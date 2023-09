Warum ist Konstantinowka plötzlich vom Radarschirm verschwunden? Von Stephen Karganovic

Ohne die logistische Unterstützung der westlichen Propagandamaschine war kein anderes Ergebnis denkbar und die Konstantinovka-Geschichte konnte nur eines natürlichen Todes sterben, schreibt Stephen Karganovic.

Vor etwas mehr als einer Woche berichteten alle großen kollektiven westlichen Nachrichtenagenturen über einen Raketenangriff auf einen belebten Markt in Konstantinowka, einer Stadt, die vom Kiewer Regime kontrolliert wird. Es wurde bekannt gegeben, dass bei der Explosion 17 Menschen, darunter ein Kind, getötet und 32 verletzt wurden. Bereits wenige Minuten nach dem Vorfall wurde der Vorwurf erhoben, dass die Raketen, die den Markt trafen, aus Russland stammten und somit die russische Seite in dem Konflikt für das Blutbad verantwortlich sei.

Der Angriff, der sich während des Besuchs von Außenminister Blinken in Kiew ereignete, wurde sofort und von verschiedenen Seiten angeprangert. Zelensky erklärte, es handele sich um ein Beispiel für das „russische Böse“, das „so schnell wie möglich besiegt werden muss“. Denise Brown, die UN-Beauftragte für humanitäre Angelegenheiten in der Ukraine, bezeichnete den Angriff als „verabscheuungswürdig“, und die Europäische Union verurteilte ihn als „abscheulich und barbarisch“.

Zu dem Zeitpunkt, als diese Erklärungen abgegeben wurden, also buchstäblich nur wenige Minuten nach dem Ereignis, auf das sie sich bezogen, gab es keinerlei Beweise, weder konkrete noch Indizien, die sie untermauert hätten. Ganz im Gegenteil, die Indizien wiesen in die entgegengesetzte Richtung. Auf Amateurvideos vom Tatort, die in sozialen Netzwerken gepostet wurden, war zu sehen, wie Passanten, die das Geräusch einschlagender Geschosse hörten, ihren Kopf in die Richtung drehten, aus der die Raketen gekommen wären, wenn sie russisch gewesen wären. Dies deutet stark darauf hin, dass die Raketen von einem Gebiet unter der Kontrolle des ukrainischen Militärs abgeschossen wurden.

Bis heute, d. h. fast zehn Tage nach dem weithin bekannt gewordenen Ereignis, wurde keine einzige forensische Untersuchung mit überprüfbaren Daten durchgeführt, weder unter ukrainischer noch unter internationaler Schirmherrschaft. Infolgedessen ist jede einzelne Erklärung, die von ukrainischen oder westlichen Beamten über die Explosion abgegeben wird, nicht durch Beweise untermauert und beruht auf reinen Vermutungen.

Noch verdächtiger als das ist die Tatsache, dass die anfänglich lebhafte und unverschämt anklagende Medienberichterstattung über die Explosion auf dem Konstantinowka-Markt, die lebhaft an einen ähnlichen Marktvorfall unter falscher Flagge erinnerte, der während des Bosnienkriegs in Sarajevo inszeniert wurde, plötzlich verstummte. Das geschah buchstäblich von einem Tag auf den anderen. Am Tag der Explosion, dem 6. September, wurde in aller Eile ein Wikipedia-Artikel veröffentlicht, in dem Russland für den Vorfall in Konstantinowka verantwortlich gemacht wurde, bevor verlässliche Informationen verfügbar waren. (Aus Rücksicht auf die Sprachregelungen des Kiewer Regimes nennt Wikipedia die Stadt „Kostiantynivka“, um ihren nicht-russischen Charakter zu betonen). Googelt man „Konstantinovka attack“, erhält man eine lange Reihe von Videos und Artikeln, die alle einstimmig behaupten, wie in dem Reuters-Bericht, dass „Russian attack kills 17 in east Ukraine as Blinken visits Kyiv, officials say“. Aber jeder einzelne dieser Berichte ist auf den 6. oder 7. September 2023 datiert, und von da an verschwinden wie von Zauberhand alle Hinweise auf das Verbrechen. So sehr man sich auch anstrengen mag, nach dem 7. September gibt es keine Erwähnung des Ereignisses, das erst am Vortag eine so große Empörung ausgelöst und nach Meinung der höchsten Beamten die Verwendung dramatischer Ausdrücke wie „böse“, „abscheulich“ und „barbarisch“ verdient hatte.

