Warum der Westen Russland zu Unrecht von der Gedenkfeier in Auschwitz ausschließt

Von Ian Proud

1. Oktober 2024

Es ist wieder an der Zeit, zusammenzukommen und zu reden, so schwierig das auch sein mag, um nach Frieden und Versöhnung zu suchen.

Am 27. Januar 2025 wird Russland zum dritten Mal in Folge nicht zur jährlichen Gedenkfeier zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz eingeladen. Dies folgte einer Entscheidung des Direktors des Lagermuseums, Piotr Cywinski, der nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ein Zeichen der Tugendhaftigkeit setzen wollte. Im größeren Zusammenhang passt dies in ein inzwischen etabliertes Muster der Ausgrenzung Russlands auf der internationalen Bühne.

Diese besondere Brüskierung ist aufgrund der Rolle Russlands bei der Befreiung von Auschwitz von noch größerer Bedeutung. Am 27. Januar 1945 erreichten Soldaten der 332. Schützendivision der Roten Armee das Konzentrationslager der Nazis in der Nähe der polnischen Stadt Oświęcim, oder, um es auf Deutsch zu sagen, Auschwitz. Von den 1,3 Millionen Menschen, die durch die Tore gegangen waren, kehrten 7.000 ausgemergelte Gefangene, hauptsächlich Menschen mittleren Alters und Kinder, die zu krank zum Laufen waren, nie zurück.

1,1 Millionen völlig unschuldige Menschen – hauptsächlich Juden – starben, größtenteils in Gaskammern, vielleicht das abscheulichste Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das jemals in der modernen Geschichte begangen wurde. Jeder, der behauptet, Diplomat zu sein, sollte Tag und Nacht daran arbeiten, die Möglichkeit eines solchen Völkermords oder eines Verlusts von Menschenleben durch einen Krieg dieses Ausmaßes zu verhindern, damit sich so etwas nicht wiederholt. Es ist völlig verwerflich.

Daher ist es meiner Meinung nach eine Ironie, dass uns Ereignisse wie die Auschwitz-Gedenkfeier an die Kosten erinnern sollten, die ungezügelter Hass für die Menschheit in Kriegszeiten hat. Und dennoch sind westliche Mächte, die den Ausschluss Russlands von der Auschwitz-Gedenkfeier unterstützen, offenbar aus Protest gegen den Krieg in der Ukraine, vorsätzlich mitschuldig am Fortbestand dieses Krieges.

Dies stinkt nicht nur nach unglaublichster Doppelmoral. Es wirft auch die Frage auf, welchen Stellenwert die Politik der Annullierung als Instrument der Außenpolitik hat.

Diese Ziele wurden nie artikuliert, abgesehen von der Absicht, Russland für Handlungen, mit denen westliche Staats- und Regierungschefs nicht einverstanden sind, mit nicht näher bezeichneten Kosten zu belasten.

Aber wird der Ausschluss Russlands von der Gedenkfeier in Auschwitz den Verlust von Menschenleben in der Ukraine durch die Fortsetzung des Krieges verhindern oder verringern?

Nein.

Wird es dazu beitragen, den Konflikt zu beenden oder einen Prozess von Friedensgesprächen einzuleiten?

Nein.

Wird es die russische Führung verunsichern und zu innenpolitischen Unruhen führen, wodurch die Kampfkraft Russlands untergraben wird?

Nein.

Der Ausschluss Russlands von Gedenkveranstaltungen wie dieser hat keinerlei außenpolitischen Nutzen.

Kriegsdenkmäler bieten Menschen die Möglichkeit, über die Fehler der Vergangenheit nachzudenken, die zu den schrecklichen Gräueltaten der nationalsozialistischen Todeslager geführt haben, oder über die Sinnlosigkeit des viel zu frühen Todes von Millionen Soldaten und Zivilisten durch Kriege.

Insbesondere bieten Kriegsdenkmäler Menschen, die in früheren Konflikten gegnerischen Seiten angehörten, die Möglichkeit, im Geiste des Friedens und der Versöhnung zusammenzukommen.

Sie bieten die Möglichkeit, sich zu erinnern und zu sagen: „Nie wieder“.

Russland nicht einzuladen, nimmt einfach eine weitere Gelegenheit, über schreckliche Ereignisse, die heute geschehen, zu diskutieren und zu sagen: „Keine Kämpfe mehr“.

Russland auszuschließen, wird einfach den Hass dieses Landes auf die westlichen Mächte verstärken, die sich fälschlicherweise der Illusion hingeben, dass die Ukraine Russland eines Tages eine strategische Niederlage zufügen kann. Dadurch ermutigen sie Russland, weiter zu kämpfen.

Leider konzentriert sich die britische Diplomatie seit mindestens 2014 auf den aktiven Ausschluss Russlands von internationalen Veranstaltungen. Diese diplomatische Absage verhindert jegliche Möglichkeit eines direkten Dialogs mit russischen Führungspersönlichkeiten durch bilaterale Treffen, Gedenkveranstaltungen oder multilaterale Zusammenkünfte wie die der Vereinten Nationen. Die einzige Ausnahme bildet der UN-Sicherheitsrat, in dem britische und amerikanische Persönlichkeiten gezwungen sind, mit ihren russischen Amtskollegen im selben Raum zu sitzen.

Was Gedenkveranstaltungen betrifft, so weigern sich hochrangige britische und US-amerikanische Politiker seit 2014, an den Feierlichkeiten zum Tag des Sieges in Moskau teilzunehmen – dem Jahrestag des Endes des Großen Vaterländischen Krieges (oder des Zweiten Weltkriegs, wie er im Westen genannt wird). Im Jahr 2019 wurde Russland auf britischen Druck hin von den großen Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Operation Overlord – auch bekannt als D-Day-Invasion britischer, amerikanischer und kanadischer Truppen in der Normandie – ausgeschlossen. Diese Veranstaltungen begannen am 5. Juni 2019 in Großbritannien in Anwesenheit Ihrer verstorbenen Majestät der Königin sowie von Mitgliedern des Königshauses, Staats- und Regierungschefs.

Dies wirft eine weitere Ironie auf: Das Normandie-Format der Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine wurde bei Gedenkveranstaltungen zum 70. Jahrestag des D-Day in Frankreich im Jahr 2014 festgelegt. Dieses Dialogformat lief bis zum 26. Januar 2022, kurz vor Ausbruch des Krieges. Dies war in der Tat das beste Format, um sowohl Russland als auch die Ukraine dazu zu ermutigen, ihre Differenzen auf dem Verhandlungsweg beizulegen.

Leider wurde diese von Frankreich und Deutschland angeführte Initiative von Anfang an von den USA und Großbritannien untergraben, insbesondere durch die Sanktionspolitik und die Vereitelung des Minsk-II-Abkommens, was letztlich zum Krieg führte. Westliche Staats- und Regierungschefs belügen sich selbst und täuschen niemanden, wenn sie weiterhin behaupten, dass sie zumindest keine Rolle beim Ausbruch des Krieges in der Ukraine gespielt haben. Und Diplomaten sollten versuchen, Kriege zu beenden, nicht sie zu beginnen.

Auf meiner Rückfahrt von Russland nach England machte ich in Auschwitz Halt. Es war eine erschreckende Erinnerung an die Abgründe menschlicher Grausamkeit, die in Kriegszeiten erreicht werden können. Ich habe auch Smiyowskaja Balka in Rostow am Don besucht, eine Holocaust-Gedenkstätte, wo die Nazis innerhalb eines Jahres 27.000 unschuldige Zivilisten in der Nähe einer Schlucht erschossen und vergast haben.

Heute leben die meisten europäischen Bürger ihr tägliches Leben weiter. Sie sind von den erschütternden Auswirkungen des Krieges weitgehend verschont geblieben, den die USA und die EU erfolgreich eingedämmt und innerhalb der hermetisch abgeriegelten Grenzen der Ukraine aufrechterhalten haben.

Die blinde Ablehnung Russlands ist vor allem ein Ausdruck des Hasses von unbedeutenden Technokraten wie Cywinski gegenüber diesem Land, die sich bei den westlichen Politikern in Brüssel, London und Washington in Szene setzen.

Doch Lager wie Auschwitz sind auch der ultimative Ausdruck des Urhasses auf den „Anderen“.

Die Befreiung von Auschwitz setzte einer abscheulichen Periode in der Geschichte ein Ende, die wir nie vergessen sollten.

Wir werden den Krieg in der Ukraine nicht durch leeren Hass auf Russland beenden. Es ist an der Zeit, sich wieder zusammenzusetzen und zu reden, wie schwierig das auch sein mag, um nach Frieden und Versöhnung zu suchen.

Ian Proud war von 1999 bis 2023 Mitglied des diplomatischen Dienstes Ihrer Majestät. Von Juli 2014 bis Februar 2019 war Ian an der britischen Botschaft in Moskau tätig. Er war außerdem Direktor der Diplomatischen Akademie für Osteuropa und Zentralasien und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Anglo-American School of Moscow.

