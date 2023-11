https://www.middleeastmonitor.com/20231109-why-do-descendants-of-jews-humiliated-by-nazis-now-humiliate-palestinians/

Warum demütigen die Nachfahren der von den Nazis gedemütigten Juden jetzt die Palästinenser?

Von Faruk Vele

9. November 2023

Demütigung ist eine der stärksten menschlichen Emotionen, die bei den Opfern intensive Schamgefühle auslöst. Jemanden zu demütigen bedeutet, seine Würde zu verletzen, indem seine grundlegenden Menschenrechte missachtet werden. So beschreibt die Enzyklopädie des Holocaust-Museums in Washington die öffentliche Demütigung der Juden im nationalsozialistischen Europa.

Die Demütigung der Juden und ihrer anderen Opfer durch die Nazis war kein Zufall. Sie war ein fester Bestandteil der systematischen, rassistischen Unterdrückung durch die Nazis. Die öffentliche Demütigung durch die Nazis hatte mehrere Funktionen, von denen eine darin bestand, eine „kritische Distanz“ zwischen ihnen und ihren Opfern zu schaffen. Dies erleichterte es den Nazis, grausame Gewalttaten gegen ihre Mitmenschen zu verüben.

„Die Nazis setzten die Taktik der Demütigung nicht nur ein, um ihre Opfer zu erniedrigen, sondern auch, um den deutschen Bürgern und der Bevölkerung unter der Nazi-Besatzung Lektionen über die Rassenhierarchie zu erteilen“, erklärt die Enzyklopädie. „Da die Demütigung öffentlich war, diente sie außerdem als Warnung für alle, die gegen die Rassengesetze der Nazis verstießen.“

Es gibt bekannte Fotos von der öffentlichen Demütigung der europäischen Juden, z. B. das Abschneiden ihrer Bärte, gefolgt von Spott durch die Nazi-Verbrecher. Dies hatte eine tiefe religiöse und kulturelle Bedeutung für die unschuldigen Opfer. Solche Dinge wurden von deutschen Polizisten und der Gestapo in Ghettos wie dem in Zawiercie, Polen, durchgeführt.

Wie ist es möglich, dass wir fast 85 Jahre nach der Kristallnacht – und wir dürfen übrigens nicht vergessen, dass die Alte Brücke in Mostar am 55. Jahrestag dieser Gräueltat gesprengt wurde – jetzt schockierende Videos sehen, die von israelischen Juden erstellt wurden und sich über das Leiden der Palästinenser ohne Wasser, Strom, Lebensmittel und medizinische Hilfe in Gaza lustig machen?

Sie machen sich über die palästinensischen Frauen lustig, indem sie sagen, dass sie keine Zähne haben und Schnurrbärte tragen, und so weiter. Es sei daran erinnert, dass niederländische Soldaten eine bosnische Frau beschrieben, indem sie Graffiti an eine Wand schrieben: „Keine Zähne…? Ein Schnurrbart…? Riecht wie Scheiße? Bosnisches Mädchen!“ Die bekannte bosnische bildende Künstlerin Sejla Kameric trug mit ihrem Werk „Bosnian Girl“ aus dem Jahr 2003 dazu bei, dies in das Gedächtnis der Weltöffentlichkeit einzuprägen.

Einige Videos zeigen sogar, wie Palästinenser mit Hunden verglichen werden. Es ist paradox, dass in der europäischen Geschichte das Verbot „Kein Zutritt für Hunde und Juden“ steht. Wir alle wissen, wie das endete: mit Juden in Konzentrationslagern und dem Holocaust.

Nach solchen beleidigenden Inhalten schrieben einige Leute auf X, dass die Videos erschreckend seien, vielleicht noch erschreckender als die schreckliche Realität, die man in Echtzeit im verwüsteten Gazastreifen sieht. Dass solche Videos gemacht werden können, wenn mehr als 10.000 Palästinenser in Gaza getötet wurden, mehr als die Hälfte davon Kinder und Frauen, ist kaum zu glauben. Die Zahl der Getöteten übersteigt die Zahl der Muslime, die 1995 in Srebrenica getötet wurden, was zu Recht als Völkermord bezeichnet wird.

