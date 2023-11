Gaza and Modes of Media Hate – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state



Gaza und die Modi des Medienhasses Wie Wissenschaft, Journalismus und soziale Medien den Diskurs über den Gaza-Krieg vergiften

Von Richard Silverstein

9. November 2023

Slogans und Erklärungen prominenter israelischer Politiker, religiöser und akademischer Führer sind zwar nicht per se staatspolitisch, aber sie sind ein Barometer für die vorherrschenden Ansichten der israelischen Elite. Wir wissen natürlich, was der durchschnittliche Israeli über den Hamas-Angriff und Israels anschließende schreckliche Reaktion darauf denkt. Aber die beiden folgenden Reaktionen deuten auf einen in religiöser Tradition verankerten Blutdurst nach Rache hin, der in der israelischen Gesellschaft als enormer Kraftmultiplikator wirkt. Der IDF-Rabbiner Amichai Friedman weckte die Truppen mit seinem flammenden Aufruf, Israel solle seine Grenzen nicht nur auf den Gazastreifen, sondern auch auf den Libanon ausdehnen.

Dieser Gedanke reicht bis in die Anfangszeit des Staates zurück, als israelische Beamte ihre zukünftigen territorialen Ambitionen skizzierten, die alle libanesischen Gebiete bis zum Litani-Fluss einschlossen, was im Wesentlichen den gesamten Südlibanon umfasst. Es handelt sich um dasselbe Gebiet, das die IDF fast 20 Jahre lang mit verheerendem Ergebnis besetzt hat.

Friedman plädiert dafür, es nicht nur wieder zu besetzen, sondern es als souveränes israelisches Gebiet zu beanspruchen. Dem stünden einige „Probleme“ im Weg, darunter die Hisbollah, die mächtigste militärische Kraft im Land und ein enger Verbündeter des Iran. Aber diese Art des israelischen messianischen Denkens ist es, die den israelischen Staat heute antreibt und zu den katastrophalen Ergebnissen führt, die wir jetzt in Gaza sehen.

Rache an der Universität

Bei der Gedenkfeier der Universität Tel Aviv für die 1.400 Israelis, die bei dem Terroranschlag der Hamas ums Leben kamen, erklärte der Präsident der Universität Tel Aviv, Ariel Porat:

Im Buch Deuteronomium gibt es einen göttlichen Befehl an die Kinder Israels: Löscht die Erinnerung an Amalek aus: Denkt daran, was Amalek euch angetan hat, als ihr Ägypten verlassen habt. Löscht die Erinnerung an Amalek aus unter dem Himmel. Vergesst das nicht.

Ihr müsst also gegenüber der Hamas handeln, und ich bin überzeugt, dass der Staat Israel dies tun wird. Der Staat Israel hat geschworen, die Erinnerung an die Hamas zu zerstören. Die Parallele zwischen Amalek und der Hamas schmeichelt der Hamas. Amalek hat nichts von dem getan, was die Mörder der Hamas getan haben.

Jede Universität der Welt sollte jede israelische Universität boykottieren. Und zwar sofort. Wenn sie eine boykottieren, dann sollte es Tel Aviv sein. Keine Universität, geschweige denn ein Präsident, darf einen Völkermord befürworten, egal wie groß die Emotionen sind.

Wie ich hier geschrieben habe, ist der Verweis auf Amalek ein ausdrücklicher Aufruf zum Völkermord, wie er in der Bibel beschrieben wird. Er ist ein Mittel, um Massenmord in den Köpfen der Israelis zu normalisieren. Er dient dazu, sie von jeglicher Kritik von „Außenstehenden“ abzuschirmen. Da die Bibel sozusagen das „Nationalbuch“ der israelischen Juden ist, verstärkt die Berufung auf sie die Wirkung.

