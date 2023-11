Wagenknecht will nicht als Vorsitzende ihrer Partei agieren – Linke will wieder „Ostpartei“ werden

Sahra Wagenknecht betont, sie habe nicht den Anspruch, in ihrer eigenen Partei „jetzt alles zu machen und zu richten“. Sie gehe davon aus, dass jemand anderes den Parteivorsitz übernimmt. Amira Mohamed Ali sei im „organisatorischen Bereich“ deutlich besser als sie.

Die frühere Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht will nicht Vorsitzende ihrer geplanten eigenen Partei werden. Laut dem Spiegel hat sie „nicht den Anspruch, jetzt alles in dieser Partei zu machen und zu richten“, in der Sendung WDR-Sendung „Konfrontation: Markus Feldenkirchen trifft Sahra Wagenknecht“. Sie gehe davon aus, „dass den Parteivorsitz jemand anderes macht“.

Auf die Frage, wer für den Parteivorsitz infrage käme, sagte Wagenknecht: Amira Mohamed Ali „könnte das sehr gut machen“. Sie habe Erfahrungen, „auch im organisatorischen Bereich, da ist sie deutlich besser als ich“.