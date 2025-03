Warum Ben Shapiro und Pro-Israel-Experten wegen der JFK-Akten ausrasten

https://www.mintpressnews.com/why-ben-shapiro-and-pro-israel-pundits-are-melting-down-over-the-jfk-files/289321/



Robert Inlakesh

28. März 2025

Die Entscheidung von Präsident Donald Trump, bisher als geheim eingestufte Akten zum JFK-Attentat freizugeben, hat konservative Pro-Israel-Experten in den Schadensbegrenzungsmodus versetzt, da erneut ein mögliches israelisches Motiv für die Ermordung des 35. US-Präsidenten untersucht wird.

Am 18. März wurden auf Anordnung von Trump mehr als 63.000 Seiten im Zusammenhang mit der Ermordung von Präsident John F. Kennedy vom Nationalarchiv veröffentlicht. Obwohl stark redigiert und immer noch unvollständig, hat die Veröffentlichung das öffentliche Interesse an den Ereignissen, die am 22. November 1963 in Dallas zum Tod des Präsidenten führten, neu entfacht. Es gibt noch keine endgültigen Beweise, die alternative Theorien über die Verantwortlichen bestätigen, und dieser Mangel an Aufklärung hat jahrzehntealten Verdächtigungen nur noch mehr Nahrung gegeben.

In den fast 62 Jahren seit dem Attentat sind unzählige Theorien im Umlauf. Die prominenteste Theorie ist nach wie vor die, dass die CIA darin verwickelt ist. In letzter Zeit hat sich die Aufmerksamkeit jedoch auf mögliche Motive des israelischen Geheimdienstes verlagert, was politisch heikle Fragen aufwirft, insbesondere bei der amerikanischen Rechten.

Brüche in der amerikanischen Rechten

Zu den ersten, die darauf reagierten, gehörte der konservative Kommentator Ben Shapiro, ein unermüdlicher Verteidiger Israels. In seiner Talkshow wies Shapiro das erneute Interesse an der möglichen Rolle Israels zurück und erklärte:

„Es ist mir egal, wer JFK getötet hat – ich meine, es interessiert mich schon, weil es interessant ist – aber mir ist aufgefallen, dass im Kalender 2025 steht und er 1963 getötet wurde.“

Er fuhr fort, dass jede Spekulation, Israel sei daran beteiligt gewesen, durch Antisemitismus motiviert sei.

Shapiro legte noch einen drauf und verfasste am 19. März 2025 eine Kolumne mit dem Titel „Ist es wirklich wichtig, wer John F. Kennedy erschossen hat?“ Der Kolumnist sah bald, wie seine Arbeit selbst von den kleinsten Lokalzeitungen in ganz Amerika aufgegriffen und wiederveröffentlicht wurde, manchmal mit geänderten Überschriften. Shapiro räumte zwar ein, dass etwa 65 % der 2023 befragten Amerikaner glauben, dass Lee Harvey Oswald nicht allein gehandelt hat, wies die alternativen Theorien jedoch rundheraus zurück. Er führte die Skepsis der Öffentlichkeit nicht auf ungeklärte Beweise zurück, sondern auf das, was er als allgemeines und wachsendes Misstrauen gegenüber der Regierung bezeichnete.

Ironischerweise scheinen Shapiros Äußerungen die Diskussion nicht zum Verstummen gebracht zu haben, sondern das Interesse zu verstärken – insbesondere bei Konservativen, die der Unterstützung der USA für Israel zunehmend kritisch gegenüberstehen. Diese Verschiebung spiegelt breitere Trends im gesamten politischen Spektrum wider, da die öffentliche Meinung über die Beziehungen zwischen den USA und Israel weiterhin negativ ist.

Candace Owens, eine ehemalige Moderatorin von Daily Wire, die Berichten zufolge ihre Ex-Kollegin Shapiro in der monatlichen Zuschauerzahl in den Schatten gestellt hat, seit sie unabhängig ist, ist eine der lautstärksten Stimmen, die diese Erzählung vorantreiben. Owens hat mehrere Episoden ihrer Show den Kennedy-Akten und den historischen Missständen Israels mit dem Präsidenten gewidmet und ist auf anderen prominenten rechtsgerichteten Plattformen aufgetreten, um die Diskussion zu erweitern.

Anstatt sich mit den Beweisen auseinanderzusetzen, haben pro-israelische Interessengruppen versucht, die Theorie zu diskreditieren, indem sie sie mit Antisemitismus in Verbindung brachten. Indem sie jede Diskussion über israelische Motive mit Hassreden gleichsetzen, umgehen diese Gruppen die Substanz der Debatte und tragen dazu bei, die Neugier auf genau die Behauptungen zu lenken, die sie unterdrücken wollen, so die Kritiker.

