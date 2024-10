https://www.infosperber.ch/politik/welt/die-nationalistische-begeisterung-macht-mir-auch-als-jude-angst/



Kommentar Die nationalistische Begeisterung macht mir auch als Jude Angst

Professor Peter Beinart © Rockefeller Brothers Fund

upg. Dieser Gastbeitrag stammt vom liberal-orthodoxen Juden Peter Beinart auf Substack. Er ist Professor für Journalismus und Politikwissenschaften an der City-University of New York. Übersetzung und Zwischentitel von Infosperber.

Ich habe darüber nachgedacht, wie es sich anfühlt, als Jude Israels Handlungen zu kritisieren, besonders in diesem Krieg und angesichts der aktuellen militärischen Eskalation im Libanon. In einem Moment, in dem viele jüdische Israelis und Menschen weltweit von Israels scheinbaren militärischen Erfolgen regelrecht benommen sind. Weiterlesen bei infosperber.ch