Anti-Palästina-Hysterie auf dem Campus

Gestern hat die Brandeis University die Studentenorganisation „Students for Justice for Palestine“ von ihrem Campus verwiesen. Die Erklärung der Universität war voll von offensichtlichen Lügen, die nichts mit den tatsächlichen Positionen der SJP zu tun haben. Stattdessen handelt es sich um Aussagen, die ihnen von Israel-Lobby-Gruppen wie der ADL, Aipac und anderen nachgeplappert wurden. Tatsächlich hat die ADL fälschlicherweise behauptet, der Slogan sei antisemitisch. Wer hat jemals die ADL als Schiedsrichter für irgendetwas in Bezug auf Israel benutzt? Wenn Sie oder Ihre Organisation das getan haben, denken Sie noch einmal nach. Sie ist eine Hasbara-Mühle für die Marke Israel.

Die Columbia University ist nach der Brandeis University die jüngste Universität, die der Anti-Palästina-Hysterie zum Opfer gefallen ist. Um zu unterstreichen, wie lächerlich die Entscheidung war, wurde sie vom Vorsitzenden des „Ausschusses für die Sicherheit auf dem Campus“ öffentlich bekannt gegeben. Sie untermauert die verlogene Vorstellung, dass Pro-Palästina-Aktivismus eine Bedrohung für die Sicherheit auf dem Campus darstellt. Dass jüdische Studenten aufgrund von Slogans und legitimen öffentlichen Protesten um ihr Leben fürchten. Hier verfällt der Campus in eine Hysterie, die von einer zionistischen Bewegung ausgelöst wird, die im nationalen Diskurs schnell zu einem Gift wird.

Universitätspräsidenten ducken sich aus Angst vor milliardenschweren, israelfreundlichen Geldgebern, die ihre Spenden zurückgezogen haben, weil die Universitäten ihren ideologischen Neigungen nicht ausreichend gehorchen. Das ist der einzige Grund, warum die Schulen auf diese Weise reagieren. Anstatt für die Werte der akademischen Freiheit und der freien Meinungsäußerung einzutreten, haben sie diese Werte verraten. Studenten und Professoren werden sich nun selbst zensieren, aus Angst, ihren Arbeitsplatz und ihre Stipendien zu verlieren und sogar von israelfreundlichen Tyrannen, die von den Milliardären finanziert werden, die den Drang nach zionistischer Reinheit auf dem Campus anführen, gegängelt zu werden.

In Wahrheit sind es die Palästinenser in Gaza und im Ausland, die nicht nur um ihr Leben fürchten, sondern zu Zehntausenden sterben. Es ist ein 6-jähriger palästinensischer Junge, der in seinem Haus von einem mörderischen Islamophobiker ermordet wurde.

Die SJP ist die führende nationale Studentengruppe, die sich für palästinensische Solidarität einsetzt. Es handelt sich um eine gewaltfreie Gruppe, die noch nie Gewalt angewendet hat. Pro-Israel-Gruppen an Universitäten und im ganzen Land legitimieren den israelischen Völkermord mit der Behauptung der „Selbstverteidigung“. Dies ist die Sichtweise, die einen Völkermord darstellt und an Universitäten verboten werden sollte.

Michael Ramirez‘ „Menschliche Schutzschilde“ veröffentlicht, dann von der Washington Post entfernt

Dämonisierung von Muslimen in den Massenmedien

Die folgende Karikatur des zweifachen Pulitzer-Preisträgers Michael Ramirez ist eine abscheuliche, islamfeindliche, rassistische Grafik des personifizierten Hasses. Unter dem Titel „Human Shields“ (Menschliche Schutzschilde) wird ein ganzes Volk und eine ganze Religion entmenschlicht.

Man beachte die wulstige „arabische Nase“ des Hamas-Führers (vermutlich Yahya Sinwar, ein schlecht ausgedachtes Abbild). An seinem Körper sind israelische Babys festgebunden, die er angeblich als menschliche Schutzschilde benutzt. Hinter dem Hamas-Führer versteckt sich eine kauernde Frau, die die angebliche Frauenfeindlichkeit der arabischen Gesellschaft symbolisiert. Im Hintergrund steht eine Aladdin-Lampe, ein weiteres rassistisches Stereotyp. An der Wand ist ein Bild der Al-Aqsa-Moschee mit dem Profil eines arabischen Ölscheichs mit Sonnenbrille zu sehen. Dies ist vermutlich eine Anspielung auf den angeblichen Ölreichtum der Golfstaaten, der von Katar an Gaza und die Hamas „verschenkt“ wird. Ein weiteres rechtsextremes israelisches Meme.

