Why nobody should toast Belgium’s stance on Gaza Investments by Israel’s weapons industry are often concealed.

Petra De Sutter, stellvertretende belgische Ministerpräsidentin, hat sich gegen den Krieg Israels gegen den Gazastreifen ausgesprochen. (Über Twitter)

Warum niemand auf Belgiens Haltung zu Gaza anstoßen sollte

Von David Cronin

Rechte und Verantwortlichkeit

17. Januar 2024

Nur wenige Wochen nach Beginn des Jahres 2024 haben wir bereits einen starken Anwärter auf den Preis für die schlechteste Party des Jahres“. Er sollte an die tristen Feierlichkeiten anlässlich der Übernahme der rotierenden Präsidentschaft der Europäischen Union durch Belgien gehen.

Das kleine, glückliche Belgien hat es nur dann verdient, in den kommenden Monaten gefeiert zu werden, wenn seine Politiker ihren Worten auch Taten folgen lassen.

Petra De Sutter, die stellvertretende Premierministerin, hat sich klar gegen Israels Krieg gegen Gaza ausgesprochen.

Sie hat vorgeschlagen, dass Belgien die Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof unterstützen sollte, in der Israel der Verletzung der Völkermordkonvention beschuldigt wird. Zuvor hatte sie die Aussetzung des Assoziierungsabkommens“ gefordert, das die Beziehungen der EU zu Israel untermauert.

Auch wenn De Sutters Haltung sicherlich besser ist als die vieler anderer Mitglieder der herrschenden Elite des Westens, muss sie dazu gedrängt werden, noch viel weiter zu gehen.

Es ist bemerkenswert, dass ihre Äußerungen in den letzten Monaten nicht direkt auf die Investitionen der israelischen Rüstungsindustrie in Belgien eingingen.

De Sutter wurde in Oudenaarde geboren, einer Gegend in der Nähe der flämischen Stadt Gent.

In Oudenaarde ist auch OIP ansässig, ein Unternehmen, das dem israelischen Waffenhersteller Elbit Systems gehört.

Diese Wahrheit wird häufig verschwiegen.

OIP gibt sich als wichtiger Beitrag zur lokalen Wirtschaft aus und erweckt den Eindruck, als sei es wie eine Endivie oder ein Kohlkopf aus dem flämischen Boden geschossen. Auf der letztjährigen Paris Air Show – einer großen Waffenmesse – hatte es einen Stand im belgischen Pavillon und nicht im israelischen, wo seine Muttergesellschaft Elbit vertreten war.

Freddy Versluys, der Leiter von OIP, hat lange Zeit behauptet, dass sein Werk in Oudenaarde kein Material für Israel herstellt. Es sei unmöglich, so sagte er 2013, die erforderlichen Ausfuhrgenehmigungen von den flämischen Behörden zu erhalten.

Seine Behauptungen werden durch die offiziellen Berichte aus Flandern, der Region, in der OIP tätig ist, widerlegt.

Der letzte verfügbare Bericht besagt, dass Flandern im Jahr 2022 10 Genehmigungen für Waffenexporte nach Israel erteilt hat.

Der Gesamtwert dieser Genehmigungen überstieg 2 Millionen Dollar.

OIP wurde vor mehr als zwei Jahrzehnten von Elbit gekauft. Es hat dem Mutterkonzern zweifellos geholfen, seine internationalen Aktivitäten auszuweiten und neue Möglichkeiten für den Export von Waffen zu finden, die an Palästinensern getestet wurden.

Freundlich zu Händlern des Todes

OIP stellt unter anderem Geräte her, mit denen Scharfschützengewehre im Schutz der Dunkelheit eingesetzt werden können, sowie Spezialkameras für verschiedene Militärfahrzeuge und Marineschiffe.

Das Unternehmen stellt auch Nachtsichtgeräte für die Piloten von Militärhubschraubern her. Nachtsichtgeräte gehören zu den Gütern, die Flandern für die Ausfuhr nach Israel genehmigt hat.

Die Beschwerden von Petra De Sutter in den letzten Monaten ändern nichts an der allgemeinen Freundlichkeit Belgiens gegenüber Israel und seinen Todeshändlern.

Philippe Busquin war ein Politiker, der besonders entgegenkommend war. Er war von 1999 bis 2004 belgisches Mitglied der Europäischen Kommission (der Exekutive der EU).

In dieser Funktion förderte er die stärkere Beteiligung Israels am wissenschaftlichen Forschungsprogramm der EU. Waffenhersteller wie das bereits erwähnte Unternehmen Elbit Systems profitierten infolgedessen in hohem Maße von EU-Zuschüssen.

Busquin wies Appelle zurück, Israel wegen der Ungerechtigkeiten, die es den Palästinensern zufügt, aus dem Programm auszuschließen. Durch eine kürzlich gestellte Anfrage zur Informationsfreiheit erfuhr ich, dass das Technion – eine israelische Universität – Busquin für dieses Vorgehen Beifall zollte.

In einem Schreiben aus dem Jahr 2002 – siehe unten – dankte das Technion Busquin für seine „kontinuierliche Unterstützung und wohlwollende Haltung gegenüber der israelischen Wissenschaft“.

Das Technion unterstützt die israelische Waffenindustrie bei der Entwicklung neuer Instrumente zur Tötung und Verstümmelung von Palästinensern. Das war die Art von Zusammenarbeit, zu der Busquin eine „wohlwollende Haltung“ einnahm.

Das kleine, glückliche Belgien hat sich nie wirklich mit den Palästinensern solidarisiert. Solange das Land nicht aufhört, mit der israelischen Waffenindustrie zu handeln, wird es auf der Seite des Unterdrückers bleiben.

