Deutschlands Überarbeitung des Staatsbürgerschaftsrechts ist ein Segen für Israel

Timo Al-Farooq

Quelle: Al Mayadeen Englisch

26 DEZEMBER 2024

Während die PSA des Innenministeriums „Israel“ nicht beim Namen nennt, versuchen Deutschlands aktualisierte Einbürgerungstests nicht einmal, ihre fanatische Pro-„Israel“-Voreingenommenheit zu verbergen.

Am 27. Juni dieses Jahres ist in Deutschland das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts in Kraft getreten. „Gut integrierte“ Ausländer (ein liberal-rassistischer Euphemismus für ‚bis zur Unkenntlichkeit assimiliert‘) können nun nach fünf statt acht Jahren Aufenthalt die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und müssen ihre bisherige Staatsangehörigkeit nicht mehr aufgeben, heißt es in einer Pressemitteilung auf der Website des Bundesinnenministeriums.

Um die begehrte deutsche Staatsangehörigkeit, die im diesjährigen Henley Passport Index an zweiter Stelle steht, zu erhalten, darf sich der Antragsteller jedoch nicht „rassistisch, antisemitisch oder in anderer Form hasserfüllt“ äußern, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Bewaffnung der Staatsbürgerschaft

Was sich wie eine vernünftige Forderung anhört, hat eine hinterhältige Vorgeschichte, wenn man bedenkt, dass ein Hauptmotiv hinter dieser Gesetzesüberarbeitung nach dem 7. Oktober die Bewaffnung der Einwanderung gegen die Palästina-Solidarität im Dienste von „Israels“ andauerndem kolonialen Völkermord in Gaza war.

Deutschlands überarbeitetes Staatsbürgerschaftsrecht verlangt nun von Antragstellern, dass sie sich zum Existenzrecht „Israels“ bekennen. Damit ist die Bundesrepublik das einzige Land der Welt, in dem man sich zur Loyalität gegenüber einem fremden Land bekennen muss, um eingebürgert zu werden. Bei Nichteinhaltung kann der Antrag abgelehnt werden.

In der öffentlichen Bekanntmachung des Innenministeriums wird der zionistische Hintergrund des neuen Gesetzes mit keinem Wort erwähnt, stattdessen ist von „Israel“ die Rede. Stattdessen wird auf das Bekenntnis des Bewerbers „zu den Werten einer freiheitlichen Gesellschaft“ verwiesen, und weiter heißt es: „Rassistisch, antisemitisch oder in anderer Weise menschenverachtende Äußerungen sind mit der im Grundgesetz verankerten Menschenwürdegarantie unvereinbar.“

Seit „Israel“ seine apokalyptische Kampagne von Tod und Zerstörung in Gaza begonnen hat, ist der „Kampf gegen Antisemitismus“ in Deutschland zum Synonym für antipalästinensische Repression geworden. Die Verquickung von Antisemitismus und Antizionismus ist beabsichtigt und basiert auf der berüchtigten IHRA-Definition von Antisemitismus, die gezielte Kritik an „Israel“ mit universalistischem Judenhass gleichsetzt.

Im Deutschland nach dem 7. Oktober ist diese politisierte und zunehmend institutionalisierte Interpretation dessen, was antijüdische Animosität ausmacht, zur bevorzugten Waffe der deutschen Regierung und ihrer Stenografen in den Mainstream-Medien in ihrem Kreuzzug geworden, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, die ein sofortiges Ende von „Israels“ völkermörderischer Raserei in Gaza fordern.

Jemandem die Staatsbürgerschaft zu verweigern und ihn damit daran zu hindern, ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu werden, weil er sich weigert, das Existenzrecht eines kolonialen Apartheidgebildes auf dem ethnisch gesäuberten angestammten Land eines indigenen Volkes zu akzeptieren, ist nur ein weiterer übertriebener Schritt in den verzweifelten Versuchen der deutschen Regierung, die Flut der Solidarität für die palästinensische Sache aufzuhalten.