Diese Karikatur ist den übelsten antisemitischen Darstellungen in Der Stürmer, Goebbels Propagandaorgan, würdig. Bis jetzt hat die Post eine Nicht-Entschuldigung von David Shipley, ihrem Meinungsredakteur, angeboten. Sie ist völlig unzureichend:

Als Herausgeber des Meinungsteils bin ich für das verantwortlich, was auf den Seiten und auf den Bildschirmen erscheint. Die Rubrik hängt von meinem Urteil ab. Eine von uns veröffentlichte Karikatur von Michael Ramirez zum Krieg in Gaza, deren Veröffentlichung ich gebilligt habe, wurde von vielen Lesern als rassistisch empfunden. Das war nicht meine Absicht. Ich sah die Zeichnung als Karikatur einer bestimmten Person, nämlich des Hamas-Sprechers, der die Angriffe auf unbewaffnete Zivilisten in Israel feierte.

Die Reaktion auf das Bild hat mich jedoch davon überzeugt, dass ich etwas Tiefgreifendes und Trennendes übersehen hatte, und das bedauere ich. In unserer Rubrik geht es darum, Gemeinsamkeiten zu finden und die Bande zu verstehen, die uns selbst in den dunkelsten Zeiten zusammenhalten.

In diesem Sinne haben wir die Zeichnung entfernt… Wir werden in der Rubrik weiterhin eine Reihe von Ansichten und Perspektiven präsentieren, auch solche, die die Leser herausfordern. Das ist der Geist des Meinungsjournalismus: sich unvollkommen auf einen konstruktiven Gedankenaustausch zuzubewegen, so schnell wie möglich, und dabei zuzuhören und zu lernen. -David Shipley, Meinungsredakteur

Shipley sagt, „viele Leser“ hätten die Karikatur als rassistisch empfunden, aber das sei nicht seine „Absicht“ gewesen. Seine Absicht spielt keine Rolle. Er hat in dem Bild etwas gesehen, das es wert war, veröffentlicht zu werden. Das ist alles, was zählt. Wenn er die offenkundige orientalistische Stereotypisierung nicht sehen konnte, dann sollte er kein Redakteur, geschweige denn ein Journalist sein. Anstatt zuzugeben, dass die Karikatur explizit rassistisch war, bezeichnet er sie als „spalterisch“. Nein, das ist nicht zufriedenstellend. Sie war viel schlimmer als spalterisch. In einer Zeit, in der ein 6-jähriger palästinensisch-amerikanischer Junge erstochen werden kann, sind wir weit über „spaltend“ hinausgegangen. Bilder wie diese schüren Hass, sie schüren Gewalt, sie schüren Massaker. Das ist es, was David Shipleys schlechtes redaktionelles Urteilsvermögen bewirkt hat.

Er nennt nicht den konkreten Hamas-Führer, der seiner Meinung nach karikiert wurde. Aber höchstwahrscheinlich bezog sich Ramirez auf Yahya Sinwar (es ist ein sehr schlechtes Bild), der nicht der Sprecher der Hamas ist, sondern ihr Anführer. Auch hat man seit Wochen nichts mehr von einem Hamas-Sprecher gesehen oder gehört. Wo also Shipley jemanden findet, der die Anschläge der Hamas feiert, ist ein Rätsel.

Shipleys Appell zum Zuhören und Lernen ist ebenfalls hohl und sogar beleidigend. Was sollen wir auf der Meinungsseite, die er redigiert, eigentlich hören? „Gemeinsamkeiten?“ „Bande, die uns zusammenhalten?“ Welch unglaubliche Heuchelei. Seine Erklärung geht nicht auf die verletzenden Stereotypen ein, die über Araber, Muslime und Palästinenser verbreitet werden. Er übernimmt keine Verantwortung für den Hass, den er verkörpert und der dort veröffentlicht wurde.

Die Karikatur erschien ursprünglich im Las Vegas Review Journal, der Heimatzeitung von Sheldon Adelson, der sie einige Jahre vor seinem Tod kaufte. Es ist keine Überraschung, dass diese israelfreundliche Boulevardzeitung diesen Müll veröffentlicht hat. Aber es ist so schockierend, dass man nicht glauben kann, dass die Washington Post diesen Artikel auf eine ihrer Seiten gesetzt hat.

Soziale Medien und Botschaften der Hoffnung

Es gibt ein paar Hoffnungsschimmer auf den Plattformen der sozialen Medien. Es folgt ein Facebook-Post der israelischen Friedensaktivistin Shiri Eisner, der die Äußerungen eines US-Präsidenten und von US-Universitätspräsidenten widerlegt und von der Pro-Israel-Troll-Armee verstärkt wird:

Öffentliche Bekanntmachung: „Vom Fluss zum Meer“ ist KEIN Aufruf zur ethnischen Säuberung der Juden (oder zum Völkermord an ihnen). Es ist ein Aufruf zur Beendigung der Besatzung, der Apartheid und der ethnischen Säuberung, die im Staat Israel bestehen. Und für die Schaffung eines Staates für alle seine Bürger.

Wenn ein „Staat für alle seine Bürger“ wie „werft die Juden ins Meer“ klingt, dann bitte ich Sie, zu untersuchen, warum das so ist.

[Ich schreibe hier, um Antworten vorwegzunehmen. Dies ist die übereinstimmende Interpretation dieses Satzes unter den Aktivisten innerhalb der palästinensischen und israelischen Antizionistengruppen].

Ich kenne diesen Satz so gut, wie Sie Ihre eigenen Mütter kennen, und das seit ebenso vielen Jahren. Wenn Sie ihn nur in negativen Zusammenhängen gehört haben, dann liegt das garantiert an der Art und Weise, wie Sie ihn sehen müssen und wie er dargestellt wird, und nicht an der Art und Weise, wie er von denen gemeint ist, die ihn verwenden.

Jewish Virtual Library zitiert die Plattform der Likud-Partei

Kriminalisierung von Rufen nach Freiheit

„Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ ist seit Jahrzehnten ein Slogan der Palästina-Solidaritätsbewegung. Juden haben ihn zwar als Aufruf zu einer Einstaatenlösung abgelehnt, aber niemand hat diesen Satz jemals als völkermörderisch bezeichnet. Eine solche Verleumdung wurde nur aus einem einzigen Grund in den politischen Diskurs eingeführt. Die Menschen in der ganzen Welt sehen den israelischen Völkermord mit einer noch nie dagewesenen Wut. Dies ist ein starkes Gefühl. Es hat auf der ganzen Welt Abscheu gegenüber Israel geweckt.

Israel braucht dringend ein Gegengift. Es hat sich an diesen Slogan geklammert und seine eigentliche historische Bedeutung entstellt. Er hat nichts mit Völkermord zu tun. Es gibt nur einen Völkermord, und es ist keiner mit israelischen Opfern.

Ironischerweise geht der historische Ursprung des Slogans wiederum auf ein nationalistisches Gedicht von Jabotinsky zurück. Es lautete: shtey gadot la’Yaden, zo shelanu, zo gam ken (Es gibt zwei Ufer des Jordans, beide gehören uns.“). Dies ist ein maximalistischer territorialer Anspruch der zionistischen Bewegung. Ein Anspruch, der vorsätzlich jeden palästinensischen Anspruch auslöscht. Als solcher ist er ein noch deutlicherer Ausdruck von Auslöschung und Völkermord als „vom Fluss bis zum Meer“, der keinen territorialen Anspruch erhebt.

Ein weiterer Beweis dafür ist das aktuelle Parteiprogramm der Likud-Partei, das eine moderne Aktualisierung des Slogans der Revisionisten ist. Dort heißt es: „Zwischen dem [Mittelmeer] und dem Jordan wird es nur israelische Souveränität geben“. Diese Aussage steht für fünfzig Jahre der völkermörderischen Auslöschung der Palästinenser, sowohl der israelischen Bürger als auch derjenigen, die unter der Besatzung während der Likud-Herrschaft standen, und weitere fünfzig Jahre als Vision der zionistischen (revisionistischen) faschistischen Bewegung.

Diejenigen, die argumentieren, dass „vom Fluss bis zum Meer“ ein palästinensischer Aufruf zum israelischen Völkermord ist, versuchen, sich auf das alte Hasbara-Gerede zu berufen, dass „die Araber“ die Juden „ins Meer werfen“ wollen. Aber „vom Fluss zum Meer“ hat nichts mit Gewalt, Völkermord usw. zu tun. Es ist ein Ruf nach Freiheit und Rechten. Es ist der Ruf eines Volkes unter Besatzung. Ein Volk, das seiner Rechte, seines Landes und seines Lebens beraubt wurde. Es ist ein Schrei nach einem Staat, der ihnen die vollen Rechte einräumt, wie sie die Bürger aller demokratischen Länder haben. Demokratie ist kein Völkermord. Das ist nur in der fiebrigen Phantasie der Pro-Israel-Apologeten so.

Die Palästinenser haben keine Möglichkeit, einen Völkermord an den israelischen Juden zu begehen, selbst wenn sie es wollten. Sie haben keine Armee, sie haben nichts Tödlicheres als eine Rakete. Sie können kein israelisches Land oder Wasser stehlen. Sie können keinen Israeli aus Jerusalem oder Tel Aviv vertreiben, geschweige denn ins Meer werfen. Sie haben nicht einmal eine Ideologie, die zum Völkermord aufruft. Israel hingegen ist an all diesen Verbrechen beteiligt. Es begeht vor den Augen der Welt einen tatsächlichen physischen Völkermord.

Die Behauptung, der palästinensische Slogan sei antisemitisch oder völkermörderisch, ist pure, unverfälschte Heuchelei. Es ist ein vergeblicher Versuch, dem Opfer die Schuld zu geben. Es ist der Völkermörder, der den Anspruch auf das gemarterte palästinensische Volk zurückwirft.

Tlaib und die vom Kongress erzeugte Empörung

Die Abgeordnete Rashida Tlaib ist das jüngste Beispiel für diese zionistische Angst (die an die Rote Angst der 1950er Jahre erinnert). Wie in der McCarthy-Ära haben wir Schreie über Hamas-Terroristen, die die Südgrenze überqueren, Terror-Sympathisanten auf dem Campus, Loyalitätseide, Entlassungen und eine allgemeine Massenhysterie.

Tlaib ist zu einer Art Vorzeigekind geworden, ein Opfer der israelfreundlichen Kräfte im Kongress und im Land. Sie ist die erste palästinensische US-Amerikanerin im Kongress. Ihre Wählerschaft ist weitgehend arabisch-amerikanisch. In den letzten Wochen hat sie sich nachdrücklich für die Opfer des Völkermords im Gazastreifen eingesetzt. Sie hat sich auch auf den oben genannten Slogan berufen. Die Lobby und ihre Pudel im Repräsentantenhaus haben verstanden, was von ihnen verlangt wurde, damit die Wahlkampfgelder weiter fließen. Ganz zu schweigen davon, dass die GOP-Fraktion dies als Mittel sah, die Demokraten in Verlegenheit zu bringen.

