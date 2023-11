What ‚winning‘ the war means for Israelis Most Israelis believe the violence unleashed on civilians is necessary – and justified – to achieve victory in Gaza.

Palästinenser überprüfen die Schäden am Eingang des Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, nachdem ein Konvoi von Krankenwagen getroffen wurde, 3. November 2023. (Mohammed Al-Masri/Reuters)

Die meisten Israelis glauben, dass die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung notwendig – und gerechtfertigt – ist, um den Sieg in Gaza zu erringen.

Warum bombardiert Israel Krankenhäuser und Ambulanzen in Gaza? Es geht nur ums Gewinnen

Von Neve Gordon

Neve Gordon ist Professor für internationales Recht an der Queen Mary University of London.

10. November 2023

Palästinenser überprüfen die Schäden, nachdem ein Konvoi von Krankenwagen am Eingang des Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt getroffen wurde, 3. November 2023. (Mohammed Al-Masri/Reuters)

In ganz Israel überragen riesige Plakatwände die zentralen Autobahnen, während große Plakate vor Schulen, Supermärkten und Regierungsgebäuden angebracht wurden. Sie alle tragen einen neuen Slogan: „Gemeinsam werden wir gewinnen“.

Der Slogan ist kurz und prägnant (auf Hebräisch besteht er aus zwei Wörtern, „beyahad nenatzeach“) und wurde von großen Teilen der jüdischen Bevölkerung Israels angenommen. Ein Teil seiner Anziehungskraft ist wahrscheinlich auf seine Zweideutigkeit zurückzuführen, die es jedem Betrachter ermöglicht, das Wort „Sieg“ anders zu interpretieren.

Trotz unterschiedlicher Auffassungen darüber, wie ein Sieg aussehen würde, scheint unter den Israelis ein breiter Konsens darüber zu herrschen, dass ein wie auch immer gearteter Sieg nur durch die Entfesselung tödlicher Gewalt in Gaza erreicht werden kann.

Wie wäre es sonst zu erklären, dass in den Mainstream-Medien keine einzige Stimme zu hören ist, die den Angriff kritisiert, wenn fliehende Bewohner, die auf einer von Israel als „sichere Route“ in den Süden bezeichneten Straße unterwegs sind, von einem tödlichen Luftangriff getroffen werden? Man hört auch keine Empörung, wenn Bomben mitten in einem der belebtesten Viertel des Flüchtlingslagers Jabalia abgeworfen werden oder wenn Raketen einen Konvoi von Krankenwagen treffen. Für die meisten Israelis scheint das „Gewinnen“ derzeit fast jede Gewalt zu rechtfertigen.

Wie der vergangene Monat zeigt, scheinen die meisten Israelis keine Skrupel gehabt zu haben, als das Militär 30.000 Tonnen Sprengstoff auf den Gazastreifen abwarf und dabei etwa 50 Prozent aller Wohneinheiten im gesamten Gazastreifen beschädigte und mindestens 10 Prozent davon unbewohnbar machte. Fast 70 Prozent der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens wurden durch die Bombardierungen und Angriffe aus ihren Häusern vertrieben. Die Hälfte der Krankenhäuser und 62 Prozent der medizinischen Grundversorgungszentren sind praktisch außer Betrieb, und ein Drittel aller Schulen wurde beschädigt und etwa neun Prozent sind jetzt außer Betrieb.

Viele israelische Juden glauben, dass dies zum „Sieg“ dazugehört und dass die Palästinenser einfach Tausende von zivilen Opfern in Kauf nehmen müssen, darunter auch den Tod von mehr als 4.000 Kindern, die bisher getötet wurden. Sie scheinen zu akzeptieren, dass „gewinnen“ bedeutet, dass seit dem 7. Oktober jede Stunde durchschnittlich sechs Kinder getötet werden und der Gazastreifen in einen „Kinderfriedhof“ verwandelt wird, wie UN-Chef Antonio Guterres es ausdrückte.

Die Art der wahllosen Bombardierung, die wir im vergangenen Monat gesehen haben, ist zweifellos Teil der Bemühungen Israels, gegenüber der Hamas wie auch der Hisbollah Abschreckung zu betreiben. Die Botschaft ist klar: Seht euch die Zerstörung in Gaza an und nehmt euch in Acht.

Doch selbst die groß angelegte Bombardierung des Gazastreifens, die für diese Art der Abschreckung erforderlich ist, ist nicht wirklich das Endziel. Gewinnen“ bedeutet für die meisten jüdischen Israelis letztlich die vollständige Vernichtung der Hamas und des palästinensischen Islamischen Dschihad.

Da es sich bei der Hamas um eine Ideologie, eine soziale Bewegung und einen Regierungsapparat handelt, zu dem auch ein militärischer Arm gehört, sind Umfang und Durchführbarkeit dieses Ziels unklar, aber es wird auf jeden Fall die Tötung Tausender von Kämpfern, einschließlich ihrer politischen und militärischen Führer, die Zerstörung des von der Hamas geschaffenen Tunnelsystems und die Vernichtung der von der Gruppe angehäuften Waffen erfordern. Die Tötung von Tausenden von Zivilisten, die massive Vertreibung der Bevölkerung und die umfassende Zerstörung ziviler Einrichtungen werden als legitime „Kollateralschäden“ betrachtet.

Aber wenn die Zerstörung der Hamas das Endziel ist, dann bedeutet „gewinnen“ auch einen Regimewechsel im Gazastreifen und die Schaffung einer neuen Realität vor Ort, in der Israel nicht nur die Grenzen um den Gazastreifen kontrolliert, sondern auch das, was innerhalb dieser Grenzen geschieht.

Doch erst an diesem Punkt zerbricht der derzeit in Israel weit verbreitete Konsens über die Notwendigkeit, die Hamas zu vernichten, und „gewinnen“ wird je nach politischer Gruppierung, der man angehört, unterschiedlich interpretiert.

Für die religiöse Rechte ist das abscheuliche Massaker der Hamas eine Gelegenheit, den Gazastreifen mit jüdischen Siedlern neu zu besiedeln. Die flächendeckende Bombardierung und die Vertreibung von mehr als einer Million Palästinenser ermöglicht es, den Streifen in verschiedene Teile zu zerschneiden und palästinenserfreie Zonen zu schaffen, in denen jüdische Siedler Land übernehmen und Siedlungen errichten können. Die Umsiedlung des Gazastreifens ist jedoch Teil eines größeren Plans zur Judaisierung der gesamten Region – vom Fluss bis zum Meer. In diesem Moment – und unter dem Deckmantel der israelischen Gewalt im Gazastreifen – vertreiben Siedler, die dieser politischen Gruppe angehören, palästinensische Gemeinden aus den Hügeln östlich von Ramallah, dem Jordantal und den südlichen Hebron-Hügeln im Westjordanland. „Gewinnen“ heißt für sie, die Nakba ein für alle Mal zu vollenden, indem die einheimische Bevölkerung im gesamten biblischen Land Israel durch Juden ersetzt wird.

Für die israelische politische Rechte und viele in der politischen Mitte bedeutet „gewinnen“, Teile des nördlichen Gazastreifens und einen großen Bereich um die Nord-, Ost- und Südgrenze des Streifens in ein Niemandsland zu verwandeln. Es bedeutet die dauerhafte Umsiedlung der Bevölkerung vom Norden in den Süden und von den Grenzen des Gazastreifens nach innen, während die Palästinenser in ein noch kleineres Gefängnis eingesperrt werden als das, in dem sie in den letzten 16 Jahren gelebt haben. Es bedeutet die Schaffung einer Marionettenregierung, die für die Verwaltung der kommunalen Aufgaben zuständig ist, nicht unähnlich der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland, und es bedeutet, dass israelische Soldaten in regelmäßigen Abständen in den Gazastreifen eindringen werden, um „den Rasen zu mähen“, ähnlich wie es das Militär in Dschenin tut.

Die verbleibende politische Mitte und viele jüdische israelische Liberale wissen nicht wirklich, was „gewinnen“ bedeutet, abgesehen von der Anwendung schrecklicher Gewalt, um „die Hamas zu zerstören“. Gefangen in einem militaristischen und nun vergeltenden Paradigma, scheinen sie zu glauben, dass Israelis und Palästinenser in einem fatalistischen Nullsummenspiel gefangen sind, bei dem nur die Anwendung von Gewalt gegen Palästinenser irgendwie die Sicherheit der Juden gewährleisten kann. Da sie sich nicht ganz sicher sind, was ein Sieg bedeutet, aber dennoch dieses Endergebnis anstreben, unterstützen auch sie die Gewalt.

Ob die überwiegende Mehrheit der jüdischen Israelis es nun zugibt oder nicht: „Gewinnen“ beinhaltet einen umfassenden Eliminierungskurs, der sich gegen das palästinensische Volk und nicht nur gegen die Hamas richtet.

Nur ein winziger Teil der jüdischen Gesellschaft Israels lehnt diese Formen des „Gewinnens“ ab und fordert einen sofortigen Waffenstillstand. Für sie bedeutet „Gewinnen“ einen vollständigen und totalen Paradigmenwechsel, der Israel in einen einzigen demokratischen Staat zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer verwandelt, in dem Juden und Palästinenser gleichberechtigt zusammenleben können.

Für diese Gruppe bedeutet das „gemeinsam“ in dem Slogan „gemeinsam werden wir siegen“ nicht den jüdischen Exzeptionalismus, der in Israel (und in vielen Teilen der Welt) herrscht, sondern ein jüdisch-palästinensisches Bündnis, das heute wie ein weit hergeholter Traum erscheint. Diese prophetische Vision ist jedoch die einzige Vorstellung von einem Sieg, für den es sich zu kämpfen lohnt. Und unsere einzige Hoffnung auf eine friedliche Zukunft in diesem historischen Land.

Übersetzt mit Deepl.com



