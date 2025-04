https://www.middleeasteye.net/opinion/trump-tariffs-why-world-should-boycott-us



Warum die Welt Trumps Amerika boykottieren sollte

Richard Silverstein

8. April 2025

Dies ist eine existenzielle Krise. Washingtons ehemalige Verbündete müssen sich zusammenschließen, um Trumps wirtschaftlicher Aggression zu widerstehen

Demonstranten versammeln sich am 5. April 2025 in der Innenstadt von Los Angeles (Etienne Laurent/AFP)

Die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump sind ein Flächenbrand. Der Faschismus ist auf dem Vormarsch. Bildung, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Sozialfürsorge, humanitäre und Gesundheitssysteme werden demontiert. Eine ganze nationale Infrastruktur, die 250 Jahre lang gepflegt wurde, löst sich vor unseren Augen auf.

Niemand scheint in der Lage zu sein, dies aufzuhalten. Widerstand, so wie er ist, scheint zwecklos.

Demokratische Führungspersönlichkeiten wie Senator Chuck Schumer werfen sich angesichts der Gesetzesagenda von Trump auf den Rücken und stellen sich tot. Universitätspräsidenten und -kuratoren kauern vor Angst. Große Anwaltskanzleien reißen sich darum, Trump den Hof zu machen. Tech-Bro-Titanen schwören Treue und stellen ihren Gewinn über ihre eigenen Kunden.

Ausländische Studenten werden festgehalten und in Konzentrationslagern verschwinden gelassen. Die Bundesjustiz leistet keinen nennenswerten Widerstand, selbst wenn sie Entscheidungen gegen die Trump-Regierung trifft.

Viele Amerikaner unterstützen Trumps Prioritäten. Seine Zustimmungswerte sind stabil geblieben, trotz der weit verbreiteten Missbilligung der Brandrodungstaktik seines dunklen Prinzen Elon Musk. Fünfundvierzig Prozent der Amerikaner glauben, dass Trump als Präsident einen besseren Job gemacht hat als sein Vorgänger Joe Biden.

Trump hat die Beziehungen zu vielen Nationen zerstört, die lange Zeit enge Verbündete waren. Er hat damit gedroht, in Grönland und Kanada einzumarschieren und Panama die Kontrolle über eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt zu entreißen.

Er hat historische diplomatische Verträge ausgehebelt und versucht, ausländische Unternehmen und akademische Forscher einzuschüchtern, damit sie Programme für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion aufgeben – oder mit dem Ausschluss von amerikanischen Märkten und Forschungskooperationen rechnen müssen.

Katastrophe am Tag der Befreiung

Und dann sind da noch die Zölle. Am „Tag der Befreiung“ hat Trump den internationalen Handel mit der Axt erschlagen, indem er Strafzölle auf ausländische Importe erhoben hat. Chinesische Importe werden mit einem 54-prozentigen Zoll hart bestraft. Aber es handelt sich nicht um selektive oder gezielte Zölle; sie werden praktisch jedes Land treffen, das in die USA exportiert.

Infolgedessen sind die Märkte eingebrochen und haben seit Trumps Amtseinführung im Januar 11 Billionen US-Dollar verloren – mehr als die Hälfte davon in den letzten Tagen. Händler sprechen von einem „Gemetzel“, einem „Blutbad“.

All dies in einem aussichtslosen Versuch, die Produktionsbasis der USA anzukurbeln. Diese Wirtschaftspolitik wird ausländische und inländische Unternehmen sowie ganze Volkswirtschaften in die Knie zwingen. Branchen könnten schrumpfen und sterben.

Geben Sie die USA auf. Behandeln Sie sie als den Paria, der sie verdient. Lassen Sie Trump für seine Verbrechen bezahlen. Lassen Sie den Tyrannen nicht gewinnen

Die Schwächsten, die Arbeiterklasse, werden sowohl im Ausland als auch in den USA Arbeitsplätze verlieren. Im vergangenen Monat wurden 275.000 Menschen aufgrund von Trumps Kettensägen-Ökonomie entlassen – ein Niveau, das seit der Covid-19-Pandemie nicht mehr erreicht wurde. Die wohlhabenden Eliten, Trumps natürliche Verbündete, werden ungeschoren davonkommen. Tatsächlich werden sie mit der neuen Steuerpolitik des Präsidenten riesige Gewinne einstreichen.

Trump hat Militärbündnisse aufgegeben, die seit Generationen für kritische globale Sicherheit und Stabilität sorgten. Er hat Europa mit der Bedrohung durch Russland allein gelassen.

Aber im Gegensatz zu den Institutionen im Inland, die der Macht der Bundesregierung ausgeliefert sind, lassen sich ausländische Nationen nicht so leicht einschüchtern. Sie müssen handeln. Sie müssen Widerstand leisten. Tyrannen verlassen sich auf Angst, um erfolgreich zu sein, und auf Gewalt, um ihre Interessen durchzusetzen.

Einige Länder glauben, dass ihre beste Möglichkeit darin besteht, zu kapitulieren und einen Deal zu machen, indem sie die Zölle auf US-Importe aufheben. Angeblich stellen sie sich in einer Reihe auf, um um Erleichterungen zu bitten. Aber darauf zu vertrauen, dass Trump einen Deal macht und einhält, ist eine zweifelhafte Angelegenheit.

Solidarität ist eine der besten Waffen gegen einen Tyrannen – konzertierter, koordinierter Widerstand. Zeigen Sie dem Schläger, dass Sie und Ihre Verbündeten zusammen mehr Macht haben als er, und er wird sich unweigerlich zurückziehen.

Gemeinsam gegen den Tyrannen

Dies ist ein komplizierter Prozess. Europa hat noch nie mit einer Stimme gesprochen. Es war noch nie mit dem Verrat seines engsten Verbündeten und seiner globalen Macht konfrontiert. Können sich diese ungleichen Staaten mit manchmal widersprüchlichen Interessen für eine gemeinsame Sache vereinen? Können sie ihr historisches Konsensprotokoll bei der regionalen Entscheidungsfindung aufgeben, um widerspenstige Staaten wie Ungarn zu umgehen?

Die Antworten auf diese Fragen sind für das Schicksal Europas von entscheidender Bedeutung. Wenn diese Staaten scheitern, laufen einige Gefahr, zu russischen Vasallen zu werden und sich derselben Art von Bedrohung auszusetzen, die Trump für Grönland, Mexiko und Kanada darstellt.

Das Erbe von Hitlers Eroberung Europas und der Durchsetzung des Faschismus überschattet den Kontinent heute. Was einmal geschah, kann wieder geschehen.

Europa und anderen bedrohten Staaten stehen mehrere wirkungsvolle Formen des Widerstands zur Verfügung. Eine davon ist ein Instrument, das von der südafrikanischen Anti-Apartheid-Bewegung und dem Widerstand der Palästinenser entwickelt wurde: Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS). Während die Bemühungen, Südafrika und Israel zu boykottieren, darauf abzielten, ungerechte nationale Systeme zu stürzen, wird die Politik der USA weltweit Schaden anrichten.

Die Ziele der US-Sanktionen sollten eine BDS-Bewegung gegen die amerikanische Regierung, Unternehmen und Universitäten organisieren. Sie sollten auch einzelne Beamte der Trump-Regierung sanktionieren.

Die Welt muss den Import von US-Produkten so weit wie möglich einstellen. Andere Länder müssen die politischen Führer der USA ächten, die diplomatischen Beziehungen herabstufen, die Forschungszusammenarbeit und den kulturellen Austausch beenden und die Finanznetzwerke kappen.

Die Welt muss sich vom Dollar als internationaler Währung abwenden. Sie muss alternative Institutionen und Protokolle entwickeln, um solche Bindungen zu kappen und gleichzeitig Störungen zu minimieren. Die Welt muss Trump für das von ihm verursachte Blutbad zur Rechenschaft ziehen. Sie muss die USA in einen Paria-Staat verwandeln, ihren eigenen Weg gehen und Washington hinter sich lassen.

Globale Märkte verbinden die Welt und machen uns voneinander abhängig. Aber der Globalismus ist zu einem Fluch geworden: Wenn ein Mitglied des Netzwerks beschließt, auszusteigen und es zu zerstören, droht dem gesamten System der Zusammenbruch. Die verbleibenden Mitglieder müssen entscheiden, wie sie sich schützen und überleben können.

Wenn sich die ehemaligen Verbündeten Washingtons nicht anpassen oder sich widersetzen, werden ihre Gegner sie einen nach dem anderen ausschalten, so wie Trump es mit seinen Feinden im eigenen Land tut und wie es Russland zu tun droht. Dies ist eine existenzielle Krise. Sie erfordert Führungsstärke und Entschlossenheit. Die Welt kann nicht noch vier weitere Jahre warten, bis dieses Land zur Vernunft kommt. Wenn sie es tut, könnten russische Panzer bald durch Polen und die baltischen Staaten rollen.

Gebt die USA auf. Behandelt sie als den Paria, der sie verdient. Lasst Trump für seine Verbrechen bezahlen. Lasst den Tyrannen nicht gewinnen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Richard Silverstein schreibt den Tikun Olam-Blog, der sich der Aufdeckung der Exzesse des israelischen nationalen Sicherheitsstaats widmet. Seine Beiträge wurden in Haaretz, The Forward, der Seattle Times und der Los Angeles Times veröffentlicht. Er trug zur Essaysammlung A Time to Speak Out (Verso) bei, die dem Libanonkrieg 2006 gewidmet ist, und hat einen weiteren Essay in der Sammlung Israel and Palestine: Alternate Perspectives on Statehood (Rowman & Littlefield). Foto von RS: (Erika Schultz/Seattle Times)

Übersetzt mit Deepl.com

