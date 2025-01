https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/why-did-brussels-give-vip-treatment-israeli-war-criminal



Warum hat Brüssel einen israelischen Kriegsverbrecher wie einen VIP behandelt?

David Cronin

Lobby Watch

8. Januar 2025

Der israelische Kriegsverbrecher Amos Yadlin (Mitte) genießt einen Drink in Brüssel. (European Leadership Network)

Mit seltenen Ausnahmen hat sich die Brüsseler Presse nicht die Mühe gemacht, zu untersuchen, wie die Europäische Union Israel und seine Unterstützer inmitten des Völkermords im Gazastreifen verhätschelt hat.

Eine Geschichte, die Sie 2024 sicherlich nicht in den Mainstream-Medien gesehen haben, handelt davon, wie ein Kriegsverbrecher VIP-Behandlung erhielt.

Im April veranstaltete der diplomatische Dienst der EU gemeinsam mit dem European Leadership Network, einer pro-israelischen Lobbygruppe, einen „strategischen Dialog“ in Brüssel. Die Veranstaltung wurde von Amos Yadlin geleitet, der bei seiner Ankunft in Belgien in Polizeigewahrsam hätte genommen werden sollen.

Ein Jahrzehnt zuvor erließ ein Gericht in Istanbul Haftbefehle gegen mehrere Israelis, darunter auch Yadlin. Er war der Geheimdienstchef der Armee, als diese im Mai 2010 eine Flottille angriff, die versuchte, die Belagerung des Gazastreifens zu durchbrechen.

Zu diesem Zeitpunkt näherte sich Yadlin dem Ende seiner formellen Militärkarriere. Einen Teil des vorangegangenen Jahrzehnts hatte er damit verbracht, darüber nachzudenken, wie Israel auf „ethische“ Weise Krieg führen könnte.

Yadlin bestand die Musterung als Moralphilosoph nicht. Dazu hätte er die Aggressionen, an denen er beteiligt war, verurteilen müssen.

So war er beispielsweise Pilot eines Kampfflugzeugs während der Invasion des Libanon 1982. In seinem Buch Pity the Nation (dt. Titel: „Die Schuld der Nation“) beschreibt Robert Fisk, wie solche Piloten dafür verantwortlich waren, „Tausende Zivilisten zu töten und Familien zwischen den Wänden, Böden und Möbeln ihrer Häuser mit solcher Gewalt zu zerschmettern, dass ihre Leichen oft wie riesige Schatten aus den Trümmern auftauchten“.

„Mächtig und schmerzhaft“

Im Jahr 2006 gehörte Yadlin – inzwischen Leiter des militärischen Geheimdienstes – zu den Generälen, die eine weitere Großoffensive gegen den Libanon leiteten. Eine ähnliche Rolle spielte er bei der Operation „Gegossenes Blei“, der ersten einer Reihe von Großangriffen auf Gaza Ende 2008 und Anfang 2009.

Die massive Zerstörung, die er und andere damals anrichteten, war aus seiner Sicht unzureichend. In einem Interview mit der Tel Aviver Zeitung Maariv im Jahr 2018 forderte er „starke und schmerzhafte Maßnahmen“, die theoretisch darauf abzielten, den Zusammenbruch der Hamas herbeizuführen.

Ein Telegramm aus dem Jahr 2007, das von WikiLeaks veröffentlicht wurde, deutet darauf hin, dass er privat andere Dinge über die Hamas gesagt hat als in der Öffentlichkeit.

Laut diesem Telegramm sagte Yadlin einem US-Gesandten, dass Israel „froh“ wäre, wenn die Hamas die Verwaltung des Gazastreifens übernehmen würde. Dies würde es Israel ermöglichen, den Gazastreifen als „feindlichen Staat“ zu behandeln.

Später im Jahr 2007 bezeichnete Israel den Gazastreifen tatsächlich als „feindliches Gebiet“. Diese Bezeichnung leitete eine kollektive Bestrafung der Bewohner des Gazastreifens ein, die in dem gegenwärtigen Völkermord gipfelte.

Nach seinem Ausscheiden aus der Armee hat Yadlin als Analyst und Berater für „nationale Sicherheit“ einen wichtigen Beitrag geleistet.

Er setzt sich weiterhin für Maßnahmen ein, die den Palästinensern unermessliches Leid und Schmerzen bringen. Im März letzten Jahres versuchte er, die Bombardierung der zivilen Infrastruktur des Gazastreifens zu rechtfertigen, indem er behauptete, „wir wissen bereits, dass die Hamas ihre Kommandoposten immer unter Krankenhäusern, UN-Posten, Schulen, Lagern und so weiter und so fort platziert.“

Es ist nicht überraschend, dass der diplomatische Dienst der Europäischen Union nicht bekannt gab, wie er bei der Organisation des „strategischen Dialogs“ im vergangenen Jahr unter Beteiligung von Yadlin geholfen hat.

Die anderen Gastgeber der Veranstaltung, das European Leadership Network (Elnet), hatten sich über die Äußerungen von Josep Borrell, dem damaligen Chef der EU-Außenpolitik, nur wenige Wochen zuvor, aufgeregt. Elnet hatte Borrells Vorwurf, Israel habe eine Hungersnot verursacht, als „falsch, unbegründet und verleumderisch“ bezeichnet.

Die EU-Diplomaten, die die Veranstaltung mit Elnet organisiert hatten, leisteten tatsächlich einen Beitrag unter Borrells Leitung. Anstatt ihren Chef gegen die gegen ihn gerichteten Beleidigungen zu verteidigen, verbündeten sich die Diplomaten mit der Organisation, die diese Beleidigungen ausgesprochen hatte.

Ein Hinweis darauf findet sich in der Zusammenfassung der Veranstaltung von Elnet, die Empfehlungen für die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Israel enthält. Eine Empfehlung lautet: „Israel kann auf der Lieferung von Arrow 3 [Raketen] an Deutschland aufbauen, indem es Europa bei der Entwicklung eines mehrschichtigen Luftverteidigungssystems unterstützt.“

Seit dieser Empfehlung hat Ursula von der Leyen die Entwicklung eines solchen Systems – das stillschweigend dem israelischen Iron Dome nachempfunden ist – als Priorität für ihre zweite Amtszeit als Präsidentin der Europäischen Kommission festgelegt.

All dies deutet darauf hin, dass sich Lobbyisten und Diplomaten freundschaftlich darüber unterhalten haben, wie Israel von dem konzertierten Vorstoß profitieren kann, Europa dazu zu bringen, mehr für Waffen auszugeben.

Solche Gespräche wären unter allen Umständen beunruhigend. Dass sie stattfinden, während Israel einen Vernichtungskrieg führt, macht sie wirklich unheimlich.

Übersetzt mit Deepl.com

