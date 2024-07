https://www.nachdenkseiten.de/?p=117482



Wagenknechts Wagnis – Eine teilnehmende Beobachtung zur Entstehungsgeschichte des BSW, Teil 5 Ein Artikel von Ramon Schack

Berlin, Anfang Juli 2024, die Wahl zum Europäischen Parlament liegt einige Wochen zurück – ebenso die Kommunalwahlen in mehreren Bundesländern. Wie hat das BSW in Malchin bei Gerold Lehmann und seinen Weggefährten abgeschnitten? Lesen Sie heute den fünften und letzten Teil des Berichts von Ramon Schack. Für alle Interessierten verlinken wir hier noch einmal Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Teil 4 zum Nachlesen.



„Damit habe er in seinen kühnsten Träumen nicht gerechnet. Aus der Kommunalwahl ist Gerold Lehmann in Malchin als Stimmenkönig herausgegangen. Der Malchiner Frontmann des „Bündnis Sarah Wagenkecht“ (BSW) brachte es am vergangenen Sonntag bei der Wahl zur Stadtvertretung auf 1242 Stimmen.“, schreibt der Nordkurier.

Weiter heißt es in dem Artikel:

„Nicht zuletzt an Lehmanns Wahlergebnis liegt es, dass das BSW künftig zu den stärksten Kräften im Stadtparlament gehört und hier künftig mit fünf Abgeordneten mitmischt.“

„Es ist ein großer Vertrauensbeweis, und die Malchiner haben offenbar honoriert, dass ich mich in der vergangenen Legislatur als Stadtvertreter, damals noch für die Linke, in vielen Bereichen des städtischen Lebens engagiert habe“, freut sich Lehmann. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …