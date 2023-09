Medienbericht: Rückgrat der deutschen Wirtschaft will das Land verlassen

Die „Hidden Champions“ unter den mittelständischen Unternehmen gelten als Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Einem Medienbericht zufolge planen viele dieser Unternehmen nun, das Land zu verlassen. Grund dafür seien die verfehlte Energiepolitik der Bundesregierung und ein vollständiger Vertrauensverlust der Wirtschaft in die Politik.

Mittelständische Unternehmen gelten gemeinhin als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Insbesondere die „Hidden Champions“ , also mittelständische Unternehmen, die unter den Top 10 oder den Top 3 ihrer Branche weltweit rangieren, sind essentiell für die Ökonomie der Bundesrepublik. Das Institut der deutschen Wirtschaft bezeichnet diese Unternehmen auch als „Stabilitätsanker“. Kein Land der Welt hat eine derart hohe Dichte an mittelständischen Spitzenunternehmen: Von den 3.400 erfassten Unternehmen dieser Kategorie kamen im Jahr 2020 1.600 aus Deutschland.

Doch das könnte sich schon in naher Zukunft ändern, denn die Stimmung in der Bundesrepublik ist düster und Medienberichten zufolge planen zahlreiche dieser Betriebe, das Land zu verlassen. Wie die Berliner Zeitung unter Berufung auf die Führungsetage einer großen deutschen Bank berichtet, seien zahlreiche Unternehmen an die Bank mit der Bitte herangetreten, sie bei der Suche nach einem neuen Standort zu unterstützen. Ein Frankfurter Banker sagte: