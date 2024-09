Warum Israel im Libanon nicht gewinnen kann: Greg Stoker erklärt

https://www.mintpressnews.com/the-futility-of-israels-war-in-lebanon-a-strategy-doomed-to-fail/288337/



23. September 2024

In dieser Phase des Krieges im Norden Israels wird es keine Bodeninvasion geben. Der Grund dafür ist einfach: Israel kann schlichtweg keine starten. Eine Kombination aus Personal- und Ausrüstungsmangel, ein Mangel an Luftmunition nach elf Monaten unerbittlicher Bombardierungen in Gaza und das Fehlen klarer, erreichbarer strategischer Ziele sorgen dafür, dass das israelische Militär seinen Standardansatz fortsetzt. Dazu gehören umfangreiche Luftangriffe auf dicht besiedelte Wohngebiete, begleitet von einem Vorstoß zum Sieg durch Informationsoperationen.

Trotz der israelischen Informationskampagnen führen Widerstandsgruppen in Gaza, wenn auch in deutlich geringerem Umfang, weiterhin Kampfhandlungen durch und werden dies voraussichtlich auch in absehbarer Zukunft tun. Wenn die israelischen Streitkräfte nach einem Jahr des Konflikts nicht in der Lage waren, die Hamas zu besiegen – eine Gruppe, die innerhalb der Grenzen eines Freiluftgefängnisses mit begrenzten Versorgungslinien operiert, trainiert und gekämpft hat –, ist die Vorstellung, es mit einer weitaus größeren, besser ausgerüsteten und ausgefeilteren Militärmacht aufzunehmen, einfach unrealistisch.

Daher wird Israel wahrscheinlich seine seit langem verfolgte Strategie fortsetzen, Massenbombardierungen und unkonventionelle Angriffe durchzuführen, um die Hisbollah von einer Invasion abzuhalten – ein Ereignis, das nach wie vor höchst unwahrscheinlich ist – und die Gruppe zur Unterwerfung zu zwingen, indem das Leben libanesischer Zivilisten als Druckmittel eingesetzt wird.

In den letzten 24 Stunden hat die israelische Luftwaffe eine Reihe aggressiver und wahlloser kinetischer Angriffe auf Städte und Dörfer im Südlibanon gestartet. Die frühere Ankündigung von Premierminister Netanjahu, „Beirut in Gaza zu verwandeln“, scheint nun Früchte zu tragen.

Die Produktion von KI- und CGI-Videos, in denen behauptet wird, dass geheime Waffenlager der Hisbollah in jedem Haus im Südlibanon gelagert werden, erinnert auf unheimliche Weise an die Zeit vor der ersten Bombardierung des Al-Shifa-Krankenhauses im vergangenen November. Damals wurden CGI-Videos verwendet, um ein kompliziertes „Hamas-Tunnelsystem“ unter dem Krankenhaus darzustellen, das als Rechtfertigung für dessen Zerstörung und die anschließende Bombardierung anderer Krankenhäuser in Gaza diente. Die angebliche hochentwickelte Kommandozentrale im Herzen von Al-Shifa wurde jedoch nie gefunden – es wurden lediglich CDs mit MRT-Scans gefunden.

Diese Videos dienten als Vorwand für die Eskalation der Luftangriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur, was zu einer kollektiven Bestrafung der gesamten Bevölkerung führte, um Druck auf die Hamas in Gaza auszuüben. Diese eklatante Missachtung des Kriegsrechts und des humanitären Völkerrechts wird sich wahrscheinlich im Südlibanon wiederholen, wo erneut Zivilisten und zivile Infrastruktur ins Visier genommen werden.

Darüber hinaus hat die IDF auf der Grundlage dieser unbegründeten Militärpropaganda die Massenevakuierung libanesischer Zivilisten aus dem Bekaa-Tal angeordnet, was die Katastrophe in Gaza widerspiegelt.

Nach den schweren Schlägen, die der Hisbollah letzte Woche von israelischen Geheimdiensten versetzt wurden – beginnend mit den Pager-Angriffen und gipfelnd in gezielten Angriffen auf hochrangige Kommandeure der Eliteeinheit Radwan – bleibt die Gruppe, obwohl sie vorübergehend in ihrer Führung und Kontrolle gestört wurde, entschlossen. Die Hisbollah kann und wird ihre Operationen gegen ein immer aggressiveres israelisches Militär nicht einstellen.

Auch wenn die aktuelle Situation zweifellos düster ist, schauen Sie sich heute Abend mit uns „State of Play“ an, wenn wir untersuchen, wie Israels Bemühungen, die Hisbollah abzuschrecken, zum Scheitern verurteilt sind. Wir werden untersuchen, wie seine übergreifende Strategie, wie ein Großteil seiner Politik, letztlich selbstzerstörerisch ist.

Greg Stoker ist ein ehemaliger US-Army-Ranger mit einem Hintergrund in der Sammlung und Analyse menschlicher Informationen. Nach vier Kampfeinsätzen in Afghanistan studierte er Anthropologie und Internationale Beziehungen an der Columbia University. Derzeit ist er Militär- und geopolitischer Analyst und ein „Influencer“ in den sozialen Medien, obwohl er diesen Begriff hasst.

