Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, Großbritanniens oberster von der Regierung ernannter Geistlicher, setzt König Charles, dem erblichen Herrscher des Landes, während der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey in London am 6. Mai eine Krone auf das Haupt. Mirrorpix/MEGA

Warum leugnet der Erzbischof von Canterbury die Apartheid?

Von Ali Abunimah

9. September 2023

Welby im goldverzierten Bischofsgewand setzt dem sitzenden, gewandeten Monarchen Charles eine verzierte Krone auf den Kopf, während andere zusehen

Vor mehr als 35 Jahren stimmten die führenden Vertreter der Kirche von England gegen den Ausstieg aus dem südafrikanischen Apartheidsystem.

Man sollte meinen, dass die heutigen Führer der offiziellen Staatsreligion Großbritanniens mit Scham auf diese Entscheidung zurückblicken und den ernsthaften Wunsch hegen würden, aus ihren schweren Fehlern zu lernen.

Doch das scheint nicht der Fall zu sein, wie der Erzbischof von Canterbury Justin Welby, der oberste Geistliche der Kirche, mit seiner Leugnung der Apartheid Israels gegen das palästinensische Volk deutlich gemacht hat.

Bei einer Veranstaltung in London wurde Welby am Mittwoch gefragt, ob Israel ein Apartheidstaat sei.

„Ich weiß, dass dies eine unpopuläre Antwort sein wird“, sagte Welby, bevor er versicherte: „Ich möchte das Wort Apartheid nicht verwenden, weil das Apartheidregime in Südafrika – und ich kannte Desmond Tutu und habe ihm ausführlich zu diesem Thema zugehört – das Apartheidregime auf einer Verfassung aufgebaut war, die in der Struktur der Verfassung selbst die Apartheid begründete.“

„Es bleibt ein Risiko, wenn die Verfassung in eine Apartheid-Verfassung umgewandelt wird, dann würde es natürlich ein Apartheid-Staat werden. Aber solange das nicht passiert, werde ich dieses Wort über Israel nicht benutzen“, fügte Welby hinzu.

Solange es also nicht heißt, dass es ein Apartheidstaat ist, nimmt Welby Israel gerne beim Wort.

Dennoch scheint der Geistliche die Tatsache zu ignorieren, dass Israels verfassungsmäßiges „Grundgesetz“ 2018 überarbeitet wurde, um die jüdische Vorherrschaft über die einheimischen Palästinenser im gesamten historischen Palästina noch tiefer zu verankern – was im Wesentlichen bestätigt, dass es sich um ein Apartheidregime handelt.

Nachdem er die Apartheid geleugnet hatte, schwelgte Welby in leichtem Händeringen, dass Israel sich „in einem Ort des Aufruhrs“ befinde und dass „das, was in den Siedlungen passiert“, „ungerecht“ und „gegen internationales Recht“ sei.

Aber diese milden Erklärungen hätten genauso gut von einem Vertreter der britischen Regierung oder der Europäischen Union kommen können. Sie zeugen kaum von dem Mut eines moralischen Führers.



Tutu nannte es Apartheid

Besonders grotesk und verwerflich ist, dass Welby sich auf seinen Kirchenmann, den verstorbenen großen Erzbischof Desmond Tutu, berief, um Israel vor der Benennung als Apartheidstaat zu schützen.

Tutu, der als anglikanischer Erzbischof von Kapstadt den Kampf gegen das rassistische Regime Südafrikas mit anführte, gehörte zu den ersten großen internationalen Persönlichkeiten, die Israels systematische Verfolgung des palästinensischen Volkes konsequent als Apartheid bezeichneten.

„Wir haben Israel/Palästina bei mehreren Gelegenheiten besucht, und jedes Mal sind uns die Ähnlichkeiten mit dem südafrikanischen Apartheidregime aufgefallen“, schrieb Tutu zum Beispiel 2011. „Die getrennten Straßen und Gebiete für Palästinenser, die Demütigung an Straßensperren und Kontrollpunkten, die Vertreibungen und Hauszerstörungen.“

Er fügte hinzu, dass „Teile Ostjerusalems dem District Six in Kapstadt ähneln“ – einer jahrhundertealten multirassischen Gemeinde, die 1966 vom Apartheidregime zerstört und zu einem Gebiet nur für Weiße erklärt wurde.

