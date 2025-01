https://electronicintifada.net/content/why-west-wrong-about-hamas/50294



Warum der Westen in Bezug auf die Hamas falsch liegt

Ashraf W. Nubani

The Electronic Intifada

14. Januar 2025

Ismail Haniyeh (links) mit Yahya Sinwar in Gaza-Stadt, März 2017. Beide gehören zu den hochrangigen Hamas-Führern, die von Israel getötet wurden, dessen jahrzehntelange Strategie der Ermordung von Anführern den palästinensischen Widerstand nicht brechen konnte.

Ashraf Amra APA images

Als junger, idealistischer palästinensischer Amerikaner, der mit westlichen Werten aufgewachsen ist, habe ich Ismail Abu Shanab – einem der Gründer der Hamas – einmal viele Fragen zu den Zielen und der Strategie der Bewegung gestellt.

Abu Shanab, ein in den USA ausgebildeter Ingenieur, war einer der ranghöchsten Anführer der Hamas, als ich ihn 1998 in Gaza traf. Dieses Gespräch – zusammen mit anderen persönlichen Begegnungen, die ich mit Anführern der Bewegung hatte – vertiefte mein Verständnis der Hamas, und ich kam zu der Ansicht, dass sie keine monolithische Einheit ist, sondern eine komplexe, prinzipientreue Bewegung, die auf islamischen Werten beruht und sich für die palästinensische Sache einsetzt.

Trotz dieser Grundsätze wird die Hamas im westlichen Diskurs häufig falsch dargestellt und auf eine Karikatur von Gewalt und Extremismus reduziert. Die Hamas mit Gruppen wie dem IS gleichzusetzen, ist nicht nur ungenau, sondern auch zutiefst islamfeindlich.

Die Hamas ist eine nationale Befreiungsbewegung, vergleichbar mit der Nationalen Befreiungsfront Algeriens oder dem Afrikanischen Nationalkongress Südafrikas, einheimische Widerstandsbewegungen, die ihr Volk von Jahrhunderten europäischer kolonialer Barbarei befreit haben.

Ihre Wurzeln sind tief mit der palästinensischen Gesellschaft verbunden, sie fungiert sowohl als Widerstandsbewegung als auch als soziale Organisation und seit 2006 als gewählte Regierung – trotz eines teilweise erfolgreichen, von den USA inszenierten Putsches gegen sie und schwerer Sanktionen und Belagerung, die von Israels Sponsoren und Verbündeten verhängt wurden, um ihr Scheitern sicherzustellen.

Nelson Mandela, der „Terrorist“

Damals, als frischgebackener Jurist, stand ich vor einem moralischen Dilemma: Wie ließen sich Märtyreraktionen – im euro-amerikanischen Diskurs als „Selbstmordattentate“ bezeichnet – mit den Grundsätzen von Gerechtigkeit und Menschlichkeit vereinbaren?

Wo lagen die moralischen Grenzen des Widerstands?

Zu meiner Überraschung lehnte Abu Shanab solche Taktiken aus islamisch-juristischer Sicht ab. Das islamische Recht, erklärte er, verbiete die Tötung von Nichtkombattanten, insbesondere die gezielte Tötung von Frauen und Kindern.

Er betonte, dass diese Operationen keine bevorzugte Strategie seien, sondern eine verständliche Reaktion auf die Brutalität der Besatzung, die Entmenschlichung der Palästinenser und das enorme Machtgefälle zwischen einem atomar bewaffneten Israel und einem besetzten, wehrlosen Volk.

Abu Shanabs Argumentation erinnerte an die von Nelson Mandela, dem Widerstandskämpfer, der nach der Befreiung zum Präsidenten Südafrikas wurde und von denselben westlichen Staaten und Staats- und Regierungschefs – darunter die US-Präsidenten George W. Bush, Barack Obama und Joe Biden – verehrt wird, die jetzt die Hamas verurteilen.