JFK-Akten: Die Israel-Connection

Die Theorie, dass Israel in die Ermordung Kennedys verwickelt war, ist nicht neu, hat aber in den letzten Jahren an Zugkraft gewonnen. Im Jahr 2004 schloss sich der israelische Atom-Whistleblower Mordechai Vanunu, der 18 Jahre im Gefängnis saß, weil er das geheime Waffenprogramm Israels aufgedeckt hatte, öffentlich dieser Theorie an. Vier Jahre später, im Jahr 2008, machte der libysche Staatschef Muammar Gaddafi international auf die Theorie aufmerksam und vergrößerte ihre Reichweite noch weiter.

Eine Veröffentlichung des National Security Archive aus dem Jahr 2016 zeigte, dass Kennedy tiefe Besorgnis über die Bemühungen des israelischen Premierministers David Ben-Gurion zum Ausdruck gebracht hatte, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen. Der US-Präsident vermutete, dass die Weigerung Israels, Inspektionen in der Nuklearanlage Dimona zuzulassen, ein Vorwand war, um ein geheimes Waffenprogramm zu verbergen – ein Thema, das seit der jüngsten Veröffentlichung von Dokumenten an Legitimität gewonnen hat.

Im Jahr 2023 deuteten weitere Enthüllungen darauf hin, dass Kennedy versucht hatte, den mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Physiker Isidor Rabi zur Inspektion des Reaktors in Dimona zu entsenden. Aus Mitteilungen geht hervor, dass die Reise durch den Rechtsberater des US-Außenministeriums, Abram Chayes, und seinen israelischen Amtskollegen Teddy Kollek ermöglicht werden sollte. Die Initiative wurde letztlich von israelischer Seite blockiert.

Noch aufschlussreicher ist vielleicht Kennedys Anordnung an das US-Justizministerium, den American Zionist Council (AZC) – den Vorläufer von AIPAC – zu zwingen, sich gemäß dem Foreign Agents Registration Act (FARA) zu registrieren. Der AZC wurde direkt von der israelischen Regierung finanziert, und Kennedys Beharren auf Transparenz beunruhigte israelische Beamte.

Im Einklang mit der langjährigen US-Politik zu dieser Zeit forderte Kennedy Israel außerdem auf, die Resolution 194 der Generalversammlung der Vereinten Nationen einzuhalten, in der das Rückkehrrecht für etwa 750.000 Palästinenser gefordert wurde, die zwischen 1947 und 1949 vertrieben worden waren. Der Druck der USA in dieser Angelegenheit spielte eine entscheidende Rolle dabei, wie Israel später die Vertreibung der Palästinenser neu darstellte und seine Darstellung dahingehend änderte, dass sie angeblich freiwillig gegangen seien, um den rechtlichen Verpflichtungen aus der UNGA 194 zu entgehen.

Befürworter der Theorie einer israelischen Beteiligung weisen auch darauf hin, dass Lyndon B. Johnson, der nach der Ermordung Kennedys dessen Nachfolge antrat, viele der politischen Maßnahmen seines Vorgängers rückgängig machte und zu einem der engsten Verbündeten Israels in der Geschichte der USA wurde.

Diese Informationen liefern zwar ein klares Motiv und vernünftige Gründe, um eine Beteiligung des israelischen Geheimdienstes an der Ermordung von JFK in Frage zu stellen, es gibt jedoch keine schlüssigen Beweise, die Israel in die Ermordung selbst verwickeln. Da weitere Akten immer noch zurückgehalten werden, besteht die Möglichkeit weiterer Enthüllungen, aber derzeit bleibt die Theorie unbewiesen.

Skeptiker der israelischen Sichtweise argumentieren, dass der Einfluss der Nation in Washington in den frühen 1960er Jahren im Vergleich zu dem, was er nach dem Sechstagekrieg von 1967 werden sollte, marginal war. Dennoch gibt es Hinweise darauf, dass Israel bei Präsident Johnson erheblichen Einfluss hatte – insbesondere im Zusammenhang mit dem Vorfall auf der USS Liberty, bei dem israelische Streitkräfte 34 amerikanische Seeleute bei einem umstrittenen Angriff töteten.

Titelbild | Ben Shapiro spricht mit der Presse auf dem roten Teppich beim „Turning Point USA Inaugural Eve Ball“, der am 19. Januar 2025 in Washington DC stattfand. Jason Alpert-Wisnia | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