Warum gab es keine Folgemaßnahmen? Warum wurde eine so vielversprechende Operation unter falscher Flagge, die mehr als nur ein paar Unschuldige das Leben kostete, plötzlich fallen gelassen?

Über die Gründe kann man nur spekulieren. Wie wir in unserem ursprünglichen Beitrag zu diesem Thema erläutert haben, gibt es historisch gesehen eine sehr starke Korrelation zwischen Operationen unter falscher Flagge und bestimmten politischen Ereignissen, die durch die falsch gelenkten Emotionen, die das Ereignis hervorrufen sollte, ausgenutzt werden sollen. In diesem Fall handelt es sich offensichtlich um den Besuch von Minister Blinken, in den das Kiewer Regime enorme Hoffnungen in Form von zusätzlicher materieller Hilfe und Unterstützung gesetzt hatte. Nach allem, was wir jetzt über die Ergebnisse dieses Besuchs wissen, hat das Regime jedoch sehr enttäuschende Nachrichten über die Bereitschaft seiner westlichen Sponsoren erhalten, ihre Unterstützung in dem erwarteten Umfang aufrechtzuerhalten. In Anbetracht dieser Tatsachen könnte das Regime zu dem Schluss gekommen sein, dass weiteres Aufsehen um die Explosionen auf dem Konstantinowka-Markt unproduktiv wäre. Die westlichen Geldgeber wiederum könnten beschlossen haben, die Medienberichterstattung zu unterbinden, da dies das Opferimage ihrer Stellvertreter, die sie langsam loswerden wollen, verstärkt und moralischen Druck erzeugt hätte, sie weiterhin mit der gleichen Intensität zu unterstützen. Ohne die logistische Unterstützung der westlichen Propagandamaschine war kein anderes Ergebnis denkbar, und die Konstantinowka-Geschichte konnte nur einen natürlichen Tod sterben. Und genau das ist geschehen.

Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass es neben der Propagandageschichte sechzehn oder siebzehn, nach verschiedenen Zählungen, unschuldige Menschen gibt, die ebenfalls tot sind.

Ihr gewaltsamer Tod wurde vom Kiewer Naziregime auf zynische Weise arrangiert, um seine politische Position zu verbessern, während sich sein Schicksal an allen Fronten verschlechtert. Die Opfer dieses Verbrechens in Konstantinowka verdienen ebenso wie die Opfer ähnlicher Fälschungen in Buka und Kramatorsk Gerechtigkeit. Die Täter müssen bestraft werden.

Wie wir wiederholt betont haben, muss unverzüglich über die Einführung ernsthafter und wirksamer rechtlicher Mechanismen nachgedacht werden, um die Urheber von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie wir sie gerade in Konstantinowka erlebt haben, zu ermitteln und zu bestrafen. Die Verbrecher mögen sich im Moment noch außerhalb der Reichweite der Justiz befinden, aber das wird sich sicher bald ändern. Wenn das geschieht, muss die Justiz bereit sein, in Aktion zu treten.

Der Vorfall in Konstantinowka zeigt einmal mehr, dass Russland die universelle Zuständigkeit für alle Verbrechen gegen die Menschlichkeit erklären muss, die im Zusammenhang mit dem 2014 begonnenen Konflikt begangen wurden, und sich das Recht vorbehält, damit zusammenhängende Verbrechen zu verfolgen, die irgendwo auf dem Gebiet der Rumpfukraine, der Russischen Föderation oder an einem anderen Ort begangen worden sein können. Da Konstantinowka im ukrainisch besetzten Teil der Region Donezk liegt, einem Gebiet, das rechtlich in die Russische Föderation eingegliedert wurde, ist keine besondere Gerichtsbarkeit erforderlich, um die Parteien zu verfolgen, die verdächtigt werden, an diesem Marktmassaker schuldig zu sein, und zwar auf der Grundlage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit als Einzelperson, als Kommando oder als kriminelle Vereinigung. In anderen Fällen ist die Situation jedoch nicht so einfach. Bucha ist ein Beispiel für ein ähnliches Verbrechen, für dessen Verfolgung zusätzliche gerichtliche Befugnisse erforderlich wären.

Hoffen wir, dass der Mord in Konstantinowka unter falscher Flagge ein deutlicher Aufruf zum Handeln sein wird, um jeden verbleibenden Weg der Straffreiheit zu schließen, der genutzt werden könnte, um die Urheber solch abscheulicher Taten zu schützen. Übersetzt mit Deepl.com