„Es ist immer der Unterdrücker, nicht der Unterdrückte, der die Form des Kampfes bestimmt„, schrieb Mandela in seiner Biografie “Der lange Weg zur Freiheit“. “Wenn der Unterdrücker Gewalt anwendet, haben die Unterdrückten keine andere Wahl, als ebenfalls gewalttätig zu reagieren. In unserem Fall handelte es sich um eine legitime Form der Selbstverteidigung.“

„Es liegt an Ihnen, nicht an uns, auf Gewalt zu verzichten“, sagte Mandela den Anführern des Apartheidregimes, gegen das er einen Großteil seines Lebens gekämpft hatte.

Mandela bekräftigte, dass sich der ANC in den frühen Tagen des bewaffneten Kampfes für Taktiken entschieden habe, die den Verlust von Menschenleben so weit wie möglich vermeiden sollten – indem er die Sicherheitseinrichtungen des Regimes ins Visier nahm und die Infrastruktur sabotierte.

Aber er bekräftigte auch, dass „wir bereit waren, zur nächsten Stufe überzugehen: Guerillakrieg und Terrorismus, wenn die Sabotage nicht die gewünschten Ergebnisse brachte.“

Israel ermordete Ismail Abu Shanab am 21. August 2003.

Widerstand ist eine kollektive Forderung nach Gerechtigkeit

Seit Jahrzehnten verfolgt Israel eine „Enthauptungspolitik“ und glaubt irrationalerweise, dass es den palästinensischen Widerstand durch die Ermordung seiner Führung beseitigen kann. Von Ghassan Kanafani bis Ismail Haniyeh und Yahya Sinwar hat Israels Strategie, palästinensische Führer zu töten, keinen Frieden gebracht.

Stattdessen hat jedes Attentat das Land näher an den Rand des Zusammenbruchs gebracht.

Abu Shanabs Tod war, wie der so vieler anderer, ein großer Verlust. Dennoch unterstreicht er eine entscheidende Wahrheit: Der palästinensische Widerstand konzentriert sich nicht auf einzelne Anführer, sondern ist eine kollektive Forderung nach Gerechtigkeit.

Diese Einheit – die Marxisten, Säkulare und islamische Bewegungen umfasst – spiegelt das gemeinsame Engagement für ein Ende der Besatzung wider, ungeachtet ideologischer Unterschiede.

Diese ideologische Vielfalt, die mit Blut besiegelt wurde, hat sich um einen nationalen Konsens des Widerstands in all seinen Formen geschart. Sie entlarvt auch ein heimtückisches israelisches Motiv: Israel tötet Palästinenser, unabhängig von ihrer Ideologie oder ihrer Bindung an Gewalt.

Tatsächlich zielt es oft auf palästinensische Führer ab, die in der Lage sind, die Palästinenser zu vereinen und eine gerechte Lösung des Konflikts auszuhandeln.

Nach dem 7. Oktober 2023 ist die Möglichkeit einer Verhandlungslösung praktisch verschwunden. Palästinenser aller Fraktionen – einschließlich der Hamas – waren zuvor bereit, im Austausch für einen lebensfähigen Staat und die Befreiung von einem sieben Jahrzehnte andauernden Holocaust in Zeitlupe Kompromisse in Bezug auf ihr angestammtes Heimatland einzugehen. Diese Tragödie hat sich nun zu einem ausgewachsenen Vernichtungskrieg im gesamten Gazastreifen entwickelt.

Ich stelle mir vor, dass Ismail Abu Shanabs Haus von der Landkarte getilgt wurde – dasselbe Haus, in dem er mich demütig einlud, mit ihm während des Ramadan bei einer kargen Mahlzeit das Brot zu brechen.

Wie Yahya Sinwar verbrachte Abu Shanab Jahre in israelischen Gefängnissen, ohne dass seine Entschlossenheit ins Wanken geriet. Anders als Sinwar war Abu Shanab vielleicht bereit, eine Einigung im Einklang mit den Hudna-Vorschlägen (Waffenstillstandsangeboten) des Hamas-Gründers Scheich Ahmed Yassin an Israel auszuhandeln.

Abu Shanab unterstützte offen eine Zweistaatenlösung und sagte einmal gegenüber The Jerusalem Post: „Die praktische Lösung ist, dass wir einen Staat neben Israel haben.“

Genau diese Bereitschaft und Abu Shanabs Fähigkeit, die Kluft zwischen der Hamas und den säkularen Fraktionen der Fatah und der PLO zu überbrücken, veranlassten Israel dazu, ihn zu ermorden – und damit erneut einen Waffenstillstand zu brechen.

Ein Kampf für die Freiheit, kein Kampf gegen Juden

Die Reaktion Israels auf den 7. Oktober hat gezeigt, dass es zehntausende unschuldige Palästinenser tötet – nicht, weil sich Widerstandskämpfer „hinter Zivilisten verstecken“ oder weil es sich um unbeabsichtigte Kriegsopfer handelt. Israel tötet Palästinenser, weil sie es wagen, sich seiner Besatzung in jeglicher Form zu widersetzen.

In den Herzen und Köpfen der palästinensischen Zivilgesellschaft – ob im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen, im „eigentlichen Israel“ oder in der Diaspora – ist der unerschütterliche Wunsch verankert, von einer rassistischen Ideologie befreit zu werden, die ihren Überlegenheitskomplex mit den Leichen von Palästinensern, Libanesen und anderen Arabern, Muslimen und Christen im gesamten Nahen Osten nährt.

Eine oft wiederholte Lüge ist, dass die Hamas versucht, das jüdische Volk auszulöschen.

In einer Rede vor Tausenden von Studenten an der Islamischen Universität Gaza, kurz nach seiner Rückkehr aus dem Exil nach Gaza im Jahr 1997, erklärte der Hamas-Gründer Scheich Ahmed Yassin:

„Ich möchte der Welt laut verkünden, dass wir nicht gegen Juden kämpfen, weil sie Juden sind! Wir kämpfen gegen sie, weil sie uns angegriffen, getötet, unser Land, unsere Häuser, unsere Kinder, unsere Frauen genommen und uns zerstreut haben. Wir wurden zu einem Volk ohne Heimat. Wir wollen unsere Rechte. Mehr wollen wir nicht. Wir lieben den Frieden, aber sie hassen den Frieden, denn Menschen, die anderen ihre Rechte nehmen, glauben nicht an den Frieden. Warum sollten wir nicht kämpfen? Wir haben das Recht, uns zu verteidigen.“

Israel hatte Yassin aus dem Gefängnis entlassen und ihm erlaubt, nach Gaza zurückzukehren, als Teil eines Deals mit Jordanien, bei dem zwei Mossad-Agenten freigelassen wurden, die versucht hatten, den hochrangigen Hamas-Führer Khaled Meshaal in Amman zu ermorden.

Israel versuchte, Yassin zu ermorden, im Jahr 2003, im selben Jahr, in dem es Abu Shanab ermordete. Im darauffolgenden Jahr gelang es, Yassin zu töten, einen gebrechlichen Mann und Tetraplegiker, der seit seiner Kindheit auf einen Rollstuhl angewiesen war.

Als illegaler Besatzer kann Israel nach internationalem Recht nicht das Recht auf „Selbstverteidigung“ beanspruchen, insbesondere angesichts der Überweisung an den Internationalen Gerichtshof wegen angeblicher Völkermordhandlungen und der Anklage seiner Staats- und Regierungschefs vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Europa und Amerika müssen sich ihrer Doppelmoral stellen: Wie können sie Israel weiterhin unterstützen und diesem Staat erlauben, im Namen eines nicht existierenden „Rechts auf Selbstverteidigung“ einen Völkermord zu begehen, während sie den palästinensischen Widerstand verurteilen, der für eine gerechte Sache kämpft?

Befreiungskrieg

Seit dem 7. Oktober 2023 führt die Achse des Widerstands einen Befreiungskrieg, wobei sie sich weitgehend an islamische Grundsätze hält, die vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten verbieten oder zumindest minimieren.

Im Libanon hat die Hisbollah bei ihren Drohnen- und Raketenangriffen zivile Ziele gemieden. Hamas und Hisbollah haben zusammen mit dem Iran eine konsequente moralische Botschaft vermittelt.

Wie Yahya Sinwar sah auch Abu Shanab den Widerstand als moralische Verpflichtung und nicht als Wahlmöglichkeit. Sinwars rhetorische Frage, die er in einem seltenen Interview im Jahr 2021 stellte, bleibt bestehen: „Erwartet die Welt von uns, dass wir brave Opfer sind, während wir getötet werden?“

Diese Frage hallt angesichts der Ereignisse vom 7. Oktober 2023 stark nach.

Während sich die westlichen Medien auf unbestätigte und völlig erfundene Anschuldigungen gegen die Hamas konzentrierten, zeichnete die Realität vor Ort ein anderes Bild.

Die Operation der Hamas richtete sich in erster Linie gegen militärische Einrichtungen – ein starker Kontrast zu Israels wahllosen Bombenangriffen auf zivile Gebiete in Gaza.

Das Völkerrecht mag diese Taktik verurteilen, aber soweit die Hamas oder andere Palästinenser Zivilisten ins Visier nahmen, indem sie sie im Rahmen einer sorgfältig geplanten Militäroperation gefangen nahmen, geschah dies nicht mit der Absicht, sie zu töten, sondern um sie lebend nach Hause zurückzubringen, indem sie gegen die Freilassung Tausender Palästinenser ausgetauscht wurden, die von der Welt längst im Stich gelassen und in Israels Foltergefängnissen gefangen gehalten wurden.

Im Gegensatz dazu tötet Israel mit einer verdrehten Moralvorstellung in der Absicht, die Palästinenser zu eliminieren, weil es glaubt, dass die Palästinenser dasselbe tun würden, sobald sie die Oberhand gewinnen.

Die Bedingungen für den Frieden

Trotz alledem können allein die Muslime den Juden eine echte Aussicht auf Frieden im gesamten Nahen Osten, vom Euphrat bis zum Nil, bieten.

Der Haken? Dieser Frieden darf weder auf Kosten der einheimischen palästinensischen Bevölkerung gehen, noch darf er unter dem Deckmantel eines Schurkenstaates mit Apartheid oder als Erweiterung der euro-amerikanischen Vorherrschaft über arabische und muslimische Länder erfolgen.

Dennoch täuscht der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu weiterhin sowohl die israelische Öffentlichkeit als auch seine euro-amerikanischen Unterstützer.

Netanyahu, der einem Betrüger eines Schneeballsystems ähnelt, hat sich auf Attentate, explodierende Pager und sogar Bombenanschläge in Syrien verlassen, um eine desorientierte israelische Gesellschaft zu befrieden.

Sein andauernder Krieg vernachlässigt die grundlegenden Fragen: Wo ist die Sicherheit Israels? Wo sind die israelischen Gefangenen?

Wo sind die Beweise für die angebliche Zerstörung der Hamas? Und was ist mit den israelischen Vorwürfen, dass Sinwar sich hinter Gefangenen versteckt hat?

Nach Sinwars heldenhaftem letztem Gefecht, das in seinem Volk verwurzelt ist, haben die Palästinenser gezeigt, dass der Widerstand trotz aller Widrigkeiten anhält.

Selbst wenn ein Waffenstillstand – eine durchaus mögliche Option – erreicht wird, bevor Präsident Donald Trump sein Amt wieder antritt, und selbst wenn die Hamas erheblich geschwächt ist, wird wahrscheinlich ein umfassenderer Widerstand entstehen, um die Lücke zu füllen, die die Achse des Widerstands hinterlassen hat. Wie die Geschichte gezeigt hat, wird sich die Hamas wahrscheinlich neu formieren und gestärkt hervorgehen, bis die vollständige Befreiung erreicht ist.

Ashraf W. Nubani ist Rechtsanwalt mit Master-Abschlüssen in Geschichte und islamischer Religionsführung. Er schreibt über die Außenpolitik der USA und den Nahen Osten und ist Autor des Buches „Bridging the Gap: Islam’s Challenge for America“.

Übersetzt mit Deepl.com