Seit Tutu diese Worte geschrieben hat, sind wichtige internationale und israelische Menschenrechtsgruppen, darunter B’Tselem, Human Rights Watch und Amnesty International, mit Verspätung zu demselben Schluss gekommen: Israel begeht Apartheid gegen das palästinensische Volk als Ganzes – eines der abscheulichsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs aufgezählt sind.

Offizielle Religion

Die Komplizenschaft der Kirche von England mit der Apartheid damals und heute sollte schockierend sein, wenn man bedenkt, wie Welby und die Kirche sich als furchtlose moralische Schiedsrichter aufspielen, die bereit sind, der Macht die Wahrheit zu sagen.

Aber das kann niemals die Rolle einer offiziellen Kirche sein, deren Oberhaupt vom britischen Premierminister bestätigt werden muss, bevor es vom König offiziell ernannt wird.

Als fester Bestandteil des herrschenden britischen Establishments hat Welby die zerstörerische Verleumdungskampagne der Israel-Lobby unterstützt und stillschweigend gebilligt, in der Jeremy Corbyn und die Labour-Partei, der er damals vorstand, fälschlicherweise als „antisemitisch“ bezeichnet wurden.

Als ehemaliger Ölmanager bestand eine von Welbys ersten Handlungen, nachdem die Regierung ihn zum Leiter der Kirche von England ernannt hatte, darin, Tony Blair zu rehabilitieren, den ehemaligen Premierminister, der weithin dafür geschmäht wurde, dass er zusammen mit US-Präsident George W. Bush die verbrecherische Invasion im Irak verübt hatte, die Millionen von Menschenleben ausgelöscht und entwurzelt hat.

Es mag reiner Zufall sein, dass der Sohn des Erzbischofs, Peter Welby, anschließend einen „Spitzenjob“ bei Blairs Faith Foundation erhielt.

Darüber hinaus beschäftigt sich die Kirche von England erst jetzt zaghaft mit ihrer jahrhundertealten vorsätzlichen Profitmacherei aus dem transatlantischen Handel mit versklavten Afrikanern.



Aktivismus an der Basis

Allerdings setzen sich viele Mitglieder der schwindenden Basis der Kirche von England für Gerechtigkeit in Palästina ein, ebenso wie viele Mitglieder der britischen Labour-Partei – trotz der Feigheit und des Verrats ihrer einstigen Führer.

Bemerkenswerterweise stimmte die gesetzgebende Körperschaft der Kirche von England 2006 für einen begrenzten Ausstieg aus Unternehmen, die direkt an Israels illegalen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten beteiligt sind.

Im Jahr 2018 beschloss die Episkopalkirche – die anglikanische Kirche in den Vereinigten Staaten – ebenfalls, sich von mehreren an den Siedlungen beteiligten Unternehmen zu trennen.

Es muss jedoch klar sein, dass diese bescheidenen Schritte nach vorn nicht das Ergebnis einer mutigen Führung von oben waren, sondern der harten Arbeit von Aktivisten an der Basis innerhalb der Kirchen, die die Komplizenschaft von politischen Amtsträgern wie Welby herausfordern.

Im Allgemeinen sind die anglikanischen Kirchen jedoch hinter anderen christlichen Gemeinschaften zurückgeblieben, wenn es darum geht, Divestment als Strategie zur Unterstützung der Gerechtigkeit in Palästina zu nutzen.

Letztes Jahr bekräftigte die Generalversammlung der Presbyterianischen Kirche der USA formell, dass Israel das Verbrechen der Apartheid begeht, und forderte die Mitglieder auf, nach Wegen zu suchen, um dem ein Ende zu setzen.

Und überall in den Vereinigten Staaten beteiligen sich Mitglieder christlicher, muslimischer und jüdischer Glaubensgemeinschaften an der neuen Initiative Apartheid-Free Communities, die kürzlich vom American Friends Service Committee ins Leben gerufen wurde.

Zu den Befürwortern gehören mehrere episkopale Gruppen.

Wenn der Erzbischof von Canterbury weder auf die Palästinenser noch auf die großen Menschenrechtsgruppen hören will, wird er vielleicht auf die Mitglieder seiner eigenen anglikanischen Gemeinschaft hören. Übersetzt mit Deepl.com

