasst drei Phasen. In der ersten Phase, die 42 Tage dauert, werden die Feindseligkeiten eingestellt. Die Hamas wird einige israelische Geiseln – 33 Israelis, die am 7. Oktober 2023 gefangen genommen wurden, darunter alle verbleibenden fünf Frauen, die über 50 Jahre alt sind und an Krankheiten leiden – im Austausch gegen bis zu 1.000 von Israel inhaftierte Palästinenser freilassen.

Die israelische Armee wird sich am ersten Tag der Waffenruhe aus den besiedelten Gebieten des Gazastreifens zurückziehen. Am siebten Tag wird es vertriebenen Palästinensern gestattet, in den nördlichen Gazastreifen zurückzukehren. Israel wird täglich 600 Hilfslieferwagen mit Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern die Einreise nach Gaza gestatten.

In der zweiten Phase, die am 16. Tag der Waffenruhe beginnt, werden die restlichen israelischen Geiseln freigelassen. Israel wird seinen Rückzug aus dem Gazastreifen in der zweiten Phase abschließen und in einigen Teilen des Philadelphi-Korridors, der sich entlang der 13-Kilometer-Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten erstreckt, präsent bleiben. Es wird die Kontrolle über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten abgeben.

In der dritten Phase werden Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende des Krieges geführt.

Doch es scheint, als hätte Netanyahus Büro das Abkommen bereits gebrochen. In einer Erklärung wies es den Rückzug der israelischen Truppen aus dem Philadelphi-Korridor während der ersten 42-tägigen Phase des Waffenstillstands zurück. „Praktisch gesehen wird Israel bis auf Weiteres im Philadelphi-Korridor bleiben“, während behauptet wird, die Palästinenser versuchten, das Abkommen zu brechen. Die Palästinenser haben während der zahlreichen Waffenstillstandsverhandlungen den Rückzug der israelischen Truppen aus Gaza gefordert. Ägypten hat die Besetzung seiner Grenzübergänge durch Israel verurteilt.

Die tiefen Gräben zwischen Israel und der Hamas drohen das Abkommen zum Scheitern zu bringen, selbst wenn die Israelis es letztendlich akzeptieren. Die Hamas strebt einen dauerhaften Waffenstillstand an. Die israelische Politik ist jedoch eindeutig, was ihr „Recht“ auf eine Wiederaufnahme militärischer Aktivitäten betrifft. Es herrscht keine Einigkeit darüber, wer Gaza regieren wird. Israel hat deutlich gemacht, dass es die Fortsetzung der Hamas-Herrschaft nicht akzeptieren wird. Der Status des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), das von Israel verboten wurde und den Großteil der humanitären Hilfe für die Palästinenser bereitstellt, von denen 95 Prozent vertrieben wurden, wird nicht erwähnt. Es gibt keine Einigung über den Wiederaufbau des in Trümmern liegenden Gazastreifens. Und natürlich gibt es in dem Abkommen keinen Weg zu einem unabhängigen und souveränen palästinensischen Staat.

Die Verlogenheit und Manipulation Israels ist auf erbärmliche Weise vorhersehbar.

Das Camp-David-Abkommen, das 1979 vom ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat und dem israelischen Premierminister Menachem Begin ohne Beteiligung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) unterzeichnet wurde, normalisierte die diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Ägypten. Die darauffolgenden Phasen, in denen Israel versprach, die Palästinafrage zusammen mit Jordanien und Ägypten zu lösen, die palästinensische Selbstverwaltung im Westjordanland und im Gazastreifen innerhalb von fünf Jahren zuzulassen und den Bau israelischer Siedlungen im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, zu beenden, wurden jedoch nie eingehalten.

Oder nehmen wir die Oslo-Abkommen von 1993. Das 1993 unterzeichnete Abkommen, in dem die PLO das Existenzrecht Israels anerkannte und Israel die PLO als legitime Vertreterin des palästinensischen Volkes anerkannte, und Oslo II, das 1995 unterzeichnet wurde und den Prozess hin zu Frieden und einem palästinensischen Staat detailliert beschrieb, war eine Totgeburt. Es wurde festgelegt, dass jegliche Diskussion über illegale jüdische „Siedlungen“ bis zu den „endgültigen“ Statusgesprächen aufgeschoben werden sollte, bis zu denen der israelische Militärabzug aus dem besetzten Westjordanland abgeschlossen sein sollte. Die Regierungsgewalt sollte von Israel auf die angeblich nur vorübergehend bestehende Palästinensische Autonomiebehörde übertragen werden. Das Westjordanland wurde in die Gebiete A, B und C aufgeteilt. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat in den Gebieten A und B nur begrenzte Befugnisse. Israel kontrolliert das gesamte Gebiet C, das über 60 Prozent des Westjordanlandes ausmacht.

Das Recht der palästinensischen Flüchtlinge, in die historischen Gebiete zurückzukehren, die ihnen 1948 bei der Gründung Israels weggenommen wurden – ein im Völkerrecht verankertes Recht – wurde vom PLO-Führer Jassir Arafat aufgegeben, was viele Palästinenser sofort verärgerte, insbesondere diejenigen in Gaza, wo 75 Prozent Flüchtlinge oder Nachkommen von Flüchtlingen sind. Edward Said bezeichnete das Oslo-Abkommen als „ein Instrument der palästinensischen Kapitulation, ein palästinensisches Versailles“ und beschimpfte Arafat als „den Pétain der Palästinenser“.

Der im Rahmen von Oslo geplante israelische Militärabzug fand nie statt. Das Interimsabkommen sah keine Beendigung der jüdischen Kolonisierung vor, sondern lediglich ein Verbot „einseitiger Schritte“. Zum Zeitpunkt des Oslo-Abkommens lebten etwa 250.000 jüdische Siedler im Westjordanland. Ihre Zahl ist inzwischen auf mindestens 700.000 angestiegen. Ein endgültiger Vertrag wurde nie geschlossen.

Der Journalist Robert Fisk bezeichnete Oslo als „eine Täuschung, eine Lüge, einen Trick, um Arafat und die PLO dazu zu bringen, alles aufzugeben, was sie über ein Vierteljahrhundert lang angestrebt und wofür sie gekämpft hatten, eine Methode, falsche Hoffnung zu wecken, um das Streben nach Eigenstaatlichkeit zu untergraben.“

Der israelische Premierminister Yitzhak Rabin, der das Oslo-Abkommen unterzeichnete, wurde am 4. November 1995 nach einer Kundgebung zur Unterstützung des Abkommens von Yigal Amir, einem rechtsextremen jüdischen Jurastudenten, ermordet. Itamar Ben-Gvir, heute Israels Minister für nationale Sicherheit, war einer von vielen rechtsgerichteten Politikern, die Drohungen gegen Rabin aussprachen. Rabins Witwe Leah gab Netanjahu und seinen Anhängern, die bei politischen Kundgebungen Flugblätter verteilten, auf denen Rabin in einer Naziuniform abgebildet war, die Schuld am Mord an ihrem Ehemann.

Seitdem hat Israel eine Reihe mörderischer Angriffe auf Gaza durchgeführt und die Bombardierung zynisch als „Rasenmähen“ bezeichnet. Diese Angriffe, die zahlreiche Tote und Verwundete hinterlassen und die ohnehin schon fragile Infrastruktur von Gaza weiter verschlechtern, tragen Namen wie Operation Rainbow (2004), Operation Days of Penitence (2004), Operation Summer Rains (2006), Operation Autumn Clouds (2006) und Operation Hot Winter (2008).

Israel verletzte das Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas vom Juni 2008, das von Ägypten vermittelt worden war, indem es einen Grenzüberfall startete, bei dem sechs Hamas-Mitglieder getötet wurden. Der Überfall provozierte, wie von Israel beabsichtigt, einen Vergeltungsschlag der Hamas, die mit einfachen Raketen und Mörsergranaten auf Israel feuerte. Das Sperrfeuer der Hamas lieferte den Vorwand für einen massiven israelischen Angriff. Israel rechtfertigte seinen Militärschlag, wie immer, mit dem Recht auf Selbstverteidigung.

Bei der Operation „Gegossenes Blei“ (2008–2009), bei der Israel über einen Zeitraum von 22 Tagen Boden- und Luftangriffe durchführte und die israelische Luftwaffe über 1.000 Tonnen Sprengstoff auf Gaza abwarf, wurden 1.385 Menschen getötet – laut der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem – von denen mindestens 762 Zivilisten waren, darunter 300 Kinder. Im gleichen Zeitraum wurden vier Israelis durch Raketen der Hamas getötet und neun israelische Soldaten starben in Gaza, vier davon durch „friendly fire“. Die israelische Zeitung Haaretz berichtete später, dass die „Operation Gegossenes Blei“ in den vorangegangenen sechs Monaten vorbereitet worden war.

Der israelische Historiker Avi Shlaim, der im israelischen Militär diente, schrieb:

Die Brutalität der israelischen Soldaten wird nur noch von der Verlogenheit ihrer Sprecher übertroffen … ihre Propaganda ist ein Lügenmärchen … Nicht die Hamas, sondern die IDF hat den Waffenstillstand gebrochen. Dies geschah durch einen Angriff auf Gaza am 4. November, bei dem sechs Hamas-Männer getötet wurden. Israels Ziel ist nicht nur die Verteidigung seiner Bevölkerung, sondern letztendlich der Sturz der Hamas-Regierung in Gaza, indem das Volk gegen seine Herrscher aufgebracht wird.

Auf diese Angriffsserie auf Gaza folgten im November 2012 israelische Angriffe, die als Operation „Säule der Verteidigung“ bekannt sind, und im Juli und August 2014 die Operation „Schutzlinie“, eine siebenwöchige Kampagne, bei der 2.251 Palästinenser und 73 Israelis, darunter 67 Soldaten, getötet wurden.

Auf diese Angriffe des israelischen Militärs folgten 2018 weitgehend friedliche Proteste von Palästinensern, bekannt als „The Great March of Return“, entlang der eingezäunten Grenze zum Gazastreifen. Über 266 Palästinenser wurden von israelischen Soldaten erschossen und 30.000 weitere wurden verletzt. Im Mai 2021 tötete Israel über 256 Palästinenser in Gaza nach Angriffen der israelischen Polizei auf palästinensische Gläubige auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Weitere Angriffe auf Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee fanden im April 2023 statt.

Und dann kam es am 7. Oktober 2023 zum Durchbrechen der Sicherheitsbarrieren, die Gaza umschließen, wo Palästinenser über 16 Jahre lang unter einer Blockade in einem Freiluftgefängnis dahinvegetierten. Die Angriffe palästinensischer Bewaffneter töteten etwa 1.200 Israelis – darunter Hunderte, die von Israel selbst getötet wurden – und gaben Israel den Vorwand, den es seit langem gesucht hatte, um Gaza in seinem „Eisernen Schwert“-Krieg zu verwüsten.

Diese schreckliche Geschichte ist noch nicht zu Ende. Israels Ziele bleiben unverändert – die Auslöschung der Palästinenser von ihrem Land. Dieser vorgeschlagene Waffenstillstand ist ein weiteres zynisches Kapitel. Es gibt viele Möglichkeiten, wie er scheitern kann und, wie ich vermute, wird.

Aber lasst uns zumindest für den Moment beten, dass das Massaker aufhört.

Teilen

Der Chris Hedges Report ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Um neue Beiträge zu erhalten und meinen Beitrag zu unterstützen, können Sie ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …