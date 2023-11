The genocide in Gaza is one of the worst in modern history There have been wars and air campaigns that killed more civilians than in Gaza, but almost none match the intensity and deliberately criminal intent of Israel’s genocidal war.

Menschen trauern neben den Leichen der Familie Abu Shehata, die bei israelischen Angriffen auf das Al-Aqsa-Krankenhaus getötet wurden, 8. November 2023. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Es gab Kriege und Luftangriffe, bei denen mehr Zivilisten getötet wurden als in Gaza, aber fast keiner erreicht die Intensität und die vorsätzlich verbrecherische Absicht von Israels völkermörderischem Krieg.

Der Völkermord in Gaza ist einer der schlimmsten in der modernen Geschichte

Von Saleh Abdel Jawad

10. November 2023

Eine Version dieses Artikels des palästinensischen Historikers Dr. Saleh Abdel Jawad erschien zuerst in Al-Akhbar auf Arabisch und wurde hier mit Erlaubnis wiederveröffentlicht.

Unabhängig von den endgültigen politischen, militärischen und demografischen Ergebnissen des völkermörderischen Krieges, den Israel gegen den Gazastreifen geführt hat, wird der Gazastreifen als der Ort in die Geschichte eingehen, an dem die meisten Massaker in der Geschichte begangen wurden, die fast ausschließlich an Zivilisten und durch Luftangriffe verübt wurden.

Es gibt Städte, in denen mehr Zivilisten durch Luftangriffe getötet wurden als in Gaza (z. B. Hamburg, Dresden, Hiroshima und Nagasaki), aber diese Städte wurden während des Zweiten Weltkriegs bombardiert, der ein totaler Krieg war. Hiroshima wurde in einer Sekunde bombardiert, Hamburg eine Woche lang. In diesen vier Städten befanden sich auch Armeen, militärische Infrastruktur und Fabriken, die direkt mit den Kriegsanstrengungen verbunden waren. Was den Gazastreifen betrifft, so werden überwiegend Zivilisten getötet. Tatsächlich ist Gaza die einzige Stadt in der Geschichte, in der der Anteil der getöteten Kinder und Frauen 68 % beträgt. Wenn wir zu diesem Prozentsatz noch die älteren Männer hinzuzählen, sind die Ergebnisse entsetzlich.

Die Zahl dieser Massaker, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, wird als das erste Massaker in die Geschichte eingehen, das fast einen Monat lang rund um die Uhr und live im Fernsehen übertragen wurde. Während der berühmten 1.425-tägigen Belagerung von Sarajevo bombardierten die Serben am 28. August 1995 den Markt von Sarajevo (Markali-Markt) mit fünf Mörsergranaten und töteten 43 Menschen. Die Welt verfolgte die Live-Bilder der Toten und Verwundeten, so wie es auch in Gaza der Fall ist. Doch in Europa führten die Gräueltaten unmittelbar dazu, dass die NATO einen Luftkrieg gegen die serbischen Streitkräfte begann, bis diese besiegt waren. Im Gegensatz dazu warf Israel bei einem einzigen Massaker eine riesige Bombe auf das arabische Krankenhaus von Al-Ahli ab und tötete dabei fast 500 Zivilisten. Die Reaktion des Westens bestand darin, die Hamas dafür verantwortlich zu machen, obwohl man wusste, dass deren improvisierte Raketen (die der palästinensische Präsident als „absurd“ bezeichnete) kaum einen einzigen Menschen töten konnten.

Diese Massaker sind auch die ersten Massaker in der Geschichte, die die volle Unterstützung der großen „westlichen Demokratien“ (USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien) erhalten, ohne dass den Opfern irgendein Mitgefühl entgegengebracht wird, obwohl sie live übertragen werden und kein Zweifel an der Identität der Täter besteht. Diese Unterstützung erfolgt nicht nur auf politischer, diplomatischer und medialer Ebene, sondern auch militärisch. In den meisten Fällen verstößt sie auch gegen die Wünsche der eigenen Bürger, die auf der Straße gegen die Massaker in Gaza demonstrieren und sich gegen ihre Führer stellen. Während des Vietnamkriegs hat sich die ganze Welt gegen ein einziges Massaker der amerikanischen Armee (My Lai) erhoben, nachdem die Nachricht davon durchgesickert war. Was den Fall Gaza betrifft, so stellen Biden, Macron, Schultz, Sunak und Meloni die Massaker in den westlichen Medien als einen Fall von Selbstverteidigung dar.

Bei der berühmten Belagerung von Sarajewo, die 1.425 Tage dauerte, wurden insgesamt 13.952 Menschen getötet, darunter 5.434 Zivilisten, was ungefähr vier zivile Todesopfer pro Tag bedeutet. In Gaza sterben täglich nicht weniger als 355 Zivilisten. In dieser Zahl sind die unter den Trümmern liegenden Menschen nicht enthalten, das sind mehr als 2.000 Menschen. Während der Belagerung der Stadt Stalingrad selbst, die 162 Tage dauerte und zu einer Ikone des Widerstands gegen die Brutalität der Nazis wurde, wurden in der von Soldaten überfüllten Stadt 40.000 Zivilisten getötet – das sind durchschnittlich 247 Zivilisten pro Tag, also weniger als die Mordrate in Gaza. In der zweiten Schlacht um Falludscha, die als das blutigste Ereignis im Irakkrieg gilt, wurde die Stadt 46 Tage lang bombardiert und belagert. Insgesamt wurden 1 400 Zivilisten getötet, was einer Rate von 31 zivilen Todesopfern pro Tag entspricht. Bei der Belagerung und den Kämpfen um die Stadt Mosul, die neun Monate dauerten und als die gewalttätigste Episode in der Reihe von Konflikten mit der ISIS-Bewegung gelten, wurden fast zehntausend Zivilisten getötet, was einer Rate von 37 Zivilisten pro Tag entspricht.

Nur während der jahrelangen Belagerung der Stadt Leningrad war die Zahl der zivilen Todesopfer pro Tag höher als in Gaza, aber die meisten dieser Todesfälle waren die Folge von Hunger, Kälte und Krankheiten.

Sogar die Russen in der Ukraine, die als Barbaren bezeichnet wurden, erlaubten den fliehenden Zivilisten sicheres Geleit und Lebensmittellieferungen, im Gegensatz zum Gazastreifen, wo es kein Wasser, keine Lebensmittel, keine sicheren Evakuierungswege und keinen Strom gibt, einschließlich der Energie, die für die Versorgung von Krankenhausgeneratoren notwendig ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Töten im Gazastreifen, das die Form eines Völkermordes annimmt, nicht auf Unzulänglichkeiten in der Professionalität der israelischen Armee, eine ungenaue Zielidentifizierung oder Unklarheiten über die Art des Massakers zurückzuführen ist. Vielmehr scheint er das Ergebnis bewusster Handlungen dreier Hauptakteure zu sein: der israelischen Regierung und Armee, die auf Rache aus sind, um ihr „Image der Stärke“ wiederherzustellen; der Leidenschaft der israelischen Öffentlichkeit, die von der Idee der jüdischen Überlegenheit verfolgt wird; und der Komplizenschaft der korrupten Führer der „westlichen Demokratien“.

Seit 1948 hat die Geschichte gezeigt, dass Israel sich nicht an die Regeln des Krieges hält, wie sie das Völkerrecht vorschreibt, und dass es durchsetzt, was es will, je nach seinem Kalkül, seinen Interessen und seinen Zielen, weil es sich dank der bedingungslosen Unterstützung der USA als eine Ausnahme fühlt, die im internationalen System nicht zur Rechenschaft gezogen und bestraft werden kann.

Dr. Saleh Abdel Jawad ist ehemaliger Dekan der Fakultät für Recht und öffentliche Verwaltung und Professor für Geschichte und Politikwissenschaft an der Birzeit-Universität.

Übersetzt mit Deepl.com