Deutscher McCarthyismus

Die Ausmerzung von Antizionisten, die nach ihrer Einbürgerung das Wahlrecht haben werden, was wiederum dazu beitragen könnte, den hegemonialen politischen Diskurs in Bezug auf Palästina/Israel“ zum Besseren zu verändern, ist der jüngste Ausdruck des deutschen McCarthy-Klimas der Angst und Denunziation, wobei Deutschlands örtliche Ausländerämter in einer verfolgenden Art und Weise agieren, die an das House Committee on Un-American Activities während der Zweiten Roten Angst in den USA erinnert.

Während die PSA des Innenministeriums „Israel“ nicht namentlich erwähnt, versuchen die aktualisierten Einbürgerungstests Deutschlands nicht einmal, ihre fanatische Pro-„Israel“-Voreingenommenheit zu verbergen. Von den sieben grob invasiven und äußerst beleidigenden Fangfragen, die im Abschnitt „Loyalitäts- und Anerkennungserklärung“ eines Einbürgerungsfragebogens enthalten sind , der von einer auf Migrationsrecht spezialisierten Hamburger Anwaltskanzlei in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, zielten fünf ganz offensichtlich darauf ab, die antizionistischen Neigungen eines Antragstellers zu ermitteln:

„Wie stehen Sie zu den antisemitischen und israelfeindlichen Kundgebungen und Ausschreitungen, die in Deutschland und anderen Staaten stattgefunden haben?“

„Wie stehen Sie zu Israels Existenzrecht [Plural?]?“

„Im Dezember 2017 protestierten Tausende von Menschen in Berlin mit Parolen wie ‚Hamas, Hamas, vergast die Juden.‘ Was ist Ihre Meinung dazu?“

„Kürzlich rief ein SWR-Moderator zum Boykott von in Israel hergestellten Produkten auf. Wie stehen Sie dazu?“

„Nach Sure 3,75 des Korans sind Juden Gauner, nach Sure 3,78 sind sie Lügner, nach Sure 4,160 sind sie hinterhältige Usurpatoren, nach Sure 5,64 sind sie Kriegstreiber. Wie stehen Sie zu diesen Textpassagen?“

Weit davon entfernt, die Integrität zu besitzen, Koranverse wahrheitsgetreu zu paraphrasieren, fällt auf, dass diejenigen, deren orientalistische Hermeneutik diesen rassistischen Unsinn fabriziert hat, nicht einmal wissen, wie man einen religiösen Text richtig zitiert, indem sie ein Komma statt eines Doppelpunkts verwenden.

Staaten haben kein angeborenes Recht zu existieren

Im Fall eines palästinensischen Mannes, dessen Antrag auf Staatsbürgerschaft abgelehnt wurde, weil er laut Protokoll einer Anhörung, zu der er vom bayerischen Verfassungsschutz vorgeladen wurde, sagte: „Es gibt kein Israel. Es gibt Juden, aber nicht Israel als Land“, auf die Frage, ob er ‚Israel‘ als souveränen Staat anerkenne, entschied ein Verwaltungsgericht, dass die Einbürgerung zu versagen ist, wenn der Antragsteller das Existenzrecht ‚Israels‘ ablehnt.

Das Gericht täte gut daran, die Worte der internationalen Menschenrechtsanwältin und UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, zu beherzigen:

„Im Völkerrecht gibt es kein Existenzrecht eines Staates. Hat Italien ein Recht zu existieren? Italien existiert! Wenn Italien und Frankreich morgen fusionieren und Ita-France werden wollen, gut. Das liegt nicht in unserer Hand“, sagte Albanese einem Reporter der rechtsgerichteten Toronto Sun. „Was im internationalen Recht verankert ist, ist das Recht eines Volkes zu existieren.“

Indem sie Staatsbürgerschaftsbewerber dazu zwingt, das zu akzeptieren, was Ghada Karmi in ihrem jüngsten Buch als „einen kolonialen Staat, der das gesamte historische Palästina besetzt hält“ bezeichnet, hat die deutsche Regierung einen kreativen, aber grausamen Weg gefunden, die „Israel“-deifizierende Staatsräson des Landes auf Jahre hinaus zu sichern.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

