Israeli army chief praises PA collaborators in occupied West Bank Mahmoud Abbas is repressing protests in support of Gaza, hopes to return there on back of Israeli tanks.



Israelischer Armeechef lobt Kollaborateure der PA im besetzten Westjordanland

Ali Abunimah

9. November 2023

Herzi Halevi, der israelische Armeechef, der im Gazastreifen einen völkermörderischen Vernichtungsfeldzug führt, hat am Mittwoch die Palästinensische Autonomiebehörde für ihre Zusammenarbeit mit den Besatzungstruppen im Westjordanland gelobt.

Wie die Tel Aviver Zeitung Haaretz zusammenfasst, sagte Halevi, dass die PA „in den letzten Wochen daran gearbeitet hat, Demonstrationen und Aufmärsche zur Unterstützung der Hamas und ihres Massakers zu verhindern“.

Der Armeechef äußerte sich gegenüber israelischen Gesetzgebern in Hakirya, dem israelischen Militärkommando im Herzen eines zivilen Viertels von Tel Aviv.

Halevi wies die Behauptung von Zvi Sukkot, einem Abgeordneten der ultrarechten Partei Jüdische Kraft, zurück, die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde würden sich darauf vorbereiten, sich aus Solidarität mit der Hamas gegen ihre israelischen Partner zu wenden.

Laut Haaretz „antwortete Halevi, dass er in den gesammelten Geheimdienstinformationen keine Informationen sehe, die dies beweisen würden“ und stellte fest, „dass die Palästinensische Autonomiebehörde jeden Tag daran arbeitet, Demonstrationen zur Unterstützung der Hamas zu verhindern, in erster Linie wegen der Interessen der PA selbst“.

Halevis Einschätzung bestätigt die des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant, der Anfang des Monats öffentlich forderte, dass die von Israel im Namen der PA eingezogenen Steuereinnahmen an Ramallah übergeben werden sollten.

„Der Staat Israel ist daran interessiert, die Stabilität in Judäa und Samaria aufrechtzuerhalten, immer und besonders in diesen Zeiten“, sagte Gallant, der Israels pseudo-biblische Terminologie für das besetzte Westjordanland verwendet.

„Die Gelder sollten sofort überwiesen werden, damit sie von den operativen Mechanismen der Palästinensischen Autonomiebehörde und den Sektoren der Palästinensischen Autonomiebehörde verwendet werden können, die sich mit der Verhinderung von Terrorismus befassen.“

Israel bezeichnet jede Art von Protest oder Widerstand gegen seine Militärdiktatur über die Palästinenser – selbst unbewaffneten Protest, Boykott und Eintreten für die Menschenrechte – als „Terrorismus“.

Die PA mit israelischen Panzern nach Gaza bringen?

Israelische Gesetzgeber fragten Halevi, warum Israel nicht noch brutaler gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland vorgehe.

Laut Haaretz „antwortete Halevi, dass die IDF das Westjordanland als ruhige Front erhalten wolle und nicht eine weitere Front in die Kämpfe einführen wolle.“

„Der Generalstabschef sagte auch, dass die Vereinigten Staaten ein Interesse daran haben, die Ruhe im Westjordanland zu bewahren und die Palästinensische Autonomiebehörde in dieser Phase nicht zu schädigen“, so die Zeitung weiter.

Die Palästinensische Autonomiebehörde wurde Anfang der 1990er Jahre im Anschluss an die Osloer Abkommen gegründet, um als einheimische Hilfstruppe für die israelische Besatzung zu fungieren. Sie hat diese Rolle – die der Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, als „heilig“ bezeichnet – seit dem ersten Tag ohne Unterbrechung ausgeübt.

„Wir brauchen die Palästinensische Autonomiebehörde“, sagte Benjamin Netanjahu im Juli. „Wir können nicht zulassen, dass sie zusammenbricht.“

„Sie erledigt unsere Arbeit für uns“, fügte der israelische Premierminister hinzu.

Doch die Vereinigten Staaten sind – wie Halevi bemerkte – derzeit besonders um den Erhalt der PA besorgt.

Am Mittwoch schlug Außenminister Antony Blinken vor, dass nach einer erhofften israelischen Niederlage des palästinensischen Widerstands in Gaza die Palästinensische Autonomiebehörde eingesetzt werden könnte, um die Ruinen von Gaza im Namen des israelischen Regimes zu regieren, das dort einen Völkermord begeht.

Abbas scheint darauf erpicht zu sein, seine kollaborierende Herrschaft auch auf den Gazastreifen auszudehnen – was zweifellos der Grund dafür ist, dass seine Sicherheitskräfte alles in ihrer Macht Stehende tun, um Israel bei der Unterdrückung des Widerstands im Westjordanland gegen den Völkermord in Gaza zu helfen.

