Wagenknecht in Thüringen: Grünen-Attacken, keine AfD-Kritik – „Mich hat man immer beschimpft“

Von: Andreas Schmid

Tritt zwar gar nicht in Thüringen an, ist im Wahlkampf aber trotzdem omnipräsent: Sahra Wagenknecht, Co-Vorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). © IMAGO/ari

Sahra Wagenknecht holt in Thüringen zum Rundumschlag gegen die Ampel und vor allem die Grünen aus. Will sie sich so der CDU als Koalitionspartner anbieten?

Heimspiel für Sahra Wagenknecht: Auftritt in Jena, ihrem Geburtsort, von wo die Frontfrau der Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht“ nach dem Kindergarten zu ihrer Mutter nach Ost-Berlin zog. Ihre Wahlkampf-Rede am Montagabend, wenige Tage vor der Thüringen-Wahl, ist eine Abrechnung mit der Ampel. Allen voran die Grünen geraten ins Visier der BSW-Chefin. Die AfD greift Wagenknecht kein einziges Mal direkt an. Weiterlesen in fr.de