Natürlich will man sich an den Mitgliedern der Hamas für die Tötung von bis zu 1.600 Menschen in Israel rächen. Nach Angaben von Haaretz sind bisher die Namen von 554 Zivilisten und 347 Soldaten und Mitgliedern der Sicherheitsdienste bekannt, und entgegen früheren Berichten wurde kein Israeli unter 16 Jahren getötet. Aber was hat das mit den 2.823 Frauen, 4.324 Kindern, älteren Menschen und anderen Unschuldigen zu tun, die getötet wurden, und den 2,3 Millionen Unschuldigen, die von Israel im Gaza-Ghetto als Geiseln gehalten werden? Die Macher dieser schrecklichen Videos machen sich nicht über die Hamas lustig, sondern über alle Palästinenser.

Der Mangel an Empathie für die Opfer von Israels wahlloser Zerstörung des Gazastreifens und das Ausmaß des Verbrechens sind in mehrfacher Hinsicht schockierend, nicht zuletzt wegen der Entmenschlichung der Menschen im besetzten Palästina. Der preisgekrönte Enthüllungsjournalist Andrew Mitrovica sagt: „Die Entmenschlichung der Palästinenser ist für Israels Kriegsstrategie ebenso zentral wie die tödlichen Raketen, die es einsetzt.“

Dieser Prozess ist jedoch nicht auf den Nahen Osten beschränkt. Wie der palästinensisch-amerikanische Schriftsteller Ra’fat Al-Dajani erklärt, beruht die Entmenschlichung der Palästinenser auf zwei in den westlichen Medien vertretenen Prinzipien: „Palästinenser sind gewalttätig, weil sie so sind, wie sie sind – wegen etwas, das ihrem Wesen und ihrer Kultur innewohnt, [aber nicht] wegen der Unterdrückung und Gewalt der israelischen Besatzung.“ Da es den Palästinensern an grundlegenden Moralvorstellungen mangelt, ist die einzige Möglichkeit, mit ihnen zu interagieren, die Anwendung von Gewalt, sei es staatlich geförderte Gewalt durch die israelischen Sicherheitskräfte oder nichtstaatliche Akteure wie israelische Siedler. Gewalt ist die einzige Sprache, die sie verstehen.“

Netanjahus kühnes Versprechen, den Gazastreifen zu zerstören, und seine Warnung, dass die mehr als zwei Millionen Palästinenser, die auf diesem kleinen Stück Land leben, „verschwinden“ sollten, ist ein unvermeidlicher Ausdruck der Apartheid, die auf der Entmenschlichung eines ganzen Volkes beruht, stellt Mitrovica fest.

Im Gegensatz zu dem in den vorliegenden Videos gezeigten Ansatz schließen sich Juden Menschen in aller Welt an und erheben ihre Stimme für den Frieden. Währenddessen wird in Israel das entmenschlichende Narrativ gefördert, um die oben erwähnte „kritische Distanz“ zu den Palästinensern zu schaffen. Dies verschafft dem rechtsextremen israelischen Regime eine stillschweigende Zustimmung zur Zerstörung des Gazastreifens, um die Gebiete zu erobern und zu verfolgen. Kurz gesagt, für die ethnische Säuberung der „unerwünschten Bevölkerung“. Das klingt alles erschreckend vertraut. Besonders beunruhigend ist, dass in den ekelerregenden Videos häufig Kinder zu sehen sind, was bedeutet, dass die entmenschlichende Erzählung generationenübergreifend ist.

Sasha Havlicek vom Institute for Strategic Dialogue (ISD) ist der Meinung, dass „der Grundgedanke aller extremistischen Ideologien die Entmenschlichung anderer ist“, denn „wenn man eine Mentalität des ‚wir‘ gegen ’sie‘ etabliert, kann man unglaubliche Spaltungen und Konflikte zwischen den Menschen schaffen.“

In der Zwischenzeit werden pro-palästinensische Inhalte als unangemessen gekennzeichnet oder aus den sozialen Medien entfernt. Wie ein Bosnier kürzlich schrieb, spricht dies Bände über die heutige Welt, die in Dunkelheit getaucht ist.

Faruk Vele ist Journalist und Redakteur in Bosnien. Er hat einen Master-Abschluss in Sicherheits- und Friedensstudien.