Hussein al-Sheikh, der Generalsekretär der von Abbas kontrollierten Palästinensischen Befreiungsorganisation, erklärte diese Woche gegenüber der New York Times, dass die Palästinensische Autonomiebehörde bereit sei, Israel bei der Verwaltung des Gazastreifens zu helfen, dass sie aber eine „ernsthafte amerikanische Initiative“ wünsche, um eine so genannte Zweistaatenlösung voranzutreiben.

„Die derzeitige US-Regierung ist dazu in der Lage“, fügte al-Sheikh hinzu.

Die Tatsache, dass die Palästinensische Autonomiebehörde den USA weiterhin schmeichelt, während Washington Israel mit Waffen ausstattet, um täglich Hunderte von Palästinensern zu töten, unterstreicht, warum das von Israel unterstützte Regime in Ramallah für die große Mehrheit der Palästinenser innerhalb und außerhalb ihrer Heimat abstoßend ist.

Eine im Juni durchgeführte Umfrage ergab, dass 63 Prozent der Palästinenser im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen den Fortbestand der PA als im Interesse Israels liegend ansehen. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten war der Meinung, dass der Zusammenbruch oder die Auflösung der PA im Interesse der Palästinenser läge.

Dieselbe Umfrage ergab, dass 80 Prozent der Palästinenser den Rücktritt von Abbas als Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde wünschten – ein Amt, an das er sich dank israelischer und amerikanischer Unterstützung ohne rechtliches Mandat geklammert hat, seit seine fünfjährige Amtszeit 2009 abgelaufen ist.

Bei einer hypothetischen Präsidentschaftswahl zwischen Abbas und Hamas-Führer Ismail Haniyeh würden 56 Prozent für Haniyeh und nur 33 Prozent für Abbas stimmen.

Es ist unwahrscheinlich, dass sich diese Zahlen in den letzten Wochen zugunsten der PA verändert haben.

Und je mehr Washington und Tel Aviv darüber reden, die Kollaborateure der Palästinensischen Autonomiebehörde auf dem Rücken israelischer Panzer nach Gaza zu bringen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass dies jemals akzeptiert wird – vorausgesetzt, dass Israel seinen Willen in Gaza überhaupt durchsetzen kann.

Israel ist völlig abhängig von den USA

In seinem Briefing an die Gesetzgeber bestätigte der israelische Armeechef Halevi das Ausmaß der Abhängigkeit Israels von den Vereinigten Staaten bei der Durchführung des Völkermords in Gaza.

„Der Generalstabschef versuchte, die Bedeutung der US-Koordinierung und -Unterstützung im Krieg zu erklären und wies darauf hin, dass die IDF [israelische Armee] einzigartige Waffen erwerben muss, die die Amerikaner haben, und dass die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit ihnen für die Tätigkeit der Armee entscheidend ist“, berichtete Haaretz.

„Es ist sehr wichtig, den Amerikanern in diesen Tagen in der Frage des Westjordanlandes zuzuhören“, fügte Halevi hinzu.

Ende letzten Monats bestätigte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, dass Israel weiterhin vollständig von den Vereinigten Staaten abhängig ist.

Er sagte bei einer Anhörung des Bewilligungsausschusses des Senats über den Antrag der Regierung Biden auf zusätzliche militärische Mittel in Höhe von mehreren Milliarden Dollar für Israel und die Ukraine aus.

„Kann Israel es ohne unsere Unterstützung schaffen?“ fragte Senator Joe Manchin, ein Demokrat aus West Virginia.

„Nein, ich denke, wir müssen sie weiterhin unterstützen“, antwortete Austin.

Tödliche „Ruhe“

Ungeachtet der Behauptung von Halevi ist das Westjordanland alles andere als „ruhig“, denn die Zahl der Morde an Palästinensern durch die israelische Armee und jüdische Siedler hat stark zugenommen.

Seit Anfang des Jahres wurden etwa 2.000 Palästinenser von israelischen Siedlern aus ihren Häusern vertrieben – ein Anstieg von mehr als 40 Prozent im Vergleich zu 2022.

Diese Angriffe haben sich seit Beginn der israelischen Bombardierung des Gazastreifens noch beschleunigt.

Seit dem 7. Oktober haben israelische Soldaten und Siedler mehr als 150 Palästinenser im Westjordanland getötet, darunter 44 Kinder.

Die Zahl der Todesopfer im Westjordanland von mehr als 400 seit Anfang 2023 ist die höchste seit Beginn der Aufzeichnungen der UN im Jahr 2005.

Fast 2.400 Palästinenser wurden verletzt.

Die Zahl der Todesopfer im Westjordanland ist am Donnerstag erneut gestiegen, als die israelischen Besatzungstruppen eine weitere tödliche Razzia im Flüchtlingslager Dschenin durchführten.

Mindestens 10 Palästinenser wurden getötet und 20 weitere verletzt.

Übersetzt mit Deepl.com