Zunächst schlug die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene einen Misstrauensantrag vor (ein früherer Antrag zwei Wochen zuvor war gescheitert). Die Republikaner erkannten, dass sie giftig war, und ließen den Antrag von einem anderen Abgeordneten einbringen, der eher zurückhaltend war. Diesmal verrieten die Demokraten, die riesige Mengen an Pro-Israel-Geldern erhalten hatten (ein Großteil davon wurde während der Vorwahlen bereitgestellt, um fortschrittliche Herausforderer abzuwehren, die bereit waren, sich der Lobby-Agenda anzuschließen), ihre demokratische Kollegin. 22 pro-israelische Demokraten stimmten gegen sie und der Antrag wurde angenommen. Aber nicht bevor Tlaib eine leidenschaftliche Verteidigungsrede hielt. Es war ein klarer Ruf nach Gerechtigkeit und eine Beschämung derjenigen, die sie zum Schweigen bringen wollten. Er wird den progressiven Demokraten, die von Bidens Völkermord-Agenda angewidert sind, in den Ohren klingen:

Michigan AG fordert Tlaib auf, ihre Bemerkung zum Israel-Hamas-Konflikt zurückzunehmen

Der israelfreundliche Generalstaatsanwalt von Michigan forderte Tlaib auf, ihre „Fluss zum Meer“-Äußerung zurückzunehmen. Dies war eine weitere Anbiederung an die Lobby, auf deren Wahlkampfspenden sie in ihren eigenen politischen Rennen angewiesen ist. Die republikanischen Senatoren des Bundesstaates, die sich wie Automaten verhielten, forderten Tlaibs Rücktritt.

Aber sie wird sich nicht abschrecken lassen. Im Gegenteil, der Zensurantrag wird ihr nationales Ansehen stärken. Die progressiven Demokraten, die in ihr die Bannerträgerin ihrer Werte sehen, werden Millionen in ihre Wahlkampfkasse spülen. Er wird einen weiteren Nagel in den Sarg von Bidens zum Scheitern verurteiltem Genozid-Ansatz für Gaza schlagen. Alles zusammen wird die Antikriegsbewegung weiter stärken.

Nie wieder für jeden

Dieser Slogan hat eine Kontroverse ausgelöst, obwohl er zu einem Schlachtruf der amerikanischen Juden geworden ist, die gegen den Gaza-Krieg sind. Er hat eine wechselvolle Geschichte, die mit der von Zeev „Vladimir“ Jabotinsky gegründeten revisionistischen Bewegung begann. Im vollen Wortlaut heißt es sheynit Masada lo tipol (Masada wird nicht wieder fallen“). Der historische Hinweis bezieht sich auf den heute umstrittenen Bericht des Historikers Josephus, wonach sich die letzten 900 judäischen Rebellen, die sich von der römischen Rebellion zurückgezogen hatten, in eine herodianische Festung namens Masada zurückzogen. Sie kämpften monatelang gegen eine römische Legion, die schließlich ihre Verteidigungsanlagen überwältigte. Um nicht gefangen genommen zu werden, ordnete der Anführer der Rebellen an, dass sie alle Selbstmord begehen sollten.

Obwohl die meisten Archäologen und Historiker diese Geschichte heute bestreiten, wurde sie zu einem Schlachtruf für zionistische Nationalisten, die eine neue nationale Identität schaffen wollten. Heute reisen alle neuen IDF-Rekruten zu diesem Berggipfel und wiederholen den Eid in großer Zahl. Sie schwören, was Baruch Kimmerling die Kultur des Märtyrertums nannte, und versprechen, ihr Leben zu geben, um das Überleben des Staates zu sichern, auch wenn sie bei seiner „Verteidigung“ fallen. Dies ist Teil des Mythos, der den Israelis von klein auf eingeimpft wird. Dass die Welt gegen sie ist, dass sie ihre Zerstörung anstrebt, dass sie sich nur selbst verteidigen können, dass jeder Kompromiss des nationalen Konsenses eine existenzielle Bedrohung darstellt und dass jeder israelische Bürger (Jude oder Palästinenser), der vom nationalen Willen abweicht, auch eine Bedrohung für das Ganze ist.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …