Die Europäische Union verwandelt sich in die Finanzkriegsmaschine der NATO

Von Finian Cunningham

24. September 2024

Zwei Schlüsselpositionen – in der Außen- und Verteidigungspolitik – offenbaren die militaristische und antirussische Ausrichtung der Europäischen Union.

Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission – die als Exekutive der Europäischen Union fungiert – gab bekannt, wer ihr neues Team von Kommissaren für die nächsten fünf Jahre sein wird.

Kaja Kallas, eine überzeugte Russophobe und energische Unterstützerin der Ukraine, übernimmt das Amt des Außenministers für den 27-Nationen-Block. Kallas hat mehr EU- und NATO-Militärmittel für die Ukraine gefordert, um „Russland zu besiegen“ und die Russische Föderation zu zerschlagen.

Die ehemalige estnische Premierministerin hat die Bewegung zur Zerstörung von Denkmälern der sowjetischen Roten Armee in den baltischen Staaten angeführt. (Während ihr Ehemann, ein Investor, weiterhin von Geschäften mit Russland profitiert.)

Kallas wird eng mit einem weiteren fanatischen Russlandhasser zusammenarbeiten, dem ehemaligen litauischen Premierminister Andrius Kubilius, der einen neu geschaffenen EU-Posten als Verteidigungskommissar übernimmt. Die Schaffung dieses Postens ist ein alarmierendes Zeichen dafür, wie sich der EU-Block von einer Handels- und politischen Union zu einer militärischen Organisation gewandelt hat.

Noch alarmierender ist jedoch, dass ein so russlandfeindlicher Falke wie Kubilius mit der Überwachung der Militärpolitik beauftragt wird.

Zu einer Zeit, in der die Beziehungen zwischen der EU und Russland so angespannt sind, gibt der europäische Block Politikern aus feindlichen baltischen Staaten eine treibende Kraft, um die Beziehungen noch weiter in Richtung Konflikt zu treiben.

Tatsächlich war die erste Ankündigung, die Kubilius als zukünftiger neuer Verteidigungskommissar machte, dass die Europäische Union in den nächsten sechs bis acht Jahren wahrscheinlich mit Russland im Krieg stehen würde. Diese Einschätzung wird von Kaja Kallas geteilt.

Kubilius sagte, der einzige Schwerpunkt während seiner Amtszeit sei die Erhöhung der Militärausgaben der EU-Staaten, um die NATO zu stärken und der Ukraine zu helfen. Er sagte, dass er eng mit dem Chef der Außenpolitik, Kallas, zusammenarbeiten werde, um Gelder zu erschließen.

Das bedeutet, dass die Europäische Union darauf hinarbeitet, dass die nationalen Haushalte mehr Mittel für die militärische Beschaffung bereitstellen müssen. Das ist aus den schlimmsten Gründen ein Durchbruch.

Berichten zufolge strebt Kubilius für die nächsten fünf Jahre ein Budget von 500 Milliarden Euro an, das von der EU für das Militär ausgegeben werden soll.

Diese Erhöhung würde etwa die Hälfte des geplanten EU-Gesamthaushalts ausmachen.

Seine Äußerungen deuten auf den Zweck der massiven Umverteilung der Finanzen hin – die Stärkung der NATO. Kubilius merkte an, dass „die Europäische Union über Instrumente verfügt, um mehr Finanzmittel zu erhalten, was bei der NATO nicht der Fall ist“.

Das bedeutet, dass die EU nach seiner Formulierung und den verbindlichen Richtlinien aus Brüssel die Mitgliedstaaten dazu verpflichten wird, mehr für das Militär auszugeben.

Die NATO und die EU haben eine sich überschneidende Mitgliedschaft, da 23 der 27 EU-Mitglieder auch Teil des von den USA geführten Militärbündnisses sind. Nicht-NATO-Mitglieder sind Österreich, Zypern, Malta und Irland.

Von den NATO-Staaten wird erwartet, dass sie mindestens 2 Prozent ihres BIP für das Militär ausgeben. Das entspricht etwa 380 Milliarden US-Dollar für die europäischen NATO-Mitglieder im Jahr 2024. Das ist eine enorme Steigerung im Vergleich zu dem, was diese Mitglieder noch vor wenigen Jahren ausgegeben haben. Aber die NATO-Planer wollen immer mehr. Das Problem besteht darin, diese Ausgaben festzuschreiben.

Das Problem für die NATO-Planer ist, dass die 2-Prozent-Zahl nicht verbindlich ist. Sie unterliegt der nationalen Politik. Zwar erreichen die meisten NATO-Mitglieder derzeit dieses Ziel, aber es gibt keine Garantie dafür, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird. Ein Regierungswechsel in den einzelnen Ländern könnte dazu führen, dass die Ausgaben wieder auf das frühere Niveau von 1 bis 1,5 Prozent des BIP sinken, wie es vor dem Ausbruch des Stellvertreterkriegs in der Ukraine im Jahr 2022 der Fall war.

Was die NATO-Falken in der EU am meisten wünschen, ist, die Militärausgaben Jahr für Jahr festzuschreiben. Die NATO verfügt nicht über die rechtlichen Mittel, um eine solche Verpflichtung ihren Mitgliedern gegenüber durchzusetzen. Aber die EU kann dies durch ihre supranationalen Befugnisse tun, die durch zentralisierte Richtlinien aus Brüssel ausgeübt werden.

Die baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland haben ihre Militärausgaben auf fast 3 Prozent des BIP erhöht, als Kallas und Kubilius im Amt waren.

Darüber hinaus hat Kubilius bereits früher vorgeschlagen, dass alle EU-Mitglieder außerordentliche, zusätzliche 0,25 Prozent ihres BIP für obligatorische Militärspenden an die Ukraine bereitstellen sollten, um „den Sieg über Russland zu sichern“, was 100 Milliarden Euro pro Jahr entspricht.

Dies ist eine erstaunliche Wandlung der Europäischen Union. Die Organisation hat ihre Wurzeln in den 1950er Jahren als lockerer Handelsverband westeuropäischer Nationen – hauptsächlich Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland –, die erklärten, dass die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen worden seien und sich aufgrund des Engagements für gute Nachbarschaft und Handelspartnerschaften niemals wiederholen würden. In seinen früheren Inkarnationen bemühte sich der europäische Block um freundschaftliche Beziehungen zur Sowjetunion, wobei vor allem der Energiehandel ein Eckpfeiler der Zusammenarbeit war.

Seit dem vermeintlichen Ende des Kalten Krieges im Jahr 1991 hat sich die EU im Einklang mit der Erweiterung der NATO vergrößert. Ihre Befugnisse wurden immer stärker zentralisiert und die nationale Politik an sich gerissen. Ein auffälliges Merkmal sowohl der NATO als auch der EU ist die Verhärtung der russlandfeindlichen Politik, die mit der Einflussnahme der anti-russischen baltischen Staaten einhergeht. Historisch gesehen waren diese Staaten virulente Kollaborateure mit Nazi-Deutschland in dessen völkermörderischem Krieg gegen die Sowjetunion. Die baltischen Staaten beherbergen immer noch Faschisten, die das Dritte Reich verehren. Daher die Zerstörung von Kriegsdenkmälern aus der Sowjetzeit und die Rehabilitierung öffentlicher Gedenkfeiern für Nazi-Kollaborateure.

Der Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine gegen Russland ist die Fortsetzung der imperialistischen Pläne des Westens zur Unterwerfung russischen Territoriums, die zuvor von Nazi-Deutschland verfolgt wurden.

Die Europäische Union hat ihre früheren Ideale des Pazifismus und der Zusammenarbeit untergraben, um Teil der Kriegsmaschinerie der NATO zu werden. Entscheidend ist, dass die EU der Kriegsmaschinerie legalisierte Zwangsfinanzierung zur Verfügung stellt, sogar für Nationen, die nicht Teil der NATO sind.

Hinzu kommt, dass die EU von Menschen geleitet wird, die von einem Krieg mit Russland schwärmen: Von der Leyen, die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin und Nachfahrin von Nazi-Ideologen, wird von Kaja Kallas und Andrius Kubilius unterstützt und begünstigt, die bei dem Gedanken an Russland nur an seine „Niederlage“ denken können.

Das Gespenst der Nazis ist in der NATO und ihrem EU-Finanzflügel wiederauferstanden.

